19 206 59

Через великі втрати авіації Росія перейшла до тактики використання надзвукових протикорабельних крилатих ракет типу Х-22, - Залужний

залужний,резніков

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів чергову телефонну розмову із головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

Про це Залужний повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час телефонної розмови цієї ночі голова об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі запитав мене, що для нас означає перемога. Це насправді важливе питання. Для мене перемога - це знищення ворога, який знаходиться на нашій землі, і звільнення всіх захоплених ним територій", - зазначає головнокомандувач ЗСУ.

Він поінформував генерала Міллі про оперативну обстановку. Вона залишається складною, однак наш настрій бойовий і ми націлені лише на Перемогу.

"Я також акцентував на продовженні застосування противником стратегічних крилатих ракет. Щоденно ворог випускає від 10 до 14 крилатих ракет по обʼєктах цивільної інфраструктури. Останнім часом Росія вдається до тактики масованого використання надзвукових протикорабельних крилатих ракет типу Х-22 по зазначених обʼєктах. Так, минулої доби по Кременчуцькому нафтопереробному заводу противник застосував 12 крилатих ракет, дві з яких вдалося збити з ПЗРК "Стінгер". Однією з причин переходу противником до цієї тактики є відмова від застосування авіації, яка несе великі втрати", - додає Залужний.

За його словами, телефонна розмова з генералом Міллі - це чергова нагода висловити вдячність Народу та Уряду США за надану допомогу, а також можливість запевнити, що ми ведемо суворий облік та контроль за використанням наданих матеріальних засобів. Ми готові поділитися всіма матеріалами з Посольством Сполучених Штатів, щойно воно повернеться до України.

авіація (4268) армія рф (18766) ракети (4183) росія (67862) Залужний Валерій (740) Міллі Марк (156)
+21
...Однією з причин переходу противником до цієї тактики є відмова від застосування авіації, яка несе великі втрати", - додає Залужний. Оце так, а як же наш 200 літак, невже не дочекаємось..., як прикро...
+16
"генерал Марк Міллі запитав мене, що для нас означає перемога". Добре, що він не питає про це Зе. У генерала мозок би завернувся.
+14
а зеленский и подоляк так же думают или "где-то по середине"?
Оман не пройдет!
Оман не пройдет!
...Однією з причин переходу противником до цієї тактики є відмова від застосування авіації, яка несе великі втрати", - додає Залужний. Оце так, а як же наш 200 літак, невже не дочекаємось..., як прикро...
Я сподіваюся, що наші його прям над Каспієм зіб'ють, для ювілею так би мовити
Ну, як пороблено.
Ну над Бердянском они летают практически без перерыва один за другим с часов 5-6 утра до позднего вечера , какая видмова , может над центром Украины и не летают но запорожское и донецкое направления бомбят практически круглосуточно и именно бомбят потому что раньше запускали ракеты и разворачивались ,а сейчас летят дальше ,
бред
Спокійно селяни, ще ж не вечір. Не репетуйте вже так, панночка.
Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 26,9 тис. осіб, 200 літаків, 162 гелікоптери, 1 205 танків і 2 900 броньованих машин.
літаків - 200 (+1)
13.05.22 11:01 од,https://censor.net/ua/news/3341030/zagalni_boyiovi_vtraty_rf_vid_pochatku_viyiny_blyzko_269_tys_osib_200_litakiv_162_gelikoptery_1_205
Валерій Федорович, окрім звільнення земель наших пращурів, принаймі на кордони 1991 року, також перемога для нас це ще повернення на батьківщину мільйону депортованих до кацапів українців та виплата до останнього центу всіх репарацій
Там цих ракет як вошей на бродячі собаці. Потрібно склади взртвати, от тільки як?
Ну, якщо ці Х-22 збиваються Стінгерами, то не такі вони і надзвукові виходить?
Х-22 швидкість збільшена 3000 км/год
Х-22М, прийнята на озброєння у 1976 році, швидкість збільшена до 4000 км/год.

Стінгер швидкість м/c 640.

Якщо "бити на випередження" МАЮЧИ РОЗВІДДАНІ онлайн ,то збити теоретично можливо..

