На Запорізькому напрямі ворог намагається вести штурмові дії для покращення свого становища, - ОВА
Запорізька обласна військова адміністрація оприлюднила оперативну інформацію в області станом на вечір 12 травня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбуці адміністрації.
У повідомленні зазначається: "На Запорізькому напрямку ворог намагається вести штурмові дії, аби покращити своє тактичне становище. Російська армія продовжує завдавати авіаційних та артилерійських ударів по населених пунктах Запорізької області, проводить повітряну розвідку із застосуванням безпілотних літальних апаратів. Росіяни нарощують свої потужності: за інформацією місцевих мешканців через Маринівку неподалік приморська у бік Інзівки пройшло більше 6 тентованих "Уралів" окупантів".
У ОВА продожили: "За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом обстрілу 11 травня селища Комишуваха. Російські окупанти завдали ракетних ударів по житлових кварталах населеного пункту. Внаслідок ворожого обстрілу загинув 50-річний чоловік, ще троє людей отримали поранення. Також пошкоджено понад 50 приватних будинків.
12 травня близько 9 ранку військовослужбовці російських збройних сил обстріляли з "Градів" Гуляйполе Запорізької області. Зазначимо, що атаки росіян на місто та мирних жителів є систематичними та регулярними - гатять по багатоповерхівках та приватному сектору, зазнають пошкоджень об'єкти інфраструктури.
Близько 10 ранку 12 травня росіяни завдали ракетного удару і по Запоріжжю. Крилата ракета прилетіла у заповідну частину острова Хортиця. Пожежу вдалося загасити. Жертв і постраждалих немає.
У Запоріжжі співробітники Служби безпеки України запобігли теракту та затримала його виконавця - мешканця Дніпра 1966 року народження.
Він спланував злочин на об’єкті масового скупчення людей у центрі міста. Вибуховий пристрій виготовив сам і замаскував його під милицю. Щоб "заплутати сліди", чоловік за два дні до запланованої дати теракту прибув у Запоріжжя із західного регіону. СБУ затримала його у "підпільному" помешканні, вибухівку знешкодили. Тривають слідчо-оперативні дії, затриманий дає покази, відпрацьовується версія причетності російських спецслужб до підготовки злочину"
С этим, мне, уважаемые читатели... спорить сложно. Вполне возможно так и будет. Но пока, командование этой группировки, демонстрируя выдающиеся оперативные навыки, организовало ОДНОВРЕМЕННОЕ наступление на своих ПРОТИВОПОЛОЖНЫХ флангах.
Честно говоря, я знаю, что их сподвигло так поступить. Может какой-нибудь недвусмысленный пркиаз высшего руководства, возможно стремление решить сразу и здесь все важные задачи... вообщем, не знаю я... Но то, что у них вышло... выглядело, скажем так, не совсем комильфо... С исходных позиций южнее дороги Васильевка - Орехов одна ударная группа попыталась атаковать позиции ВСУ в районе Щербаков и Новоандреевки... надо понимать, что бы прорваться западнее Орехова, взять под контроль дорогу на Васильевку. По сути, перерезать рокаду... А другая группа на совершенно другом, противоположном фланге, попыталась прорваться между Полтавкой и Малиновкой на Гуляйполе. Обе попытки закончились неудачно, не в последнюю очередь из-за нескольких "расслабляющих" артиллерийских ударов ВСУ по силам и средствам противника, которые он пытался перекидывать на участки наступления со стороны городка Пологи...
Но я бы не сбрасывал всё же со счетов эту группировку. Дело в том что командование войск противника вполне отдаёт себе отчёт в том, что даже если она никуда не продвинется, от её устойчивости напрямую зависит устойчивость "сухопутного коридора" между временно оккупированнысм Крымом и Донецкой областью... Именно потому, во вторых эшелонах Запорожской группировки сосредоточены достаточно значительные силы - в районе Токмак, Васильевка, Камьянка. Более того, предвидя возможность украинского наступления в этой операционной зоне противник стянул сюда значительные силы артиллерии (как ствольной, так и реактивной), а так же войсковой ПВО (включая ЗРС С-300).
отаке угрупування?
ось приклад: вермахт, 2-га світова:
1 піхотна (!) дивізія вермахту = 16 тис особового складу
1 танковий полк вермахту = до 100 танків
якщо вірити Манштейну, вермахт мав пропорцію до крацної армії: 1 : 7
і при цьому їбав її (крацну армію) в усі дірки
**********
отже руzкіє нащадки крацної армії не могли б протистояти на півдні України (сьогодні 13 травня 2022 року) бодай 1/4 піхотної дивізії та 1/7 танкового полку вермахту
але те є вермахт
Под видом пользователей с украинским гражданством тыкают в местные паблики набор сообщений о "взятии русскими войсками" (так и пишут, почему-то отнюдь не российскими... такая вот интересная подробность, думаю - рассчитывают именно на "сигнальность" национального фактора) населённых пунктов, за которые ЕЩЁ идут бои... или которые чётко находятся под контролем ВСУ, но впритык или вблизи линии фронта...
Народ, ессесно, начинает опровергать...
и в порыве эмоций, начинает приводить аргументы уровня - "да я живу там-то и там-то", "да мне лично всё видно и слышно", иногда даже наши военные, стремясь разоблачить провокатора, невольно выдают достаточно ценную для врага, оперирующего в этом районе, информацию...
Честно сказать, это один из нечастых примеров...
грамотной ИпСО противника на оперативно-тактическом уровне... чаще они гонят откровенную пургу про "бавовну", "борошно" и всякую "сечу"...
А стосовно " ударного угрупування орків в "степах України" - це все те, що проїхало через Чонгар і веде зараз, згідно доктрині рузге - активную оборону, осуществляют сковивающие действия, разведку боєм .... тобто все те, що призводить до неоправданних втрат військ. Але на вірування симпатиків рузге в ОПі це має колосальний вплив.