УКР
11 839 70

Медведєв лякає країни Заходу голодом, війною та епідеміями через санкції проти РФ

путин,медведев

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв оприлюднив прогноз із 10 пунктів, у якому віщує країнам, що запровадили проти РФ санкції, всі можливі й неможливі біди.

Про це Медведєв пише у телеграмі, повідомляє Цензор.НЕТ.

Серед наврочених ним нещасть - банкрутство західних авіакомпаній, здорожчання нафти, голод, інфляція, нові війни, активізація терористів, епідемії та занепад діяльності міжнародних інституцій.

"У результаті буде створено нову архітектуру безпеки, в якій де факто, а потім і де юре будуть визнані реалії, що склалися: а) слабкість вестернізованих концепцій міжнародних відносин типу "Порядку, заснованого на правилах" та ін безглуздого західного мотлоху; б) крах ідеї американоцентричного світу; в) наявність шанованих світовим співтовариством інтересів тих країн, що перебувать у гострій стадії суперечності із західним світом", - мріє Медведєв.

Автор: 

Медведєв Дмитро (1947) прогноз (1411) росія (67862) санкції (12747)
Топ коментарі
+37
Голод швидше на Росії розпочнеться
13.05.2022 11:04 Відповісти
+28
цей тормоз оголосив майбутнє роSSії.
13.05.2022 11:05 Відповісти
+23
Недомірок-2 . (Недоношене)
13.05.2022 11:04 Відповісти
13.05.2022 11:04 Відповісти
В цього недопалка загострення параноїдної шизофренії обтяжене алкогольним токсікозом !!!!))))
13.05.2022 11:09 Відповісти
Це не Мєдвєдєв, а якийсь Папугаєв, бо любить "папугать"...
13.05.2022 12:29 Відповісти
ведмеді сосуть лапу.. медведев-іншу частину тіла.. знаю яку але не напишу-здогадайтесь самі? от коли ця частина немита- починаеться цей бред
13.05.2022 13:29 Відповісти
13.05.2022 11:04 Відповісти
Медведев озвучил ближайшее будущее ********** ай да Димон просто маладца...
13.05.2022 11:33 Відповісти
13.05.2022 11:05 Відповісти
Не через санкції проти Параші, а навпаки через байдужість і небажання зупинити російську агресію проти України.
13.05.2022 11:05 Відповісти
То он злой такой потому что у него айфона последнего нет
13.05.2022 11:05 Відповісти
Єдине що можливе - це активізація тероризму. росія точно буде робити теракти скрізь, а все інше чекає саме на рашку
13.05.2022 11:06 Відповісти
В том моська только и сильна, что лает на слона...
13.05.2022 11:06 Відповісти
все буде значно проще і всього з 1-го пункту:
- паРаше п*зда, не залежно від того, як складеться в Україні.
13.05.2022 11:08 Відповісти
Виникає лише питання.
Медведєв, якщо Заходу триндець, то що твій синочок, Ілюша, досі у США робить? І як там замок та виноградники в Тоскані?
13.05.2022 11:09 Відповісти
У всіх кацапських цабе родичі за кордоном.
14.05.2022 01:01 Відповісти
"десять казней медмедевских" )) от не даёт им болезным покоя классика )) по любому, своего ничего и никогда так и не придумают ))
13.05.2022 11:09 Відповісти
Да он же пьян)
13.05.2022 11:10 Відповісти
Причем мертвецки. А вообще интересно наблюдать вопли живых трупов. Надо бы им траурные ленточки выслать от Степана Бандеры.
13.05.2022 11:14 Відповісти
1.Ще одну війну рашка зараз може "потягнути" лише з Молдовою )

2. Якщо буде у світі голод ,то рашка тим більше не отримає у вигляді гумдопомоги " ніжки Буша" ))
13.05.2022 11:12 Відповісти
Залезь в берлогу и продолжай сосать.
13.05.2022 11:13 Відповісти
Комплекс гнома ни куда не девается на протяжении всей жизни.
13.05.2022 11:15 Відповісти
Насчет эпидемий - очень интересно. Даже не сомневаюсь, что могут какую-то хрень выпустить из пробирок.
13.05.2022 11:15 Відповісти
я думаю, і ковід цей вони китайцям послали у немитих пробірках своїх. а тоді стали розганяти брехню про кажанів.
13.05.2022 11:38 Відповісти
Они не специально, просто пробирку вовремя не помыли и там вирус мутировал, потому что мутатор надо мыть.
13.05.2022 11:46 Відповісти
Кокс до кремля недоїхав, естонці 3,5 тонни перехопили. Мішутку плющить ніпадєцкі.
13.05.2022 11:16 Відповісти
Санкции на кокс наложили и у наркомана ломка, поэтому он угрожает всему миру. Главное не давать ему кокс несмотря на угрозы.
13.05.2022 11:25 Відповісти
Перестаньте будить это конченное.
13.05.2022 11:16 Відповісти
бред какой то
13.05.2022 11:16 Відповісти
Параноїдна маячня на тлі алкогольної абстиненції!!!))))
13.05.2022 11:29 Відповісти
Саме цікаве - лякаэ всіх "голодом" а самі у китайців сухапайки для солдат просили! У КИТАЙЦІВ!!! Які споживають на третину менше продуктів у армії на одну людину ніж кацапи
13.05.2022 13:02 Відповісти
Мал клоп--- да вонюч. Русск, поговорка. Знает ее шперик.
13.05.2022 11:18 Відповісти
НЕ беріть це до уваги....воно, мідвєдєв, мусив ЦЕ сказати.....він відробляє накрадені активи....
так само як і лукашеску....

