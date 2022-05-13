УКР
Україна боротиметься за острів Зміїний стільки, скільки буде потрібно, - керівник ГУР Буданов

зміїний

Начальник ГУР МО України Кирило Буданов заявив, що острів має стратегічне значення як для України, так і для російських окупантів, оскільки дозволяє контролювати надводну та певною мірою повітряну обстановку на півдні України. Також острів Зміїний стратегічно важливий з точки зору можливості висадки Росією тактичного морського десанту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на  ГУР МО України.

За словами генерал-майора Кирила Буданова, теоретично це єдиний регіон, через який російські окупанти можуть спробувати висадити десант на територію окупованого Придністровського регіону Молдови.

Читайте: Росія не оголошує мобілізацію через економічні причини та неможливість пояснити її потребу населенню, - Буданов

 "Той, хто контролює острів, може будь-якої миті заблокувати рух цивільних суден в усіх напрямках на південь України… Острів Зміїний – це територія України, і ми її будемо докуповувати й боротися за неї стільки, скільки нам буде потрібно. Це стратегічно важлива точка, щоб відкрити торгові морські шляхи, завозити нам зброю та виключити будь-які можливі воєнні дії РФ на території "ПМР", з якої вони можуть атакувати західну частину України", – зазначив начальник ГУР МО України.

+27
.... сказав квартирант російського агента
показати весь коментар
13.05.2022 10:43 Відповісти
+20
Лично Буданов на танке будет патрулировать
показати весь коментар
13.05.2022 10:43 Відповісти
+16
змеиный вообще-то территория Укаины.буданов дебил
показати весь коментар
13.05.2022 10:43 Відповісти
Лично Буданов на танке будет патрулировать
показати весь коментар
13.05.2022 10:43 Відповісти
вместе со своим дружбаном Люсей-под-полковником
показати весь коментар
13.05.2022 11:12 Відповісти
когда об этом заявляет сожитель фсбэшного крота Буданов то становится тревожно и даже страшно
показати весь коментар
13.05.2022 12:09 Відповісти
буданов баканов ермак арестович демченко и прочий фсбэшный непотреб это вторая армия пуйла
показати весь коментар
13.05.2022 12:11 Відповісти
.... сказав квартирант російського агента
показати весь коментар
13.05.2022 10:43 Відповісти
показати весь коментар
13.05.2022 11:39 Відповісти
як мило, людина до церкви ходе ...
Кажуть Зе атеіст. Молодець, чесно визнає, не кривляється. Поки що ...
показати весь коментар
13.05.2022 11:59 Відповісти
Він і дилер, тому у Буданова під руками є завжди є задьористий план)
показати весь коментар
13.05.2022 12:27 Відповісти
змеиный вообще-то территория Укаины.буданов дебил
показати весь коментар
13.05.2022 10:43 Відповісти
А еще змеиный по своим контурам немного на Крым похож, так что рабссеяне будут туда постоянно лезть. И уходить в направлении слова из трех букв. Флагман Чулочного Флота РФ не даст соврать.
показати весь коментар
13.05.2022 10:54 Відповісти
А Херсонську область просто проїхали.
показати весь коментар
13.05.2022 10:44 Відповісти
чувырло вылезло, еще осталось на сегодня заявление от Ленки или Кольки.
показати весь коментар
13.05.2022 10:45 Відповісти
у нас юбилейный 200! самолет, урра, товарищи, давайте вместе поздравим юбиляра и положим ему на могилку виртуальные 2 гвоздички, родина тебя обязательно забудет, сынок...
показати весь коментар
13.05.2022 10:47 Відповісти
Только в стеклоВату таких закапывать.
показати весь коментар
13.05.2022 10:56 Відповісти
Намагатись зайняти острів доки у нас не буде переваги в повітрі категорично не можна - пристріляти артилерію, підігнати гради, поставити ппо і нехай лізуть, гола скеля на якій ніде сховатися то смертельна пастка.
показати весь коментар
13.05.2022 10:53 Відповісти
схоже там майже усе вже бомбанули ... пару будівель залишилось ...
показати весь коментар
13.05.2022 12:02 Відповісти
Архістратіг намалювався на манежі!! Колись в Україні припиниться це шапіто і клоунів поскидают до нафталінової скрині!!!))))
показати весь коментар
13.05.2022 10:54 Відповісти
Еще один. Как же вы надоели.
показати весь коментар
13.05.2022 11:04 Відповісти
Он находится слишком далеко от берега. Иначе бы Россия туда не ползла.
показати весь коментар
13.05.2022 11:00 Відповісти
Короче. Какой расклад. Россия решила что она может на острове создать себе базу. Они начали тащить туда технику. Так как не видели что Украина может им сделать. А тут раз - и вся техника разбита. Итог - Россия перестала туда лезть, так как бесперспективно. Короче, мы им подкорректировали чуть планы. Хотя недавно груз туда лез, так что может планы не до конца оставили. Короче, Украина их дисциплинировала, что на Змеиный лезть не стоит.
показати весь коментар
13.05.2022 11:02 Відповісти
Що ти плетеш-Відстань від Вилкова-50,2 км. Накривається рсзо.
показати весь коментар
13.05.2022 11:28 Відповісти
Зміїбаїака буде українською назавжди!! Начувайтеся,москалі!!!)))
показати весь коментар
13.05.2022 10:58 Відповісти
Схоже від Зміїбаївки у кацапні гарно пригоріло - вже цілу ІПСО замутили.
показати весь коментар
13.05.2022 11:01 Відповісти
Ой, реєстрація 13 травня 2022 року і вже розповідає про 100 тищ Байрактарів.
показати весь коментар
13.05.2022 11:06 Відповісти
Ну тогда какой смысл твоего поста? Если итак всё узнают. Потому что это банальный фейк и разгон зрады. Так что иди за кораблем.
показати весь коментар
13.05.2022 11:25 Відповісти
В бан идиота. Хотя я как бы разберу этот пост целиком, так как классика русского зрадофильства.

