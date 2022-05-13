Я готовий говорити з Путіним без його посередників і на умовах діалогу, а не ультиматумів, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський готовий до переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним, однак без його посередників і на умовах діалогу, а не ультиматумів.
Про це він заявив у інтерв'ю італійському телеканалу Rai 1, інформує Цензор.НЕТ.
"Що стосується перемовин з РФ, питання ускладнюється щоденно...Я готовий говорити з Путіним. Але тільки з ним. Без його посередників будь-яких. І на умовах діалогу, а не на умовах ультиматумів", - заявив Зеленський.
Також глава держави зазначив, що через звірства військ РФ, які викриваються після деокупації українських містечок і сіл, українське суспільство не налаштовано позитивно щодо можливості перемовин з РФ.
Борис Джонсон
Позиція сторін, та перебіг перемовин.
позиція *****: декларована - боротьба з нацизмом, та звільнення України.
реальна - знищення Української Держави та її громадян.
цілі та засоби: створення передумов для примусу, та ультиматумів, як наслідки спецоперацій, операцій прикриття які спотворюють дійсність, інформаційних фейків. шантаж.
позиція Зеленського: реальна та дакларована, наче б то, співпадає. головне: мир та збереження життів громадян.
цілі та засоби: домовитися по середині, тобто схильністи до компромісів ( до прогибу). головне , що не зрозуміле: чи невилікована наївність, чи впевненність в спроможності домовитися ( з крокодилом) , чи вплив не афішованих потужних сил, антіукраїнських.
прагнення до миру, та збереження життів громадян, та миру в Україні.
безпорадність перед шантажем дають зворотній єффект( бо з крокодилом не можна домовитися)
пояснити розмінування Чонгару, відведення війск від кордонів з Білорусією, вперте наполягання (всуперіч данним), що війни не буде, бо ж він виконав усі забаганки *****, й наївно сподівається на таку ж, відповідну реакцію.
наслідки: наївне намагання домовитися з ( крокодилом) призвели до війни, окупації й жахливих жертв.
потрібно, нарешті, зробити вісновки й не напагатися домовлятися з ( крокодилом) його можна тільки вбити.
жодних поступок *****
Слава Націі. ***** фашистській *********.
"Искушение сдаться будет самым большим за мгновение до победы" - так говорит китайская мудрость.
Хай краще знесуть Зе з дЄрмаком і Пороха зроблять президентом.
https://youtu.be/6HPR6xmpqUI
https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4250 Петиція - ЗВЕРНЕННЯ ДО ДЕРЖДЕПУ США ДЛЯ ПОРЯТУНКУ ВОЯКІВ З МАРІУПОЛЯ
https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4250
П.С. Еще могу допустить, что тебя понуждают к сговору с орками всякие макроны, шольцы и прочие орбаны, а ты идешь у них на поводу, тогда ты просто глупый. Все украинцы проклянут тебя за переговоры с современным Гитлером, а не этих евросоглашателей. Короче, карма прилетит тебе, а не слизнякам Макрону и Шольцу. Думай-ТЕ Владимир Аоександрович....
По его словам, украинская делегация в Турции предлагала оставить этот вопрос, «но не навсегда». «Предлагали, что наши государства должны урегулировать вопрос Крыма в течение 10 лет. Мы не услышали ответа на этот вопрос», - сказал Зеленский.