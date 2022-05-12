Росіяни заявили, що готові відкрити гуманітарні коридори на території третіх країн

У РФ заявили, що готові відкрити коридори для евакуації на територію підконтрольну українській владі та в іноземні держави.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міжвідомчий координаційний штаб РФ

"Російська Федерація готова в найкоротші терміни розгорнути додаткові коридори на будь-яких інших напрямках і забезпечити безпечну евакуацію цивільних осіб як в Росію, так і в райони, підконтрольні київській владі, а також на території інших іноземних держав", - зазначається у зверненні штабу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ердоган пропонував владі Росії вивезти на кораблі оборонців Азовсталі до Туреччини, - Джемілев