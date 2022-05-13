Росія не оголошує мобілізацію через економічні причини та неможливість пояснити її потребу населенню, - Буданов

Російська Федерація не оголошує загальну причину з двох причин. Перша - суто економічна. В умовах нових економічних санкцій, пов'язаних з мобілізацією, удари по економіці будуть ще більш значними.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ начальника ГУР МО Кирила Буданова в ефірі телемарафону.

"По-друге, у керівництва РФ є потреба роз'яснити хоч якось, навіщо взагалі потрібна мобілізація, якщо за заявами керівництва, "все йде за планом". Це потрібно буде якось пояснювати. Оскільки відповіді на ці питання у них немає, то вони й не оголошують мобілізацію", - заявив Буданов.

Начальник ГУР також зазначив, що Росія вже проводить приховану мобілізацію. Вона йде двома способами: фактичні дії й мобілізація резервістів, в РФ це називається БАРС. Приховану мобілізацію підтверджують полонені, які були залучені в цю систему.

