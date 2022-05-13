УКР
Новини Війна
Я не думаю, що Путін зможе зберегти лице. Росіяни мають зберегти свою країну, - Зеленський

путин,путін

Президентові РФ Володимиру Путіну навряд чи вдасться зберегти обличчя в майбутньому.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив у інтерв'ю італійському телеканалу Rai 1, інформує Цензор.НЕТ.

"Я не думаю, що він зможе зберегти лице. І я, чесно кажучи, в принципі, не думаю, що буде в майбутньому з цією людиною. Мені здається, нам треба думати про те, що буде в майбутньому з Росією. І я, як президент України, насамперед думаю, що буде в нас, але це наші сусіди...", - зазначив Зеленський, додаючи, що війна зробила кордон між Україною і Росією не тільки територіальним, а й історичним.

"Насамперед, я вважаю, що йому треба зберегти його державу, це їхня держава та їхнє суспільство. Вони повинні зберегти навіть те, що було збудовано ним і не цією політичною владою, що було раніше. 100, 200, 300, 500 років тому - які були традиції, мистецтво, письменники", - додає глава держави. 

Читайте також: Путін повинен змиритися з тим, що він програє, - Воллес

Вова як був малоросом так їм і залишився. В його голові нема розуміння, що єдиною гарантією безпеки для України є повний розпад цієї сатанинської кривавої імперії. А також що за "русской культурою" приходе гіркін з автоматом.
Вова.... Вова ..
13.05.2022 13:02
*****. Кацапстан повинен бути знищений шляхом ділення на дрібні країни. Тільки так.
13.05.2022 12:59
Борису Джонсону нужно срочно ехать в Киев у Боневтика начались опять конвульсии
13.05.2022 13:02
***** даже свою жопу не сохранит. Да и не литсо у ***** а рыло
13.05.2022 12:56
***** ...пацюк
13.05.2022 13:02
13.05.2022 13:02
Він думаю мітить стати її президентлм, коли так песеться про збереження росії. А куй там Вова! На те крісло вже Лука око поклав
13.05.2022 13:09
А если не распадётся, что тогда делать?
13.05.2022 13:42
Яке воно...... Якщо рашка не розпадеться. Україні буде постійна загроза. Радетіль рашки знайшовся.
13.05.2022 13:48
какое лицо Вова ты меньше с люсей спи
13.05.2022 12:57
А нахрена ты за них переживаешь?
13.05.2022 12:57
хтось зрозумів, що він сказав?
13.05.2022 12:58
Наскільки я зрозумів, Зеленський сказав про відкат підорашкі до 1500 року
13.05.2022 13:02
Он говорит, что всеми силами поможет сохранить лицо своему кумиру путлеру даже за счет целостности и независимости Украины. А ему это мешают сделать проклятые Байден с Джонсоном потому что несмотря хамство зеледента в их адрес они продолжают помогать Украине.
13.05.2022 13:03
от холєра,кляті англосакси знову хочуть "посварити" "братні словянські народи"))))
вова решил что бусидо написано для него сохранить лисо и прочие восточные заморочки пля тоже мне Макак Хидоёси
Перефразовуючи: "путіну треба думати не про свою задницю, а про те, як вберегти російську імперію від повної світової ізоляції і подальшого розпаду".
йому за росію "болить" (Україна йому, якось, "до лампочки")
*****. Кацапстан повинен бути знищений шляхом ділення на дрібні країни. Тільки так.
13.05.2022 12:59
У пуцина немає лиця, тому зберігати там нічого. Про збереження лиця варто подбати самому Зєлєнскому, для чого потрібно припинити незрозумілі спроби зустрітися з пуциним.
яке воно кон... да зберегти что бы через время сделать нам новый Мариуполь или Бучу. Эта их "страна" должна развалиться и народы что там столетиями в рабстве должны освободиться.
Зачем? Самое лучшее для раши (для нас и всего мира) это разделение ее на несколько государств и отнятия у них оружия массового поражения. Все. А иначе несколько лет или десятилетий и опять по новому кругу. Они больны имперскостью.
Що сталося , що Боневтік знову переймається росіянами і збереженням ними
Мухосранська ?

