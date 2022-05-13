УКР
Російські війська намагаються прорватися до Слов'янська та Краматорська, - розвідка Британії

Росія докладає значних зусиль у районі Ізюма та Сєверодонецька, намагаючись добитися прориву до Слов'янська та Краматорська.

Про це йдеться у щоденному звіті британської розвідки, передає Цензор.НЕТ.

"Першочерговим завданням на цьому напрямку є оточення українських сил у районі проведення Операції об'єднаних сил, відключення їх від підтримки чи підкріплення з боку частин на заході країни", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що українські сили успішно запобігли спробам російських військ перетнути річку на Донбасі.

При спробі перетнути Сіверський Донець на захід від Сєверодонецька Росія втратила значну частину бронетехніки як мінімум однієї батальйонно-тактичної групи, а також розміщені там понтонні переправи.

"Форсування річки в умовах бойових дій є дуже ризиковим маневром, що свідчить про тиск на російських командирів, щоб вони досягли прогресу на Сході України", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що російські війська не змогли досягти якихось значних успіхів, попри концентрацію сил у цьому районі після відведення та розміщення підрозділів із Київської та Чернігівської областей.

Сніжок
І що робитимемо з півднем? Херсонська область, Запорізька? Ви уявляєте масштаби? Шось мене накрило. Русня за три дня пройшла 300 км. На півдні. Уперлась у Василівку, Оріхів, Пологи, Гуляйполе. А до цього с ветерком
Дак Велике будівництво важливіше за оборонзамовлення,без ракет проте дороги гарні!!!!)))
А х**й вам за воротнік

Там...Даня, Саня, Артем,.....КРИВОЙ РОГ!!!
Даня, Саня, Артем --- ****аште їх !!!

Я знаю, що Ви пацани КРАСАВЧИКИ!!!
'Кіля "...з мордору передав !?
Судя по ракетам, у них нету даже в теории столько вооружений. Иначе бы не вели войну как даже не 75, а как 110 лет назад, просто бомбя каждый дом, каждое укрытие. Расходуют так много, что даже по Днепру не смогут захватить.

У них план другой: захватить ЛНР, часть Херсонской области (без Херсона) ради сухопутного пути в Крым, и начать давить на Европу, что мы кончили воевать, не поставляйте оружие, мы согласны на мир. И затем уничтожить Украину не военным путем, а экономически. Никто не будет инвестировать в страну, где есть риск потенциальной войны. А это нищета, подкуп нищих людей, кто не смог заработать денег честным путем, очередной Янукович. Это план кацапов. И террор для этого и используется, чтобы устроить здесь 50 на 50 бунт между сторонниками закончить войну и сторонниками продолжать. Разделить хочет политически ситуацию, конечно не Путин, а нанятые политологи, может даже американские за деньги там работающие. Этого нельзя допустить, но не допустить этого без не сотни, а как минимум 500 гаубиц будет сложно, то, что есть, годится для обороны и все. Надо самим использовать тоже самое, один в один метод. Разделить политическое поле в Кацапии на два лагеря, примерно равных. И устроить там смуту и половину политиков, кто желает скинуть плешивого, и половину, кто за него. Это самое эффективное и важное, для этого нужны успешные унижения путина в виде видео с нанесением мощных ударов по его недоармии.
Зачем им захватывать ЛНР?
"ЛНР" вообще-то пишется в кавычках.
лнр вообще не пишеться никак нет такого и не существовало хоть кавички хоть нет.Пустота в кавички не берёться.Для таких как ты существуют психологи і психиатри синдром отличника.Научно доказано.
Дак Велике будівництво важливіше за оборонзамовлення,без ракет проте дороги гарні!!!!)))
Чому зрада?Створювали боєзапас. Щоби стріляти асфальтом, коли снаряди закінчаться.
Відступ на зручні рубежі на початку вторгнення - правильний маневр. Але в Чонгарі було можливо довше утримувати позиції
Там...Даня, Саня, Артем,.....КРИВОЙ РОГ!!!
Даня, Саня, Артем --- ****аште їх !!!

Я знаю, що Ви пацани КРАСАВЧИКИ!!!
Там наші файні війська стоять .Хе...їм просунутись
Ну до окраин Северодонецка дошли , западнее белогоровки всё таки переправились да и возле белогоровки смогли таки зацепится на нашем берегу , что бы там Гайдай про -возвращались вплавь обратно - не рассказывал
