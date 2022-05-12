УКР
Росіяни заявили, що готові відкрити гуманітарні коридори на території третіх країн

У РФ заявили, що готові відкрити коридори для евакуації на територію підконтрольну українській владі та в іноземні держави.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міжвідомчий координаційний штаб РФ

"Російська Федерація готова в найкоротші терміни розгорнути додаткові коридори на будь-яких інших напрямках і забезпечити безпечну евакуацію цивільних осіб як в Росію, так і в райони, підконтрольні київській владі, а також на території інших іноземних держав", - зазначається у зверненні штабу. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ердоган пропонував владі Росії вивезти на кораблі оборонців Азовсталі до Туреччини, - Джемілев

росія (67862) евакуація (2423) гуманітарний коридор (178)
+35
На болотах істерика!: Влада Латвії дозволила зносити в країні радянські пам'ятки
показати весь коментар
12.05.2022 23:43
+34
показати весь коментар
12.05.2022 23:48
+24
******* kak dyshat
показати весь коментар
12.05.2022 23:42
Ага. Как Верещук скажет так и будут коридоры.
показати весь коментар
12.05.2022 23:41
Кстати можно их потрошить и заявить что Украина открывает коридор жителям Белгорода на свою территорию.
показати весь коментар
12.05.2022 23:42
ПотроШить их не только можно, но и нужно.
показати весь коментар
13.05.2022 00:28
ОДКБ встрянет.По крайней мере пуй заверещит про нападение.
показати весь коментар
13.05.2022 18:48
значить готуються застосовувати зброю масового ураження
показати весь коментар
12.05.2022 23:42
Не факт. Їм зараз конче потрібно показати "гуманність" після всіх вже зафіксованих по факту злочинів.
Після Бучі і ще і ще - вся світова спільнота різко відвернулась від мордору. Тому що, одна справа -війна, інша - злочини проти людства.
І йому вкрай потрібно "відбілитись"...
Якби карлик не був психічно хворою тварюкою, а хоча б трохи приклав мізки, то відпустив би усіх захисників Маріуполя. І це було б для нього дуже потужним кроком в бік гуманності перед світом.
Та й перед своїми орками теж - "вот какіє ми благородниє".
Але....
показати весь коментар
13.05.2022 00:15
@Сергій Осадчий

Бажання демонструвати гуманність - це ви про кого, про путлерівську орду?!

Путлер, на відміну від вас, чудово розуміє, що симпатіі «світовоі спільноти» йому і усій орді вже скоро не повернути.

Але бізнес з тією самою «спільнотою» в його розумінні можна буде продовжувати, після повноі перемоги над Вкраіною. Від нього буде смердіти, але Захід не раз демонстрував, що навіть криваві гроші там не смердять.

