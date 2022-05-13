Війська РФ завдали двох ракетних ударів по прикордонному населеному пункту на Сумщині, - ОК "Північ". ФОТО

Сьогодні вночі окупанти двічі вдарили ракетами по Сумщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Оперативного командування "Північ".

Так, о 00:05 ворог з території Російської Федерації завдав двох ракетних ударів по прикордонному населеному пункту Очкине в Сумській області.

"Серед особового складу, попередньо, втрат немає. Інформація уточнюється", - йдеться у повідомленні.











