УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7758 відвідувачів онлайн
Новини Війна
10 139 52

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 26,9 тис. осіб, 200 літаків, 162 гелікоптери, 1 205 танків і 2 900 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 13 травня втрати особового складу противника становлять близько 26,9 тис. осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.05 орієнтовно становлять:

особового складу  - близько 26900 (+250) осіб ліквідовано,

танків - 1205 (+10) од,

бойових броньованих машин - 2900 (+27) од,

артилерійських систем - 542 (+8) од,

РСЗВ  - 193 (+2) од,

засоби ППО - 88 (+1) од,

літаків - 200 (+1) од,

гелікоптерів - 162 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 405 (+7),

крилаті ракети - 95 (+1),

кораблі /катери  - 13 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн- 2042 (+23) од,

спеціальна техніка  - 41 (+0).

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ постачає в підрозділи, які зазнали непоправних втрат в Україні, техніку та озброєння 50-60 років виробництва, - розвідка

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 26,9 тис. осіб, 200 літаків, 162 гелікоптери, 1 205 танків і 2 900 броньованих машин 01

Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Курахівському напрямку. Дані уточнюються", - зазначають у Генштабі.

Автор: 

армія рф (18766) Генштаб ЗС (7284) знищення (8270) техніка (1928) втрати (4575)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+26
Нарешті 200-й літак...
показати весь коментар
13.05.2022 11:03 Відповісти
+18
Двічи двухсотий
показати весь коментар
13.05.2022 11:05 Відповісти
+12
у нас юбилейный 200! самолет, урра, товарищи, давайте вместе поздравим юбиляра и положим ему на могилку виртуальные 2 гвоздички, родина тебя обязательно забудет, сынок...
показати весь коментар
13.05.2022 11:08 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нарешті 200-й літак...
показати весь коментар
13.05.2022 11:03 Відповісти
Двічи двухсотий
показати весь коментар
13.05.2022 11:05 Відповісти
А какому ******** кацапоасу юбільейную мідаль с закруткай на спінье, ілі пачьесную грамату-пахаронку благадарним родствіннікам. тук-тук-тук ета вам ізвьестіє а бьезвьесті прапавшем мальчікье (вазнаграждьеніє ФСЬО). От уміють порадувати наші захисники. Слава ЗСУ !
показати весь коментар
13.05.2022 14:27 Відповісти
Ще 100 танків і 3100 орків і їх наступ захлебнеться.
показати весь коментар
13.05.2022 11:06 Відповісти
З чого ви взяли? Такі цифри будуть за 14-15 днів.
показати весь коментар
13.05.2022 11:16 Відповісти
36%,але Зміїїбаївка зробить свою справу.
показати весь коментар
13.05.2022 11:17 Відповісти
Тоже склоняюсь к этй цифре 32к-33к. Они отступили с 3 облостей при потерях 13к.Патом потеряли еще 5к в позиционке. Их 2 фаза началась при потерях 18к то есть при потерях 31к-32к они откажуться еще от нескольких областей это Харьковская область, Криворожское направление и скорее всего частично Херсонская область.
показати весь коментар
13.05.2022 11:54 Відповісти
у нас юбилейный 200! самолет, урра, товарищи, давайте вместе поздравим юбиляра и положим ему на могилку виртуальные 2 гвоздички, родина тебя обязательно забудет, сынок...
показати весь коментар
13.05.2022 11:08 Відповісти
Дождались 200-ого літака!
Блин, где водку достать???
показати весь коментар
13.05.2022 11:15 Відповісти
Пий компот! Смачно та корисно. А від водки - козльоночком станеш!
показати весь коментар
13.05.2022 12:19 Відповісти
Краще коньяку
показати весь коментар
13.05.2022 15:18 Відповісти
+
показати весь коментар
13.05.2022 12:11 Відповісти
а коли це двохсотий пішов? я якось проспав цей ювілей.
показати весь коментар
13.05.2022 11:09 Відповісти
показати весь коментар
13.05.2022 11:15 Відповісти
Точно су 57
показати весь коментар
13.05.2022 12:05 Відповісти
І я прої****в...
показати весь коментар
13.05.2022 15:10 Відповісти
звідки взявся 200-й літак, якщо за останні дні жодних повідомлень про збиті ворожі літаки не було? Чи "хтось" просто "для краси" вирішив додати - потішити "хом'ячків"?
показати весь коментар
13.05.2022 11:17 Відповісти
а ти, мабуть, великий інтелектуал, що здійнявся широкими крилами над "хом'ячками"?
показати весь коментар
13.05.2022 11:21 Відповісти
Цікаво чому кацапи не відправляють на Україну супер нанотехнологічний анало говнет СУ-57. Мабуть лайно зовсім не літає. Знову тільки гроші розікрали.
показати весь коментар
13.05.2022 11:17 Відповісти
Су-57 наносив по Україні ракетні удари але з території рф.
показати весь коментар
13.05.2022 11:29 Відповісти
Їх, "серійних", випустили менше 10 штучок. Якщо Україна почне їх "валити" (а почне!), то на всій цій програмі можна буде поставити хрест - їх ніхто не буде купувати. А ви ж розумієте, що всі програми нових озброєнь в рашці останніх 20+ років орієнтовані практично виключно на експорт - бабло заробляти на яхти. Тому і бережуть їх - аби антирекламу не робити... Бо в цю програму кацапи ввалили реально мільярди. І не рублів.
показати весь коментар
13.05.2022 12:28 Відповісти
Та то і так зрозуміло. Його називали грозою та винщувачами F22 та F35, а тут ссються від наших страрих буків та С300.
показати весь коментар
13.05.2022 14:04 Відповісти
"Сссу-57 раз" взлетает только если его "Дерьматой" разогнать!
показати весь коментар
13.05.2022 12:58 Відповісти
Чому кількість Знищеної техніки майже вдвічі більше ніж данні англійців? Може є якесь пояснення? А то цифри подобається, а сумніви залишаються.
показати весь коментар
13.05.2022 11:17 Відповісти
Американский ресурс про допомогу літаками давно зазначив, що повітряні сили на рівні один одного. Танкових військ, то від учора є на яку суму відремонтовано ворожої і передано ЗСУ, говорить що таки танки горять, палають
показати весь коментар
13.05.2022 11:20 Відповісти
Англійці рахують техніку виключно по фото-відео, опубліковане в соцмережах тощо.
ГШ України рахують техніку/втрати ворога по доповідям командирів бригад, з перехресним підтвердженням.

