Унаслідок збройної агресії РФ в Україні загинуло 226 дітей, 420 зазнали поранень, - Офіс Генпрокурора

Понад 646 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.

Станом на ранок 13 травня 2022 року офіційна кількість дітей-жертв не змінилася – 226, проте зросла кількість поранених – 420, повідомляє у телеграмі Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

Ці цифри не є остаточними, оскільки триває робота щодо їхнього встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, зазначається в повідомленні.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 139, Київській – 116, Харківській – 99, Чернігівській – 68, Херсонській – 48, Луганській – 45, Миколаївській – 44, Запорізькій – 28, Сумській – 17, у м. Києві – 16, Житомирській області – 15.

12 травня військові РФ здійснили обстріл поблизу с. Добрянка Бериславського району Херсонської області. В результаті зазнав поранення 9-річний хлопчик.

Також 12 травня окупанти із системи залпового вогню "Град" біля с. Кар'єрне Бериславського району Херсонської області обстріляли колону цивільних автомобілів, що виходила з окупованої території Херсонської області. Поранення зазнала 10-річна дитина в одному з автомобілів.

Стало відомо, що 10 березня в результаті обстрілу м. Маріуполь Донецької області поранено 17-річну дівчину.

У результаті щоденних бомбардувань та обстрілів збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено 1721 навчальний заклад. При цьому 139 із них повністю зруйновані.

