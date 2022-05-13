"Вам же Украина платит", - окупанти видали вчителям-колаборантам по 1300 грн, - Запорізька ОВА

Запорізька обласна військова адміністрація оприлюднила оперативну інформацію щодо окупованих територій області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбуці адміністрації.

У повідомленні зазначається: "Наразі наявна інформація щодо перекидання військової техніки загарбників на територію України може пояснювати перебої з мобільним зв’язком у Бердянську, Приморську та Мелітополі.

У селищі міського типу Михайлівка збільшився контингент військових рф. Повідомляють, що вчора окупанти розігнали людей із центру населеного пункту, а в цей час привезли військових на автобусах в школу.

В окупованому Енергодарі люди жаліються, що їхнє життя повністю залежить від дій окупантів. В місті майже закінчилися медикаменти, а гуманітарна допомога доїжджає не завжди. Протестувати й влаштовувати акції на підтримку України енергодарці вже бояться: росіяни всіх залякали під час попередніх мітингів. Крім того, російські військові постійно ходять вулицями міста озброєні, чіпляються до тамтешніх чоловіків, обшукують їх, декого вивозять. Значна кількість містян – працівники Запорізької АЕС, які сьогодні вимушені працювати під шаленим тиском".

"Мелітопольських вчителів-колаборантів, які відновили роботу дошкільних закладів перед травневими святами, чекало зарплатне розчарування. Вони замість повної окладу отримали від окупантів по 1300 гривень готівкою. "Вам же Україна платить" - такою була відповідь окупантів", - підкреслюється у повідомлені.