Саме тому в даних ГШ, наприклад, за вчора-сьогодні немає ще даних по Білогородці, де тільки на одній переправі розхєрачили 73 "коробочки".

Тож 200й літак - це не факт, що збитий вчора, може це дійшла нарешті доповідь, перевірена, від однієї з бригад.

Причина "запізнення" в даних ГШ проста: держава Україна за кожну одиницю знищеної техніки ПРЕМІЇ нараховує тим бійцям та підрозділам, які це зробили. А як будь-яка бюрократія - вимагає скрупульозного дотримання "процедури". Ось і попадають в звіти тільки ГАРАНТОВАНО ПІДТВЕРДЖЕНІ дані.

Тож зрозумійте - з високою вірогідністю, в рашки втрати ЩЕ ВИЩІ, ніж в статистиці ГШ.

Цікаві графіки та по-добова статистика тут: https://index.minfin.com.ua/russian-invading/casualties/
показати весь коментар
13.05.2022 12:35 Відповісти
Є чим привітати ракоцапів - з дном ЧФ рф!
показати весь коментар
13.05.2022 11:18 Відповісти
Тай кораблик горить хоч міністр на болоті називає фейком,а Одеса говорить хай горить.
показати весь коментар
13.05.2022 11:22 Відповісти
Вроде там переправы несколько дней херячили, чего-то в спец технике нет пополнения, или понтоны к чему-то другому относятся?
показати весь коментар
13.05.2022 11:24 Відповісти
Двухсотий двухсотий , символiчно
показати весь коментар
13.05.2022 11:25 Відповісти
показати весь коментар
13.05.2022 11:27 Відповісти
Т-18 на фронт, в Украину??? =)
Очень похож...
показати весь коментар
13.05.2022 11:39 Відповісти
... на Т-34
показати весь коментар
13.05.2022 12:10 Відповісти
Это танкетка Т-27,1931-33гг,выпуска
показати весь коментар
13.05.2022 16:41 Відповісти
Он пальцем у виска крутит, показывая на мехвода?
показати весь коментар
13.05.2022 12:59 Відповісти
показати весь коментар
13.05.2022 11:35 Відповісти
Иееехууууу, двухсотый! А я говорил до войны, что это вам не Грузия, вы тут всю свою авиацию положите, дебилы
показати весь коментар
13.05.2022 11:50 Відповісти
слава ВСУ! смерть *********!
показати весь коментар
13.05.2022 11:51 Відповісти
Кількість знищених танків, вже перевищує ту, яку москалі готували для нападу.
показати весь коментар
13.05.2022 11:59 Відповісти
Скоро на т34 приїдуть.
показати весь коментар
13.05.2022 12:07 Відповісти
Не скоро. Танків у москалів ще як у дибіла фантиків.
Ці танки трішки не до тягують до танків що були 24 лютого, але це все рівно зброя прориву.
показати весь коментар
13.05.2022 12:28 Відповісти
Знаєте, чому США в Іраку винищіли практично всі танки (ТИСЯЧІ), не втративши зі своїх фактично ні 1го саме в танкових боях? Бо ті Т-72, що були на озброєнні в Ірака, просто не мали навіть нічних прицілів. Американці просто перебудували свої військові плани і виконували бойові завдання вночі та в сутінках. І перестріляли тисячі Т-72, як в тирі.

