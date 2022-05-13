УКР
Переконаний, що ЄС досягне домовленості про нафтове ембарго стосовно РФ, - Боррель

Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель висловив переконання, що держави-члени узгодять нафтове ембарго стосовно Росії незважаючи на нинішню опозицію Угорщини.

Про це він заявив перед зустріччю глав МЗС країн Групи семи в Німеччині, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

За його словами, робота над узгодженням шостого пакета санкцій триває.

"У понеділок міністри закордонних справ будуть розглядати це питання, і я зроблю новий політичний поштовх для домовленості. Я переконаний, домовленість у нас буде. Нам потрібна ця домовленість і вона у нас буде. Бо нам треба позбутися нафтової залежності від Росії", - наголосив Боррель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У ЄС розглядають можливість відстрочення для ембарго на нафту з РФ через позицію Угорщини, - Bloomberg

"Ми повинні зрозуміти конкретні обставини кожного з 27 держав-членів. Але якщо не буде домовленості на рівні послів, у понеділок міністрам потрібно надати політичний поштовх до цього. Я докладу зусиль для цього", - додав він.

Лишилося узнати в якому році? Вводить ємбарго не бажають Франція та Німетчина, а дурникам розповідають що велика і потужна Угорщина тримае все ЕС у своему залізному кулаку.
13.05.2022 12:38 Відповісти
Давить вбивц та насильників ‼️‼️‼️

13.05.2022 12:40 Відповісти
сподіваюсь це буде то того, як путін здохне від старості?
13.05.2022 12:45 Відповісти
Дойде до них тільки тоді, коли хліб буде коштувати впятеро більше. А поки ще жруть запаси хліба і олії їх цікавить тільки паливо. Паливо вони жерти не будуть
13.05.2022 13:52 Відповісти
Ага поки ви про ембарго Вова хоче балакати с другим вовой.Пора штатам трохи Вові промити мозги.
13.05.2022 16:52 Відповісти
 
 