Санітари , терміново ідіть на Банкову !!
13.05.2022 12:59 Відповісти
та нічого не сталося, нічого в його менталітеті не міняється - навіть попри зміни в ході війни! Санітари тут не винуваті; тут вина лікарів в особах 73/43%зебілів!
Та пох на них..
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
...
Слава нації
Смерть москалям
13.05.2022 13:00 Відповісти
БЛИН. Зеля - на фіга УКРАІНЕ по сусідству така дебильна країна ?

НЕХАЙ РАЗВАЛЯТТСЯ НА КУСКИ
13.05.2022 13:01 Відповісти
Щось він сьогодні ферню з ранку несе - мабудь щось не то поїв
Мабуть кокс хріновенький ...
А Ви думаєте - він хоч сам зрозумів що озвучив? Що йому аудіосуфлер у вухо "крякнув" - те він і повторив! Зверніть увагу - після отриманого питання він мимовільно трохи нахиляється вперед витримує паузу а потім висловлює репліку Нахил вперед відноситься до прояву "невербального спілкування" - так робить людина коли прислухається до співбесідника Але "Блазень це робить не в момент коли до нього той звертається а через секунду-дві У цей момент якраз аудіосуфлер начитує йому репліку! ТОбто він прислухається не до "візаві" а до "підкажчика"
13.05.2022 13:02
@BorisJohnson говорит: "Я всю жизнь греб в костюмах, и я буду в порядке",
Борису надо еще в Париж заехать, - дать по рогам французику.
Я сначало было подумал это он Юльку катает! Ну, думаю, Юлька уже и к этому в лодку впрыгнула! Потом пригляделся - фу-у, не она!
ука зеленая проверяет реакцию людей что бы выяснить можно ли ехать на встречу

Правильно Пєсков! Без підготовки провести зустріч неможливо! Особливо коли це буде масована "артпідготовка"!!!
Та, *****! Не публікуйте висери цього дебіла. Нехай його фанати його читають і слухають у якихось закритих групах.
Ні , ми повинні знати , про що думає Боневтік , так як від його необдуманих дій , залежить доля нашоі краіни !