Зараз рашка почала знімати оті самі "як у дурня фантиків" танки з баз зберігання.

Якщо ви думаєте, що в цих машинх "все ок" з прицілами, з електронікою, з СУО, з двигунами (які гріють страшенно і клинять просто ударними темпами навіть нові) тощо, то ви наївний - персоналу на складах теж хочеться їсти та пити. А ще, нагадую, що танк Т-80 - він не дизельний. Він працює на авійційному пальному - там двигун від гвинтокрила фактично стоїть, бо совок не зміг в новий двигун для нового танка. Тож +додаткові проблеми з логістикою і забезпеченням.
показати весь коментар
13.05.2022 12:45 Відповісти
Путин:

- Пачему наступление буксует?

Шойгу:

- Хахлы танки жгут быстрее, чем мы успеваем вытаскивать с баз хранения и приводить их в рабочее састаяние!
показати весь коментар
13.05.2022 12:51 Відповісти
Спочатку ще Т-63, Т-62, T-55,а потім вже й Т-34 ...
показати весь коментар
13.05.2022 15:22 Відповісти
Щодня наші воїни знищують до 70 одиниць техніки ,маю надію що прийде день коли наявна кількість техніки буде критичною ,просто буде не можливо рашистам вести бойові дії
показати весь коментар
13.05.2022 12:13 Відповісти
Це тому, що рашисти атакують, а наші обороняються. Рано чи пізно, Україні доведеться контратакувати, щоб повернути свої території. І тоді, нажаль, уже в нас будуть величезні втрати. Звісно, вони є і зараз. Але враховуючи, що ми захищаємось(а атакуюча сторона завжди має більші втрати, як мінімум в 2.5-3 рази), те що в Україна краща розвідка(так як нам допомагають, як мінімум США а Великобританія, як максимум все НАТО) , те що в Українців на порядок більша мотивація, краще знання та розуміння місцевості, вже зараз частково більш ******* зброя як мінімум в артилерії наші втрати серед військових в рази, а можливо і на порядок менші. Але коли почнеться масова контратака, а я впевнений, що вона почнеться. Ситуація, нажаль, для нас в плані втрат стане гірша.
показати весь коментар
13.05.2022 12:33 Відповісти
Думаю, ВСУ не будуть масово перти колонами танків або в лобові танкові атаки на підготовані позиції рашистів.

Як показали бої під Харковом та Києвом, все вирішується десятками і сотнями мобільних груп розміру "відділення-взвод", в яких кожен боєць на собі тягне по декілька ПТРК чи гранатометів зі стінгерами. В умовах агломерацій, перелісків, посадок тощо - мотивовані та самостійні підрозділи (з чим в рашкованів - проблема, тому вони пруть колонами і танковими кулаками) - просто реально десятками винищують техніку ворога.

А без техніки та як годинник працюючої артилерії - ніяка піхтура ні в яких окопчиках посеред поля - не здатна довго захищатися. Бо в нас не 1 світова і не 2 світова, де суцільні окопи реально були довжиною в тисячі кілометрів та реально в 3-5-7 ліній.

До відома: основну "наступальну" роботу під Харковом зробили майже "піджаки" - бійці 2х харківських бригад ТРО (за чутками - взагалі 2 батальйони ТРО однієї з бригад та зведені групи НГУ, ЗСУ тощо, які разом і до батальойну не дотягували), які подобою військової частини стали аж 1.5 місяці тому.

Втрати - будуть. Але не такі, які в окупантів у наступі.
показати весь коментар
13.05.2022 12:55 Відповісти
Врахуйте, що ми матимемо більше західного озброєння, в тому числі, артилерії й РСЗВ дальнобійнішої ніж у кацапів, що дасть можливість перемолоти їх зпоза зони їх враження.
показати весь коментар
13.05.2022 13:16 Відповісти
Если,как планировалось,США и НАТО,подгонят нашим ВСУ высокоточное оружие, то наступательные потери врят ли превысят оборонительные
показати весь коментар
13.05.2022 16:50 Відповісти
нарешті 200-го задвухсотили.
показати весь коментар
13.05.2022 12:21 Відповісти
Сегодня пятница 13. 200 кацаполетов усе отлетали
показати весь коментар
13.05.2022 13:14 Відповісти
З ювілеєм, любі русофоби та бандерівці! 200-та 🐷🐶 *****-літалка жорстко приземлилася завдяки майстерності ЗСУ!
показати весь коментар
13.05.2022 19:03 Відповісти
 
 