Медведєв лякає країни Заходу голодом, війною та епідеміями через санкції проти РФ

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв оприлюднив прогноз із 10 пунктів, у якому віщує країнам, що запровадили проти РФ санкції, всі можливі й неможливі біди.

Про це Медведєв пише у телеграмі, повідомляє Цензор.НЕТ.

Серед наврочених ним нещасть - банкрутство західних авіакомпаній, здорожчання нафти, голод, інфляція, нові війни, активізація терористів, епідемії та занепад діяльності міжнародних інституцій.

"У результаті буде створено нову архітектуру безпеки, в якій де факто, а потім і де юре будуть визнані реалії, що склалися: а) слабкість вестернізованих концепцій міжнародних відносин типу "Порядку, заснованого на правилах" та ін безглуздого західного мотлоху; б) крах ідеї американоцентричного світу; в) наявність шанованих світовим співтовариством інтересів тих країн, що перебувать у гострій стадії суперечності із західним світом", - мріє Медведєв.

