Росія не оголошує мобілізацію через економічні причини та неможливість пояснити її потребу населенню, - Буданов

Російська Федерація не оголошує загальну причину з двох причин. Перша - суто економічна. В умовах нових економічних санкцій, пов'язаних з мобілізацією, удари по економіці будуть ще більш значними.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ начальника ГУР МО Кирила Буданова в ефірі телемарафону.

"По-друге, у керівництва РФ є потреба роз'яснити хоч якось, навіщо взагалі потрібна мобілізація, якщо за заявами керівництва, "все йде за планом". Це потрібно буде якось пояснювати. Оскільки відповіді на ці питання у них немає, то вони й не оголошують мобілізацію", - заявив Буданов.

Начальник ГУР також зазначив, що Росія вже проводить приховану мобілізацію. Вона йде двома способами: фактичні дії й мобілізація резервістів, в РФ це називається БАРС. Приховану мобілізацію підтверджують полонені, які були залучені в цю систему.

Буданов Кирило (525) росія (67862) мобілізація (3226)
+12
Щоб читати чужі новини двотижневої давнини, можна і школяра посадити, а цього здорового тупого лося відправити шанці копати.
13.05.2022 00:26 Відповісти
+9
"про це повідомляє РБК-Україна" - контора называется "РосБизнесКонсалтинг-Укераина"

ну и Люсин дружбан конечно только правду скажет в стиле "не нападут"
13.05.2022 00:32 Відповісти
+8
Буданову орки , мабуть , доповіли !
13.05.2022 00:21 Відповісти
Буданову орки , мабуть , доповіли !
13.05.2022 00:21 Відповісти
Господи, откуда он взялся такой умный?
13.05.2022 00:25 Відповісти
Из 95 анала каломыйского
13.05.2022 01:03 Відповісти
Думаю що лозунг "А давайте здохнем под Харьковом", якось не прижився...
13.05.2022 00:25 Відповісти
Щоб читати чужі новини двотижневої давнини, можна і школяра посадити, а цього здорового тупого лося відправити шанці копати.
13.05.2022 00:26 Відповісти
"про це повідомляє РБК-Україна" - контора называется "РосБизнесКонсалтинг-Укераина"

ну и Люсин дружбан конечно только правду скажет в стиле "не нападут"
13.05.2022 00:32 Відповісти
"Це потрібно буде якось пояснювати. Оскільки відповіді на ці питання у них немає"... - это когда кацапам власти что-то "пояснювали"?
13.05.2022 00:36 Відповісти
Так в кацапстанії щоби мобілізувати зомбі хватить прокричати - за родину, за путлера. За 30 років кацапів відівчили думати головою. Бо їх у неї немає. Там тільки є - бити хохлів, бо вони хотіли захопити кацапстанію.
Звідки він бере таку інфо? 😏 Краще би пішов розчищати місто.
13.05.2022 00:50 Відповісти
Дякую, КЕП. 🤭
13.05.2022 01:03 Відповісти
А недавній герой Саша з грузинським прізвищем ще досі проживає у домі цього видатного розвідника?

