УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4303 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Допомога Україні Війна
42 968 186

Проросійський політик Ренд Пол у Сенаті США заблокував швидке ухвалення допомоги Україні на $40 мільярдів

сенат

У США сенатор Ренд Пол заблокував ухвалення законопроєкту про допомогу Україні на суму близько 40 мільярдів доларів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ з посиланням на CNN.

Перед цим лідер більшості в Сенаті демократ Чак Шумер та лідер республіканців Мітч Макконнелл, демонструючи рідкісну єдність, закликали якнайшвидше ухвалити цей документ.

Для подолання заперечення Пола може знадобитися кілька днів, але зрештою в ухваленні законопроєкту про додаткові витрати ніхто не сумнівається.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оновлений пакет допомоги США для України становитиме майже $40 млрд - Арахамія

Пол домагається призначення спеціального генерального інспектора для нагляду за тим, як витрачається військова допомога Україні. Члени обох партій загалом згодні з цією ідеєю, але внесення змін до законопроєкту на нинішньому етапі потребуватиме певного час та уповільнить надання допомоги.

"Ми не можемо рятувати Україну, прирікаючи на загибель економіку США", - заявив Пол, якого вважають проросійським політиком.

"Усе, чого він доб'ється своїми сьогоднішніми діями, - це відтермінує цю допомогу. Але не зупинить",- сказав Шумер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Сенаті США зареєстровано резолюцію про визнання Росії державою-спонсором тероризму

Автор: 

допомога (8756) Сенат США (628)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+66
Підтримую.
При теперешній нашій владі критично необхідно встановити зовнішній контроль за ресурсами, що надаються. А тиждень вже нічого не вирішить - буде більше залежати від швидкості логістики. Дивує той факт, що відразу в законопрект не включили таку статтю - всі перебувайть під впливом промов Зе?
Чого далеко ходити - всі ми (прикарпатці і не тільки) збираємо кошти на підтримку нашої 10-ки - славнозвісної 10ї гірсько-штурмової бригади "прикарпатські едельвейси". В хлопців розбили джипи, які були. Спочатку лісгосп подарував 20річний "Патрол", потім на зібрані кошти купили ще 4 - теж старенькі б/в і всі різні (на нові грошей не стало) - хлопцям вкрай потрібно на передку.
Українська діаспора із США: особисто привезли і передали шоломи, броніки, берці та ін.

А тим часом в Україну безпрецендентним потоком йде допомога - і спорядження і 50 джипів Шевроле Тахо новесеньких Дженерал Моторс особисто передали Мінінфраструктурі.

І виникає слушне запитання (як сказав Швець) - "где деньги, Зин?".
І питання в першу чергу стосується людини, яка відповідає за всю країну.
показати весь коментар
13.05.2022 01:01 Відповісти
+44
Американцам надо скорее признать мордор государством-террористом, после чего все их лоббисты будут признаны пособниками террористов. Моментально все крысы по норам попрячутся!
показати весь коментар
13.05.2022 00:37 Відповісти
+43
Єсли бы у нас, не было бы своих орбанов в Украине,то всё било б на много лучше.
показати весь коментар
13.05.2022 00:41 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Поспешность из-за громкого заголовка?

