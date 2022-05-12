У центрі Києві прибирають повалені через негоду дерева, 19 тис. абонентів із 3 районів знеструмлені, - КМДА
Рятувальники прибирають повалені внаслідок негоди в четвер увечері дерева в центрі Києва. Вітер обламав частину стовбура липи Петра Могили. У трьох районах столиці у 19 тис. абонентів немає електрики.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє КМДА.
"Рятувальники долають наслідки негоди в столиці. Зокрема, відпрацювали виклики на Андріївському узвозі, на вулиці Шовковичній та Кудрявському узвозі, де були повалені дерева. Наразі виїхали на прибирання поваленого дерева на вулицю Ялтинську в Дарницькому районі", - йдеться у фейсбуці столичної мерії.
У КМДА зазначають, що до робіт залучені вісім рятувальників і дві одиниці техніки КАРС "Київська служба порятунку".
Також повідомляється, що, за попередніми даними, відламалася частина стовбура липи Петра Могили. Фахівці КО "Київзеленбуд" спільно з арбористом обстежать пам'ятку природи та нададуть детальну інформацію про ушкодження.
За інформацією чиновників, у жителів трьох районів столиці через негоду може бути відсутнє світло.
"Через негоду – дощ і шквальний вітер - відключилися високовольтні лінії, що живлять 100 тисяч клієнтів столиці в Оболонському, Подільському та Святошинському районах. За повідомленням компанії-електропостачальника, о 20:45 вдалося резервно заживити більшість клієнтів, ще 19 тисяч залишаються знеструмленими", - повідомили в КМДА.
У мерії просять негайно інформувати екстрені служби міста за телефонами 101 або 103 про повалені дерева або гілки, в разі травмування людей тощо.