За неадекватною поведінкою преЗедента , потрібно слідкувати цілодобово - це наш обов'язок !
Те що він, як президент допустив війну в своїй країні, те що він допустив окупацію наших територій, загибель і каліцтва десятків тисяч наших громадян - це вже його серйозні прорахунки. Так, саме Пуйло почав війну і напав на Україну. Але президент країни, у якій за його каденції почалася така війна, теж винен. Значить недогледів, недопрацював, не доклав достатньо дипломатичних зусиль, щоб цьому запобігти...І зараз робить переважно лише популістичні заяви.
Вот абсолютно насрать, что там сбережет *****. И абсолютно насрать, что там будет с паРашей. Главное - что бы эта самая паРаша никогда больше не представляла угрозу Украине.
Откуда такая забота" о плешивом упыре и их вонючей кацапской клоаке?
для хороших рузьке і їблорусів, зебіл собі елехторат набирає, коли буде пускати дрисню безвіз
Не будет угроз если рабсия перестанет существовать. Тут только 2 варианта. Или часть территории рабсии отойдет Украине и будет достигнут паритет по населению, либо рабсия разделится на мелкие государства, чтобы соседи были по населению больше. Украине может отойти Кабань и прилегающие территории с населением (не поддерживающем агрессию, остальных выселить как они хотели сделать с украинцами)
А где же он будет столоваться?
Яке "лицо" ? Замість обличчя там ботоксна дупа...
Бидло, Крівріжське. Такої країни , чк расея, взагалі не має бути. ****** сраний
Что, по-вашему, должен говорить Зеленский корреспонденту Италии - страны, с довольно значительными пророссийскими настроениями? Что Путин - ******* и все россияне - упоротое стадо баранов-рабов? Что мир должен разрушить Россию до основания, сжечь Москву, а всех россиян поместить в концлагеря?
Как думаете, после таких слов, поддержка Украины в мире усилится?
много чего можно сказать не радикального причем тут жечь или не жечь, не знаете как защитить уже Боневтика так помолчите лучше.
Он должен говорить ПРАВДУ. О том, что такое паРаша, о том, что она творит, открывать глаза на то, какое чудовище они поддерживают! А не заботиться сохранением ботоксной жопы *****.
Щоб говорити правду у такій ситуації треба бути, як мінімум, розумним. А для цього треба вивчати історію України (НЕ історію срср), а не курити бамбук -- і відчувати свою причетність до цієї історії. Звідки це візьметься у Зеленського?
ну тут я не соглашусь! Мы тоже строили на своих горбах и мозолях как империю так и совок, поэтому отказываться от этого нельзя. Просто нужно различать и понимать что да молодцы что мы смогли то и то, что были вот такие плюсы и вот такие минусы. А не пи еть как хорошо было в совке и поклоняться давно мертвым диктаторам что куча народа положили.
Деякі місцеві тролі про такі глибокі речі не думають...
росія має повторити долю ссср і це буде найкраща гарантія безпеки
10000000000%
1000000%.
Если так подумать, то довольно неплохой такой вброс для кацапов. Мол, вам бы державку свою сохранить, а то смотрите, до чего пятая колонна хрюсиюшку довела. Гиркин уже открыто обвиняет кужугетыча в преступной халатности и намекает, что он инагент. Надо бы что-то с этим делать, дарагия хрюсиане.
Смею предположить, что Зеленский подливает маслица в огонь внутресвинских разборок на фоне военных неудач в Украине.
Да!Путин - ******* и все россияне - упоротое стадо баранов-рабов? И мир должен разрушить Россию до основания, сжечь Москву - и поделить на сферы влияния в ЕС. Италия может себе взять Ханты-Мансийский округ в награду.
Лицо? А оно у него было?

только руссосвины могут поклоняться этому ублюдку и петь ему «дядя Вова мы с тобой»
"..Вони повинні зберегти навіть те, що було збудовано ним і не цією політичною владою, що було раніше. 100, 200, 300, 500 років тому - які були традиції, мистецтво, письменники", - додає глава держави."

Зеленский говорит как конченый совок совершенно не знает и не хочет знать историю Украины, лучше бы про Украину так переживал. Столетия уничтожения украинцев московитами для Зеленского "фейки националистов".
Циркуны… Старый Салтов… Печенеги… Россиян выбили. И наши увидели то, что видели в Буче, Ирпене, Гостомеле. Расстрелянные, убитые, замученные. Это сделали буряты. Еще раз. Буряты убили в Харьковской области сотни людей. Пишу нарочно по-русски. Прощения россиянам не будет", - написал Шульман.
Буряты особо зверствуют в этой войне. Я надеюсь, в ВСУ понимают, что все буряты должны дохнуть при попытке бегства из плена.
о каком плене вообще речь вам давно показывали пленного? вы вообще за все время видели бурята пленного?
Про що йде мова? Яке обличчя, яке зберегти? Всеь світ знає хто такий пуйло і знає і прямо каже, що це вбивця, що це терорист. Тільки в нас хтось довго називав це третьою чи тою стороною. З ним давно всі розібралися. Тут, в нас комусь потрібно зберегти обличчя і негайно спасати захисників Маріуполя, бо українці не мокші і цього ніколи не пробачать, Ніколи!!!
рашка как нацистское государство должно исчезнуть с лица земли а не сохранится!зебил как ты можешь?!
Америка показала на примере Японии как закрыть вопрос.
Японии и всему миру это пошло на пользу.
Нет, ну что это за постановка вопроса ?
Это как Черчилль и Рузвельт ломали бы голову как Гитлеру
красиво выйти из войны.
макрон, - редкое дерьмо. Merde!, - как говорил Камбронн
Карфаген має бути зруйнований! Не ***** зробило копростан, а капростан з ***** зробило *****, але повинен сказати, що він ідеально підійшов для цього!
типовий малорос, ***. 73/43%зебілів, це ви натягнули це малоросійство на наші українські плечі!
Больше думать не о чем, только о лице путина? А о россии таки придётся думать нам. Но нам спешить не куда, будем думать на досуге.
самое главное вовремя скинуть это недоразумение нашим военным если начнет чудить, а всем думающим всячески поддержать армию в этот момент.
нельзя. Запад нас не поймёт. Надо ждать 700 дней. Тогда что-то может поменяться. Но это не точно. Если выйдут польские марки с выдающимися украинскими политическими деятелями - зеленским, орохамией, ермаком, колываном и прочей шоблой, а макрон наградит его орденом Почётного Легиона, и зеленского выдвинут в этом году на Нобелевскую премию мира - то стране будет ******, только медленный, растянутый еще на многие тысячи дней.
ну тогда нужно будет вовремя свалить. Потому что это все напоминает мне историю со Скоропадским и Директорией УНР.
не затягивай. Некоторые мои знакомые, слушавшие шмария и голосовавшие в 19-ом за криворожского совкового малоросса, уже уехали из Киева во Францию.
Яке ЛІЦО, коли треба дупу рятувати?
Вот вам разница между страной с лидером и клоуном с ...

