Санкції мають тривати доти, доки Росія не залишить Україну, - глава МЗС Британії Трасс

Міжнародні санкції проти Росії мають бути скасовані лише після того, як усі її війська покинуть Україну.

Про це заявила міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс на зустрічі міністрів закордонних справ G7, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ВВС.

Трасс закликала своїх колег на зустрічі в Німеччині вживати нових санкційних заходів доти, доки російські війська залишаються в Україні.

"Путін принижує себе на світовій арені. Ми повинні забезпечити йому поразку в Україні, яка позбавляє його будь-якої вигоди і зрештою стримує подальшу агресію", - сказала вона.

Трасс також заявила, що союзники мають іти "далі і швидше" на підтримку опору України.

Міністерка також повторила заклики збільшити підтримку оборони України, зокрема розширити доступ до військової техніки, що використовується НАТО.

"Найкраща довгострокова безпека для України полягатиме в тому, що вона зможе захистити себе. Це означає надання Україні чіткого шляху до обладнання стандарту НАТО", - сказала Трасс.

