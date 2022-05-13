УКР
"Вам же Украина платит", - окупанти видали вчителям-колаборантам по 1300 грн, - Запорізька ОВА

мелітополь

Запорізька обласна військова адміністрація оприлюднила оперативну інформацію щодо окупованих територій області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбуці адміністрації.

У повідомленні зазначається: "Наразі наявна інформація щодо перекидання військової техніки загарбників на територію України може пояснювати перебої з мобільним зв’язком у Бердянську, Приморську та Мелітополі.

У селищі міського типу Михайлівка збільшився контингент військових рф. Повідомляють, що вчора окупанти розігнали людей із центру населеного пункту, а в цей час привезли військових на автобусах в школу.

Також читайте: Росіяни у окупованих районах області грабують автодорожні підприємства, - Запорізька ОВА

В окупованому Енергодарі люди жаліються, що їхнє життя повністю залежить від дій окупантів. В місті майже закінчилися медикаменти, а гуманітарна допомога доїжджає не завжди. Протестувати й влаштовувати акції на підтримку України енергодарці вже бояться: росіяни всіх залякали під час попередніх мітингів. Крім того, російські військові постійно ходять вулицями міста озброєні, чіпляються до тамтешніх чоловіків, обшукують їх, декого вивозять. Значна кількість містян – працівники Запорізької АЕС, які сьогодні вимушені працювати під шаленим тиском".

"Мелітопольських вчителів-колаборантів, які відновили роботу дошкільних закладів перед травневими святами, чекало зарплатне розчарування. Вони замість повної окладу отримали від окупантів по 1300 гривень готівкою. "Вам же Україна платить" - такою була відповідь окупантів", - підкреслюється у повідомлені.

Також читайте: Росіяни вивозять із Запорізької області до окупованого Криму зерно, насіння соняшника та овочі, - ОВА

Учителя-коллаборанты - самые опасные и мерзкие предатели. Потому что они учат наших детей мерзости и предательству. Так понятно?
13.05.2022 03:28 Відповісти
Деточка, когда у вас будут свои дети, вы сможете совершенно оградить их от системы образования и учить их самостоятельно, можете даже на улицу их не выпускать. Мои слава Богу уже взрослые, научены, и защищают свою Родину. И в ваших оценках совершенно не нуждаются, как и я.
13.05.2022 04:23 Відповісти
Виноваты избиратели, выбравшие коллаборационистов. А все от необразованности. И виноваты таки учителя. Начинать реформы нужно с образования
13.05.2022 06:53 Відповісти
1300 грн -30 сребреніків ІУДИ -який курс?
13.05.2022 03:08 Відповісти
В смысле!? Кто-то "********", а предатели учителя?
показати весь коментар
13.05.2022 03:25 Відповісти
Учителя-коллаборанты - самые опасные и мерзкие предатели. Потому что они учат наших детей мерзости и предательству. Так понятно?
13.05.2022 03:28 Відповісти
Значит их не учите вы ,раз посторонние кроме прямого выполнения своих обязанностей так легко лезут в душу и разум вашим детям
13.05.2022 03:32 Відповісти
Деточка, когда у вас будут свои дети, вы сможете совершенно оградить их от системы образования и учить их самостоятельно, можете даже на улицу их не выпускать. Мои слава Богу уже взрослые, научены, и защищают свою Родину. И в ваших оценках совершенно не нуждаются, как и я.
13.05.2022 04:23 Відповісти
А кормить кто их будет? Ты? Можешь высылать им деньги, тогда и колаборанты исчезнут. Так всегда было: народ приспосабливался к условиям при любой власти. Власть виновна в произошедшем, а не учителя.
13.05.2022 06:45 Відповісти
Виноваты избиратели, выбравшие коллаборационистов. А все от необразованности. И виноваты таки учителя. Начинать реформы нужно с образования
13.05.2022 06:53 Відповісти
способность логически мыслить заложена в одном человеке от природы, а в другом не заложена

