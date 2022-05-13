УКР
Міністри оборони України та США у телефонній розмові обговорили військову допомогу

Міністри оборони США і України Ллойд Остін і Олексій Резніков провели в четвер чергову телефонну розмову. Обговорили, зокрема, надання країнами Заходу військової допомоги Києву.

"Ми розглянули ситуацію на сході України, і ми обговорили координацію зусиль США і міжнародного суспільства, спрямованих на надання допомоги у сфері безпеки з метою забезпечення України необхідними можливостями для протидії російській агресії", - написав Ллойд.

Раніше керівник Пентагону заявив, що США та їхні союзники забезпечать Київ тим, що йому потрібно для самозахисту, бо війна в Україні вступила в нову, не менш небезпечну фазу.

Остін наголосив, що США продовжать працювати разом і рішуче, щоб надати Україні допомогу зараз і в майбутньому.

Разом знищимо Московську орду,нанівець!!!!)))
13.05.2022 07:48 Відповісти
Україна витратила на військові потреби понад 8 млрд доларів, - Мінфін

Міністр фінансів України Сергій Марченко повідомив, що країні з 24 лютого довелося направити 8,3 млрд доларів на військові потреби.

Брехні сволоти не має меж! Це ж що виходить, що на одного воюючого бійця було витрачено більш ніж по одному мільйону гривень за неповних три місяці?

Так США офіційно вже заявляли, що на зарплату воюючим, вони виділяють свої кошти, тобто - повністю їх утримують !!!

А куди ж пішли гроші мінфіну? Чи вони приплюсували сюди вартість всієї зброї, яка була даааааавно закуплена і стояла на балансі Міноборони на час початку війни? В кого ж вони її закупляли, якщо в Україні ні в кого іншого, арсеналів та складів зброї немає, окрім, як в ЗСУ, СБУ та МВС? Та й в останніх двох відомствах її мізер, в порівнянні з ЗСУ..., яка також була давно закуплена...

Якщо мова йде про закупівлю зброї в іноземних держав, то це означає, що кожен п'ятий боєць ЗСУ ВЖЕ мав би бути озброєним, закупленим за кошти мінфіну, Джавеліном... Але ж левова частка їх була поставлена в Україну безоплатно- в якості військової допомоги... І так - по всіх інших видах озброєнь.

Значить, епопея "великого крадівництва" зрежисована

і отримала отримала другу серію в постановці "95-го кварталу - з Банкової-Грушевського"...

-Не дарма ж американський полковник повідомляв, що в Україні привласнюється американська... а далі - перепрордується не лише гумдопомога, але й зброя... через що в Україні піднявся (і триває й досі) скандал в ОП, з обвинуваченнями Ю.Швеця, який повідомив про це на ютубі...

-Не дарма ж в американському сенаті не була прийнята допомога Україні в 40 млрд.дол.... тому , що сенатор Рон Пол її заблокував "без введення в текст закону вимоги про заснування в США посади Генерального інспектора по контролю за цільовим використанням Україною коштів", які виділяють нам США ...

Тобто - диму без вогню не буває!
13.05.2022 07:58 Відповісти
У якій маршрутці їздиш, ікспєрд?
13.05.2022 08:17 Відповісти
велике крадівництво, яке ти тут хаєш - в т.ч. і твоя заслуга. Бо ти типовий 73/43%зебіл.
13.05.2022 10:46 Відповісти
 
 