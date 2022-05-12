Протягом 12 травня збито 1 гелікоптер, 5 безпілотників і 1 крилату ракету, - Повітряні Сили

За 12 травня Повітряні Сили ЗСУ знищили 7 повітряних цілей російських окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці Командування Повітряних Сил.

У повідомленні зазначається: "12 травня протиповітряною обороною Повітряних Сил, Сухопутних військ та Десантно-штурмових військ уражено 7 повітряних цілей: 5 БпЛА (Орлан-10); 1 вертоліт (Ка-52); 1 крилату ракету.

Авіація Повітряних Сил та Супопутних військ Збройних Сил України продовжує завдавати удари з повітря по позиціях російських окупаційних військ на різних напрямках".

