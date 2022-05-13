У Києві та області змінюють час комендантської години, транспорт працюватиме довше
З неділі, 15 травня, буде скорочено час комендантської години в Києві та Київській області. Тепер вона починатиметься із 23:00.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram столичного мера Віталія Кличка.
"Із неділі, 15 травня, комендантська година розпочинатиметься на годину пізніше. І триватиме з 23:00 до 5:00 ранку", - зазначив він.
За його словами, від 16 травня громадський транспорт столиці працюватиме довше:
- метрополітен - з 06:00 до 22:00
- наземний громадський транспорт - з 06:00 до 22:30
Крім того, Кличко закликав дотримуватися правил комендантської години і не нехтувати сигналами повітряної тривоги, оскільки загроза ракетних ударів по Києву залишається.
