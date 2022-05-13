Російські війська намагаються прорватися до Слов'янська та Краматорська, - розвідка Британії

Росія докладає значних зусиль у районі Ізюма та Сєверодонецька, намагаючись добитися прориву до Слов'янська та Краматорська.

Про це йдеться у щоденному звіті британської розвідки, передає Цензор.НЕТ.

"Першочерговим завданням на цьому напрямку є оточення українських сил у районі проведення Операції об'єднаних сил, відключення їх від підтримки чи підкріплення з боку частин на заході країни", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що українські сили успішно запобігли спробам російських військ перетнути річку на Донбасі.

При спробі перетнути Сіверський Донець на захід від Сєверодонецька Росія втратила значну частину бронетехніки як мінімум однієї батальйонно-тактичної групи, а також розміщені там понтонні переправи.

"Форсування річки в умовах бойових дій є дуже ризиковим маневром, що свідчить про тиск на російських командирів, щоб вони досягли прогресу на Сході України", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що російські війська не змогли досягти якихось значних успіхів, попри концентрацію сил у цьому районі після відведення та розміщення підрозділів із Київської та Чернігівської областей.

