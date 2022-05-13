Через великі втрати авіації Росія перейшла до тактики використання надзвукових протикорабельних крилатих ракет типу Х-22, - Залужний

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів чергову телефонну розмову із головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

Про це Залужний повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час телефонної розмови цієї ночі голова об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі запитав мене, що для нас означає перемога. Це насправді важливе питання. Для мене перемога - це знищення ворога, який знаходиться на нашій землі, і звільнення всіх захоплених ним територій", - зазначає головнокомандувач ЗСУ.

Він поінформував генерала Міллі про оперативну обстановку. Вона залишається складною, однак наш настрій бойовий і ми націлені лише на Перемогу.

"Я також акцентував на продовженні застосування противником стратегічних крилатих ракет. Щоденно ворог випускає від 10 до 14 крилатих ракет по обʼєктах цивільної інфраструктури. Останнім часом Росія вдається до тактики масованого використання надзвукових протикорабельних крилатих ракет типу Х-22 по зазначених обʼєктах. Так, минулої доби по Кременчуцькому нафтопереробному заводу противник застосував 12 крилатих ракет, дві з яких вдалося збити з ПЗРК "Стінгер". Однією з причин переходу противником до цієї тактики є відмова від застосування авіації, яка несе великі втрати", - додає Залужний.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ - перша армія миру. Перемогли нацизм - переможемо і рашизм! - Залужний. ВIДЕО

За його словами, телефонна розмова з генералом Міллі - це чергова нагода висловити вдячність Народу та Уряду США за надану допомогу, а також можливість запевнити, що ми ведемо суворий облік та контроль за використанням наданих матеріальних засобів. Ми готові поділитися всіма матеріалами з Посольством Сполучених Штатів, щойно воно повернеться до України.