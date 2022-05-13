Медведєв лякає країни Заходу голодом, війною та епідеміями через санкції проти РФ
Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв оприлюднив прогноз із 10 пунктів, у якому віщує країнам, що запровадили проти РФ санкції, всі можливі й неможливі біди.
Про це Медведєв пише у телеграмі, повідомляє Цензор.НЕТ.
Серед наврочених ним нещасть - банкрутство західних авіакомпаній, здорожчання нафти, голод, інфляція, нові війни, активізація терористів, епідемії та занепад діяльності міжнародних інституцій.
"У результаті буде створено нову архітектуру безпеки, в якій де факто, а потім і де юре будуть визнані реалії, що склалися: а) слабкість вестернізованих концепцій міжнародних відносин типу "Порядку, заснованого на правилах" та ін безглуздого західного мотлоху; б) крах ідеї американоцентричного світу; в) наявність шанованих світовим співтовариством інтересів тих країн, що перебувать у гострій стадії суперечності із західним світом", - мріє Медведєв.
- паРаше п*зда, не залежно від того, як складеться в Україні.
Медведєв, якщо Заходу триндець, то що твій синочок, Ілюша, досі у США робить? І як там замок та виноградники в Тоскані?
1.Ще одну війну рашка зараз може "потягнути" лише з Молдовою )
2. Якщо буде у світі голод ,то рашка тим більше не отримає у вигляді гумдопомоги " ніжки Буша" ))
так само як і лукашеску....
а так, агентура раSSії дуже активізувалася в Європі: шрьодери, вагенкнехти, макрони, орбани та інші адепти руZZкого міра "проповідують" голод і скруту....по всьому світу....якщо раSSію розіб´ють вщент....
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!
Який висновок? Немає московії- немає голоду, воєн, епідемій.
нищеброды...
Он над нами издевался, ну, сумасшедший, что возьмешь? (с) В.Висоцький
Украінців , а потім і за вас візьмемось "!
Ні , кацапи , весь світ чекає вашоі , голодної смерті 😡
" Истинно вам говорю: 4 мая 1925 года земля налетит на небесную ось!".
(с.) М. Булгаков "Собачье сердце"...
Захід ,чи не час тобі вже цього мерзотника ,а з ним і всю
рашу налякати ?
Что Гуталину в дЯревне Простоквашино...Матроскин в морде Ведмедя...
Дуже схоже, що це машка-аблігація...
Хорошо, когда валом начнутся банкротства раZZейских компаний!
Хорошо, когда страна. не признающая никакие правила, перестанет существовать!
Для всего мира это будет ХО-РО-ШО! Сначала может быть трудно, но потом -- хорошо и спокойно.
тявкає шось там