Проросійський політик Ренд Пол у Сенаті США заблокував швидке ухвалення допомоги Україні на $40 мільярдів

У США сенатор Ренд Пол заблокував ухвалення законопроєкту про допомогу Україні на суму близько 40 мільярдів доларів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ з посиланням на CNN.

Перед цим лідер більшості в Сенаті демократ Чак Шумер та лідер республіканців Мітч Макконнелл, демонструючи рідкісну єдність, закликали якнайшвидше ухвалити цей документ.

Для подолання заперечення Пола може знадобитися кілька днів, але зрештою в ухваленні законопроєкту про додаткові витрати ніхто не сумнівається.

Пол домагається призначення спеціального генерального інспектора для нагляду за тим, як витрачається військова допомога Україні. Члени обох партій загалом згодні з цією ідеєю, але внесення змін до законопроєкту на нинішньому етапі потребуватиме певного час та уповільнить надання допомоги.

"Ми не можемо рятувати Україну, прирікаючи на загибель економіку США", - заявив Пол, якого вважають проросійським політиком.

"Усе, чого він доб'ється своїми сьогоднішніми діями, - це відтермінує цю допомогу. Але не зупинить",- сказав Шумер.

