Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 26,9 тис. осіб, 200 літаків, 162 гелікоптери, 1 205 танків і 2 900 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 13 травня втрати особового складу противника становлять близько 26,9 тис. осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.05 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 26900 (+250) осіб ліквідовано,
танків - 1205 (+10) од,
бойових броньованих машин - 2900 (+27) од,
артилерійських систем - 542 (+8) од,
РСЗВ - 193 (+2) од,
засоби ППО - 88 (+1) од,
літаків - 200 (+1) од,
гелікоптерів - 162 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 405 (+7),
крилаті ракети - 95 (+1),
кораблі /катери - 13 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн- 2042 (+23) од,
спеціальна техніка - 41 (+0).
Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Курахівському напрямку. Дані уточнюються", - зазначають у Генштабі.
ГШ України рахують техніку/втрати ворога по доповідям командирів бригад, з перехресним підтвердженням.
Саме тому в даних ГШ, наприклад, за вчора-сьогодні немає ще даних по Білогородці, де тільки на одній переправі розхєрачили 73 "коробочки".
Тож 200й літак - це не факт, що збитий вчора, може це дійшла нарешті доповідь, перевірена, від однієї з бригад.
Причина "запізнення" в даних ГШ проста: держава Україна за кожну одиницю знищеної техніки ПРЕМІЇ нараховує тим бійцям та підрозділам, які це зробили. А як будь-яка бюрократія - вимагає скрупульозного дотримання "процедури". Ось і попадають в звіти тільки ГАРАНТОВАНО ПІДТВЕРДЖЕНІ дані.
Тож зрозумійте - з високою вірогідністю, в рашки втрати ЩЕ ВИЩІ, ніж в статистиці ГШ.
Цікаві графіки та по-добова статистика тут: https://index.minfin.com.ua/russian-invading/casualties/
Ці танки трішки не до тягують до танків що були 24 лютого, але це все рівно зброя прориву.
Зараз рашка почала знімати оті самі "як у дурня фантиків" танки з баз зберігання.
Якщо ви думаєте, що в цих машинх "все ок" з прицілами, з електронікою, з СУО, з двигунами (які гріють страшенно і клинять просто ударними темпами навіть нові) тощо, то ви наївний - персоналу на складах теж хочеться їсти та пити. А ще, нагадую, що танк Т-80 - він не дизельний. Він працює на авійційному пальному - там двигун від гвинтокрила фактично стоїть, бо совок не зміг в новий двигун для нового танка. Тож +додаткові проблеми з логістикою і забезпеченням.
- Пачему наступление буксует?
Шойгу:
- Хахлы танки жгут быстрее, чем мы успеваем вытаскивать с баз хранения и приводить их в рабочее састаяние!
Як показали бої під Харковом та Києвом, все вирішується десятками і сотнями мобільних груп розміру "відділення-взвод", в яких кожен боєць на собі тягне по декілька ПТРК чи гранатометів зі стінгерами. В умовах агломерацій, перелісків, посадок тощо - мотивовані та самостійні підрозділи (з чим в рашкованів - проблема, тому вони пруть колонами і танковими кулаками) - просто реально десятками винищують техніку ворога.
А без техніки та як годинник працюючої артилерії - ніяка піхтура ні в яких окопчиках посеред поля - не здатна довго захищатися. Бо в нас не 1 світова і не 2 світова, де суцільні окопи реально були довжиною в тисячі кілометрів та реально в 3-5-7 ліній.
До відома: основну "наступальну" роботу під Харковом зробили майже "піджаки" - бійці 2х харківських бригад ТРО (за чутками - взагалі 2 батальйони ТРО однієї з бригад та зведені групи НГУ, ЗСУ тощо, які разом і до батальойну не дотягували), які подобою військової частини стали аж 1.5 місяці тому.
Втрати - будуть. Але не такі, які в окупантів у наступі.