Он за создание комиссии, которая бы следила за их тратой.
Для нас конечно важно время, но для американских налогоплательщиков всё же приоритетнее чтобы их деньги не разворовывали украинские чинуши.
показати весь коментар
13.05.2022 01:48 Відповісти
******** yest vezde
показати весь коментар
13.05.2022 02:04 Відповісти
"Ми не можемо рятувати Україну, прирікаючи на загибель економіку США"
Are you serious? При ВВП США около 18 трлн долл , 40 млрд будут гибелью для экономики??( 40 млрд это пыль для экономики США, что то в пределах статистической погрешности и не более) Сразу видно чей заказ отрабатывает этот ''сенатор''
показати весь коментар
13.05.2022 02:20 Відповісти
Нічиє він замовлення не відробляє. Він завжди був такий я і папаша його - сенатор.
показати весь коментар
13.05.2022 03:15 Відповісти
Допомагаючи Україні, Америка зміцнює свій вплив у Європі і світі.
І зменшує вплив агресивної Росії - Ренд Пол проти цього ?
І він "нічого не відробляє" ?
показати весь коментар
13.05.2022 03:49 Відповісти
Не треба так прімітивно мислити "Пол стверджував, що сума допомоги майже дорівнюватиме всьому військовому бюджету Росії і що США доведеться позичати гроші в Китаю, щоб відправити їх Україні. Він заявив, що зараз є внутрішні пріоритети, з якими інфляція досягла 40-річного максимуму, а бензин досяг 48-відсоткового максимуму з минулого року. «Я присягаю на захист національної безпеки Сполучених Штатів Америки. Ми не можемо врятувати Україну, прирікаючи економіку США», - підсумував Пол."
показати весь коментар
13.05.2022 04:34 Відповісти
Ви вимірюєте безпеку Америки ціною на бензин, чи військовою загрозою,
яку несе кремлівський рашизм ?
показати весь коментар
13.05.2022 09:04 Відповісти
Ви навіть не розумієте про що іде мова, якщо вважаєте що ціна не бензин не має значення. Всі США на колесах, і витрати на бензин із сімейного бюджету- це відображення стану економіки. «Під Україну» сьогодні списується усі над витрати . Багато де звучить «Це. через те, що ми витрачаємо на Україну». І це не від пересічних американців, а від адміністрації та ЗМІ. З моменту приходу адміністрації Байдена до влади з боку Мексики ввійшло більш ніж 20 міліонів нелегалів, які одержують усі фінансові блага за рахунок платників податків. Байден перекрив користування власним газом, його купують за немалі гроші. Досі відригується результати shot down країни під ковід. Виділяються гроші на різні сумнівні проекти, бо гроші ******* навіть в США. І повторюю: все списується на Україну
показати весь коментар
13.05.2022 15:12 Відповісти
Дорогой бензин - пусть пересядут на более экономичные машины, нехрен возить свои необъятные жопы на огромных пикапах, жрущих топливо как танки (особенно актуально для республиканских штатов). Если так актуальна стоимость бензина, то пусть сначала отучатся жить по принципу "покупаем вещи, которые не нужны за деньги, которых нет". 40Б для Украины - это в районе $300 с каждого налогоплательщика - а это в свою очередь меньше, чем среднестатистическая семья тратит на подписку на Netflix и мобильную связь в месяц. А этот мудак Ренд Пол таки действительно кацапская консерва, потому что если бы он действительно хотел добавить в законопроект механизм учета расхода средств, то мог бы это сделать либо на этапе разработки этого законопроекта, либо прописать это в поправке. О он же настаивает на изменении самого законопроекта сейчас, что займет гораздо больше времени и сорвет поставки оружия Украине.
показати весь коментар
16.05.2022 10:52 Відповісти
Погуглите его фейс - сразу видно, что типичный "англосакс".
Путин - "русский". А этот - американский.
Это вам не Маккейн.
показати весь коментар
13.05.2022 02:39 Відповісти
ЭТОТ СЕНАТОР БОЛЕН !!!
показати весь коментар
13.05.2022 03:03 Відповісти
Rand Paul - старий і послідовний ізоляціоніст. Є певний прошарок таких типів що ніяк не допетрають що планета Земля за останні 80 років зменшилася у розмірах до 15 годин літаком або ж 1 годину ракетою з будь якої точки до будь якої точки. В них у голові все ще гасло "відсидимося за океанами."
показати весь коментар
13.05.2022 03:11 Відповісти
Віддати Росії Україну і дозволити відновити колишній СРСР може лише
послідовний путініст, а не "ізоляціоніст".
показати весь коментар
13.05.2022 03:53 Відповісти
Ваша позиція зрозуміло україноцентрична. Але в світі є багато не дуже освічених людей яким начхати на все крім власного гаманця.
показати весь коментар
13.05.2022 07:21 Відповісти
І хронічний ідіот на додачу.
показати весь коментар
13.05.2022 12:02 Відповісти
Та не будут они по штатам стрелять.
Они с сильными не связуютсяя
показати весь коментар
13.05.2022 10:16 Відповісти
Шо за підар?
показати весь коментар
13.05.2022 03:20 Відповісти
Пол не пророссийский, он всегда голосует против любой помощи любым странам и против всякого велфера внутри страны.
показати весь коментар
13.05.2022 04:02 Відповісти
Он умеет деньги налогоплательщиков считать.
показати весь коментар
13.05.2022 04:28 Відповісти
@Tetyana Vasylenko

Якщо міс (чи місіс) так переймається добробутом американських платників податків, то може вона тусується не на тому форумі?

