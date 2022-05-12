Усі російські командири, які віддають накази знищувати цивільні об'єкти, просто невиліковно хворі, - Зеленський

Від початку повномасштабного вторгнення окупанти зруйнували 570 закладів охорони здоров'я.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вночі вони нанесли удар по Чернігівщині. Ще й по школах. Звичайно, російська держава в такому стані, що будь-яка освіта їй тільки заважає. Але чого можна досягнути знищенням шкіл? Усі російські командири, які віддають такі накази, просто невиліковно хворі", - зазначив глава держави.

За словами Зеленського, всі школи, лікарні, університети, будинки тощо, які зруйнували рашисти, держава відновить.

"Окупанти били сьогодні ще й по Полтавщині. По Кременчуку. Знову по заводу, щоб у людей просто не було бензину. Реально хворі. По Запорізькій області, по містам і селам Донбасу", - додав президент.

