УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4491 відвідувач онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
5 027 21

Ворог перекидає додаткові підрозділи артилерії у Брянську область РФ для нарощування провокаційних обстрілів Чернігівщини, - Генштаб ЗСУ

рф,армія,окупанти

Росія перекидає у прикордонні райони Брянської області додаткові підрозділи артилерії для нарощування провокаційних обстрілів прикордонних населених пунктів Чернігівської області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в оперативній інформації Генштабу ЗСУ станом на 6:00 13 травня щодо російського вторгнення, опублікованому у фейсбуку.

Так, розпочалася сімдесят дев’ята доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.

Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької, Луганської та Херсонської областей та утримання сухопутного коридору між зазначеними територіями та тимчасово окупованим Кримом. Одночасно, підтримує напруженість у Придністровському регіоні республіки Молдова та на території Республіки Білорусь.

На Волинському та Поліському напрямках ворог активних дій не проводив. Основні зусилля підрозділів збройних сил Республіки Білорусь були зосереджені на прикритті державного кордону в Брестській та Гомельській областях.

На Сіверському напрямку тривають заходи посиленої охорони ділянки українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях. За наявною інформацією противник здійснює перекидання у прикордонні райони Брянської області додаткових підрозділів артилерії для нарощування провокаційних обстрілів населених пунктів у Чернігівській області, що розташовані поблизу державного кордону України.

На Слобожанському напрямку ворог вживає заходів щодо перегрупування підрозділів, поповнює запаси боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів для відновлення наступальних спроможностей.

Також читайте: Оперативна інформація Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 18:00 12.05.2022

На Харківському напрямку наступальних дій не проводив. Основні зусилля зосередив на недопущенні просування наших військ у районі населеного пункту Веселе.

У Воронезькій та Бєлгородській областях Російської Федерації, продовжено до 25 травня 2022 року дію підвищеного рівня терористичної загрози.

На Донецькому напрямку противник продовжує зосередження основних зусиль на встановленні повного контролю над населеним пунктом Рубіжне.

На Лиманському напрямку підрозділи ворога намагалися закріпитись у районі населеного пункту Олександрівка.

На Бахмутському напрямку окупанти вели штурмові дії у напрямку населеного пункту Оріхове та в районі населеного пункту Комишуваха, успіху не мали.

На Курахівському напрямку ворог вів наступальні дії у напрямку населеного пункту Мар’їнка.

Продовжив завдавати артилерійських та авіаційних ударів по Маріуполю, основні зусилля зосереджував на блокуванні підрозділів наших військ у районі заводу "Азовсталь". З метою встановлення повного контролю над містом та придушення спротиву Українських захисників і захисниць застосовує стратегічну авіацію. З огляду на заходи з евакуації місцевих жителів варто очікувати нарощування вогневого впливу найближчим часом.

Читайте: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 26 650 осіб, 199 літаків, 161 гелікоптер, 1 195 танків і 2 873 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник вів артилерійські обстріли підрозділів наших військ по всій лінії та повітряну розвідку із застосуванням БпЛА.

На Південнобузькому напрямку окупаційні підрозділи активних бойових дій не здійснювали, обстрілювали підрозділи наших військ зі ствольної артилерії та мінометів у районах населених пунктів Олександрівка, Таврійське, Котляреве, Ганнівка і Осокорівка.

"За попередню добу підрозділами протиповітряної оборони Сухопутних військ, Повітряних Сил та Десантно-штурмових військ було уражено сім повітряних цілей: п’ять БпЛА типу "Орлан-10, один вертоліт Ка-52 та одну крилату ракету.

Авіація повітряних сил на визначених напрямках продовжувала завдавати противнику вогневих ударів з повітря та підтримувати бойові дії підрозділів наших військ.

Тільки на Донецькому та Луганському напрямках захисниками України за минулу добу відбито вісімнадцять атак ворога, знищено тринадцять танків, вісім артилерійських систем, двадцять сім одиниць бойової броньованої техніки, дві одиниці спеціальної інженерної техніки та п’ять автомобілів противника", - повідомили в Генштабі.