Тут відписуються люди, для яких Украіна - батьківщина і на фоні тисяч смертей в Украіні, підняття ціни на бензин в Америці на якийсь долар за галон якось не тягне на трагедію і співчуття до позиціі людей типу Ренда Пола.

Ви зробили свій вибір, тож не плентайтесь тут і не заморочуйте людям голову. Мало нам промоскальськоі пропаганди, то ще протрампівську тут тягнуть. Трамп вже висловився відносно москальськоі агресіі практично, у іі перший день - похвалив путлера: молодець путлер!
Більше нічого нам про нього знати не потрібно.
Я вірю, що украінці переможуть у цій війні задовго до того, як Трамп отримає шанс знову балотуватись на президента.
показати весь коментар
13.05.2022 07:51 Відповісти
Завдяки настільки коханому вами Байдену здали Крим в 2014. Чи ви не пам'ятаєте хто тоді рулив? Схоже ви не пам'ятаєте як під час Трампа втрати серед Українських військових різко зменшились? А із Байденом пішли вгору. Військова підтримка Украіни теж під час Трампа почалась, алеОбама- голуб миру. Скільки часу минуло з 24 лютого, а Байден все чухає потилицю, та тягне кота за хвіст. Хотів зупинити війну? Мав почати діяти зразу , бо кому як не «куратору» Украіни відомі деталі про іі ворога. Ви особисто знаєте відповідь- чого тягнув? Я маю тільки дві версії. #1. Путін, як справжній кдбіст має папочку на кожного, от і висунув умови обміну. Чому були присвячені іх настільки часті перемовини ? Ви бачили офіційний release? #2 Байдену від Украіни потрібні гарантії реабілітації синочки. А ще краще, якщо країна згине, а з нею згинуть і всі свідоцтва. PS. Величезна кількість американців живуть «це мене не стосується». Величезна кількість прокремлівські та про путінські. Ви маєте це знати, якщо читаєте коментарі на американських форумах. І коли ціна на бензин росте, то іх це дуже напружує. Особливо, коли від офіційних осіб лунає «бо ми витрачаємо на Україну»
показати весь коментар
13.05.2022 15:50 Відповісти
Хаця б раз паслухалі Трампа

https://www.youtube.com/watch?v=KfVdIKaQzW8

Trump 2024
показати весь коментар
14.05.2022 03:38 Відповісти
@Andrew Callum

Для республіканця зараз виступати проти допомоги Украіні - це йти проти «лініі партіі».
Бо допоки республіканці продовжують робити ставку на Трампа у виборах 2024 року, головним гаслом іхнього електорату буде «Make America Great Again!".

Ну а як же можна відновити велич Америки, якщо упускати можливість чужими руками подолати кривавого тирана, та ще й при цьому незле заробити? Американська мрія!😎🇺🇸

Тому я би не переймався Р. Полом. Його «образумлять».
показати весь коментар
13.05.2022 04:35 Відповісти
Дать деньги кому?Он спасет еще 1000 украинских жизней,если будет знать,что они там ,где могут помочь,а не их *******..!!!!
показати весь коментар
13.05.2022 05:21 Відповісти
Дуже «жовтий» заголовок, який не зовсі відповідає змісту.
показати весь коментар
13.05.2022 05:25 Відповісти
Заголовок не соответствует содержанию.
показати весь коментар
13.05.2022 06:26 Відповісти
А сексотам все нейметься ...Винен зе , а не мордор та ************* політики .
показати весь коментар
13.05.2022 06:28 Відповісти
А на зрадників хіба провину не покладають?
Серйозно???
Згадуючи тебе, то ти спав на президента 2014-2019 навіть за неврожай цибулі. А тут прое. балі Херсон, але винний лише хутін, а не відсутність оборони.
показати весь коментар
13.05.2022 08:21 Відповісти
Сенатор-республиканец Рэнд Пол заблокировал законопроект о выделении 40 млрд. долларов на помощь Украине.

