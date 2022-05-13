УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7758 відвідувачів онлайн
Новини Допомога Україні Війна
7 558 28

Шольц сьогодні звітуватиме перед Бундестагом щодо своєї нерішучості у наданні зброї Україні

олаф,шольц

Канцлер Олаф Шольц у п'ятницю вранці відповість на питання Комітету з оборони Бундестагу щодо своєї політики стосовно України.

Про це пише Bild, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейська правда".

Як зазначається, приводом стало запрошення голови комітету Марі-Агнес Штрак-Циммерманн у квітні.

Вона виступала за постачання важкого озброєння в Україну та звинувачувала Шольца у нерішучості з цього питання.

Також читайте: Шольц про постачання зброї Україні: "Путін не залишає нам іншого вибору"

Автор: 

Німеччина (7735) зброя (7737) допомога (8756) Бундестаг (204) Шольц Олаф (1142)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
вони вже йшли одного разу...а потім турбіни у криму знайшлися.
показати весь коментар
13.05.2022 11:12 Відповісти
+10
Імітація "бурної "діяльності, а насправді продовжують грати в свої ігри с ******. Десь я таке вже бачив.
показати весь коментар
13.05.2022 11:00 Відповісти
+7
Слабак!
показати весь коментар
13.05.2022 10:48 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Слабак!
показати весь коментар
13.05.2022 10:48 Відповісти
На коленях?
показати весь коментар
13.05.2022 10:50 Відповісти
типа в бундестаге все обурени шо Шольц крутит динамо
показати весь коментар
13.05.2022 10:54 Відповісти
Чекаємо на німецьку короткометражку, де херр Шольц у якості домогосподарки приймає трьох сантехніків.
показати весь коментар
13.05.2022 10:59 Відповісти
Імітація "бурної "діяльності, а насправді продовжують грати в свої ігри с ******. Десь я таке вже бачив.
показати весь коментар
13.05.2022 11:00 Відповісти
То ему надо друзей своих макрона и орбана взять и на поклон к ***** лететь за дальнейшими указаниями!
показати весь коментар
13.05.2022 11:03 Відповісти
З Росії йде німецька команія Сіменс. Іде назавжди, цілком, зовсім.
Що це означає?
Весь рухомий склад залізниці, 90% складного медичного обладнання, 50% електроніки для нафтогазової та добувної промисловості, турбіни та обладнання для генерації ел. енергії, половина ринку побутових електроприладів та ще купа обладнання та товарів, куди Сіменс входить не безпосередньо, а як елементна база.
"Развивайте импортозамещение, товарищи!"
показати весь коментар
13.05.2022 11:04 Відповісти
вони вже йшли одного разу...а потім турбіни у криму знайшлися.
показати весь коментар
13.05.2022 11:12 Відповісти
Я це пам'ятаю. Трохи не так було.
Турбіну Сіменс продали для ТЕЦ Краснодар, а за півроку вона підпільно опинилася в Криму. Коли Сіменс про це дізналося, то цю турбіну зняли з гарантії та заборонили шеф-монтаж.
показати весь коментар
13.05.2022 11:26 Відповісти
Турбина работает?
показати весь коментар
13.05.2022 11:54 Відповісти
Их там несколько. Работают.
показати весь коментар
13.05.2022 20:07 Відповісти
Где смайлик после 1-й строчки?
показати весь коментар
13.05.2022 11:21 Відповісти
Іде як і після санкцій 14-го року їх генератори в крим йшли?
показати весь коментар
13.05.2022 11:08 Відповісти
здається меркель у штанях, на прізвище шольц, може піти з посади канцлера достроково.
показати весь коментар
13.05.2022 11:11 Відповісти
Це тільки здається. Вони всі зайняті у спектаклі.
показати весь коментар
13.05.2022 11:19 Відповісти
хочу услышать с заседания: "Яяя, яяя дас ист фантастиш ..." и стоны Шольца
показати весь коментар
13.05.2022 11:16 Відповісти
Браццкяй договор 1939 г. Гитлер-Сралин работает до сих пір...
показати весь коментар
13.05.2022 11:18 Відповісти
Шольц - обыкновенный фашист, а руководят всеми фашистами и коммунисивми, кремлеыские комунофашисты, они купили за хорошее бабло, и подмяли под себя весь этот сброд.
показати весь коментар
13.05.2022 11:36 Відповісти
Який паскудний писок. Тільки не кажіть мені, що за непрезентабельною зовнішністю може критися добре серце. За півсраку років ще жодного разу не бачів.
показати весь коментар
13.05.2022 12:11 Відповісти
Лобі німецьких виробників зброї потроху перемагає групу нафто-газових лобістів, заточених під кремль.
показати весь коментар
13.05.2022 12:40 Відповісти
І ДЕ Ж ПОДІВСЯ ГОРДИЙ ТЕВТОНСЬКИЙ ДУХ!? Невже випарувався!?
показати весь коментар
13.05.2022 13:24 Відповісти
меркель..чмеркель.. шольц..чмольц... якось так виходить
показати весь коментар
13.05.2022 13:32 Відповісти
Анналена Бербок краща за Шольца в тисячу разів.
показати весь коментар
13.05.2022 13:47 Відповісти
Так, вона мені теж більше за Шольца подобається
показати весь коментар
13.05.2022 14:14 Відповісти
у шольца великий досвід вигадування відмазок,
може пропагандони з мордора його вчили
показати весь коментар
13.05.2022 14:15 Відповісти
Геополітика - Макрон і Шольц будуть тепер тягнути путіна, бо вже давно з ним все домовлено та проплачено...
показати весь коментар
13.05.2022 15:07 Відповісти
Шольц мені нагадує, білу лабораторну мишу. Не більше.
показати весь коментар
13.05.2022 18:41 Відповісти
 
 