и никакая образованщина не научит человека думать, если ему это не дано от природы
13.05.2022 14:22 Відповісти
Выбрали колаборантов не только от необразованности, а от того,что у нас большая российская 5-я колона.
23.05.2022 13:46 Відповісти
Колоборанти самі себе прокормлять. Вибір є завжди, можна тіло своє під кулі підставити, а можна дупу свою в комендатуру окупаційної влади віднести. Кожному своє. Але саме найстрашніше, то зрадник, він не потрібен навіть ворогові.
13.05.2022 07:14 Відповісти
Т.е. ради зарплаты можно и страну предать? Все, как в Беларуси в 2020ом.
13.05.2022 08:09 Відповісти
Учителя уже два года работают на дистанционке, так что отупели сами. Никто им не мешал , а наоборот это поощрялось, так же продолжать, выезжайте и по интернету проводите уроки. И получайте зарплату.
13.05.2022 08:29 Відповісти
А подумать? У ІІ Світову у мене в селі окупанти пробували відкрить початкові класи школи Не вийшло! Вчителі відмовилися співпрацювать! Але самі тихцем збирали дітей по хатах і вчили своєму Мій батько так читать і писать учився! В другий клас уже пішов після визволення - у 1944-му І вчителі продовжили вчить дітей
13.05.2022 08:58 Відповісти
тому їм має бути не місце в подальшому на посадах педагогів
13.05.2022 07:53 Відповісти
Наче й так... От тільки в новинах було що вони там по російських методичках працюють. Замало інформації, хто і що там викладає.

Так я не зрозумів - їм було заздалегіть відомо про напад, вони готувалися і вміло прикидалися дурниками щоб не сіяти паніку чи "про...бали"?

Ох і сирена ВОЛАЄ.
13.05.2022 03:38 Відповісти
******** 73%, вы попали в этот процентаж? 😢.
13.05.2022 05:48 Відповісти
А явка на выборы какая?а сколько приписали?
То не рассказывайте про 73 процента
13.05.2022 08:11 Відповісти
то есть те кто не пришли на выборы - все были бы против каломйши зеленского?
13.05.2022 09:03 Відповісти
Давайте вопрос иначе поставим-кто получил 30серебренников за сдачу Херсона,чонгара, мелитополя.кто просрал защиту города и кто до последнего боялся вооружить тероборону и в Киеве и на юге Украины? А понял,по вашему -учителя!я советской педагогике памятники не ставлю,но ваше заявление -перебор.
13.05.2022 03:31 Відповісти
Просрали такі малороси , які за тридцять років не вивчили мови та пишуть мовою окупанта, і обирають всяку гидоту у місцеву владу
13.05.2022 05:33 Відповісти
У нас новый мэр от кацапов был раньше мастером в училище и заставлял всех учащихся разговаривать только на украинском ,, ещё одна выступившая о том как она долго ждала кацапов была преподователем в институте и попутно завсадиком и тоже везде требовала говорить только на украинском . Вот читаю постоянно твои дебилизмы и думаю ,что ты тоже из таких будеш тем более так за щирых украинцев от зели до дерьмака с агрохамией рубашку на груди рвеш
13.05.2022 08:04 Відповісти
Таких малороссов , как вы выражаететесь на передовой процентов под 80. Множество видео вам в помощь. А вот на " жирных" блокпостах , охраняющие колбасные цеха и дерибанящие гумантарку, там як раз всі щебечуть , і вдягнені в вишиванки.
13.05.2022 08:33 Відповісти
это ты в точь описала свою команду зеленского - молодец хоть раз правду написал...
13.05.2022 09:04 Відповісти
Ты вже задовбав мовою - та хоч малазійскою....
13.05.2022 09:05 Відповісти
хтось же голосував зазелень яка потім все просрала?
13.05.2022 07:41 Відповісти
https://myrotvorets.news/yak-rozminovuvaly-chonhar-dlia-bezperesh/ ТРАВЕНЬ 09, 2022
ЯК РОЗМІНОВУВАЛИ ЧОНГАР ДЛЯ БЕЗПЕРЕШКОДНОГО НАСТУПУ ФАШИСТСЬКОЇ МОСКОВЩИНИ НА УКРАЇНУ

by https://myrotvorets.news/author/tka4uk/ ВАСИЛЬ ТКАЧУК

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%96?__eep__=6&__cft__[0]=AZUXRdorCMbhowFlbhEwYhgPdXiU1YcJ4S_MilVCPkQf9eRKHJAwTXXwAUCA74-VRVve72iJYwmM-JJJipwWaMfDvfQqHCHqXHs9BXZ42COKl5l7gueSiWsuLQd0z2gKpr4&__tn__=*NK-R #********

Хронологія фактів та подій.
Хай полежить тут, щоб потім не шукати

Розмінування Чонгару - хронологія подій.

