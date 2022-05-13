УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5111 відвідувач онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
2 120 0

Російський снаряд влучив в ангарну будівлю в селі Шебелинка на Харківщині, загинули 3 людини, 5 поранено

снаряд

Увечері 12 травня російський снаряд влучив в ангарну будівлю в селі Шебелинка Харківської області, через що загинуло 3 особи і 5 дістали поранення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Головному управлінні ДСНС у Харківській області у фейсбук.

"О 16:35 сталася пожежа в селі Шебелинка Ізюмського району області, де ворожий снаряд влучив в ангарну будівлю. Площа пожежі становить приблизно 200 кв.м. Горіла покрівля ангару та 10 вантажних автомобілів", йдеться в повідомленні.

Рятувальники гасили пожежу майже 3 години.

Унаслідок події загинули 3 особи та п'ять постраждали.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дві людини загинули, четверо поранені внаслідок обстрілу росіянами Дергачів на Харківщині

Автор: 

обстріл (30965) Харківщина (6054)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 