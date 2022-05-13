Зеленський присвоїв звання Героя України та відзначив нагородами 269 українських воїнів
Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Герой України та відзначив державними нагородами 269 українських військовослужбовців.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідні Укази № 333/2022 та 332/2022 від 12 травня опубліковані на сайті Президента України.
За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" присвоєно полковнику Роману Качуру.
За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі українських воїнів нагороджено орденами Богдана Хмельницького, орденами "За мужність", орденами Данила Галицького, медалями "За військову службу Україні", "Захиснику Вітчизни", "За врятоване життя".
Пусть живые горои знают, страна о них знает.