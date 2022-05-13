Макрон даремно шукає вихід для Росії. Не потрібно зараз Емманюелю робити ті чи інші дипломатичні па, - Зеленський
Французький президент Емманюель Макрон даремно намагається знайти дипломатичну мову з Росією для припинення війни. Він уже мав негативний досвід у пошуку посередництва між РФ та Україною.
Про це президент України Володимир Зеленський заявив у інтерв'ю італійському телеканалу Rai 1, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми не повинні шукати вихід для Росії, і Макрон дарма це робить. Я вважаю, що він має чудовий досвід: доки Росія сама не захоче і не зрозуміє, що їй це потрібно, вона не шукатиме жодного виходу. Може, Еммануель щось знає більше. Я знаю, що він хотів знайти певні результати в посередництві між Росією та Україною. Але він не знайшов. Не з нашого боку, а з боку РФ", - зазначив Зеленський.
"А мені пропонувати якісь речі, пов'язані з поступками нашим суверенітетом заради того, щоб зберегти обличчя Путіну – це не дуже коректно. Ми не готові зберігати щось комусь і втрачати через це наші території", - додав глава держави.
"Ми не готові зберігати що-небудь комусь і втрачати за це наші території. Це несправедливо, це втрачений час. 24 лютого Росія показала, що їй все одно на всі ваші поступки, якщо я вирішив забрати територію, я це зроблю і вони це роблять. Не потрібно зараз Емманюелю робити ті чи інші дипломатичні па. Він став президентом, я його підтримував, але без жодних кроків у бік того чи іншого. Історія цього не прощає, тільки кроки вперед", - заявив президент.
«Президент Франції Макрон ніколи нічого не обговорював із Владіміром Путіним без погодження з президентом Зеленським. Президент Макрон завжди казав, що українці мають самі вирішувати, якими мають бути умови їхніх переговорів із росіянами».
Що там сказано про соломинку в чужому оці та колоду в своєму?.. До речі, недавня позбавлена сенсу розмова Макрона з пуйлом, за яку його розкритикували, теж була узгоджена з Зеленським. Хтось дуже старається позбавити нас міжнародної підтримки.
* https://t.me/Chornovil_official/5614 Тарас Чорновіл
А от потім і поговоримо про пошук миру і врятування лиця (з якого тече українська кров) його товаришу путлєру.
А то тільки дуже багато слів. А от чому макрон не надасть свій французький легіон для визволення АЗОВЦІВ? Зажав собі.
То перед тим як тявкати такі дурощі нехай спочатку спробують приміряти нашу сорочку на себе.