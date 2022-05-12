УКР
Усі російські командири, які віддають накази знищувати цивільні об'єкти, просто невиліковно хворі, - Зеленський

Від початку повномасштабного вторгнення окупанти зруйнували 570 закладів охорони здоров'я.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вночі вони нанесли удар по Чернігівщині. Ще й по школах. Звичайно, російська держава в такому стані, що будь-яка освіта їй тільки заважає. Але чого можна досягнути знищенням шкіл? Усі російські командири, які віддають такі накази, просто невиліковно хворі", - зазначив глава держави.

За словами Зеленського, всі школи, лікарні, університети, будинки тощо, які зруйнували рашисти, держава відновить.

"Окупанти били сьогодні ще й по Полтавщині. По Кременчуку. Знову по заводу, щоб у людей просто не було бензину. Реально хворі. По Запорізькій області, по містам і селам Донбасу", - додав президент.

+12
Чому невиліковно? Ампутація голови допоможе
показати весь коментар
12.05.2022 23:28 Відповісти
+6
Кацапів можна вилікувати:

показати весь коментар
12.05.2022 23:35 Відповісти
+3
Там після розвалу совка тридцять років накачують насєленіє про нацистів, фашистів, бандерівців в Україні. І на днях, як вишенька на торті, новий серіал про чикатило, де нагієв в образі кричить постійно, що він українець. Все, коло замкнулося, людей в Україні немає, можна йти, та нищити все підряд. Тут люба людина схибнеться.
показати весь коментар
12.05.2022 23:33 Відповісти
Чому невиліковно? Ампутація голови допоможе
показати весь коментар
12.05.2022 23:28 Відповісти
З мови зняли.
показати весь коментар
12.05.2022 23:29 Відповісти
на змеїний щось прилетіло. марсіяни ніяк не угомоняться.
показати весь коментар
12.05.2022 23:29 Відповісти
там змеї не живуть - тільки змії
показати весь коментар
12.05.2022 23:57 Відповісти
Ну и что? Какая разница как их называть.
показати весь коментар
12.05.2022 23:30 Відповісти
доки не беде адекватної відповіді по "бєлгородах" ці тварюки будуть безкарно вбивати цивільних і рушити міста та села...
показати весь коментар
12.05.2022 23:30 Відповісти
Там після розвалу совка тридцять років накачують насєленіє про нацистів, фашистів, бандерівців в Україні. І на днях, як вишенька на торті, новий серіал про чикатило, де нагієв в образі кричить постійно, що він українець. Все, коло замкнулося, людей в Україні немає, можна йти, та нищити все підряд. Тут люба людина схибнеться.
показати весь коментар
12.05.2022 23:33 Відповісти
Кацапів можна вилікувати:

показати весь коментар
12.05.2022 23:35 Відповісти
Відкрив Гамерику.
показати весь коментар
12.05.2022 23:53 Відповісти
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
показати весь коментар
13.05.2022 00:05 Відповісти
Є ще важча хвороба - класти асфальт перед війною замість озброєння.
показати весь коментар
13.05.2022 00:08 Відповісти
73% активних виє. б ців, що доповзли до дільниць, хотіли: поржать, прогнутись по середине перестав стрелять та асфальту в тридорога... Про кАкая в разницу та шашльічки у травні- вже промовчу...
Нехай у мене жбурнуть злобою, але препізедента до влади (чи ОПи?), привели окацаплені, щоб не вчити українську мову, бо щелеповивехнені, навіть, що не стекли далі заходу України, будуть пи...ді про руську українську не отдадим, ненавидіти біндер, що їх прийняли, але самки псів (самоцензура)- (жіночий орган + ..тимуть) изиком окупанта...
показати весь коментар
13.05.2022 04:11 Відповісти
А де САМОКРИТИКА ?
показати весь коментар
13.05.2022 06:09 Відповісти
Та фігня це, у них наказ знищувати українців і українство. Вони ж офіційно про це заявили.
показати весь коментар
13.05.2022 06:22 Відповісти
Невиліковно хворий президент, який несе таку ахінею після Бучі, Ірпеня, Бородянки, Маріуполя, який шукає щось людське в очах окупанта. росія, хвора на неофашизм, вона розв'язала війну на знищення цілого українського народу, і для досягнення цієї мети буде знищуватись усе.
показати весь коментар
13.05.2022 07:27 Відповісти
каждый командир и его свиноматка должны быть уничтожены вместе с недвижимостью...
показати весь коментар
13.05.2022 08:01 Відповісти
 
 