але куди вірогідніше попасти Стартеками... швидкість 3,5 M

----Який вихід ?--------------------------
Металеві частинки, мікрохвильове випромінювання та спеціальним чином створені турбулентності зможуть вразити російські та китайські гіперзвукові крилаті ракети (ГЗКР). Про це пише американський журнал The Foreign Policy з посиланням на звіт Центру стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS).

https://www.gazeta.ru/army/2022/02/17/14544259.shtml
можливо ТИМЧАСОВИМ РІШЕННЯМ проти крилатих гіперзвукрвих ракет є варіант модифікації найбільш швидкісних МАСОВИХ ракет- Cтартреків з заміною головної частини на "розривну" з максимальною кількістю уламків..
...Спеціальні логічні блоки у складі системи управління польотом не дозволяють ракеті виходити за межі двокілометрового квадрата. Інакше крок за кроком можна полетіти в глибокі відхилення від траєкторії, критично відійти від неї. А потім розрахункову траєкторію не наженеш. Логічні блоки стежать за співвідношенням локальних переміщеньщень за «хрестиками"нуликами» та генерального напрямки польоту до мети. У результаті рух крилатої ракети нагадує щось середнє між польотом джмеля і розгойдуванням кленового листа, але виконується у гіперзвуковому форматі.
Це критично ускладнює перехоплення ракети, але не робить його неможливим - "ніколи не говори ніколи".(*** хоча,звичайно варто розглянути диверсійні операції на території росії як ОПТИМАЛЬНИЙ варіант,і,звичайно ПОСИЛЕННЯ Санкцій щодо поставщиків іноземних комплектуючих через "сірі схеми")
Політ гіперзвукової ракети складається з великих географічних елементів обходу проблемних зон та протиракетних об'єктів та накладеного на них локального протиракетного маневрування, яке може посилюватися при інформації щодо запуску протиракети(***малоймовірно при використанні Стінгерів і Джавелінів,котрі не бачить рашистська ППО).


Коммерсантъ Наука 09 2020

З наслідками завжди боротись важче, ніж з причиною.....і т.п. Той хто доганяє завжди позаду.
Тому нищити, вибивати потрібно те що запускає. Тоді ті ракети можна засунуть до сраки (вибачаюсь)
Швидкість ракети перехоплювача тут взагалі ні до чого. Головну роль тут грає швидкість розвертання, наведення, пуску.
Надзвукові. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5-22#%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
розглядати варто напевне лише "масові"...Котрих багато
"Під час телефонної розмови цієї ночі голова об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі запитав мене, що для нас означає перемога. Це насправді важливе питання. Для мене перемога - це знищення ворога, який знаходиться на нашій землі, і звільнення всіх захоплених ним територій", - зазначає головнокомандувач ЗСУ. Джерело:
Когось іще окрім мене дивують подібні питання?
Мені здається наша влада ретранслює якісь суперечливі меседжи. Що ж для нас означатиме перемогу. Треба нам Крим чи не треба. А що з Донбасом...Союзники плутаються. І декому не довіряють.
Так що не зрозуміло !? Сказано ж...знищення ворога та звільнення територій
...
Слава нації
Смерть москалям
Слава нації
Смерть москалям
а зеленский и подоляк так же думают или "где-то по середине"?
Оман не пройдет!
Оман не пройдет!
Ти ж бачиш що где-то посредине и получилось
Комусь таки незрозуміло.
Дехто говорить, що перемога це вийти на кордони станом на 24 лютого. Дехто хоче здати Крим в аренду на 15 років, тощо.
А штати країна серйозна, вони вирішують на десятиліття вперед. Їх подібні разночтєнія української перемоги певно дратують. Ніби гальмо.
Зелеботе,
Залужний не керує політикой, він має виконувати всі накази президента. Але він використав вираз: "Для мене перемога - це", а це означає, що він вказує на існування відмінної від нього позиції, і давно відомо, що така позиція належить Єрмаку з Зеленським.
На питання сарацина, що для нього значить Єрусалим, він відповів нічого.......і увесь світ. Там питання подальшої війни, але уже на території орків. Навіть розвідані зменшили. ОП подає інформацію, як вигідно оп. Вони уже список мають,кого в першу чергу посадити потрібно. Пашинський на першому місці, а що танки відремонтовано на більшу суму чим вложено, то не рахується. Ця інфа була на державному ресурсу з морем ботів і слюни.
Ці питання не через сумніви в позиції української сторони, а через віроламне нав'язування Європою "вирішення війни дипломатичним шляхом". Раджу переглянути останні заяви макрона та прем'єра італії. ***** хоче заморозити конфлікт. В нього для цього є хороші помічники в європейському естеблішменті, які зараз активно висунули голови.
Генерал Міллі питав беспосередньо Залужного як спеціаліста, та щоб знати глобальні цілі та можливості нашої армії. Так, можливо ще й недовіра до деяких наших політиків.
А навіщо питати очевидні речі?
Якби в мене спитали, я би навіть образилась.
Навпаки, це прояв довіри - кожен суб'єкт самостійно визначає свої плани, а інші їх поважають.
Він не визначає ніякі плани, він підлеглий президенту та ОП. Він виказав своє приватне бачення, але стратегію дій вирішують єрмак з зе, нажаль.
"генерал Марк Міллі запитав мене, що для нас означає перемога". Добре, що він не питає про це Зе. У генерала мозок би завернувся.
мабуть питав і у ЗЕ, але решив ще у війського перепитати, щоб не махнути руками чи не дарма це все робиться американським урядом
Понятно, что это всё это "дипломатический трёп", но вопрос "Что такое победа Украины?" - очень правильный!
У нас сейчас, параметры "победы Украины" на уровне урапатриотческих и шапкозакидательских лозунгов. Серьезной дискуссии или аналитики по этому вопросу нет (от слова "совсем"). Не определив цель - невозможно её достичь. Это аксиома.
И такой человек в США просто так такие вопросы не задает ...
что ты несешь бот? "серьезные дискуссии" уже давно проведены и записаны в Конституции Украины - а зеленский пока занимает посаду президента должен ее гарантировать - а если не хочет или не может то может уйти сам или импичмент!
імпотент ... навіть якщо і політичний
пі6арас він
X-22 не противокорабельные, они таковыми являются только с ядерной боеголовкой. А без нее они неточный устаревший хлам, давно не стоящий на вооружении. Но сбить их и тем более вариант x-32 будет конечно сложно, придется учитывать это, держать над местом запуска с тушек 22-ых разведку (с земли тоже подойдет) и сообщать о запуске, далее примерно понимать, куда ракета летит и ждать прилета.
если эта херня с ракетами будет продолжаться нужно просить у американцев такие же ракеты что бы сбивать ТУ шки на территории рашки - у нас нет другого выхода
Какой рашки , у меня возле города они недели три их запускали каждый час с тушек и разворачивались обратно на Крым , запустят а потом через час сообщения о взрывах в Запорожье, Днепре, Новомосковске
у сфері боротьби з гіперзвуковими ракетами https://rg.ru/2022/02/05/nazvano-edinstvennoe-sredstvo-zashchity-ssha-ot-giperzvukovyh-raket.html США поки що "гальмує".. ((