а так, агентура раSSії дуже активізувалася в Європі: шрьодери, вагенкнехти, макрони, орбани та інші адепти руZZкого міра "проповідують" голод і скруту....по всьому світу....якщо раSSію розіб´ють вщент....
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!
13.05.2022 11:20 Відповісти
Це і є перелік того що кацапія несе людству.
Який висновок? Немає московії- немає голоду, воєн, епідемій.
13.05.2022 11:22 Відповісти
Мацковия крмила весь Мир с 1941 по 1945 гг...тушонкой Рузвельта и ставридой Черчилля...
нищеброды...
13.05.2022 11:22 Відповісти
Он то плакал, то смеялся, то щетинился, как еж,
Он над нами издевался, ну, сумасшедший, что возьмешь? (с) В.Висоцький
13.05.2022 11:23 Відповісти
Первый пункт интересен. Порядок основанный на правилах ему не нравится, нравится основанный на беспределе. Логика преступника, по простому гопника.
13.05.2022 11:24 Відповісти
13.05.2022 11:25 Відповісти
Кремлівська мразь каже Заходу: ,, дайте нам , оркам , спокійно знищити
Украінців , а потім і за вас візьмемось "!

Ні , кацапи , весь світ чекає вашоі , голодної смерті 😡
13.05.2022 11:25 Відповісти
13.05.2022 11:26 Відповісти
Ага...
" Истинно вам говорю: 4 мая 1925 года земля налетит на небесную ось!".
(с.) М. Булгаков "Собачье сердце"...
13.05.2022 11:30 Відповісти
" Медведєв лякає ..."

Захід ,чи не час тобі вже цього мерзотника ,а з ним і всю
рашу налякати ?
13.05.2022 11:32 Відповісти
РабZZея распашет Сибирь и Колыму...и будет Целина номер-2...хлеба бу завались..
Что Гуталину в дЯревне Простоквашино...Матроскин в морде Ведмедя...
13.05.2022 11:32 Відповісти
13.05.2022 11:33 Відповісти
Полтора метра над землей
13.05.2022 11:34 Відповісти
Дмитра Медведєва треба вбити.
13.05.2022 11:39 Відповісти
Шкура неубитого Медведева🤣
13.05.2022 11:49 Відповісти
Видно санкції таки припікають.
13.05.2022 11:40 Відповісти
Певна річ. З голоду кремлівська сволота не помре ніколи, а от айфони в них вже не оновлюються... Біда.
13.05.2022 12:27 Відповісти
Мы и так поняли что Европе зимой придётся терпеть вонь с голода помершей русни. Ладно, будем строить забор выше.
13.05.2022 11:43 Відповісти
Превращением в ядерный пепел уже не пугает, что то пошло не так.
13.05.2022 11:48 Відповісти
Ой ДУРАК ...
13.05.2022 11:51 Відповісти
он от рождения испуганный и опущенный!
13.05.2022 11:52 Відповісти
хто зараз в нього прес-секретарем, хто йому такі висери клепає?
Дуже схоже, що це машка-аблігація...
13.05.2022 11:56 Відповісти
Окурок..***...пий бояру і закусюй ягелем...обморок
13.05.2022 12:00 Відповісти
срусия -это и есть голод, війна та епідемії
13.05.2022 12:03 Відповісти
13.05.2022 12:06 Відповісти
Бабаєм з-під ліжка ще не лякав? Чекаємо
13.05.2022 12:08 Відповісти
Это ж хорошо, если на раZZее начнется голод!
Хорошо, когда валом начнутся банкротства раZZейских компаний!
Хорошо, когда страна. не признающая никакие правила, перестанет существовать!
Для всего мира это будет ХО-РО-ШО! Сначала может быть трудно, но потом -- хорошо и спокойно.
13.05.2022 12:12 Відповісти
Опять на каблуках был. Страшно так сказа
13.05.2022 12:16 Відповісти
Коли ти падло здохнеш разом з путіном і нациською росією ?
13.05.2022 12:18 Відповісти
Положите этого рахита на что-нибудь холодное и мокрое.. пусть охолонет... потом в это же заверните и скормите Бобрихе.
13.05.2022 12:30 Відповісти
***** пошел в последний и решительный бой - все консервы вскрылись, все пугалки задействованы, даже ЯО отчаянно трясут. ******, видимо, для паРаши уже близко.
13.05.2022 12:30 Відповісти
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
13.05.2022 13:08 Відповісти
ЧУВИРЛО. Вже протверезів?
13.05.2022 13:09 Відповісти
Больше ему не наливайте.
13.05.2022 13:11 Відповісти
Допився вже до чортиків...
13.05.2022 13:39 Відповісти
Это он наекает, что устроит в Украине голодомор?!...
13.05.2022 13:53 Відповісти
У Медведева опять попка болит. Вовик забыл про смазку.
13.05.2022 13:57 Відповісти
13.05.2022 14:02 Відповісти
хоч би сам не обісрався,
тявкає шось там
13.05.2022 14:11 Відповісти
Дайте этому алкоголику медведеву -рассольчику!! А то у него на похмелье , что то не то с языка срывается!!
13.05.2022 14:27 Відповісти
 
 