Санкції мають тривати доти, доки Росія не залишить Україну, - глава МЗС Британії Трасс
Міжнародні санкції проти Росії мають бути скасовані лише після того, як усі її війська покинуть Україну.
Про це заявила міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс на зустрічі міністрів закордонних справ G7, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ВВС.
Трасс закликала своїх колег на зустрічі в Німеччині вживати нових санкційних заходів доти, доки російські війська залишаються в Україні.
"Путін принижує себе на світовій арені. Ми повинні забезпечити йому поразку в Україні, яка позбавляє його будь-якої вигоди і зрештою стримує подальшу агресію", - сказала вона.
Трасс також заявила, що союзники мають іти "далі і швидше" на підтримку опору України.
Міністерка також повторила заклики збільшити підтримку оборони України, зокрема розширити доступ до військової техніки, що використовується НАТО.
"Найкраща довгострокова безпека для України полягатиме в тому, що вона зможе захистити себе. Це означає надання Україні чіткого шляху до обладнання стандарту НАТО", - сказала Трасс.
1. Стимулировать ********* закончить военные действия как можно быстрее
2. Дать сигнал российскозависимым странам Европы (и мира) горизонты. Мол, санкции это не навечно и всё зависит только от Путлера.
3. Дать сигнал собственным гражданам, что ухудшение их уровня жизни, это явление временное и с окончанием войны в Украине всё вернётся как было.
Как и большинство политических заявлений, их реализация может оказаться совсем не такой как было заявлено.
Санкции должны длиться до тех пор пока Помойная Федерастия не исчезнет с политической карты Мира. И 25 лет после того, для тех бурятий и т.д. , что останутся после исчезновения рф.
Санкции можно снимать как рашка развалится и то с московии и бурятии не снимать никогда