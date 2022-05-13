РФ має вивести війська з територій, окупованих після 24 лютого. Це був би перший зрозумілий крок, щоб про щось говорити, - Зеленський

Мир для України - це повага з боку Росії до суверенітету та територіальної цілісності України, традицій і народу, мови й людей, суспільства та незалежності.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив у інтерв'ю італійському телеканалу Rai 1, інформує Цензор.НЕТ.

"Поваги до суверенітету, до територіальної цілісності, традицій, народу, мови. Поваги до людей, суспільства і до незалежності нашої держави. Я зараз сказав банальні речі, але саме всі ці звичайні нормальні речі порушила РФ. І для цього потрібно їх відновити - вивести свої війська з нашої землі. Наших військ на території РФ немає. Вивести війська, деокупувати наші домівки, я вже не говорю про те, що треба повернути все награбоване зі звичайних домівок", - зазначив Зеленський, відповідаючи на запитання, кого миру хоче Україна.

"В перемовинах ми готові говорити - принаймні вийдіть з тієї території, яку ви окупували, починаючи з 24 числа. Так, ви будете на деяких наших тимчасово окупованих територіях продовжувати стояти, на жаль, але це перший зрозумілий крок, щоб про щось говорити, давайте це зробимо. Ми не чуємо відповіді на це питання", - зауважив глава держави.

"Але ми не зможемо повернути людей, дітей, і за це пробачення немає", - додає він.