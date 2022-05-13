Я не думаю, що Путін зможе зберегти лице. Росіяни мають зберегти свою країну, - Зеленський
Президентові РФ Володимиру Путіну навряд чи вдасться зберегти обличчя в майбутньому.
Про це президент України Володимир Зеленський заявив у інтерв'ю італійському телеканалу Rai 1, інформує Цензор.НЕТ.
"Я не думаю, що він зможе зберегти лице. І я, чесно кажучи, в принципі, не думаю, що буде в майбутньому з цією людиною. Мені здається, нам треба думати про те, що буде в майбутньому з Росією. І я, як президент України, насамперед думаю, що буде в нас, але це наші сусіди...", - зазначив Зеленський, додаючи, що війна зробила кордон між Україною і Росією не тільки територіальним, а й історичним.
"Насамперед, я вважаю, що йому треба зберегти його державу, це їхня держава та їхнє суспільство. Вони повинні зберегти навіть те, що було збудовано ним і не цією політичною владою, що було раніше. 100, 200, 300, 500 років тому - які були традиції, мистецтво, письменники", - додає глава держави.
P.S. Росії немає це абстрактний термін, хоч москалям він дуже до вподоби. Наразі є т.з. рф, а фактично «федерація» насильницько асимільованих народів.