Чиновник настаивает на том, чтобы в законопроект были добавлены формулировки, которые дали бы специальному генеральному инспектору по восстановлению Афганистана надзор за деньгами и оружием, которые США отправляют в Украину.

Теперь вопрос с голосованием в Сенате о выделении 40 млрд затянется до следующей недели.

UPD: Сам законопроект не будет заблокирован, сенаторы Рэнд Пол и Джон Кеннеди поддержали законопроект, однако выступили за введение специального генерального инспектора для контроля за расходами во избежание мошенничества.
ТРУХА⚡️Украина
показати весь коментар
13.05.2022 08:21 Відповісти
Твой ЗЕ на дорогах намолотил бабла вместо того, чтобы армией заниматься.
показати весь коментар
13.05.2022 09:52 Відповісти
"Винен зе , а не мордор та ************* політики ."
І як давно ваша Зєлупа припинила бути ************* політиком? Лише два місяці тому? Коли смажений півень вже в дупу клював.
-"Я віжу мір в глазах путіна!" - два с половиною роки поспіль пихато булькотіла недорікувата Зєлупа. Себто, ваша Зєлупа бачила те, чого не існує a priori. От ідіот!
показати весь коментар
13.05.2022 11:09 Відповісти
Нормальна поправка. Дуже багато розкрадається мерзотниками.
показати весь коментар
13.05.2022 07:33 Відповісти
ренду полу теперь не позавидуешь... как и лобби, к которому он принадлежит... потому что сначала опустят лобби, а потом лобби сделает из пола козла отпущения... и все будет так тихо-тихо... но единство в принятии решения будет достигнуто...
показати весь коментар
13.05.2022 07:34 Відповісти
Полный аудит и отчетность, иначе швах, нет 100% доверия власти, я за комиссию ЕС и США по контролю за помощью
показати весь коментар
13.05.2022 07:46 Відповісти
Побачили задоволену мордяку агрохімії
показати весь коментар
13.05.2022 07:46 Відповісти
Не знаю прорашистській він, чи ні, але раціональне зернятко в його промові є. Війна війною, а крадії при владі в нас нікуди не зникли. Зеленський хоча б одного одіозного прибрав біля себе? Ні... Більш того: не крадії, а ще й прорашистські агенти. А ви сенатора звинувачуєте...
показати весь коментар
13.05.2022 07:55 Відповісти
Треба очорнювати респів - замовлення таке.
показати весь коментар
13.05.2022 08:00 Відповісти
Справедливости ради, среди них ОЧЕНЬ много любителей ***** и кацапии. По крайней мере среди рядового плебса. С неожиданностью для себя обнаружил это после начала войны.
показати весь коментар
13.05.2022 08:15 Відповісти
А серед демів ? Що скажете ?

Там про уран передавали, що Штати його до цих пір з рашки імпортують, хоча мають свій. А американські шахти належать тій же рашці.
показати весь коментар
13.05.2022 08:25 Відповісти
Среди демов, по субъективным наблюдениям, гораздо больше поддержка Украины. Ну и по голосованиям в Конгрессе если смотреть, то выступающих против помощи Украине будет больше среди республиканцев.
показати весь коментар
14.05.2022 08:23 Відповісти
Почитайте, например, коменты под этой статьей:

https://townhall.com/columnists/kennycody/2022/05/14/sen-pauls-opposition-echoes-conservative-opinion-n2607226
показати весь коментар
16.05.2022 10:39 Відповісти
Ничего, пару пакетов Смерчей по домам этого самого "плэбса" (по домам, которые в пожизненном кредите кстати), а также территориальные претензии РФ на отдельные штаты с последующим созданием там "народных" республик, отрезвят рядовых американцев и проблемки с немножко дороговатым бензином им покажутся райским детским лепетом
показати весь коментар
13.05.2022 12:21 Відповісти
Розумієте, респи зараз уже не ті... Для мене ідеал трушного респа - це покійний МакКейн. Після Трампа у респів розкол - проти Трампа виступили такі авторитетні консервативні члени партії, як Буш-молодший, Шварценегер, Ромні і тд. Вдова МакКейна по ТБ виступила із заявою проти Трампа і після цього його рідна Арізона проголосувала за демократа вперше за останні пів століття!

Такі, як Трамп чи Пол (якого регулярно цитують кацапські змі, до речі) - ніфіга не республіканці. Справжні республіканці - це консерватори за сімейні цінності та антиросійські політики, "яструби Пентагону", як казали при совку.

