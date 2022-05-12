Усі російські командири, які віддають накази знищувати цивільні об'єкти, просто невиліковно хворі, - Зеленський
Від початку повномасштабного вторгнення окупанти зруйнували 570 закладів охорони здоров'я.
Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні вночі вони нанесли удар по Чернігівщині. Ще й по школах. Звичайно, російська держава в такому стані, що будь-яка освіта їй тільки заважає. Але чого можна досягнути знищенням шкіл? Усі російські командири, які віддають такі накази, просто невиліковно хворі", - зазначив глава держави.
За словами Зеленського, всі школи, лікарні, університети, будинки тощо, які зруйнували рашисти, держава відновить.
"Окупанти били сьогодні ще й по Полтавщині. По Кременчуку. Знову по заводу, щоб у людей просто не було бензину. Реально хворі. По Запорізькій області, по містам і селам Донбасу", - додав президент.
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
Нехай у мене жбурнуть злобою, але препізедента до влади (чи ОПи?), привели окацаплені, щоб не вчити українську мову, бо щелеповивехнені, навіть, що не стекли далі заходу України, будуть пи...ді про руську українську не отдадим, ненавидіти біндер, що їх прийняли, але самки псів (самоцензура)- (жіночий орган + ..тимуть) изиком окупанта...