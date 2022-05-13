УКР
Росія змінила свою позицію щодо України в ЄС: тепер Лавров каже, що це може бути "небезпечно" (оновлено)

лавров

Росія має сумніви щодо "безпечності" вступу України до Європейського Союзу.

Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на російський "Интерфакс".

"Це проблема відносин Києва з Європейським союзом. Але невинність такого бажання Києва викликає серйозні сумніви", - сказав він журналістам у Душанбе, коментуючи намір України приєднатися до ЄС.

За словами міністра, "ЄС із конструктивної економічної платформи, якою він створювався, перетворився на агресивного, войовничого гравця, який вже заявляє про свої амбіції далеко за межами європейського континенту".

Також читайте: Німеччина наполягає на повному членстві України в ЄС, - Бербок

Напередодні перший зампостпред РФ при ООН Дмитро Полянський в інтерв'ю британському онлайн-виданню UnHerd News заявив, що позиція Росії щодо прагнення Києва вступити до Євросоюзу змінилася, ставши ближче до позиції щодо вступу України до НАТО, тому що в Москві тепер "не бачать різниці" .

Раніше Москва категорично виступала проти вступу нашої держави до НАТО. Але щодо Євросоюзу така риторика не звучала.

За словами помічника президента РФ Володимира Мединського, однією з письмових пропозицій Києва на переговорах з РФ у Стамбулі було формулювання про те, що Москва не буде проти вступу України до Євросоюзу.

"Україна відмовляється від вступу до військових союзів, від розміщення іноземних військових баз, контингентів, проведення військових навчань на території України без згоди держав-гарантів, включаючи Російську Федерацію. Зі свого боку, Російська Федерація не заперечує прагнення України вступити до Європейського союзу", - зачитав тоді Мединський пропозицію України.

Лавров Сергій (1651) росія (67862) членство в ЄС (1391)
Топ коментарі
+65
Да насрать на лаврова.
показати весь коментар
13.05.2022 11:13 Відповісти
+64
показати весь коментар
13.05.2022 11:19 Відповісти
+52
Туалет в доме украинца, а не на улице, тоже опасно для росии.
показати весь коментар
13.05.2022 11:14 Відповісти
А кого,власне,цікавить,що там меле пєчальная лошадь лавров? Мене особисто абсолютно не цікавить.
показати весь коментар
13.05.2022 15:00 Відповісти
Даже не стоит слушать эти бредни про какие то угрозы, ЕС, НАТО. Цель там только одна и именно из за этого ***** начало войну - вернуть Украину в блевотный русский мирь
показати весь коментар
13.05.2022 15:04 Відповісти
А Зеля при этом не против.
показати весь коментар
13.05.2022 19:17 Відповісти
иди за руским караблём, ******* уже Зеля да зеля. Ботяра ********
показати весь коментар
13.05.2022 21:59 Відповісти
внимательно слушай своего хазяина , а не обзывай людей.
показати весь коментар
14.05.2022 08:46 Відповісти
сходи продмойся
показати весь коментар
14.05.2022 11:33 Відповісти
Росія змінила свою позицію щодо України в ЄС: тепер Лавров каже, що це може бути "небезпечно"

Конечно это небеспечно, як РФ буде воювати з цілим ЕС? - зразу всереця вони тільки хотіли воювати з Україною не дарма скупають технології. Це з подумать, говорили нам що 20 років готувались воювати з "загниваючим" заходом а воюють з Україною як вони кажуть: з единим народом. Цез надо буть такими конченеми.
показати весь коментар
13.05.2022 15:20 Відповісти
Ar vārdiem: "tālu aiz Eiropas kontinenta" Lavrovs apliecina, ka Krievija nav Eiropas valsts, un patiesībā tie var būt tikai aziāti. Jo tuvumā ir tikai Āzija...
Huņņi
показати весь коментар
13.05.2022 15:28 Відповісти
звісно ж вступ України до ЄС є небезпечним, бо Україна разом з іншими країнами Східної Європи може розвалити лівацьку гегемонію, а русскіє стільки бабла вклали в те, щоб люди займалися х...ею і доводили її до абсурду, бо якщо велика кількість громадян країни зайнята х..ю, кінець цій країні, загарбати таку країну легше ніж відібрати у дитини іграшку.
показати весь коментар
13.05.2022 15:32 Відповісти
У них Скандинавия дружно вступает в НАТО, а они все переживают за возможное кандидатство Украины в ЕС. Своими прямо сказать **.....ми действиями с 2014 года они просрали Украину как дружескую страну. А нападение в 2022 отпугнули всех соседей, включая азиатские и в ближайшей перспективе даже Беларусь.
показати весь коментар
13.05.2022 15:36 Відповісти
раzzія змінила свою позицію щодо України
показати весь коментар
13.05.2022 15:37 Відповісти
Лавров перекушал овса и, мало того, что ум потерял, так и по-русски говорить разучился: нельзя сказать "невиновность желания". Можно сказать: невинность желания, т.к. "вина" это психическое отношение к действию или бездействию, но не к желанию ( каковое является средним между "хотением" и "выбором", что-то навроде несформированного еще умысла).
Резюме: задавать не овес, а люцерну с галоперидолом.
показати весь коментар
13.05.2022 15:44 Відповісти
це чепушило коняче вилазить приблизно раз на два-три тижня. В паузах напевно дешевий кокс нюхає.
показати весь коментар
13.05.2022 15:53 Відповісти
Русский корабль пошел на ***!
показати весь коментар
13.05.2022 15:54 Відповісти
С кораблем все правильно, флагман лапотных репоедов туда и пошел. А этого сивого мерина даже на такой "отсыл" не тянет, у этого старого пирдуна закончилась "аргентинская мука, вот его и плющит.
показати весь коментар
13.05.2022 16:59 Відповісти
Пика "Похмурої Коняки" чогось мені нагадала Кісу Вороб'янінова з фільму "Тринадцять стільців".
показати весь коментар
13.05.2022 17:14 Відповісти
Кіса був інтелектуал, а це - совдепівське бидло, шаріков: отнять и поделить!
показати весь коментар
13.05.2022 18:08 Відповісти
Росія примусово вивезла в рабство 1,2 мільйона українців, серед яких понад 210 тисяч дітей!
показати весь коментар
13.05.2022 17:40 Відповісти
И-ГО-ГО.
показати весь коментар
13.05.2022 18:12 Відповісти
Нікого не їбе, що там кацапня собі хоче. Ми їх мочимо и мочити будемо тепер всюди і завжди. Це вони, ще не втямили кого зачіпили.
показати весь коментар
13.05.2022 18:40 Відповісти
показати весь коментар
13.05.2022 18:47 Відповісти
фуфлогон несет пургу.
показати весь коментар
13.05.2022 19:02 Відповісти
"обличчя" фуфлогона напомнило анкдот:

