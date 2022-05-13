На Південному напрямку знищено 57 окупантів та 6 одиниць бронетехніки, - ОК "Південь"

Оперативне командування "Південь" оприлюднило інформацію щодо ситуації на південному напрямку 12 травня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбуці Командування.

У повідомленні зазначається: "На Херсонщині окупанти усвідомили, що вскочили у законодавчу пастку із псевдо-референдумом та включенням області до складу росії. І поки колаборанти від фейкової влади вишукують способи узаконити незаконне, на вулицях тимчасово окупованого Херсона з'являються українські прапори, як свідчення того, що населення не сприймає нав’язані ворогом символи, владу, спосіб життя.

По Миколаївщині ворог продовжував гатити артилерійським та ракетно-залповим вогнем. Вражаючи об’єкти промисловості, міської та приміської інфраструктури, ворог в тому числі здійснює психологічний тиск на мирних мешканців населених пунктів, намагаючись їх змусити прийняти "руський мир" замість страху перед обстрілами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кораблі Чорноморського флоту РФ проводять перегрупування, зберігається загроза завдання ракетних ударів по Одещині, - Братчук

Але нашими ракетно-артилерійськими підрозділами і авіацією протягом доби нанесено понад 100 ударів по позиціях ворога. Загальні втрати склали:57 рашистів, 6 одиниць броньованої та 3 – автомобільної техніки.

На Одещині ворог продовжує розхитувати ситуацію навколо прокладання сухопутного коридору від Криму до Придністров’я, втягування наявних в невизнаній республіці військових сил у війну з заходу та іншими фейками-жахачками щодо скупчення в регіоні націоналістичних підрозділів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На південному напрямку 11 травня знищено 23 окупанти, 2 танки та 2 БМП, - ОК" Південь"

Корабельне угруповання в Чорному морі складає 4 кораблі і 2 підводних човни, що несуть понад 30 крилатих ракет типу "Калібр". Тож загроза ракетних ударів як по півдню, так і по всій території України залишається актуальною.

Не піддавайтеся паніці, дійте впевнено і виважено за сигналами тривог, дотримуйтесь норм та обмежень встановлених у закритих для відвідування районах, не наражайте себе на небезпеку на підготовлених до протидесантної оборони ділянках узбережжя, перевіряйте отриману інформацію, довіряти тільки достовірним джерелам".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти планують захоплення всієї Херсонщини під свій контроль, - ПК "Південь"