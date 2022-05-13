Глави МЗС "Великої сімки" обговорюють посилення заходів проти Росії через її агресію в Україні

Міністри закордонних справ G7 на зустрічі 12-14 травня у Вайссенхаусі (Німеччина) обговорюють посилення заходів проти Росії у відповідь на її агресію в Україні.

Про зустріч міністрів G7 та участь у ній міністра закордонних справ Франції Жана-Іва Ле Дріана повідомляється на сайті МЗС Франції.

Зазначається, що ця зустріч стане нагодою підбити підсумки підтримки, наданої Україні та Молдові в умовах російської агресії в Україні, та обговорити глобальні наслідки кризи, зокрема щодо продовольчої безпеки.

"Міністри обговорять, зокрема, посилення заходів, які необхідно вжити проти росії у відповідь на її воєнну агресію в Україні, а також шляхи посилення координації та стійкості демократичних держав та їхніх партнерів, щоб протистояти загрозам, які вона становить для миру та міжнародної безпеки", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що міністр закордонних справ Франції особливо підкреслить наслідки кризи для найбільш вразливих країн, зокрема щодо продовольчої та енергетичної безпеки. Він нагадає про цілі ініціативи FARM (Food and Agriculture Resilience Mission), прийнятої Європейською Радою 24 і 25 березня, яка спрямована на полегшення торгівлі, забезпечення солідарності між державами та посилення стійкості глобальних сільськогосподарських систем.

Крім того, міністри обговорять виконання своїх спільних зобов’язань у сфері клімату та навколишнього середовища, продовження зусиль G7 у відповідь на пандемію та підготовку до криз у сфері охорони здоров’я, а також важливість цих питань для миру та глобальної безпеки та багатосторонності.

