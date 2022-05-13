Україна боротиметься за острів Зміїний стільки, скільки буде потрібно, - керівник ГУР Буданов

Начальник ГУР МО України Кирило Буданов заявив, що острів має стратегічне значення як для України, так і для російських окупантів, оскільки дозволяє контролювати надводну та певною мірою повітряну обстановку на півдні України. Також острів Зміїний стратегічно важливий з точки зору можливості висадки Росією тактичного морського десанту.

За словами генерал-майора Кирила Буданова, теоретично це єдиний регіон, через який російські окупанти можуть спробувати висадити десант на територію окупованого Придністровського регіону Молдови.

"Той, хто контролює острів, може будь-якої миті заблокувати рух цивільних суден в усіх напрямках на південь України… Острів Зміїний – це територія України, і ми її будемо докуповувати й боротися за неї стільки, скільки нам буде потрібно. Це стратегічно важлива точка, щоб відкрити торгові морські шляхи, завозити нам зброю та виключити будь-які можливі воєнні дії РФ на території "ПМР", з якої вони можуть атакувати західну частину України", – зазначив начальник ГУР МО України.