Трамп, який обіймається з манделями напівголими на конкурсі краси у мацкві -ні те і ні інше!
показати весь коментар
13.05.2022 09:29 Відповісти
Пол вообще либертарианец. Только не нормальный, а деградировавший. Так что он реально не респ.
показати весь коментар
13.05.2022 12:44 Відповісти
Шварцнэгер - аўтарытэтны рэспубліканец? 😆 Адсыпце мне той субстанцыі, якую вы паліце. Калі ў вас такія веды аб унутраных палітычных працэсах ЗША, то лепш пачытаць і пацікавіцца, а не ляпіць лухту.
показати весь коментар
14.05.2022 03:18 Відповісти
А хто назвав його проросійським політиком? Єрмак, Арестович чи Арахамія? Бо у них ********** в долонях починається, коли вони чують про такі гроші.
показати весь коментар
13.05.2022 08:01 Відповісти
Мудак, ****. Хотел внести коррективы в законопроект - мог это сделать через представителей своей партии на этапе рассмотрения в Палате и не тормозить весь процесс сейчас.
показати весь коментар
13.05.2022 08:13 Відповісти
Тобто Байден все підписав, Конгрес все проголосував, а тепер якийсь один завербований Рашкою представник Сенат може все це заблокувати!?
"Вєліколєпно" - скажуть у Кремлю.
показати весь коментар
13.05.2022 08:21 Відповісти
Голосування може відбутися в понеділок.
Якщо не пройде - буде використано передбачену процедуру.

Він попросив прийняти його поправку про призначення інспектора перед голосуванням щодо допомоги Україні.

Це не було зроблено.
показати весь коментар
13.05.2022 08:33 Відповісти
В том-то и дело, что не поправку попросил принять, а изменить законопроект - а это гораздо более долгая процедура, чем добавление поправки и ставит под угрозу срыва поставок оружия Украине. Этот типок - чистейшая кацапская консерва.
показати весь коментар
16.05.2022 10:57 Відповісти
"Чудово" - скажуть упороті трампісти-путіністи.
показати весь коментар
13.05.2022 10:33 Відповісти
"Ми не можемо рятувати Україну, прирікаючи на загибель економіку США", - пів Ренда

то виявляється сша така ж 1-а економіка світу, як москалі 2-а армія світу, якщо якихось 40 млрд. баксів здатні вбити їх економіку!!!11

буду знати.
показати весь коментар
13.05.2022 08:26 Відповісти
1 триллион для Афганистана куда важнее ))
показати весь коментар
13.05.2022 08:35 Відповісти
Те кто говорит что он не русская марионетка, а просто следит за налогами. Ренд Пол в феврале говорил, что Россия напала на Украину потому что это её законная территория. Так что это всего лишь повод - также как рассуждения об украинских нацистах или прочем. Он реально русская марионетка.
показати весь коментар
13.05.2022 08:35 Відповісти
Ви плутаєте висловлювання батька та сина https://www.theguardian.com/world/2014/mar/15/ron-paul-crimea-russia-sanctions-act-of-war
показати весь коментар
13.05.2022 20:57 Відповісти
Может быть, ликвидировать самого Пола , Ален Далес, умел бороться, большевиками , и нацистами . Пола может совесть замучать и он застрелится . Надо проверить его счета
показати весь коментар
13.05.2022 08:43 Відповісти
Вообще в Америке куча продажного и лживого говна. И с права, и с лева. Так что делить на демов-респов здесь нельзя. Просто люди продадут за деньги кого угодно, вот и всё.
показати весь коментар
13.05.2022 08:44 Відповісти
И Путин это знает оттого он и верит, что ему удастся заблокировать в итоге помощь Украине. Удалось же ему ранее.
показати весь коментар
13.05.2022 08:45 Відповісти
показати весь коментар
13.05.2022 08:58 Відповісти
А контроль необхідний. Причому, за кожним центом, інакше вся допомога осяде в офшорах бені та його плісняво-квартальної шобли. Сподіваюсь, що американці проконтролюють витрати якось інакше.
показати весь коментар
13.05.2022 09:14 Відповісти
блін, херово дуже, херово якщо той інспектор тільки для США - бо тут приблизно с третиною тої допомоги можна розпрощатись буде через корупцію....тільки через переміщення по Зх. Україні і Львову не стане десь четвертої частини....
показати весь коментар
13.05.2022 12:09 Відповісти
Необходим. Только кто этому гребанному полу мешал прописать механизмы этого контроля в процессе разработки законопроетка, а не на этапе голосования в Сенате?
показати весь коментар
16.05.2022 11:00 Відповісти
Венгрия тоже можете заблокировать в июне вступление Украины в ЕС...
Это демократиЯ...а не ГУЛАГ Сралина...
показати весь коментар
13.05.2022 09:31 Відповісти
"Пол добивается назначения специального генерального инспектора по надзору за тем, как тратится военная помощь Украине. Члены обеих партий в целом согласны с этой идеей, но внесение изменений в законопроект на нынешнем этапе потребует определенного времени и замедлит оказание помощи."