Розвиток гіперзвукової зброї створює серйозну загрозу військово-морському флоту США. Протидіяти боєголовкам, що летять зі швидкістю в кілька махів, американські військові мають намір за допомогою космічних супутників і ракети-перехоплювача SM-6.

Але є і позитив.

У США прийнято концепцію "Швидкого глобального удару" (Prompt Global Strike). У її рамках Вашингтон готовий за лічені години завдавати точкових ударів по будь-якому регіону світу гіперзвуковими апаратами та крилатими дозвуковими ракетами. У Пентагоні припускають, що в такому нальоті можуть бути задіяні до 6 тис. крилатих дозвукових ракет типу BGM-109 Tomahawk.
Х-22 «Буря» (виріб Д-2, відповідно до класифікації НАТО - AS-4 Kitchen - «Кухня») - радянська надзвукова крилата протикорабельна ракета повітряного базування великої дальності. Входить до складу авіаційного ракетного комплексу К-22.

Призначалась для ураження радіолокаційно-контрастних точкових (авіаносці) і групових цілей (авіаносних ударних груп), за допомогою спеціальної (ядерної) або фугасно-кумулятивної бойової частини.
Х22 ракети 60х 70х років
на жаль,це досі ефективно працююча технологія знищення.. (
Оце тільки на Залужного і надія.
а уявляєте, як йому важко, коли йому зелені нічого не дають і про це навіть не можна вголос сказати.
Ну таки ,что бы не было важко ни кто не против ареста дерьмаков с абхазом военными , сейчас это все встретят с радостью . В городе народ уже прямо говорит , что пока не будет военного переворота ни кто нас освобождать даже и не подумает
Більшість ракет такого класу надзвукові.
Народ одразу перемикає на термін "гіперзвукові" ...
Гіперзвукова швидкість (ГШ) у https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1 аеродинаміці - швидкість, яка значно перевищує https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D1%83 швидкість звуку в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%96 атмосфері .

Починаючи з 1970-х, поняття звичайно відносять до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%88%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C надзвукових швидкостей вище 5 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE_%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%B0 чисел Маха (М).
"Так, минулої доби по Кременчуцькому нафтопереробному заводу противник застосував 12 крилатих ракет, дві з яких вдалося збити з ПЗРК "Стінгер"
Тобто єдиний НПЗ та й увесь Кременчук прикривають десятком ПЗРК "Стінгер"?!!!!!

