На Запорізькому напрямі ворог намагається вести штурмові дії для покращення свого становища, - ОВА

Запорізька обласна військова адміністрація оприлюднила оперативну інформацію в області станом на вечір 12 травня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбуці адміністрації.

У повідомленні зазначається: "На Запорізькому напрямку ворог намагається вести штурмові дії, аби покращити своє тактичне становище. Російська армія продовжує завдавати авіаційних та артилерійських ударів по населених пунктах Запорізької області, проводить повітряну розвідку із застосуванням безпілотних літальних апаратів. Росіяни нарощують свої потужності: за інформацією місцевих мешканців через Маринівку неподалік приморська у бік Інзівки пройшло більше 6 тентованих "Уралів" окупантів".

У ОВА продожили: "​За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом обстрілу 11 травня селища Комишуваха. Російські окупанти завдали ракетних ударів по житлових кварталах населеного пункту. Внаслідок ворожого обстрілу загинув 50-річний чоловік, ще троє людей отримали поранення. Також пошкоджено понад 50 приватних будинків.

12 травня близько 9 ранку військовослужбовці російських збройних сил обстріляли з "Градів" Гуляйполе Запорізької області. Зазначимо, що атаки росіян на місто та мирних жителів є систематичними та регулярними - гатять по багатоповерхівках та приватному сектору, зазнають пошкоджень об'єкти інфраструктури.

Близько 10 ранку 12 травня росіяни завдали ракетного удару і по Запоріжжю. Крилата ракета прилетіла у заповідну частину острова Хортиця. Пожежу вдалося загасити. Жертв і постраждалих немає.

У Запоріжжі співробітники Служби безпеки України запобігли теракту та затримала його виконавця - мешканця Дніпра 1966 року народження.

Він спланував злочин на об’єкті масового скупчення людей у центрі міста. Вибуховий пристрій виготовив сам і замаскував його під милицю. Щоб "заплутати сліди", чоловік за два дні до запланованої дати теракту прибув у Запоріжжя із західного регіону. СБУ затримала його у "підпільному" помешканні, вибухівку знешкодили. Тривають слідчо-оперативні дії, затриманий дає покази, відпрацьовується версія причетності російських спецслужб до підготовки злочину"

