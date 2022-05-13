УКР
Санкції мають тривати доти, доки Росія не залишить Україну, - глава МЗС Британії Трасс

Міжнародні санкції проти Росії мають бути скасовані лише після того, як усі її війська покинуть Україну.

Про це заявила міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс на зустрічі міністрів закордонних справ G7, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ВВС.

Трасс закликала своїх колег на зустрічі в Німеччині вживати нових санкційних заходів доти, доки російські війська залишаються в Україні.

"Путін принижує себе на світовій арені. Ми повинні забезпечити йому поразку в Україні, яка позбавляє його будь-якої вигоди і зрештою стримує подальшу агресію", - сказала вона.

Трасс також заявила, що союзники мають іти "далі і швидше" на підтримку опору України.

Міністерка також повторила заклики збільшити підтримку оборони України, зокрема розширити доступ до військової техніки, що використовується НАТО.

"Найкраща довгострокова безпека для України полягатиме в тому, що вона зможе захистити себе. Це означає надання Україні чіткого шляху до обладнання стандарту НАТО", - сказала Трасс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Британія надішле експертів для збору доказів воєнних злочинів РФ в Україні, - Трасс

Велика Британія (5794) росія (67862) санкції (12747) Трасс Елізабет (172)
Топ коментарі
+16
Санкції повинні буть не до виводу російських військ з України, а до відшкодування збитків, спричинених агресією!
13.05.2022 08:46 Відповісти
13.05.2022 08:46 Відповісти
+16
Санкции должны быть и даже усиливаться до полного вывода войск со ВСЕЙ территории Украины, оплаты репараций, суда над военными преступниками, полного ядерного разоружения кацапии.
13.05.2022 08:50 Відповісти
13.05.2022 08:50 Відповісти
+10
Невірне формулювання. А як же репарації?
13.05.2022 08:45 Відповісти
13.05.2022 08:45 Відповісти
доллар 64 рубля. какие санкции. до 24 он был 69. где эти пекельни санкции?
13.05.2022 08:35 Відповісти
13.05.2022 08:35 Відповісти
Тёзка, ну так в сесесер доллар был по 60 копеек, и шо?)))
13.05.2022 08:43 Відповісти
13.05.2022 08:43 Відповісти
Немає його давно за таким курсом, як і в нас по 29-30. Намалювати від ліхтаря можна що завгодно.
13.05.2022 08:43 Відповісти
13.05.2022 08:43 Відповісти
а зачем им баксы, если их со всего мира гонят сцанными тряпками ?
13.05.2022 08:44 Відповісти
13.05.2022 08:44 Відповісти
Это не показатель. Кацапы скорее всего искусственно удерживают курс. Что-то типа нашего легендарного "доллара по 8".
13.05.2022 08:44 Відповісти
13.05.2022 08:44 Відповісти
То есть, а потом - мир, дружба, жвачка? До следующего раза?
показати весь коментар
13.05.2022 08:41 Відповісти
А потом? Всё в порядке, всё отлично? Кабай-отличный парень,а кацапы-прекрасные люди. Гитлер в аду вопрошает-"А чё, так можно было?"
показати весь коментар
13.05.2022 08:42 Відповісти
Невірне формулювання. А як же репарації?
13.05.2022 08:45 Відповісти
13.05.2022 08:45 Відповісти
Санкції повинні буть не до виводу російських військ з України, а до відшкодування збитків, спричинених агресією!
13.05.2022 08:46 Відповісти
13.05.2022 08:46 Відповісти
Несомненно!
13.05.2022 08:52 Відповісти
13.05.2022 08:52 Відповісти
Санкції мають тривати. Тчк.
показати весь коментар
13.05.2022 08:47 Відповісти
Санкции должны быть и даже усиливаться до полного вывода войск со ВСЕЙ территории Украины, оплаты репараций, суда над военными преступниками, полного ядерного разоружения кацапии.
13.05.2022 08:50 Відповісти
13.05.2022 08:50 Відповісти
+5
13.05.2022 09:44 Відповісти
13.05.2022 09:44 Відповісти
а репарації ?чи все це зійде з рук кацапам? потрібно якось тримати їх якщо санкціїї знімуть вони не будуть нічого нам виплачувати
показати весь коментар
13.05.2022 08:58 Відповісти
Идиоты! Санкции должны быть до полного уничтожения экономики России! Иначе она уничтожит весь мир.
показати весь коментар
13.05.2022 08:59 Відповісти
Все знают и понимают кто такой Путлер. Все знают и понимают, что вывод войск с территории Украины совершенно не означает прекращение агрессивной политики Кремля. Подобные заявления имеют несколько целей:
1. Стимулировать ********* закончить военные действия как можно быстрее
2. Дать сигнал российскозависимым странам Европы (и мира) горизонты. Мол, санкции это не навечно и всё зависит только от Путлера.
3. Дать сигнал собственным гражданам, что ухудшение их уровня жизни, это явление временное и с окончанием войны в Украине всё вернётся как было.

Как и большинство политических заявлений, их реализация может оказаться совсем не такой как было заявлено.
13.05.2022 09:05 Відповісти
13.05.2022 09:05 Відповісти
Когда орды мокшанских орков покинут всю территорию Укрианы, вклячая Крым. И, только после того как будут выплачены мокшандийей все репарации, а Украина получит все неободимое оружие, для обороны, и международные гарантии безопасности
показати весь коментар
13.05.2022 09:06 Відповісти
а лучше до полного развала рассейской империи
показати весь коментар
13.05.2022 09:08 Відповісти
То есть кому угодно можно нападать на кого угодно, потом вывести войска и всё будет ок? Зайти, развалить Британию, вывести войска, ещё и руку пожмут?
показати весь коментар
13.05.2022 09:15 Відповісти
А типу рашка потім заспокоїться?! Рашку розвалювати треба, не повторюйте помилки 90-х.
показати весь коментар
13.05.2022 09:23 Відповісти
НЕ ПРАВИЛЬНО!
Санкции должны длиться до тех пор пока Помойная Федерастия не исчезнет с политической карты Мира. И 25 лет после того, для тех бурятий и т.д. , что останутся после исчезновения рф.
показати весь коментар
13.05.2022 09:54 Відповісти
Не фига похоже эта дама в войне и санкциях не шарит.
показати весь коментар
13.05.2022 10:16 Відповісти
Абаждите ‼️ А восстановить Украину за чай счёт ? А Гаага для хремлевских убийц ?
Санкции можно снимать как рашка развалится и то с московии и бурятии не снимать никогда
показати весь коментар
13.05.2022 10:18 Відповісти
Санкції повинні бути до повного роззброєння РФ і компенсації заподіяних збитків Україні після виведення всіх військ з територій захоплених військами РФ в усьому світі.А ядерної зброї не може більше бути на території цієї країни НІКОЛИ.
показати весь коментар
13.05.2022 11:16 Відповісти
Санкции должны быть на ближайшие 100 лет. Не только наказать рАсею, но и преподать урок другим умникам.
показати весь коментар
13.05.2022 11:22 Відповісти
 
 