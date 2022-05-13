УКР
Окупанти викрали в українських аграріїв 500 тис. тонн зернових, олію, овочі та сільгосптехніку, - Мінагрополітики

висоцький

Окупанти, крім крадіжки 500 тис. зернових на тимчасово окупованих територіях України, незаконно вивезли також десятки тисяч тонн соняшникові олії, сотні кілограмів овочів, а також вкрали в українських аграріїв с/г техніку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на коментар першого заступник Міністра аграрної політики та продовольства України Тараса Висоцького.

"Окупанти на Херсонській, Запорізькій, Луганській, Донецькій областях вивезли близько 500 тис. тонн зернових. Плюс відомо про вивезення декількох десятків тисяч тонн соняшникової олії. Безпрецедентні крадіжки продовжують відбуватися. Ми стежимо за ситуацією. Усе документуємо. І однозначно будемо на всіх фронтах боротися за повернення вкраденого і повну компенсацію завданих збитків", – зазначив Тарас Висоцький.

Він додав, що зафіксовано факти крадіжок і с/г техніки.

"Вона в наших фермерів сучасна. По GPS (супутникова система навігації, що забезпечує вимірювання відстані, часу та визначає місце розташування) можна чітко відстежити, що вона поїхала на територію рф та Криму", – підкреслив перший заступник Міністра.

За його словами, окупанти вкрали і декілька сот кілограмів овочів в українських громад, що нині перебувають на тимчасово окупованих територіях.

Також читайте: Україна має достатньо резервів для забезпечення продовольством усіх громадян, - Мінагрополітики

"Крім того, у них було намагання його експортувати. Ми через МЗС України, завдяки міжнародній співпраці заблокували його імпорт до наших держав-партнерів. Тому швидше за все вони його якось внутрішньо використовуватимуть для своїх цілей", – повідомив Тарас Висоцький.

Стосовно ситуації з експортом українських зернових, то, за його словами, в України зараз два десятки мільйонів тонн с/г продукції, передбаченої на експорт. У зв’язку з блокуванням українських портів активно розвиваються альтернативні шляхи експорту.

"Ми бачимо прогрес за ці 2,5 місяці війни. В основному за рахунок залізничного транспорту через країни ЄС – Польщу, Словаччину, Угорщину та Румунію. Також 10-15 % через ці ж країни ми транспортуємо за допомогою автомашин. І розвиваються річкові перевезення в Дунайському регіоні Одеської області", – розповів Тарас Висоцький.

Він також підкреслив, що держави-партнери пішли назустріч українській стороні у питаннях спрощення процедури проходження контролю, загалом швидкості його проходження, а також допомоги з рухомим складом. Діє система 24/7 сприяння експорту продукції з України. І вона дає свої результати. Так, у квітні було експортовано майже в 5 разів більше ніж у березні.

"Фактичні цифри підтверджують, що ця взаємодія діє", – резюмував Тарас Висоцький.

І сталося це в перші дні війни? Чи чому це не було вивезено, як і укнікальна мелітопольська колекція скіфського золота та картини?
13.05.2022 13:08 Відповісти
та ви шо , а ви думали шо вони туди навезуть "зерна і олії млять" по тому асвальту шо ви млять наложили ??
13.05.2022 13:03 Відповісти
Всі претензії до найвеличнішого. Це з його подачі.
13.05.2022 13:07 Відповісти
Пид@расы вонючие, чтоб им то всё в горле комом стало!!!
13.05.2022 13:00 Відповісти
Освободители чужих карманов.
13.05.2022 13:00 Відповісти
Нужно если допустили отход - травить продукты питания. Пусть сирийцы обрадуются. А еще нужно гнать фуры с метанолом в виде гуманитарки на оккупированные территории. В качестве водил можно использовать военнопленных, токо не говорить им что везешь
13.05.2022 13:01 Відповісти
Я еще в 2014 году писал письма кулевлобу, шо войну можно закончить за пару дней с помощью метилового спирта, но тогда меня никто не услышал...
13.05.2022 13:03 Відповісти
ну да, оккупант должен заботится об оккупированных териториях
13.05.2022 13:04 Відповісти
Раніше миші їли, тепер окупанти...
13.05.2022 13:07 Відповісти
можно сказать оставили оккупантам, так как не подготовились.
13.05.2022 13:08 Відповісти
И правильно сделали россияне, что вывезли зерно. Если не доходит через голову, будет доходить через ноги, так говорил мой тренер и заставлял после тренировки бегать ещё 2 км. Это же какими надо быть благородными чтобы не использовать тактику выжженной земли, каждая тысяча тонн зерна - это одна крылатая ракета. Да хоть подавателя элеватор украинских птиц накормить. идиоты
13.05.2022 13:48 Відповісти
Миші в нас під зелений шумот також трублять зернечко!
13.05.2022 14:28 Відповісти
Крадіжка передбачає якусь скритність та підступність, а тут просто взяли те, що благадушна залишила українська дебіловлада
13.05.2022 15:10 Відповісти
 
 