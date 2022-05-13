Шольц сьогодні звітуватиме перед Бундестагом щодо своєї нерішучості у наданні зброї Україні

Канцлер Олаф Шольц у п'ятницю вранці відповість на питання Комітету з оборони Бундестагу щодо своєї політики стосовно України.

Про це пише Bild, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейська правда".

Як зазначається, приводом стало запрошення голови комітету Марі-Агнес Штрак-Циммерманн у квітні.

Вона виступала за постачання важкого озброєння в Україну та звинувачувала Шольца у нерішучості з цього питання.

