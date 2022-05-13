УКР
18 004 226

Я готовий говорити з Путіним без його посередників і на умовах діалогу, а не ультиматумів, - Зеленський

зеленський,путін

Президент України Володимир Зеленський готовий до переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним, однак без його посередників і на умовах діалогу, а не ультиматумів.

Про це він заявив у інтерв'ю італійському телеканалу Rai 1, інформує Цензор.НЕТ.

"Що стосується перемовин з РФ, питання ускладнюється щоденно...Я готовий говорити з Путіним. Але тільки з ним. Без його посередників будь-яких. І на умовах діалогу, а не на умовах ультиматумів", - заявив Зеленський.

Також глава держави зазначив, що через звірства військ РФ, які викриваються після деокупації українських містечок і сіл, українське суспільство не налаштовано позитивно щодо можливості перемовин з РФ.

+82
Опять хочет ***** в глаз заглянуть, что бы увидить там глисту. Какой же притрушенный это найвелычнишый боневтик **********
13.05.2022 12:25 Відповісти
+75
Ідіот
13.05.2022 12:20 Відповісти
+63
Макрон каждый день по 2 часа говорит и что?
***** нужно уничтожить без разговоров
13.05.2022 12:19 Відповісти
Макрон предатель ЄС и точка!
13.05.2022 18:47 Відповісти
Зато Зеля патриот Украины.
13.05.2022 19:19 Відповісти
Эй, Вава, я тебя не уполномачивал на заглядывание в глаза убийце...
13.05.2022 19:26 Відповісти
А я вповноважував. Ти через "скудность" свого мозочку не розумієш про що мова.
16.05.2022 01:06 Відповісти
Говорити з пуйлом це збочення, бо ставки вже більші ніж компетенція ЗЕ.
13.05.2022 19:38 Відповісти
А всё началось в Омане - там была целая куча посредников - мертветчук, бойко(не раз бывавшие на приёмах ввз) и патрушев, и пресс секретарь мендель, и любимец ушка, и дерьмак, и зеленский - и враньё, враньё на каждом шагу опы, и какие то обещания политического руководителя Украины, и подписание договора по формуле штенмайера на встрече в Париже и опять бесконечное враньё зеленского и его шоблы.
13.05.2022 19:43 Відповісти
Опять?! Он, что боится, что Ху..ло кончат, а он так с ним и не поговорит? Печаль, однако.
13.05.2022 19:49 Відповісти
Не можна домовитися з крокодилом, який схопив тебе за ногу.
Борис Джонсон

Позиція сторін, та перебіг перемовин.
позиція *****: декларована - боротьба з нацизмом, та звільнення України.
реальна - знищення Української Держави та її громадян.
цілі та засоби: створення передумов для примусу, та ультиматумів, як наслідки спецоперацій, операцій прикриття які спотворюють дійсність, інформаційних фейків. шантаж.

позиція Зеленського: реальна та дакларована, наче б то, співпадає. головне: мир та збереження життів громадян.
цілі та засоби: домовитися по середині, тобто схильністи до компромісів ( до прогибу). головне , що не зрозуміле: чи невилікована наївність, чи впевненність в спроможності домовитися ( з крокодилом) , чи вплив не афішованих потужних сил, антіукраїнських.
прагнення до миру, та збереження життів громадян, та миру в Україні.
безпорадність перед шантажем дають зворотній єффект( бо з крокодилом не можна домовитися)
пояснити розмінування Чонгару, відведення війск від кордонів з Білорусією, вперте наполягання (всуперіч данним), що війни не буде, бо ж він виконав усі забаганки *****, й наївно сподівається на таку ж, відповідну реакцію.
наслідки: наївне намагання домовитися з ( крокодилом) призвели до війни, окупації й жахливих жертв.
потрібно, нарешті, зробити вісновки й не напагатися домовлятися з ( крокодилом) його можна тільки вбити.

жодних поступок *****

Слава Націі. ***** фашистській *********.

