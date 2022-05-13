"Вам же Украина платит", - окупанти видали вчителям-колаборантам по 1300 грн, - Запорізька ОВА
Запорізька обласна військова адміністрація оприлюднила оперативну інформацію щодо окупованих територій області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбуці адміністрації.
У повідомленні зазначається: "Наразі наявна інформація щодо перекидання військової техніки загарбників на територію України може пояснювати перебої з мобільним зв’язком у Бердянську, Приморську та Мелітополі.
У селищі міського типу Михайлівка збільшився контингент військових рф. Повідомляють, що вчора окупанти розігнали людей із центру населеного пункту, а в цей час привезли військових на автобусах в школу.
В окупованому Енергодарі люди жаліються, що їхнє життя повністю залежить від дій окупантів. В місті майже закінчилися медикаменти, а гуманітарна допомога доїжджає не завжди. Протестувати й влаштовувати акції на підтримку України енергодарці вже бояться: росіяни всіх залякали під час попередніх мітингів. Крім того, російські військові постійно ходять вулицями міста озброєні, чіпляються до тамтешніх чоловіків, обшукують їх, декого вивозять. Значна кількість містян – працівники Запорізької АЕС, які сьогодні вимушені працювати під шаленим тиском".
"Мелітопольських вчителів-колаборантів, які відновили роботу дошкільних закладів перед травневими святами, чекало зарплатне розчарування. Вони замість повної окладу отримали від окупантів по 1300 гривень готівкою. "Вам же Україна платить" - такою була відповідь окупантів", - підкреслюється у повідомлені.
и никакая образованщина не научит человека думать, если ему это не дано от природы
Так я не зрозумів - їм було заздалегіть відомо про напад, вони готувалися і вміло прикидалися дурниками щоб не сіяти паніку чи "про...бали"?
Ох і сирена ВОЛАЄ.
То не рассказывайте про 73 процента
каломйшизеленского?
ЯК РОЗМІНОВУВАЛИ ЧОНГАР ДЛЯ БЕЗПЕРЕШКОДНОГО НАСТУПУ ФАШИСТСЬКОЇ МОСКОВЩИНИ НА УКРАЇНУ
by https://myrotvorets.news/author/tka4uk/ ВАСИЛЬ ТКАЧУК
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%96?__eep__=6&__cft__[0]=AZUXRdorCMbhowFlbhEwYhgPdXiU1YcJ4S_MilVCPkQf9eRKHJAwTXXwAUCA74-VRVve72iJYwmM-JJJipwWaMfDvfQqHCHqXHs9BXZ42COKl5l7gueSiWsuLQd0z2gKpr4&__tn__=*NK-R #********
Хронологія фактів та подій.
Хай полежить тут, щоб потім не шукати
Розмінування Чонгару - хронологія подій.
9 ГРУДНЯ 2019 року. У Єлисейському палаці в Парижі завершилася чотирьохстороння зустріч президента Зеленського з Макроном, Меркель, а також Путіним. Інформація про домовленості та зобов'язання не розголошувалася.
26 ЛЮТОГО 2020 року, через півтора місяці, Зеленський анонсував плани по Чонгару: "Держава спільно з компанією Socar до кінця року відкриє на Чонгарі великий хаб - центр надання адміністративних послуг, зона відпочинку та інші дуже важливі об'єкти".
10 ГРУДНЯ 2020 року, ще через десять місяців Єрмак звітував про виконання плану щодо домовленостей та зобов'язань, які виникли на зустрічі лідерів «нормандської четвірки».
"Завдяки зміні президентом Зеленським принципів державної політики, Україна робить набагато більше для допомоги нашим громадянам, які змушені залишатися на тимчасово окупованій території. Наприклад, украй важливо убезпечити людей по обидва боки лінії зіткнення від величезної кількості СМЕРТОНОСНИХ МІН. Наша делегація доклала максимум зусиль, аби погодити у серпні 20 ділянок для РОЗМІНУВАННЯ. Потрібно швидко виконувати цей план. Цю роботу може на власні очі побачити кожен, хто відвідає нові контрольні пункти на лінії розмежування, розбудовані за принципом ******** сервісних хабів" - заявив Єрмак.
https://myrotvorets.news/wp-content/uploads/2022/05/Screenshot_2-9.png
https://myrotvorets.news/wp-content/uploads/2022/05/Screenshot_3-8.png
23 ЛИСТОПАДА 2021 року віце-прем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук пообіцяла, що впродовж трьох місяців команда Мінреінтеграції запустить шатли на КПВВ "Чонгар" та "Каланчак": від пункту пропуску до адмінмежі.
14 ЛЮТОГО 2022 року на КПВВ "Чонгар" та "Каланчак" розпочали курсувати шатли від пункту пропуску до адмінмежі. На тиждень раніше ніж обіцяли.
24 ЛЮТОГО 2022 РОКУ через КПВВ "Чонгар" та "Каланчак" на територію України увійшли війська РФ, які захватили південь країни, Херсон, Мелітополь, Енергодар та заблокували Маріуполь.
Нагадаю, що за два роки до цього, у грудні 2019 майже чотири години лідери «нормандської четвірки» спілкувалися без преси. Журналістам не дозволили бути навіть на початку їхнього спілкування. Зустріч перервали задля того, щоб відбулися перші особисті перемовини Зеленського та Путіна."(с)
Ну, це заявка на те, що вони не планують платити нам репарації. Гарна спроба, але ніт.
Ан ніт... Звучить неоднозначно.
"Не треба бути генієм, щоб здогадатися, що Тихановська мала на увазі саме таких "партизанів". Так, вона перебільшила. Не забуваймо, що вона не політикиня, а звичайна вчителька, дружина блогера, який збирався йти у президенти і якого Лукашенко посадив за ґрати. Але не треба знецінювати подвиг людей, які вели свою тиху, відчайдушну боротьбу заради нашої з вами країни. Так, вони не зупинили російських військ, але свій внесок зробили. І я їм дуже за це вдячний", - заявив Шрайк.
Люди банально виживають бо жерти нічого!
Пред'являйте претензії до 73%, які вибрали владу, яка навіть доріг-мостів не спормоглася знищити, щоб кацапи не зайшли як на параді!
Шашлички жарили!