9 ГРУДНЯ 2019 року. У Єлисейському палаці в Парижі завершилася чотирьохстороння зустріч президента Зеленського з Макроном, Меркель, а також Путіним. Інформація про домовленості та зобов'язання не розголошувалася.

26 ЛЮТОГО 2020 року, через півтора місяці, Зеленський анонсував плани по Чонгару: "Держава спільно з компанією Socar до кінця року відкриє на Чонгарі великий хаб - центр надання адміністративних послуг, зона відпочинку та інші дуже важливі об'єкти".

10 ГРУДНЯ 2020 року, ще через десять місяців Єрмак звітував про виконання плану щодо домовленостей та зобов'язань, які виникли на зустрічі лідерів «нормандської четвірки».

"Завдяки зміні президентом Зеленським принципів державної політики, Україна робить набагато більше для допомоги нашим громадянам, які змушені залишатися на тимчасово окупованій території. Наприклад, украй важливо убезпечити людей по обидва боки лінії зіткнення від величезної кількості СМЕРТОНОСНИХ МІН. Наша делегація доклала максимум зусиль, аби погодити у серпні 20 ділянок для РОЗМІНУВАННЯ. Потрібно швидко виконувати цей план. Цю роботу може на власні очі побачити кожен, хто відвідає нові контрольні пункти на лінії розмежування, розбудовані за принципом ******** сервісних хабів" - заявив Єрмак.

https://myrotvorets.news/wp-content/uploads/2022/05/Screenshot_2-9.png

https://myrotvorets.news/wp-content/uploads/2022/05/Screenshot_3-8.png

23 ЛИСТОПАДА 2021 року віце-прем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук пообіцяла, що впродовж трьох місяців команда Мінреінтеграції запустить шатли на КПВВ "Чонгар" та "Каланчак": від пункту пропуску до адмінмежі.

14 ЛЮТОГО 2022 року на КПВВ "Чонгар" та "Каланчак" розпочали курсувати шатли від пункту пропуску до адмінмежі. На тиждень раніше ніж обіцяли.

24 ЛЮТОГО 2022 РОКУ через КПВВ "Чонгар" та "Каланчак" на територію України увійшли війська РФ, які захватили південь країни, Херсон, Мелітополь, Енергодар та заблокували Маріуполь.

Нагадаю, що за два роки до цього, у грудні 2019 майже чотири години лідери «нормандської четвірки» спілкувалися без преси. Журналістам не дозволили бути навіть на початку їхнього спілкування. Зустріч перервали задля того, щоб відбулися перші особисті перемовини Зеленського та Путіна."(с)
13.05.2022 07:55 Відповісти
Сруский мир пришёл
13.05.2022 03:14 Відповісти
Ціхановська каже, що білоруси вигнали рашистів з Київської області.
Ну, це заявка на те, що вони не планують платити нам репарації. Гарна спроба, але ніт.
13.05.2022 04:01 Відповісти
Не перекручуй. Навіщо? Вона не так казала. Прозвучало що вони звільняли Київщину разом з нашими військами.
13.05.2022 04:17 Відповісти
что? иди ты на *** со своей кремлевской консервой тихановской и ее мужем фанатом путина!
13.05.2022 09:06 Відповісти
Багато в чому завдяки їм припинився напад на Київ із боку Білорусі. Російська армія не почувалася комфортно на наших землях", - сказала Тихановська.
Ан ніт... Звучить неоднозначно.
13.05.2022 04:24 Відповісти
Ага! "некомфортно"! Горілка тепла, пиво на смак незвичне, якісь цивільні автомобілі під гусениці танків кидаються, дівки трахаться не дають!
13.05.2022 06:57 Відповісти
Не, девки потные были.
13.05.2022 08:27 Відповісти
А чем они платить будут? Картошкой? Таракан загоняет их в нищету с первой космической скоростью. Ещё и помогать им придётся после освобождения от диктатуры и кацапской нечисти..
13.05.2022 04:28 Відповісти
Ну чого ти так? Росія буде в рахунок репарацій гнать у Білорусь нафту а білоруські НПЗ в рахунок репарацій будуть вироблять для нас пальне! Коротше кажучи - "социалистическая кооперация"! А на цьому пальному буде працювать наша техніка що відбудовуватиме зруйноване кацапами
13.05.2022 06:54 Відповісти
Водночас блогер Роман Шрайк зазначив у Facebook, що Тихановська, найімовірніше, мала на увазі "рейкових партизанів", які в Білорусі, за деякими даними, руйнували залізничну інфраструктуру, щоб завдати шкоди російським військам. Він зазначив, що затримано 60 білорусів, "яким зрозуміло, що приготував режим Лукашенка".

