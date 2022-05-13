Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 26,9 тис. осіб, 200 літаків, 162 гелікоптери, 1 205 танків і 2 900 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 13 травня втрати особового складу противника становлять близько 26,9 тис. осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.05 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 26900 (+250) осіб ліквідовано,

танків - 1205 (+10) од,

бойових броньованих машин - 2900 (+27) од,

артилерійських систем - 542 (+8) од,

РСЗВ - 193 (+2) од,

засоби ППО - 88 (+1) од,

літаків - 200 (+1) од,

гелікоптерів - 162 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 405 (+7),

крилаті ракети - 95 (+1),

кораблі /катери - 13 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн- 2042 (+23) од,

спеціальна техніка - 41 (+0).

Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Курахівському напрямку. Дані уточнюються", - зазначають у Генштабі.