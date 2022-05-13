13 травня в Енергодарі працюватиме гумкоридор для виїзду на окуповану територію в районі Кам'янського
З 10:00 до 15:00 13 травня працюватиме гумкоридор для евакуації з Енергодара до тимчасово окупованої території в районі Кам'янського.
Про це в телеграмі повідомив мер Енергодара Дмитро Орлов, передає Цензор.НЕТ.
"13 травня з 10:00 до 15:00 буде відкрито зелений коридор для громадян які бажають виїхати на територію, підконтрольну противнику, в районі Камянського", - наголосив він.
Дмитро Орлов закликав стежити за безпековою ситуацію, адже в разі її зміни коридор закриють.