"Керівник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони Кирило Буданов проживає у приватному будинку під Києвом разом із ексзаступником міністра внутрішніх справ Олександром Гогілашвілі, який, ймовірно, є громадянином Росії, та його дружиною, помічницею президента України Марією Левченко. Такі зв'язки можуть становити загрозу для національної безпеки України, припускають журналісти. Інші жартують: Буданов «ловив російського крота»."
13.05.2022 01:24 Відповісти
Это все что разведало Гур за два с половиной месяца?
13.05.2022 01:25 Відповісти
УРОВЕНЬ, блдь!!!
13.05.2022 04:38 Відповісти
русские хотят, чтобы украинцы думали, что они не проводят мобилизацию, чтобы расслабить Украину и потом неожиданно нападать большими силами, чтобы разбивать Украинские силы. уже в интернете русские выкладывают, что им повестки о мобилизации приходят. Украина должна действовать так, как будто русские иммобилизируют 5 миллионов человек!
13.05.2022 01:45 Відповісти
Ти хоч перед тим як пишеш - у словник заглядав! А то ти мені нагадуєш одну мою знайому часів моєї молодості яка бажаючи висловить захват від мого товариша назвала того "імпотентним" (замість "імпозантним")
Іммобілізація (від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 лат. immobilis - нерухомий) - науковий термін, що пов'язаний з просторовою фіксацією, знерухомленням об'єкту.
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%86%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_(%D1%85%D1%96%D1%80%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%8F)&action=edit&redlink=1 Іммобілізація в хірургії -галузь https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%8F&action=edit&redlink=1 десмургії , яка вивчає правила знерухомлення ушкоджених ділянок (частин тіла людини), найчастіше за допомогою https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D0%B0 пов'язок та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0) медичних шин , методи їх накладення з метою попередження або зведення до мінімуму ускладнень при транспортуванні чи лікуванні постраждалого;один із етапів оперативного втручання, коли виділяють орган, його частину чи інший анатомічний утвір з навколишніх тканин, з метою забезпечення технічної можливості проведення подальших етапів операції.
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%86%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83&action=edit&redlink=1 Іммобілізація ферменту https://en.wikipedia.org/wiki/Immobilized_enzyme [en] - процес, який використовується для закріплення ферментів, клітин або їх фрагментів на твердому носії з метою підвищення ефективності їх використання.
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%86%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC%D1%83&action=edit&redlink=1 Іммобілізація організму https://en.wikipedia.org/wiki/Lying_(position) [en] - непорушність будь-якої частини або всього тіла людини та тварини, тимчасове знерухомлення. Може досягатися накладанням відповідних https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D0%B0 пов'язок , за допомогою хімічних речовин. Використовується з метою вивчення, відлову, лікування.Інше
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%86%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_(%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0)&action=edit&redlink=1 Іммобілізація в економіці - процес зупинки оборотних коштів відволікання, вилучення підприємством, фірмою, компанією .
Іммобілізація - включення трансуранових РАВ у заставні елементи (з переведенням їх в довготривалу стабільну по відношенню до радіаційного і термічного впливу інертну фізико-хімічну форму) та приміщення закладних елементів в скломасу.
13.05.2022 07:31 Відповісти
чушь он говорит, в России русским ничего власть не должна объяснять. русские бояться власть и как русским прикажут, так и будет и русских никто спрашивать не будет! Украине нужно готовиться к тому, что русские мобилизуют миллионы человек!
13.05.2022 01:47 Відповісти
Буданову краще помовчати після про@обів півдня, Бучі,Ірпені, Гостомеля, Чернігова, Сум, Харкова та інших міст. Непогано йти зніматися у відосах напару з Абдристовичем. Гогішвілі вже поїхав на росію, і залишили будинок Одеського кидали? А так всі чесні!
13.05.2022 05:48 Відповісти
Зачем им что-то объявлять, лживый ********* срана популярных картинок, за ширмой которых нелюди творят, что хотят.
13.05.2022 06:37 Відповісти
*** , знову , виліз , схоже сьогодні його черга ...
13.05.2022 06:52 Відповісти
здаёцца мине, шо шо й то не то в военной разведке, если ее рукойводитель стал все чаще и чаще не просто пургу нести, а всяческую газетную ересь... о может он просто в силу сложившихся обстоятельств, в том числе и влияния на него его сожителя гогилашвили, настолько зажат в рамки подчинения кому-то, что выполняет каждый пук того, кто им руководит... а когда он заявляет об экономических причинах - это не смешно... в экономике он ПОЛНЫЙ НОЛЬ... в общем шо й то не то...
13.05.2022 07:56 Відповісти
уберите из эфира этого сожителя гогилашвили.
13.05.2022 09:33 Відповісти
заіпав вже цей пустозвон
13.05.2022 11:36 Відповісти
 
 