А если бы кое-кто не 3.14 бюджетные бабки сам... не имел бы офшоров... не покрывал международных финансовых преступников . открыл бы работу САП (как письменно обещал Байдену) - то Рэнду Полу и в голову бы такая идея не пришла..а - тем более - не была б поддержана обеими партиями.

Но уже понятный стиль нашего кое-кого: нахитрожопить двусмыленно и скользко...а потом обижаться на всех , кто на эти "маленькие хитрости" не повёлся...

Ведь фактически этим поступком Сенат США сказал "Украине поможем, но власть там жуликоватая"

показати весь коментар
13.05.2022 09:39 Відповісти
Нет. Этим поступком Пол доказал что оно продажное говно.
показати весь коментар
13.05.2022 10:14 Відповісти
давай по пунктам...что я написал чего на самом деле не было ? Иначе говно - это ты. Причём - зелёное.
показати весь коментар
13.05.2022 11:54 Відповісти
Ренд Пол изоляционист. Его политика простая. США не должно тратить деньги на иноземные авантюры. А если придется тратить, то надо всё контролировать. Так что речь не про Украину, а про то чтобы кровные американские денюжки не тратили на милитаризм. И так это и воспринимается в США, если ты почитаешь их комментарии.
показати весь коментар
13.05.2022 12:36 Відповісти
Иначе говоря, причины внутренние, а не внешние. Американский изоляционизм как политику продвигают как раз Россияне, чтобы легче было захватывать мир.
показати весь коментар
13.05.2022 12:37 Відповісти
Давай без абстракций и геополитики.
Когда у тебя просит - пусть друг - большую сумму, ты спрашиваешь чем отдавать будешь? или тебе не интересно ? А если ты знаешь, что он кому-то не вернул? Что он расписки не выполняет (написал Байдену что введёт САП - не ввёл) -то то ты ему скажешь "ставь машину под залог" и это будет логично никто тебя за это упрекнуть не может... ... Так что ясно, что хоть гео..хоть херо..политика... хоть частный заём -репутация заёмщика имеет влияние на условия займа...
А чтоб ни у кого не было смонений в репутации заёмщика - вот вам https://www.youtube.com/watch?v=qGtWSQliTLA
показати весь коментар
13.05.2022 14:16 Відповісти
Давай. Внесение изменений в законопроект требует много времени и ставит под срыв поставки оружия. Альтернативными вариантами для пола было внести свои коррективы на этапе разработки законопроекта или же вынести свои предложения в поправку. И тот и другой вариант решили бы якобы беспокоящий его вопрос при этом не ставя под угрозу поставки оружия. Он выбрал вариант переписывания законопроекта, чтобы насрать Украине. Вот почему он чистейшая кацапская консерва.
показати весь коментар
16.05.2022 11:05 Відповісти
відрубати йому голову
показати весь коментар
13.05.2022 09:57 Відповісти
"Половой" сенатор!
показати весь коментар
13.05.2022 10:01 Відповісти
Проросійський політик Ренд Пол у Сенаті США заблокував швидке ухвалення допомоги Україні на $40 мільярдів? Так в заголовку...

Однак... Укранська т.зв. еліта, урядовці і депутати всіх рівнів прийшли до влади задля власного збагачення...

І ось яка нагода збагачення - $40 мільярдів допомоги від США

Тому Ренд Пол домагається призначення спеціального генерального інспектора для нагляду за тим, як витрачається військова допомога Україні.