Дуже хочеться щоб після війни, правоохоронні органи дали оцінку смертельним наказам по захопленню шматка скелі

Наш идиот испытывает праведное возмущение и взывает к закону. Только после войны, так как сейчас не на часи. Это должно придать его поведению того что его гнев адекватен.
Шматок скели это место, где Россия создает себе военную базу с кучей сложнейшей техники. Зрадофилом это никак не учитывается.

на який жаліють смерчі і точки, а людей відправляють сотнями.

Смерчи и грады туда не долетят. Но обыватель об этом не знает. И никаких людей туда не отправляли - это русское ИПСО, Так и создаются фейки. Мы это как бы наблюдаем в прямом эфире. А потом зрадофилы носятся, захлебываясь слюной.
показати весь коментар
13.05.2022 11:07 Відповісти
Да мне всё равно. Это интернет. Тут можешь хоть папой Римским назваться.
показати весь коментар
13.05.2022 11:24 Відповісти
37 км від берега - РСЗО добиває, починаючи з Града.
показати весь коментар
13.05.2022 11:14 Відповісти
Люди пишут, что там сложно поставить. Короче, с точки зрения теории остров должен был стать удобной русской базой. Но разгромив их у Змеиного накрыли их планы по Приднестровью. Кажется как-то так.
показати весь коментар
13.05.2022 11:23 Відповісти
Генерал-майор??????))))))) Це навіть вже не смішно. Абдристовіч відпочиває. А його фсбешному "сожитєлю" тоже якогось героя вручать?
показати весь коментар
13.05.2022 11:04 Відповісти
Привіт Гогінашвіллі!
показати весь коментар
13.05.2022 11:19 Відповісти
Высадить десант? В Приднестровье? Он карту хоть какую видел вообще?
показати весь коментар
13.05.2022 11:21 Відповісти
кінцева точка ...
показати весь коментар
13.05.2022 12:05 Відповісти
Там висадять бойових плавців)
показати весь коментар
13.05.2022 12:28 Відповісти
О, тепер у спікерах гогін сожитєль
показати весь коментар
13.05.2022 11:22 Відповісти
Зміїбаївка називає його Братчук і знає чому
показати весь коментар
13.05.2022 11:24 Відповісти
А він то яким боком?
показати весь коментар
13.05.2022 11:33 Відповісти
як же ж і буданову не попіаритись. буданов, а де ти був перші три тижні війни?
показати весь коментар
13.05.2022 11:35 Відповісти
Ви з Бакановим плутаєте.
показати весь коментар
13.05.2022 11:43 Відповісти
Этот дурак еще и десант туда пошлет, если еще не послал. На скалу, где негде спрятаться. Попасную верни и Кременную, что Гайдай сдал.
показати весь коментар
13.05.2022 11:40 Відповісти
В 2-х словах - в чем стратегическая ценность о. Змеиный, ведь херачить ракетами эти гогондоны могут и из любого другого места? я как человек невоенный не понимаю
показати весь коментар
13.05.2022 11:48 Відповісти
ну ... мо ракети колись закінчаться, або Крим повернемо ...
показати весь коментар
13.05.2022 12:06 Відповісти
На Змеином они могут поставить ПВО для прикрытия десантной операции. У них с ПВО в том регионе после уничтожения Москвы проблемы.
показати весь коментар
13.05.2022 13:04 Відповісти
Острів Зміїний--- це найкраща екскурсія

(ALL INCLUSIVE) для БАЙРАКТАРів !!!
показати весь коментар
13.05.2022 11:58 Відповісти
это сожительница гогилашвили вещает？
показати весь коментар
13.05.2022 12:04 Відповісти
Херню повну несе, як завжди.
Але насторожує, що Банкова ********** ці ідеї на фоні верещання кацапів, про знищені тисячі українських літаків, вертольотів та кораблів під час атаки Зміїного
показати весь коментар
13.05.2022 12:07 Відповісти
По дописах бачу, що люди знають за персонажа трохи більше за мене
показати весь коментар
13.05.2022 12:14 Відповісти
Зміїний це Чорнобаївка , тільки морська
показати весь коментар
13.05.2022 12:30 Відповісти
В каком смысле бороться? Разумеется, оставлять его за кацапами нельзя, но и высаживать туда наши десанты - тое неприемлемо, ибо даже если десанты будут успешными - им не удержаться на острове никак!
показати весь коментар
13.05.2022 13:03 Відповісти
так вроде бы как бы и нельзя рассказывать о стратегических замыслах командования... или булданов Залужному не подчиняется... кстати, говорят, что Залужный знает 4 языка, а сколько языков знает булданов?
показати весь коментар
13.05.2022 14:03 Відповісти
