13 травня в Енергодарі працюватиме гумкоридор для виїзду на окуповану територію в районі Кам'янського

енергодар

З 10:00 до 15:00 13 травня працюватиме гумкоридор для евакуації з Енергодара до тимчасово окупованої території в районі Кам'янського.

Про це в телеграмі повідомив мер Енергодара Дмитро Орлов, передає Цензор.НЕТ.

"13 травня з 10:00 до 15:00 буде відкрито зелений коридор для громадян які бажають виїхати на територію, підконтрольну противнику, в районі Камянського", - наголосив він.

Дмитро Орлов закликав стежити за безпековою ситуацію, адже в разі її зміни коридор закриють.

Також читайте: Заходи до 9 травня в окупованому Енергодарі проходили зі снайперами на дахах, - мер Орлов

Енергодар (265) гуманітарний коридор (178)
Коментувати
какой то бред
13.05.2022 10:19 Відповісти
Не бред, а сознательная попытка фактически легализовать оккупированные территории. Вспомните движение туда-сюда в Крым и лугандон. И к чему это привело.
13.05.2022 10:51 Відповісти
Рiзниця життя у тимчасово окупованому Енергодарi вiд життя на тимчасово окупованiй території в районі Кам'янського? Який сенс цього гуманiтарного коридору?
13.05.2022 10:54 Відповісти
Че за хрень ,опять играются , с ватой
13.05.2022 10:58 Відповісти
 
 