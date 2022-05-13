Міністри оборони України та США у телефонній розмові обговорили військову допомогу

Міністри оборони США і України Ллойд Остін і Олексій Резніков провели в четвер чергову телефонну розмову. Обговорили, зокрема, надання країнами Заходу військової допомоги Києву.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням Twitter глави Пентагону.

"Ми розглянули ситуацію на сході України, і ми обговорили координацію зусиль США і міжнародного суспільства, спрямованих на надання допомоги у сфері безпеки з метою забезпечення України необхідними можливостями для протидії російській агресії", - написав Ллойд.

Раніше керівник Пентагону заявив, що США та їхні союзники забезпечать Київ тим, що йому потрібно для самозахисту, бо війна в Україні вступила в нову, не менш небезпечну фазу.

Остін наголосив, що США продовжать працювати разом і рішуче, щоб надати Україні допомогу зараз і в майбутньому.

