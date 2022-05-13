Україна боротиметься за острів Зміїний стільки, скільки буде потрібно, - керівник ГУР Буданов
Начальник ГУР МО України Кирило Буданов заявив, що острів має стратегічне значення як для України, так і для російських окупантів, оскільки дозволяє контролювати надводну та певною мірою повітряну обстановку на півдні України. Також острів Зміїний стратегічно важливий з точки зору можливості висадки Росією тактичного морського десанту.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ГУР МО України.
За словами генерал-майора Кирила Буданова, теоретично це єдиний регіон, через який російські окупанти можуть спробувати висадити десант на територію окупованого Придністровського регіону Молдови.
"Той, хто контролює острів, може будь-якої миті заблокувати рух цивільних суден в усіх напрямках на південь України… Острів Зміїний – це територія України, і ми її будемо докуповувати й боротися за неї стільки, скільки нам буде потрібно. Це стратегічно важлива точка, щоб відкрити торгові морські шляхи, завозити нам зброю та виключити будь-які можливі воєнні дії РФ на території "ПМР", з якої вони можуть атакувати західну частину України", – зазначив начальник ГУР МО України.
Кажуть Зе атеіст. Молодець, чесно визнає, не кривляється. Поки що ...
Дуже хочеться щоб після війни, правоохоронні органи дали оцінку смертельним наказам по захопленню шматка скелі
Наш идиот испытывает праведное возмущение и взывает к закону. Только после войны, так как сейчас не на часи. Это должно придать его поведению того что его гнев адекватен.
Шматок скели это место, где Россия создает себе военную базу с кучей сложнейшей техники. Зрадофилом это никак не учитывается.
на який жаліють смерчі і точки, а людей відправляють сотнями.
Смерчи и грады туда не долетят. Но обыватель об этом не знает. И никаких людей туда не отправляли - это русское ИПСО, Так и создаются фейки. Мы это как бы наблюдаем в прямом эфире. А потом зрадофилы носятся, захлебываясь слюной.
(ALL INCLUSIVE) для БАЙРАКТАРів !!!
Але насторожує, що Банкова ********** ці ідеї на фоні верещання кацапів, про знищені тисячі українських літаків, вертольотів та кораблів під час атаки Зміїного
https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4250 Петиція - ЗВЕРНЕННЯ ДО ДЕРЖДЕПУ США ДЛЯ ПОРЯТУНКУ ВОЯКІВ З МАРІУПОЛЯ
