Російський снаряд влучив в ангарну будівлю в селі Шебелинка на Харківщині, загинули 3 людини, 5 поранено
Увечері 12 травня російський снаряд влучив в ангарну будівлю в селі Шебелинка Харківської області, через що загинуло 3 особи і 5 дістали поранення.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Головному управлінні ДСНС у Харківській області у фейсбук.
"О 16:35 сталася пожежа в селі Шебелинка Ізюмського району області, де ворожий снаряд влучив в ангарну будівлю. Площа пожежі становить приблизно 200 кв.м. Горіла покрівля ангару та 10 вантажних автомобілів", йдеться в повідомленні.
Рятувальники гасили пожежу майже 3 години.
Унаслідок події загинули 3 особи та п'ять постраждали.