"Не треба бути генієм, щоб здогадатися, що Тихановська мала на увазі саме таких "партизанів". Так, вона перебільшила. Не забуваймо, що вона не політикиня, а звичайна вчителька, дружина блогера, який збирався йти у президенти і якого Лукашенко посадив за ґрати. Але не треба знецінювати подвиг людей, які вели свою тиху, відчайдушну боротьбу заради нашої з вами країни. Так, вони не зупинили російських військ, але свій внесок зробили. І я їм дуже за це вдячний", - заявив Шрайк.
13.05.2022 04:29 Відповісти
Ті рідкісні винятки лише підтверджують правило, що бульбаші в своїй основній масі - бидло.
13.05.2022 08:32 Відповісти
да, было двое "партизан"-железнодорожников, сожгли два шкафа, но их сдали же свои белорусы, и КГБ уже давно их закопало в лесу. На этом борьба белорусов с кацапами закончилась.
13.05.2022 13:32 Відповісти
МРАЗИ !!!
13.05.2022 05:01 Відповісти
Хто..рашисти , що не заплатили ,чи запроданці, що пішли на співпрацю з окупантами !?
13.05.2022 05:42 Відповісти
"яневтік" то не про село, а про героїзм вождів і їх близького оточення.
13.05.2022 06:59 Відповісти
Таки они геройствуют вдали от всего этого ,
13.05.2022 08:09 Відповісти
он бот с дивана ему такое не грозит - только в интернете трындеть умеет
13.05.2022 09:08 Відповісти
Ща что колобаранты платить? Никаких платить, колобарант должен жить на одну зарплату.
13.05.2022 05:47 Відповісти
Ага, спочатку здали південь, а тепер вчителі винуваті.
Люди банально виживають бо жерти нічого!
Пред'являйте претензії до 73%, які вибрали владу, яка навіть доріг-мостів не спормоглася знищити, щоб кацапи не зайшли як на параді!
Шашлички жарили!
13.05.2022 07:13 Відповісти
Жерти нічого в підвалах Азовсталі, а вчитель, сраний інтелігент, якими є відсотків 90% в професії, і ідуть на співпрацю, а от 10% і без війни виживають, бо ті 10% то дійсно вчителі від Бога і вони на своїх місцях, і то є не норма, що такий нормальний вчитель є білою вороною на своїй роботі, але ...
13.05.2022 07:25 Відповісти
Вчитель - сраний інтелігент? А ким ще він може бути, як не інтелігентом? Хто, як не інтелігент буде нести в робочі бидло-маси не тільки сухі знання, а й правила, які існують в цивілізованому світі? Вислів "сраний інтелігент" родом із совка, якому освічені люди були небезпечні. Є три професії, які мають оберігатись державою: вчитель, медик, військовий,а не шофер, слюсар, сантехнік тощо. Коли в таких писак з'явиться розуміння цього, тоді ми відбудемось, як нація. А поки що нам треба хліба і видовищ...
13.05.2022 09:18 Відповісти
да юг походу зеленский сдал - но какого лешего люди сидят до последнего и не выехали - да еще и с детьми? это полностью вина тех кто остался!
13.05.2022 09:11 Відповісти
На ягель 1300 гривень вистачить. Тільки щоб не вдавилися.
13.05.2022 07:31 Відповісти
Это те учителя, которые ,выходили в 13-14 -м на митинги ,фашизм не пройдёт , помним , помним , они тоже тогда говорили, что их заставили. А я знаю людей, которые увольнялись , потом восстановились все по совести
13.05.2022 08:05 Відповісти
Да ладно,чё там плакать.Пусть "на шторы" соберут или "на ремонт"."Узкий" мир одобрит.
13.05.2022 08:58 Відповісти
Легко називати себе ПАТРІОТОМ, до тих пір поки не прийдеться розрахоауватися за це КРОВ"Ю.
13.05.2022 09:01 Відповісти
да пока на тебя дуло автомата не наведут легко - но что бы на тебя не наводили пушку - нужно было заранее выехать или хотя-бы на выборах требовать от кандидатов усиления Армии.
13.05.2022 09:13 Відповісти
 
 