У Києві та області змінюють час комендантської години, транспорт працюватиме довше

З неділі, 15 травня, буде скорочено час комендантської години в Києві та Київській області. Тепер вона починатиметься із 23:00.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram столичного мера Віталія Кличка.

"Із неділі, 15 травня, комендантська година розпочинатиметься на годину пізніше. І триватиме з 23:00 до 5:00 ранку", - зазначив він.

За його словами, від 16 травня громадський транспорт столиці працюватиме довше:

метрополітен - з 06:00 до 22:00

наземний громадський транспорт - з 06:00 до 22:30

Крім того, Кличко закликав дотримуватися правил комендантської години і не нехтувати сигналами повітряної тривоги, оскільки загроза ракетних ударів по Києву залишається.