І не кажіть мені що не хватає засобів ППО. https://www.*************.com/2022/02/attack-on-europe-documenting-ukrainian.html Дивізіон С-300 - 12 ПУ знищили у березні у нерозгорнутому стані 17.03.2022 на стоянці одним ударом. Якщо так командувати ніяких засобів ППО не хватить.
p.s. Посилання на сайт (це що би мене у зрадники зразу дупоголові не записували) https://www.*************.com/2022/02/attack-on-europe-documenting-ukrainian.html Attack On Europe: Documenting Ukrainian Equipment Losses During The 2022 Russian Invasion Of Ukraine - Oryx (*************.com)
Я так відчуваю з цієї інфи, що Залужний замовив в США якусь специфічну зброю проти таких ракет... Про це він, звичайно, не сказав публічно...
навряд.. (

покищо не чув про сильноефективну зброю проти "надзвуку"..

і для цього необхідно дублювання систем ПРО.Це можливо на авіаносних з"єднаннях(де кілька систем AEGIS).

Україні до такого НУ ДУЖЕ ДАЛЕКО...

тому краще розглядати як протидію

-жорсткі санкції проти учасників "сірих" схем забезпечення російської "оборонки" ("білі " вже закриті)

-диверсійну роботу щодо російської оборонки і складів ракет у Мордорі...
РабZZєя почне літати незабаром на Миг-15 "спаррка" зразку 1968 року на якому розбився Юра Ґагарин...хоча тоді він не загинув...а попав в совєтскій ГУЛАҐ...
Может, дадут американцы ракеты, чтоб сбить над раисей убийц на ТУ, пускающих те ракеты, раз самим сделать за 30 лет было недосуг...
Для мене перемога - це знищення ворога, який знаходиться на нашій землі, і звільнення всіх захоплених ним територій", - зазначає головнокомандувач ЗСУ. Джерело:
І порівняйте ці слова зі словами зеленої наволочі і бидла для яких перемога це повернення до 24,0,2022 і переговори між ****** і зеДебілом. Вся зелена бидлота понесе відповідальність.
як часткове виправдання.

До лендлізу і постачання навіть гаубиць 155 калібру на час перших "мирних переговорів" Україна ще лише мріяла..

і тому на той час як шлях зупинення війни для України,припускаю, ці умови не були катастрофічні..
Звільнення усіх територій аж ніяк не є перемогою. І кому як головнокомандувачу це не знати.

Звільнення територій - це лише звільнення територій.
Україна понесла дуже великі людські та матеріальні втрати внаслідок цієї війни, починаючи ще з 2014 року. Якби не агресія РФ-ії ВВП України, був би набагато-набагато більшим. Росія має все це також компенсувати, не рахуючи компенсації збитків внаслідок безпосередньо руйнувань.
Також Україна має убезпечити себе від подальших нападів з боку РФ, інакше це буде дуже коротка й сумнівна перемога, бо з цієї війни Україна виходить з набагато більш серйозними руйнуваннями й втратами, ніж росія, і росії, якщо з неї знімуть санкції, відновитися буде набагато швидше й легше, ніж Україні. То ж, за таких умов, навіть при звільнені всієї території України й підписанні умовного "миру" з росією, для України це може обернутися скорою поразкою при черговому нападі РФ.
Тобто, мало вигнати Росію з усіх загарбаних територій. Треба також її демілітаризувати, зробити її меншою та безпечнішою для світу. Це по-перше. По-друге - прибрати в Україні російську агентуру від влади та провести комплекс заходів із унеможливлення потрапляння подібного "елементу" у владні ешелони в подальшому.
Перемога, це коли раша не зможе ні на кого більше напасти, коли вони будуть демілітарізовані і поділені на багато частин. Залужний тактично мислить про перемогу, але це не погано, він же не політик.
Навіщо нам знати якими ракетами нас вбивають - більше цікавить що ви зробили шоб ті ракети не летіли в Україну..
Щось я сильно сумніваюся, що збили саме ПЗРК. Про крилатість Х-22 - теж відомий міф, бо тоді усі без винятку ракети можна називати крилатими.
3 місяць війни питання чого в нас досих пір нема ракет великого радісу дії а?Наприклад 100 томагавків нам не завадило,
Тому що, зброю дають лише тоді, коли навчаться нею користуватися, бо така зброя ноги дістає швидко.