13.05.2022 20:17 Відповісти
В древности говорили, "тот кто говорит о мире не готов обороняться (воевать)"



"Искушение сдаться будет самым большим за мгновение до победы" - так говорит китайская мудрость.
13.05.2022 20:48 Відповісти
13.05.2022 21:05 Відповісти
Ну так уяви себе Путіним, і подумай, чи схотів би ти з собою розмовляти.
13.05.2022 21:06 Відповісти
Геноцид, рашизм, держава-терорист і тут раптом діалог. Хто обрав цього президента як казав Арестович має застрелитися
13.05.2022 21:20 Відповісти
Куча самогубць нам в Україні не потрібно.
Хай краще знесуть Зе з дЄрмаком і Пороха зроблять президентом.
13.05.2022 22:50 Відповісти
**** 44 роки людині ще й президент, але вірить, що з маньяком можна вести діалог.. 8 років війна 76 днів активної фази війни де чітко видно що хоче РФ.. Але Вова хоче говорити з вовой..

https://youtu.be/6HPR6xmpqUI
13.05.2022 21:31 Відповісти
Підтримай петицію. Слава Україні !
https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4250 Петиція - ЗВЕРНЕННЯ ДО ДЕРЖДЕПУ США ДЛЯ ПОРЯТУНКУ ВОЯКІВ З МАРІУПОЛЯ
https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4250
13.05.2022 22:48 Відповісти
13.05.2022 23:08 Відповісти
Причина заглянути в цирла пуйлу сам на сам це Бабки які получив в Омані за здачу Українського півдня.
14.05.2022 01:40 Відповісти
Я уже не знаю, что это? Идиотизм, инфантилизм, или шизофрения?. Но скорее всего, это предательство. И это старое предательство. Еще со времен КВНа, подтвержденное и пролонгированное в Омане. А, если это таки оно - предательство Украины и ее народа, то пускай все погибшие мирные жители приходят к тебе Вова во снах, до конца твоих дней. И живи подольше """".

П.С. Еще могу допустить, что тебя понуждают к сговору с орками всякие макроны, шольцы и прочие орбаны, а ты идешь у них на поводу, тогда ты просто глупый. Все украинцы проклянут тебя за переговоры с современным Гитлером, а не этих евросоглашателей. Короче, карма прилетит тебе, а не слизнякам Макрону и Шольцу. Думай-ТЕ Владимир Аоександрович....
14.05.2022 02:00 Відповісти
У нього немає органу який думає. Замість голови у нього є дЄрьмак який отримує вказівка напряму з кремля.
14.05.2022 08:35 Відповісти
Макрон тут ні до чого. Є якісь домовленості між зе і пу.
14.05.2022 02:23 Відповісти
Не для цього світ дибки став, щоб ти став зараз "домовлятись", а ще з умовою "...до 24 лютого". Я розумію-дипломатія, договірняки, "где-то посерединке"...і різна там хрень, але вже не тобі це вирішувати. Рішення приймають великі дяді з великої політики(а що робити, коли такий у нас лідор безтолоч). І реалізовувати ці рішення буде народ з допомогою ЗСУ. І не думай вставляти палки в колеса і тим, і другим-реакція буде непередбачувана(передбачувана)...не дивлячись що ти ніби през, ніби головнокомандувач... Відосіки -ото твоє, на цьому і зупинись.
14.05.2022 05:39 Відповісти
«Мы готовы говорить с Россией о том, что не ко времени решения по Крыму, ко времени человеческие жизни, давайте отставим этот вопрос, если он усложняет процесс переговоров. Если вопрос Крыма усложняет процесс встречи президентов Украины и России, давайте отставим этот вопрос», - сказал Зеленский.

По его словам, украинская делегация в Турции предлагала оставить этот вопрос, «но не навсегда». «Предлагали, что наши государства должны урегулировать вопрос Крыма в течение 10 лет. Мы не услышали ответа на этот вопрос», - сказал Зеленский.
14.05.2022 07:32 Відповісти
Якщо дурень, то це назавжди.
14.05.2022 08:32 Відповісти
Ти своєю бездіяльність і привів війну в Україну. Заглядатель...
14.05.2022 08:52 Відповісти
шо опять? у глаза посмотрєть ?
16.05.2022 09:55 Відповісти