Автор: 

армія рф (18766) Генштаб ЗС (7284)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+21
До сих пор обстрелы "провокационные" и на них не отвечать, а то путлер нападет?
показати весь коментар
13.05.2022 07:41 Відповісти
+20
Під час війни є провокаційні обстріли?
показати весь коментар
13.05.2022 07:54 Відповісти
+10
Головне не стріляти,бо Путін нападе!!!))))
показати весь коментар
13.05.2022 07:52 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
До сих пор обстрелы "провокационные" и на них не отвечать, а то путлер нападет?
показати весь коментар
13.05.2022 07:41 Відповісти
Ну що ж, Ізраїль жив у подібних умовах десітки років після створення новітньої держави. Але не тільки зміцнив державу інаростив виробництво потрібної зброї, в тому числі і ядерної, але й створив "Залізний купол" для захисту ериторії і громадян від таких хаотичних обстрілів. Очквидно, український народ теж "богообраний" в тому ж сенсі і повинен пройти шлях того ж Ізраїля. Не бачу причин, чому б нам це не вдалося.
показати весь коментар
13.05.2022 07:47 Відповісти
Знищення українства та українців иосковитами триває понад 350 років,тримаймо стрій,браття !!!!))))
показати весь коментар
13.05.2022 07:57 Відповісти
Так хтось із відомих політиків Ізраїлю ще кілька років тому і назвав Україну "Ізраїлем Європи" І саме в сенсі протистояння агресивним сусідам!
показати весь коментар
13.05.2022 08:21 Відповісти
Головне не стріляти,бо Путін нападе!!!))))
показати весь коментар
13.05.2022 07:52 Відповісти
Під час війни є провокаційні обстріли?
показати весь коментар
13.05.2022 07:54 Відповісти
На войне, конечно же, нет - это нонсенс. А у нашего Генштаба, получается, есть.
Причем такое определение, для сводок Генштаба становиться уже системным. Это не настораживает. Это пугает.
показати весь коментар
13.05.2022 09:14 Відповісти
По мирно спящим в казармах солдатам, к тому же.
показати весь коментар
13.05.2022 10:00 Відповісти
Провокувати до чого?
показати весь коментар
13.05.2022 07:56 Відповісти
Ребята,почему наши не обстреливают путлеровцев на их территории? Ну не в слипую,конечно.
показати весь коментар
13.05.2022 08:00 Відповісти
Це не провокаційні обстріли,це терор проти українців!!!))
показати весь коментар
13.05.2022 08:02 Відповісти
Обстріляти у відповідь їх село чи містечко - вважаю неправильною дією.
А от силами ССО (чи їншим схожим підрозділом) зробити невеличкий рейд в гості до артилеристів з ритуальним перерізанням горла чи привести їх у доброму здоров'ї в якості обмінного фонду - це було б круто!
Тим більше, арта на передку крутиться весь час мов в'юн на пательні, а ці - будуть більш розслаблені та самовпевнені.
показати весь коментар
13.05.2022 08:07 Відповісти
Можна і "прапороносця" заслать Вони його все одно не бачать! Головне - знать де стоїть батарея і розташований склад ***********! А там доводь що коло складу хтось "пакушать не гатовил" - як в минулому році одна "макака" собі пайку розігрівала на Вороніжчині і БТР-82 спалила!
показати весь коментар
13.05.2022 08:26 Відповісти
Ага, бачив це відео 😁
показати весь коментар
13.05.2022 08:29 Відповісти
А що треба абьєснітельную запіську складати?
показати весь коментар
13.05.2022 09:15 Відповісти
Вот и результат на отсутствие ответки. Так держать
показати весь коментар
13.05.2022 08:20 Відповісти
На харківському напрямку потрібно переходити кордон і йти в напрямку Бєлгорода. Ефект буде колосальний.
показати весь коментар
13.05.2022 09:11 Відповісти
Ага ефект буде колоссальний попасти в пастку і перебьють всі наші наступальні війська.На карту глянь той Белгород як апендікс буде.Зліва від нас рф війська справа війська і попереду.З Ізюма в спину будуть дихати.
Нам тільки на Белгород йти коли Донбас в окупації і південь .Нам займатися нічим як на Белгород йти.
показати весь коментар
13.05.2022 17:36 Відповісти
Може я чогось не розуміє, то нехай мені хтось пояснить:чому ми не можемо стріляти у відповідь по російській території?
показати весь коментар
13.05.2022 11:24 Відповісти
Все просто. Прикордонники не мають у своєму арсеналі гаубиць або градів
показати весь коментар
13.05.2022 14:20 Відповісти
Ага ще щось перекинуть потім ще щось перекинуть а обстріли посилуються.А хтось одне місце чухає.
показати весь коментар
13.05.2022 17:37 Відповісти
 
 