Зеленський присвоїв звання Героя України та відзначив нагородами 269 українських воїнів

герой,україни

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Герой України та відзначив державними нагородами 269 українських військовослужбовців.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідні Укази № 333/2022 та 332/2022 від 12 травня опубліковані на сайті Президента України.

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" присвоєно полковнику Роману Качуру.

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі українських воїнів нагороджено орденами Богдана Хмельницького, орденами "За мужність", орденами Данила Галицького, медалями "За військову службу Україні", "Захиснику Вітчизни", "За врятоване життя".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський вручив нагороди військовим і членам родин загиблих захисників, яким присвоєно звання Героя України. ФОТОрепортаж

Герой України (347) Зеленський Володимир (25537) нагорода (1314)
А Ермаку яку нагороду дали? Він вже Герой України чи як?
13.05.2022 10:45 Відповісти
Він ще не дослужився до героя анекдотів про чапаєва. Куди йому до Героя України?
13.05.2022 10:54 Відповісти
Всему Полку АЗОВ присвоить звание Героя Украины.
Пусть живые горои знают, страна о них знает.
13.05.2022 12:14 Відповісти
Наступної ночі.
13.05.2022 12:22 Відповісти
 
 