а ***** сохранять страну-террориста?
Ты что зе упал? Агрессор должен быть раздроблен. На двадцать кусков. Можно на тридцать. Зеленского кто то держит за яйца. Это точно. Все хотят раздробить, а один дб хочет сохранить чтобы опять напал. Дб точно. СЛАВА УКРАИНЕ! СЛАВА ВСУ!
Не тебе решать этот вопрос зе. Будеть РЕШАТЬ ЗСУ! Зе пусть молчит. СЛАВА ВСУ!
Вова, беспокоиться про ***** ***** просто неприлично.
Побеспокойся лучше за свое.
Этот вопрос тебя не касается, зе. Решать БУДЕТ ВСУ! СЛАВА ВСУ!
росія має бути знищена. І ніякого жалю до них не повинно бути в принципі.
это шо такое? это говорит наш (??) верховный главком??? у которого идут жестокие бои на востоке и отжали юг??? и это после Мариуполя, Бучи, Бородянки, Гостомеля и других растерзанных русней мест, где неисчислимы еще братские могилы от ...."братских объятий" ???
ептвоюмамуРимумать !!!!
как жеж тяжело нашим партнерам и друзьям понимать этого звиздоболистого перца!!
о рашке озаботился????? а о своих сотнях тысяч ...без жилья, работы и денег, пораненных, обворованных, изнасилованных русней... какой *** будет заботится??? как им жить ???
Про яке "зберегти лице" може йти мова після таких злоченів, єдине про що маємо говорити це про визнання путіна військовим злочинцем та його покаранням.
Здурів. Про яке лице він говорить?

P.S. Росії немає це абстрактний термін, хоч москалям він дуже до вподоби. Наразі є т.з. рф, а фактично «федерація» насильницько асимільованих народів.
"лице" пуйла? що це таке, коли в нього морда і звіриний оскал. Про збереження тієї країни Зеля з дуру загнув... і нах. нам та країна??? хай вона згине разом з пуйлом і з кацапами.
Зеленський як був ватним, так ватою і залишився! Нічого таких не лікує. Хоч ракету в ОП запустять, все одно буде 'пєрєживать за братьєв старших'. Ублюдошне!
Нехай краще думає как сбірєч расіюшку
Президент України повинен думати про свою країну. А московія повинна бути знищена. Це пріоритетне і головне завдання уряду України та антиашистської коаліції. На холеру нам ще думати про кацапів? Вони вже обрали свою долю, то хай насолоджуються.
Що воно меле...
Там хіба залишилося що зберігати?
Шо воно меле.
Що це за слюні потекли ? Хто йому пише ці відосіки ? Як їх РОЗУМІТИ ?!!
навіть. люся арестович такого не напише. а це - перша особа - командувач ... ДУМАЙТЕ !
