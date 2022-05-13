Міністри оборони України та США у телефонній розмові обговорили військову допомогу
Міністри оборони США і України Ллойд Остін і Олексій Резніков провели в четвер чергову телефонну розмову. Обговорили, зокрема, надання країнами Заходу військової допомоги Києву.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням Twitter глави Пентагону.
"Ми розглянули ситуацію на сході України, і ми обговорили координацію зусиль США і міжнародного суспільства, спрямованих на надання допомоги у сфері безпеки з метою забезпечення України необхідними можливостями для протидії російській агресії", - написав Ллойд.
Раніше керівник Пентагону заявив, що США та їхні союзники забезпечать Київ тим, що йому потрібно для самозахисту, бо війна в Україні вступила в нову, не менш небезпечну фазу.
Остін наголосив, що США продовжать працювати разом і рішуче, щоб надати Україні допомогу зараз і в майбутньому.
Міністр фінансів України Сергій Марченко повідомив, що країні з 24 лютого довелося направити 8,3 млрд доларів на військові потреби.
Брехні сволоти не має меж! Це ж що виходить, що на одного воюючого бійця було витрачено більш ніж по одному мільйону гривень за неповних три місяці?
Так США офіційно вже заявляли, що на зарплату воюючим, вони виділяють свої кошти, тобто - повністю їх утримують !!!
А куди ж пішли гроші мінфіну? Чи вони приплюсували сюди вартість всієї зброї, яка була даааааавно закуплена і стояла на балансі Міноборони на час початку війни? В кого ж вони її закупляли, якщо в Україні ні в кого іншого, арсеналів та складів зброї немає, окрім, як в ЗСУ, СБУ та МВС? Та й в останніх двох відомствах її мізер, в порівнянні з ЗСУ..., яка також була давно закуплена...
Якщо мова йде про закупівлю зброї в іноземних держав, то це означає, що кожен п'ятий боєць ЗСУ ВЖЕ мав би бути озброєним, закупленим за кошти мінфіну, Джавеліном... Але ж левова частка їх була поставлена в Україну безоплатно- в якості військової допомоги... І так - по всіх інших видах озброєнь.
Значить, епопея "великого крадівництва" зрежисована
і отримала отримала другу серію в постановці "95-го кварталу - з Банкової-Грушевського"...
-Не дарма ж американський полковник повідомляв, що в Україні привласнюється американська... а далі - перепрордується не лише гумдопомога, але й зброя... через що в Україні піднявся (і триває й досі) скандал в ОП, з обвинуваченнями Ю.Швеця, який повідомив про це на ютубі...
-Не дарма ж в американському сенаті не була прийнята допомога Україні в 40 млрд.дол.... тому , що сенатор Рон Пол її заблокував "без введення в текст закону вимоги про заснування в США посади Генерального інспектора по контролю за цільовим використанням Україною коштів", які виділяють нам США ...
Тобто - диму без вогню не буває!