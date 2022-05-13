УКР
Війська РФ завдали двох ракетних ударів по прикордонному населеному пункту на Сумщині, - ОК "Північ". ФОТО

Сьогодні вночі окупанти двічі вдарили ракетами по Сумщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Оперативного командування "Північ".

Так, о 00:05 ворог з території Російської Федерації завдав двох ракетних ударів по прикордонному населеному пункту Очкине в Сумській області.

"Серед особового складу, попередньо, втрат немає. Інформація уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Війська РФ завдали двох ракетних ударів по прикордонному населеному пункту на Сумщині, - ОК Північ 01
Війська РФ завдали двох ракетних ударів по прикордонному населеному пункту на Сумщині, - ОК Північ 02
Війська РФ завдали двох ракетних ударів по прикордонному населеному пункту на Сумщині, - ОК Північ 03
Війська РФ завдали двох ракетних ударів по прикордонному населеному пункту на Сумщині, - ОК Північ 04
Війська РФ завдали двох ракетних ударів по прикордонному населеному пункту на Сумщині, - ОК Північ 05

Топ коментарі
+18
О системных обстрелах Черниговской и Сумской обл. без ответа с нашей стороны, нам сообщают чтобы вся страна себя терпилами чувствовала?
показати весь коментар
13.05.2022 08:50 Відповісти
+15
А пульнути за паребрік у відповідь нє?
показати весь коментар
13.05.2022 08:49 Відповісти
+12
Судя по коментам, не одну меня эта ситуация напрягает (мягко говоря).

Такое чувство что мы опять режим жертвы включили, которая не может в ответ по морде дать.

Сейчас не 2014-2015 годы, слова.. - Не давать ответку, а то будет хуже (пуйло нападёт). - уже не имеют никакого смысла.

Ладно мы (все области) получаем то искандер, то какую то другую крылатую хрень. Но по Черниговской и Сумской области лупят чуть ли не с миномётов, или градины какой то.

Где реально ответка??!!!! Подогнать один град, и шарахнуть по ним. Что бы заткнулись.

Или что? Бункерная моль нам войну объявит?? Ой. Уже.
показати весь коментар
13.05.2022 09:05 Відповісти
А пульнути за паребрік у відповідь нє?
показати весь коментар
13.05.2022 08:49 Відповісти
один багаторазовий уклоніст казав. треба просто перестать стрелять...
показати весь коментар
13.05.2022 12:50 Відповісти
Ого,какой стратегический объект уничтожен. Дебилы,блеать.
показати весь коментар
13.05.2022 08:49 Відповісти
О системных обстрелах Черниговской и Сумской обл. без ответа с нашей стороны, нам сообщают чтобы вся страна себя терпилами чувствовала?
показати весь коментар
13.05.2022 08:50 Відповісти
Х*йловцы всеми способами пытаются отвлечь наших военных от мест главных битв в эти дни.
Не помагайте свинособакам, всему своё время.
показати весь коментар
13.05.2022 09:18 Відповісти
Именно. Не надо как идиоты рассредотачивать за каждый квадратный метр границы войска. Пускай заходят где хотят, но заходят по минам и баррикадам, пускай прорываются на 10км без единого выстрела, но потратив время на ловушки, - на здоровье. Затем из леса с двух сторон попадают в окружение, а мобильная группа добивает их в лоб. Надо убивать кацапов и уничтожать технику, а не отгонять страшным видом тысячи воинов у границы непонятно где вместо ротации подразделений на настоящем фронте в ОРДЛО.
показати весь коментар
13.05.2022 09:57 Відповісти
статистику ведете? такий собі мазохізм а ответка?все рівно орки кажуть що ви їх деревні обстрелюєте
показати весь коментар
13.05.2022 08:55 Відповісти
не знаю, чо рф ещё не во Львове...
показати весь коментар
13.05.2022 08:57 Відповісти
Уже, вроде, и химмарсы есть. Неужели нельзя пульнуть в ответ?
показати весь коментар
13.05.2022 08:59 Відповісти
Добре що допомога надходить,проблема в тому що кремлівські гниди в Україні на держпосадах лишаються!!!!)))
показати весь коментар
13.05.2022 09:05 Відповісти
Головне не стріляти,бо Путін нападе!!!!)))
показати весь коментар
13.05.2022 08:59 Відповісти
Це не провокація,це терор проти українців!!!!)))
показати весь коментар
13.05.2022 09:02 Відповісти
Судя по коментам, не одну меня эта ситуация напрягает (мягко говоря).

Такое чувство что мы опять режим жертвы включили, которая не может в ответ по морде дать.

Сейчас не 2014-2015 годы, слова.. - Не давать ответку, а то будет хуже (пуйло нападёт). - уже не имеют никакого смысла.

Ладно мы (все области) получаем то искандер, то какую то другую крылатую хрень. Но по Черниговской и Сумской области лупят чуть ли не с миномётов, или градины какой то.

Где реально ответка??!!!! Подогнать один град, и шарахнуть по ним. Что бы заткнулись.

Или что? Бункерная моль нам войну объявит?? Ой. Уже.
показати весь коментар
13.05.2022 09:05 Відповісти
парни все решения по ударам по рашке принимает трус зеленский - если он боится давать ответки значит он не ценит жизни украинцев - иначе не возможно понять почему он позволяет безнаказанно убивать наших
показати весь коментар
13.05.2022 09:52 Відповісти
Он просто наживается на войне.
показати весь коментар
13.05.2022 17:24 Відповісти
А у відповідь пальнути слабо?Єрмак не дає дозволу?Звичайно,для чого засмучувати Путлера,адже ще не втрачений шанс заглянути йому в очко і побачити там мир
показати весь коментар
13.05.2022 11:05 Відповісти
Нас знищують фізично і морально , а ми нічого не можемо вдіяти ?

Я нічого не розумію !
показати весь коментар
13.05.2022 11:30 Відповісти
Ничего, скоро приедут печеньки от союзников, прилетит к ним ответочка.
показати весь коментар
13.05.2022 12:05 Відповісти
Все це вчергове доводить,що кацапи не люди,а скажені тварюки,яких потрібно знищувати без жалю. Але не з нашим гівнокомандуючим,який і в армії не служив...
показати весь коментар
13.05.2022 15:31 Відповісти
Є така тенденція чим далі війна тим більше якихось не зрозумілих речей коїться.
показати весь коментар
13.05.2022 17:29 Відповісти
 
 