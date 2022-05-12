УКР
У центрі Києві прибирають повалені через негоду дерева, 19 тис. абонентів із 3 районів знеструмлені, - КМДА

вітер

Рятувальники прибирають повалені внаслідок негоди в четвер увечері дерева в центрі Києва. Вітер обламав частину стовбура липи Петра Могили. У трьох районах столиці у 19 тис. абонентів немає електрики.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє КМДА.

"Рятувальники долають наслідки негоди в столиці. Зокрема, відпрацювали виклики на Андріївському узвозі, на вулиці Шовковичній та Кудрявському узвозі, де були повалені дерева. Наразі виїхали на прибирання поваленого дерева на вулицю Ялтинську в Дарницькому районі", - йдеться у фейсбуці столичної мерії.

У КМДА зазначають, що до робіт залучені вісім рятувальників і дві одиниці техніки КАРС "Київська служба порятунку".

Також повідомляється, що, за попередніми даними, відламалася частина стовбура липи Петра Могили. Фахівці КО "Київзеленбуд" спільно з арбористом обстежать пам'ятку природи та нададуть детальну інформацію про ушкодження.

За інформацією чиновників, у жителів трьох районів столиці через негоду може бути відсутнє світло.

"Через негоду – дощ і шквальний вітер - відключилися високовольтні лінії, що живлять 100 тисяч клієнтів столиці в Оболонському, Подільському та Святошинському районах. За повідомленням компанії-електропостачальника, о 20:45 вдалося резервно заживити більшість клієнтів, ще 19 тисяч залишаються знеструмленими", - повідомили в КМДА.

У мерії просять негайно інформувати екстрені служби міста за телефонами 101 або 103 про повалені дерева або гілки, в разі травмування людей тощо.

Київ (20187) негода (771)
Коментувати
«Вітерець» стогодні був ще той!
12.05.2022 23:15 Відповісти
цікава фігня. дзвонили з обленерго. - ви маєте можливість платити? - ні, може згодом. - прийдіть напишіть заяву, ваш борг буде списано.
12.05.2022 23:17 Відповісти
це в якому місті таке?
12.05.2022 23:35 Відповісти
волноваха?
12.05.2022 23:43 Відповісти
Несплатити за електрику в воюючій країні взападло, особливо, якщо є чим заплатити.
13.05.2022 00:03 Відповісти
тобто є в тебе робота чи нема - пох! аби Ахмєткє бабло платив!
13.05.2022 00:38 Відповісти
 
 