Тому чекати на пом'якшення х@#$ловоі позиціі - наівно.
показати весь коментар
13.05.2022 04:53
******* kak dyshat
показати весь коментар
12.05.2022 23:42
Одне з двох: або, щоб просто розстріляти цей коридор, або - щоб "типу" піти на умови кловуна(це було в сценарії написаному ще до війни) і таким чином змусити його на перемовини і здачу інтересів країни(територій, політичних інтересов тощо). "ЗЕ" сам казав, якщо ви проведете референдум про "ХНР" чи знищите останніх захисників Маріуполя - ніяких перемовин більше не буде, тобто треба розуміти: якщо вони цього не зроблять - перемовини триватимуть, і будуть форсовано домоволятися про нашу капітуляцію - так виходить?
показати весь коментар
13.05.2022 09:14
На болотах істерика!: Влада Латвії дозволила зносити в країні радянські пам'ятки
показати весь коментар
12.05.2022 23:43
Как теперь жить то без памятников? Может им пока в Мариуполь всем перебраться? Памятники то там поставят Ленину, Сталину...
показати весь коментар
12.05.2022 23:45
показати весь коментар
12.05.2022 23:48
Гуманитарный коридор -«Російські окупанти обстріляли колону біженців із Херсонської області»
старый ботоксный дед - человек без чести и достоинства . Пусть кацапы его сначала уберут.
показати весь коментар
12.05.2022 23:44
Це нічого не дасть - усі московити ще гірші виродки, ніж їхнє *****.
показати весь коментар
13.05.2022 01:10
Ну так: це ***** хоча б у свій час по Європах послужило, у самій Німеччині! А 90% "ваньок" далі свого Мухосранська ніде не були, рівень їх "культурного розвитку" відповідний...
показати весь коментар
13.05.2022 09:17
Словолуддя,й нічого крім геноциду
показати весь коментар
12.05.2022 23:54
Прямо зараз через Україну летить літак. Перший раз таке бачу з початку війни.
https://www.flightradar24.com/AZG212/2bd54933 Flightradar24: Live Flight Tracker - Real-Time Flight Tracker Map
показати весь коментар
12.05.2022 23:56
Глюк якийсь. Його шлях після Чехії чомусь пунктиром малюють, і зараз він просто на Миколаїв прямує, де обстіли. Хто б таке робив з цивільним літаком?
показати весь коментар
13.05.2022 00:10
Уже прошел Каховку, "подлетает к Кириловке)
показати весь коментар
13.05.2022 00:38
И какие интересно иностранные гос-ва соседствуют с ОРДЛО и херсонской ? Кто-нибудь понял что эти е**тые орки хотели сказать? Нужен перевод оркского на человеческий.
показати весь коментар
12.05.2022 23:56
Через Крым в рашку, а потом в Грузию или в Страны Балтии... Или тудой же, но через Беларусь в Польшу. Билеты на поезда на месяц вперед уже раскуплены...
показати весь коментар
13.05.2022 00:36
на ,,тудой,, все может и застопориться, с объективных на то причин...
и вместо грузии с польшей им будет дорога в противоположную страну-сторону: коми, сибирь, сахалин
показати весь коментар
13.05.2022 09:36
Через линию фронта безопасней?
показати весь коментар
13.05.2022 11:12
Не вірте кацапам. Обдурять.
показати весь коментар
12.05.2022 23:57
це правда.
показати весь коментар
13.05.2022 00:02
підозріло якось так погодились, якусь херню задумали

або всіх розстріляти по дорозі

або щоб всі виїхали і щоб ніхто не заважав проводити «референдум» для пришвидшення анексії
показати весь коментар
13.05.2022 00:00
***** просто нужно больше заложников
показати весь коментар
13.05.2022 00:01
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!

руSSкому міру повірити....себе обманити!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!
показати весь коментар
13.05.2022 00:09
під прикриттям колон будуть переміщати свою техніку
інших варіантів наступу не мають
показати весь коментар
13.05.2022 00:12
Значит, готовят очередную подлость. Рашистам веры нет!
показати весь коментар
13.05.2022 00:19
И то тут идет только про гражданских
показати весь коментар
13.05.2022 00:21
русские врут!
показати весь коментар
13.05.2022 00:22
показати весь коментар
13.05.2022 00:26
******
показати весь коментар
13.05.2022 00:47
Думаю, що багато хто з Вас уже навчився розуміти, що кацап не може жити якшо не збреше. Думаю, що вже і у світі знають цю їхню характеристику. І ше одне, кацапи кажуть одне, а роблять зовсім інше.
В треті країни, це тільки під контролем українських літаків, бо інакше бідні люди поїдуть прямо тільки в одну сторону, а не в треті країни.
показати весь коментар
13.05.2022 00:56
ТОГДА ПУСТЬ ВЫВОДЯТ НАХЙ ВСЕ СВОИ ВОЙСКА С ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ !!!
показати весь коментар
13.05.2022 03:13
Зачем под видом новостей распространять дезинформацию *********?
показати весь коментар
13.05.2022 06:28
Особенно впечатляет фраза : "НЕУКОСНИТЕЛЬНО соблюдает режим тишины"!!!!!
показати весь коментар
13.05.2022 09:10
********
показати весь коментар
13.05.2022 10:42
та звичайно ж вони готові! вони завжди 'готові'...
показати весь коментар
13.05.2022 11:11
КАЦАПИ ЗАВЖДИ БРЕШУТЬ.
Але цим повинні скористатись і за допомогою турків/греків вивести гарнізон України по морю з Маріуполя.
показати весь коментар
13.05.2022 11:34
https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4250
https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4250
https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4250
показати весь коментар
13.05.2022 14:01
Кацапу повітири- себе не поважати.
показати весь коментар
13.05.2022 15:02
 
 