-Красная шапочка шла по лесу и увидела в кустах волка.
-волк, а почему у тебя такие странные глаза?
-не мешай Красная шапочка, яяя кккаааккаюююю.
показати весь коментар
13.05.2022 19:07 Відповісти
Ти диви! Тобто сумна лошадрига вважає, що ми - брутальна свіжа кров, яка зробить Європу great again? Замість гейсько-толерастичного ояїбу - знов постане епоха лицарів?
...
*****, а мені подобаються побоювання кацапа. Бійтеся, *******! Так і буде!
показати весь коментар
13.05.2022 19:20 Відповісти
P.S.: https://youtu.be/nG-sJsREj2s якось отак воно буде усе оце ...
показати весь коментар
13.05.2022 19:47 Відповісти
иди ленд-лиз терпи!))
показати весь коментар
13.05.2022 19:22 Відповісти
Когда слышу слово рОССИЯ,-я плюю в эту сторону. И все приличные люди делают то-же самое.
показати весь коментар
13.05.2022 21:03 Відповісти
показати весь коментар
13.05.2022 21:08 Відповісти
Полудохлый мерин захотел получить от своего конюха дополнительное ведро овса?
показати весь коментар
13.05.2022 21:31 Відповісти
ведро овса
...
Скільки страхітливих помилок у словах "дорожку кокса"
показати весь коментар
13.05.2022 21:52 Відповісти
лаВРУША Г А А Г А тобі допоможе зі страхом і полікує заодно
показати весь коментар
13.05.2022 22:28 Відповісти
пішов ти на ***! Ми багато років терпимо розширення ОДКБ біля наших кордонів, ми вимагаємо виходу рф з ОДКБ розпуску цієї агресивної організації і повернення московії до кордонів 1147 року, повної демілітаризації і дедибілізації населення цієї недодержави!
показати весь коментар
13.05.2022 22:33 Відповісти
Вообще, по идее, основная позиция расии- раком! И она наверное будет определяющей на годы, а дай бог и на десятилетия. Эти эрзя на самом деле, до сих пор уверенны что Украина находится под их влиянием. Хотя влиять они сейчас могут только на какую-нибудь Эритрею или тракториста с пенисом душилиным. Да и те их ***** пошлют, когда будут ********* на четырёх ногах..
показати весь коментар
13.05.2022 23:11 Відповісти
Коняці - небезпечно?
показати весь коментар
14.05.2022 00:01 Відповісти
Как надоела всем эта лошадь армянских кровей.
показати весь коментар
14.05.2022 07:17 Відповісти
Лавруха-******....ое ухо,глядя на тебя тошнотворного ,понимаешь,что Чарли Чаплин комик,а ты гомик.Крути педали...
показати весь коментар
14.05.2022 08:02 Відповісти
ЯЙЦЯ І КУРКА! ЩО ПЕРВІШЕ? СМЕРТЬ ВОРОГАМ!!!
показати весь коментар
14.05.2022 08:36 Відповісти
А кто тебя, унылая лошадь, спрашивает?
показати весь коментар
14.05.2022 08:37 Відповісти
а вас кацапов в вечную мерзлоту.что бы вы гандоны вымерзли.смерть кацапам.
показати весь коментар
14.05.2022 09:37 Відповісти
З якого дива ті кремлядські манкурти і малороси від імені Києва просять у ********* дозволу на вступ до ЄС, наче українці якісь мацковські раби?
Зовсім страх втратили ті професійні корупціонери.
показати весь коментар
14.05.2022 18:08 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 