Підтримуємо Україну пакетом допомоги у два мільярди доларів, - Велика Британія в ОБСЄ

Велика Британія надає Україні загальний пакет гуманітарної, економічної та військової підтримки вартістю 2 млрд дол.

Як передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ, про це заявив у середу постійний представник Великої Британії при ОБСЄ Ніл Буш під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер у Відні.

"Ми й надалі робитимемо все можливе, щоб Україна досягла успіху. Партнери G7 посилюють тиск на режим путіна за допомогою жорстких санкцій. Велика Британія надає загальний пакет гуманітарної, економічної та військової підтримки вартістю 2 млрд дол., включаючи пакет на 272 млн дол. для гуманітарних організацій на місцях, які забезпечують життєво важливі медичні та продовольчі постачання", - заявив Буш.

За його словами, Велика Британія продовжить також з нашими союзниками з метою стримування російської агресії проти України.

У своєму виступі британський посол також вказав на те, що росія свідомо веде війну проти України, не роблячи відмінності між військовими та цивільними об’єктами, не рахуючись з українським народом, його історію чи культурою.

"За останні два з половиною місяці українці показали всьому світу, що жодна сила не може подолати безстрашну міць та мужність народу, який вирішив бути вільним. Скільки б не потребувалося часу, ми сповнені рішучості домогтися перемоги України та відновлення її суверенітету", - заявив Буш.

