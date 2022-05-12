УКР
Протягом 12 травня збито 1 гелікоптер, 5 безпілотників і 1 крилату ракету, - Повітряні Сили

За 12 травня Повітряні Сили ЗСУ знищили 7 повітряних цілей російських окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці Командування Повітряних Сил.

У повідомленні зазначається: "12 травня протиповітряною обороною Повітряних Сил, Сухопутних військ та Десантно-штурмових військ уражено 7 повітряних цілей: 5 БпЛА (Орлан-10); 1 вертоліт (Ка-52); 1 крилату ракету.

Авіація Повітряних Сил та Супопутних військ Збройних Сил України продовжує завдавати удари з повітря по позиціях російських окупаційних військ на різних напрямках".

+3
Таки Ка-52 еще есть, а то я думал закончились. Это стингеры их сбивают или они стингеры?)
12.05.2022 23:56 Відповісти
12.05.2022 23:56 Відповісти
+3
А літаки таки ссуцься літать. Нікому не хочеться бути двохсотим двохсотим.
13.05.2022 00:06 Відповісти
13.05.2022 00:06 Відповісти
+1
Останній су-57 путін таки зажав
13.05.2022 00:05 Відповісти
13.05.2022 00:05 Відповісти
Таки Ка-52 еще есть, а то я думал закончились. Это стингеры их сбивают или они стингеры?)
12.05.2022 23:56 Відповісти
12.05.2022 23:56 Відповісти
стрингеры
13.05.2022 00:07 Відповісти
13.05.2022 00:07 Відповісти
Останній су-57 путін таки зажав
13.05.2022 00:05 Відповісти
13.05.2022 00:05 Відповісти
Так ка-52 или Ми-24?
13.05.2022 00:05 Відповісти
13.05.2022 00:05 Відповісти
Ми-28,не суть важно).
13.05.2022 00:21 Відповісти
13.05.2022 00:21 Відповісти
А принаймні одну не збили. Навіть повітряної тривоги не було.
13.05.2022 00:06 Відповісти
13.05.2022 00:06 Відповісти
Ну да, на Хортицу уже не первая.
13.05.2022 00:19 Відповісти
13.05.2022 00:19 Відповісти
А літаки таки ссуцься літать. Нікому не хочеться бути двохсотим двохсотим.
13.05.2022 00:06 Відповісти
13.05.2022 00:06 Відповісти
Гайдай сообщал о самолете
13.05.2022 00:28 Відповісти
13.05.2022 00:28 Відповісти
Интресный опыт .
Послала видео некоторым западным друзьям и они охренели .
Все таки мало инфы на западе о войне

🎶🎶🎶 ☀️🇺🇦 НАД УКРАЇНОЮ ЗІЙДЕ СОНЦЕ 🇺🇦.

Rammstein - Сходить сонце (Кавер українською | Grandma's Smuzi).

https://youtu.be/g9NAqDR7y_U
13.05.2022 00:36 Відповісти
13.05.2022 00:36 Відповісти
 
 