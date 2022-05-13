Росія не оголошує мобілізацію через економічні причини та неможливість пояснити її потребу населенню, - Буданов
Російська Федерація не оголошує загальну причину з двох причин. Перша - суто економічна. В умовах нових економічних санкцій, пов'язаних з мобілізацією, удари по економіці будуть ще більш значними.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ начальника ГУР МО Кирила Буданова в ефірі телемарафону.
"По-друге, у керівництва РФ є потреба роз'яснити хоч якось, навіщо взагалі потрібна мобілізація, якщо за заявами керівництва, "все йде за планом". Це потрібно буде якось пояснювати. Оскільки відповіді на ці питання у них немає, то вони й не оголошують мобілізацію", - заявив Буданов.
Начальник ГУР також зазначив, що Росія вже проводить приховану мобілізацію. Вона йде двома способами: фактичні дії й мобілізація резервістів, в РФ це називається БАРС. Приховану мобілізацію підтверджують полонені, які були залучені в цю систему.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ну и Люсин дружбан конечно только правду скажет в стиле "не нападут"
Звідки він бере таку інфо? 😏 Краще би пішов розчищати місто.
"Керівник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони Кирило Буданов проживає у приватному будинку під Києвом разом із ексзаступником міністра внутрішніх справ Олександром Гогілашвілі, який, ймовірно, є громадянином Росії, та його дружиною, помічницею президента України Марією Левченко. Такі зв'язки можуть становити загрозу для національної безпеки України, припускають журналісти. Інші жартують: Буданов «ловив російського крота»."
Іммобілізація (від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 лат. immobilis - нерухомий) - науковий термін, що пов'язаний з просторовою фіксацією, знерухомленням об'єкту.
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%86%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_(%D1%85%D1%96%D1%80%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%8F)&action=edit&redlink=1 Іммобілізація в хірургії -галузь https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%8F&action=edit&redlink=1 десмургії , яка вивчає правила знерухомлення ушкоджених ділянок (частин тіла людини), найчастіше за допомогою https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D0%B0 пов'язок та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0) медичних шин , методи їх накладення з метою попередження або зведення до мінімуму ускладнень при транспортуванні чи лікуванні постраждалого;один із етапів оперативного втручання, коли виділяють орган, його частину чи інший анатомічний утвір з навколишніх тканин, з метою забезпечення технічної можливості проведення подальших етапів операції.
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%86%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83&action=edit&redlink=1 Іммобілізація ферменту https://en.wikipedia.org/wiki/Immobilized_enzyme [en] - процес, який використовується для закріплення ферментів, клітин або їх фрагментів на твердому носії з метою підвищення ефективності їх використання.
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%86%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC%D1%83&action=edit&redlink=1 Іммобілізація організму https://en.wikipedia.org/wiki/Lying_(position) [en] - непорушність будь-якої частини або всього тіла людини та тварини, тимчасове знерухомлення. Може досягатися накладанням відповідних https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D0%B0 пов'язок , за допомогою хімічних речовин. Використовується з метою вивчення, відлову, лікування.Інше
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%86%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_(%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0)&action=edit&redlink=1 Іммобілізація в економіці - процес зупинки оборотних коштів відволікання, вилучення підприємством, фірмою, компанією .
Іммобілізація - включення трансуранових РАВ у заставні елементи (з переведенням їх в довготривалу стабільну по відношенню до радіаційного і термічного впливу інертну фізико-хімічну форму) та приміщення закладних елементів в скломасу.