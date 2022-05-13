На Південному напрямку знищено 57 окупантів та 6 одиниць бронетехніки, - ОК "Південь"
Оперативне командування "Південь" оприлюднило інформацію щодо ситуації на південному напрямку 12 травня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбуці Командування.
У повідомленні зазначається: "На Херсонщині окупанти усвідомили, що вскочили у законодавчу пастку із псевдо-референдумом та включенням області до складу росії. І поки колаборанти від фейкової влади вишукують способи узаконити незаконне, на вулицях тимчасово окупованого Херсона з'являються українські прапори, як свідчення того, що населення не сприймає нав’язані ворогом символи, владу, спосіб життя.
По Миколаївщині ворог продовжував гатити артилерійським та ракетно-залповим вогнем. Вражаючи об’єкти промисловості, міської та приміської інфраструктури, ворог в тому числі здійснює психологічний тиск на мирних мешканців населених пунктів, намагаючись їх змусити прийняти "руський мир" замість страху перед обстрілами.
Але нашими ракетно-артилерійськими підрозділами і авіацією протягом доби нанесено понад 100 ударів по позиціях ворога. Загальні втрати склали:57 рашистів, 6 одиниць броньованої та 3 – автомобільної техніки.
На Одещині ворог продовжує розхитувати ситуацію навколо прокладання сухопутного коридору від Криму до Придністров’я, втягування наявних в невизнаній республіці військових сил у війну з заходу та іншими фейками-жахачками щодо скупчення в регіоні націоналістичних підрозділів.
Корабельне угруповання в Чорному морі складає 4 кораблі і 2 підводних човни, що несуть понад 30 крилатих ракет типу "Калібр". Тож загроза ракетних ударів як по півдню, так і по всій території України залишається актуальною.
Не піддавайтеся паніці, дійте впевнено і виважено за сигналами тривог, дотримуйтесь норм та обмежень встановлених у закритих для відвідування районах, не наражайте себе на небезпеку на підготовлених до протидесантної оборони ділянках узбережжя, перевіряйте отриману інформацію, довіряти тільки достовірним джерелам".
Здесь противник продолжает оборонятся, стремясь постепенно накапливать силы и средства на плацдарме , на отдельных участках даже пытаясь улучшать своё тактическое положение активными действиями. В первую очередь это касается района Нововознесенск - Добрянка - Трудолюбовка, на этом участке командование войск противника явно было бы "не против" продвинутся вплоть до Криворожской ТЭС и Большой Костромке... Причина, по которой, войска противника так тянет на север к дороге Кривой Рог - Никополь вполне понятна - продвижение ВСУ от Марьянского до Нововоронцовки, и в перспективе далее, вплоть до Золотой Балки, ставит "верхний угол" всего плацдарма российских войск под очень большой знак вопроса... Надо понимать, противник стремится ликвидировать эту угрозу до того момента, пока Силы обороны Украины в этой операционной зоне не ощутят на себе благотворное влияние ленд-лиза. Ибо тогда, уже ничто не спасёт россиян от продвижения ВСУ вдоль дороги Марьянское - Берислав.
Кроме того, командование данной группировки противника вполне обосновано увидело угрозу своим выдвинутым вперёд позициям у Снигуривки и Давыдова Брода. И теперь весьма активно пытается укреплять участок между Снигуривкой и местом впадения Ингульца в Днепр (район Приднепровского), включая скрытое минирование значительных участков территории по левому берегу Ингульца, оборудование соответствующих позиций там же и т.д. По кранйе мере 2-3 батальонных районов обороны там уже обородуваны. Надо понимать, российсклое командование вовсе не исключает прорыва ВСУ в сторону Молодёжного и Надднепровского... из района Киселёвки.
В таких условиях заморачиваться с Хер-ы Н-ы Р-ы, практически под прицелом ВСУ... гиблое дело. Не, пытаться, конечно, можно, но опасно... можно потом прослыть "своих бросающими"...
Слава нації
Смерть москалям