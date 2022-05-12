29 051 44
Росіяни заявили, що готові відкрити гуманітарні коридори на території третіх країн
У РФ заявили, що готові відкрити коридори для евакуації на територію підконтрольну українській владі та в іноземні держави.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міжвідомчий координаційний штаб РФ
"Російська Федерація готова в найкоротші терміни розгорнути додаткові коридори на будь-яких інших напрямках і забезпечити безпечну евакуацію цивільних осіб як в Росію, так і в райони, підконтрольні київській владі, а також на території інших іноземних держав", - зазначається у зверненні штабу.
Після Бучі і ще і ще - вся світова спільнота різко відвернулась від мордору. Тому що, одна справа -війна, інша - злочини проти людства.
І йому вкрай потрібно "відбілитись"...
Якби карлик не був психічно хворою тварюкою, а хоча б трохи приклав мізки, то відпустив би усіх захисників Маріуполя. І це було б для нього дуже потужним кроком в бік гуманності перед світом.
Та й перед своїми орками теж - "вот какіє ми благородниє".
Але....
Бажання демонструвати гуманність - це ви про кого, про путлерівську орду?!
Путлер, на відміну від вас, чудово розуміє, що симпатіі «світовоі спільноти» йому і усій орді вже скоро не повернути.
Але бізнес з тією самою «спільнотою» в його розумінні можна буде продовжувати, після повноі перемоги над Вкраіною. Від нього буде смердіти, але Захід не раз демонстрував, що навіть криваві гроші там не смердять.
Тому чекати на пом'якшення х@#$ловоі позиціі - наівно.
старый ботоксный дед - человек без чести и достоинства . Пусть кацапы его сначала уберут.
https://www.flightradar24.com/AZG212/2bd54933 Flightradar24: Live Flight Tracker - Real-Time Flight Tracker Map
и вместо грузии с польшей им будет дорога в противоположную страну-сторону: коми, сибирь, сахалин
або всіх розстріляти по дорозі
або щоб всі виїхали і щоб ніхто не заважав проводити «референдум» для пришвидшення анексії
руSSкому міру повірити....себе обманути!!
інших варіантів наступу не мають
В треті країни, це тільки під контролем українських літаків, бо інакше бідні люди поїдуть прямо тільки в одну сторону, а не в треті країни.
Але цим повинні скористатись і за допомогою турків/греків вивести гарнізон України по морю з Маріуполя.
https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4250