І члени обох партій загалом згодні з цією ідеєю...

В чому проросійська політика того Ренд Пола в даному конкретному випадку?

$40 мільярдів допомоги від США і без всякого зовнішнього контролю!?

Можна прогнозувати, що в очікуванні $40 мільярдів допомоги від США всі депутати ВР перейдуть в партію "Слуги народу"...
показати весь коментар
13.05.2022 10:50 Відповісти
Основной принцип демократии -меньшинство подчиняется
большинству .

Как же так получается ,что в ЕС входят 28 государств
а ОДНА Венгрия блокирует ряд решений в пользу Украины .

Почему ОДИН сенатор блокирует законопроект ?

Почему мировая система безопасности позволяет ОДНОЙ
стране и ОДНОМУ негодяю -её правителю держать в страхе
все страны мира ?
показати весь коментар
13.05.2022 10:58 Відповісти
Потому что оно макака с кучей дотопных ядерных бомб в подвале. М никому не хочется проверять на себе, работает ли этот хлам или нет.
показати весь коментар
13.05.2022 11:18 Відповісти
Я глазам не верю, никак не ожидал здесь увидеть сторонников многополярного мира.
показати весь коментар
13.05.2022 11:33 Відповісти
Доведеться перевірити, бо подібна позиція якраз і призвела до того, що кацапська "еліта" вирішила, що всі їй мають коритися лише через факт наявності у них ядерної зброї. Тобто "робіть, що ми кажемо, а то ракетами довбанемо".
Що, власне, зараз і відбувається в Україні (поки що, на щастя, не ядерними, але касетними уже луплять дай боже, і стратегічні бомбардувальники над Маріуполем літають), яка першою сказала "ну то спробуйте". Були шанси це чудовисько не ростити і роззброїти, але, знов-таки, вами окреслена риторика не дозволила Заходу вчасно зробити потрібні дії та уникнути катастрофи. Тепер залишається лише робити те, що мусимо, і довідатися, як далеко кацапи здатні зайти в своїй дегенератській ненависті до світу.
показати весь коментар
13.05.2022 12:20 Відповісти
Вірую, що найвеличніший політик ********** це Зеленський і Єрмак - пророк його.
показати весь коментар
13.05.2022 11:47 Відповісти
Не знаю насколько он "пророzzийский, но он прав... если бы Украину не розкрадали последние 25 лет, то была бы сейчас
и мощная армия, и достойный военпром, и много другого, чего сейчас нет... контроль нужен железный...
показати весь коментар
13.05.2022 11:56 Відповісти
Ну он мастер конечно констатации очевидного. Хорошо хоть не стал доказывать гипотезу о том, что трава зеленая.
показати весь коментар
16.05.2022 11:08 Відповісти
https://www.ponomaroleg.com/rossijskie-konservy-sryvayut-maski/ Российские консервы срывают маски *
Я как-то писал про этого завербованного Россией сенатора (Рэнд Пол) в связи с его перепалкой в Сенате с Блинкиным.
Так вот, вчера Россия его активировала снова. Рэнд Пол и еще один сенатор Джон Кеннеди от Луизианы формально поддержали проект о выделении Украине 40 млрд долл, который недавно приняла Палата представителей, но выступили за введение специального инспектора по контролю за распределением средств. В итоге, Сенат США будет вновь рассматривать документ на следующей неделе.
Именно для этого случая я недавно писал, что денег на оружие (для того, чтобы оно шло ежедневно и бесперебойно) достаточно до конца мая и до конца мая можно не беспокоиться и тем более - не паниковать. Это не приятно, но не фатально и законопроект в итоге Сенат пройдет.
Заодно также отмечу, что трамповская часть республиканской партии (а она большая) всё более открыто выступает против Украины и в поддержку России. Дети Трампа и другие сегодня активно продвигают это на ТВ и в СМИ.

https://www.ponomaroleg.com/ Олег Пономарь
показати весь коментар
13.05.2022 12:32 Відповісти
Подробиці про те що пропонує Ред Пол тут https://www.google.com/amp/s/www.radiosvoboda.org/amp/news-ssha-senator-dopomoha-ukraini/31847462.html
показати весь коментар
13.05.2022 13:23 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 