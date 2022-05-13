Переконаний, що ЄС досягне домовленості про нафтове ембарго стосовно РФ, - Боррель

Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель висловив переконання, що держави-члени узгодять нафтове ембарго стосовно Росії незважаючи на нинішню опозицію Угорщини.

Про це він заявив перед зустріччю глав МЗС країн Групи семи в Німеччині, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

За його словами, робота над узгодженням шостого пакета санкцій триває.

"У понеділок міністри закордонних справ будуть розглядати це питання, і я зроблю новий політичний поштовх для домовленості. Я переконаний, домовленість у нас буде. Нам потрібна ця домовленість і вона у нас буде. Бо нам треба позбутися нафтової залежності від Росії", - наголосив Боррель.

"Ми повинні зрозуміти конкретні обставини кожного з 27 держав-членів. Але якщо не буде домовленості на рівні послів, у понеділок міністрам потрібно надати політичний поштовх до цього. Я докладу зусиль для цього", - додав він.