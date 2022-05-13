Я готовий говорити з Путіним без його посередників і на умовах діалогу, а не ультиматумів, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський готовий до переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним, однак без його посередників і на умовах діалогу, а не ультиматумів.

Про це він заявив у інтерв'ю італійському телеканалу Rai 1, інформує Цензор.НЕТ.

"Що стосується перемовин з РФ, питання ускладнюється щоденно...Я готовий говорити з Путіним. Але тільки з ним. Без його посередників будь-яких. І на умовах діалогу, а не на умовах ультиматумів", - заявив Зеленський.

Також глава держави зазначив, що через звірства військ РФ, які викриваються після деокупації українських містечок і сіл, українське суспільство не налаштовано позитивно щодо можливості перемовин з РФ.

