Протягом 12 травня збито 1 гелікоптер, 5 безпілотників і 1 крилату ракету, - Повітряні Сили
За 12 травня Повітряні Сили ЗСУ знищили 7 повітряних цілей російських окупантів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці Командування Повітряних Сил.
У повідомленні зазначається: "12 травня протиповітряною обороною Повітряних Сил, Сухопутних військ та Десантно-штурмових військ уражено 7 повітряних цілей: 5 БпЛА (Орлан-10); 1 вертоліт (Ка-52); 1 крилату ракету.
Авіація Повітряних Сил та Супопутних військ Збройних Сил України продовжує завдавати удари з повітря по позиціях російських окупаційних військ на різних напрямках".
Послала видео некоторым западным друзьям и они охренели .
Все таки мало инфы на западе о войне
🎶🎶🎶 ☀️🇺🇦 НАД УКРАЇНОЮ ЗІЙДЕ СОНЦЕ 🇺🇦.
Rammstein - Сходить сонце (Кавер українською | Grandma's Smuzi).
https://youtu.be/g9NAqDR7y_U