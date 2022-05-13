7 558 28
Шольц сьогодні звітуватиме перед Бундестагом щодо своєї нерішучості у наданні зброї Україні
Канцлер Олаф Шольц у п'ятницю вранці відповість на питання Комітету з оборони Бундестагу щодо своєї політики стосовно України.
Про це пише Bild, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейська правда".
Як зазначається, приводом стало запрошення голови комітету Марі-Агнес Штрак-Циммерманн у квітні.
Вона виступала за постачання важкого озброєння в Україну та звинувачувала Шольца у нерішучості з цього питання.
Топ коментарі
+11 cimbitep
показати весь коментар13.05.2022 11:12 Відповісти Посилання
+10 andi Mir
показати весь коментар13.05.2022 11:00 Відповісти Посилання
+7 Django 2199921
показати весь коментар13.05.2022 10:48 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Що це означає?
Весь рухомий склад залізниці, 90% складного медичного обладнання, 50% електроніки для нафтогазової та добувної промисловості, турбіни та обладнання для генерації ел. енергії, половина ринку побутових електроприладів та ще купа обладнання та товарів, куди Сіменс входить не безпосередньо, а як елементна база.
"Развивайте импортозамещение, товарищи!"
Турбіну Сіменс продали для ТЕЦ Краснодар, а за півроку вона підпільно опинилася в Криму. Коли Сіменс про це дізналося, то цю турбіну зняли з гарантії та заборонили шеф-монтаж.
може пропагандони з мордора його вчили