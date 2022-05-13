Росія змінила свою позицію щодо України в ЄС: тепер Лавров каже, що це може бути "небезпечно" (оновлено)

Росія має сумніви щодо "безпечності" вступу України до Європейського Союзу.

Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на російський "Интерфакс".

"Це проблема відносин Києва з Європейським союзом. Але невинність такого бажання Києва викликає серйозні сумніви", - сказав він журналістам у Душанбе, коментуючи намір України приєднатися до ЄС.

За словами міністра, "ЄС із конструктивної економічної платформи, якою він створювався, перетворився на агресивного, войовничого гравця, який вже заявляє про свої амбіції далеко за межами європейського континенту".

Напередодні перший зампостпред РФ при ООН Дмитро Полянський в інтерв'ю британському онлайн-виданню UnHerd News заявив, що позиція Росії щодо прагнення Києва вступити до Євросоюзу змінилася, ставши ближче до позиції щодо вступу України до НАТО, тому що в Москві тепер "не бачать різниці" .

Раніше Москва категорично виступала проти вступу нашої держави до НАТО. Але щодо Євросоюзу така риторика не звучала.

За словами помічника президента РФ Володимира Мединського, однією з письмових пропозицій Києва на переговорах з РФ у Стамбулі було формулювання про те, що Москва не буде проти вступу України до Євросоюзу.

"Україна відмовляється від вступу до військових союзів, від розміщення іноземних військових баз, контингентів, проведення військових навчань на території України без згоди держав-гарантів, включаючи Російську Федерацію. Зі свого боку, Російська Федерація не заперечує прагнення України вступити до Європейського союзу", - зачитав тоді Мединський пропозицію України.