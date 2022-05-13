УКР
Макрон даремно шукає вихід для Росії. Не потрібно зараз Емманюелю робити ті чи інші дипломатичні па, - Зеленський

макрон,путін

Французький президент Емманюель Макрон даремно намагається знайти дипломатичну мову з Росією для припинення війни. Він уже мав негативний досвід у пошуку посередництва між РФ та Україною.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив у інтерв'ю італійському телеканалу Rai 1, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми не повинні шукати вихід для Росії, і Макрон дарма це робить. Я вважаю, що він має чудовий досвід: доки Росія сама не захоче і не зрозуміє, що їй це потрібно, вона не шукатиме жодного виходу. Може, Еммануель щось знає більше. Я знаю, що він хотів знайти певні результати в посередництві між Росією та Україною. Але він не знайшов. Не з нашого боку, а з боку РФ", - зазначив Зеленський.

"А мені пропонувати якісь речі, пов'язані з поступками нашим суверенітетом заради того, щоб зберегти обличчя Путіну – це не дуже коректно. Ми не готові зберігати щось комусь і втрачати через це наші території", - додав глава держави.

"Ми не готові зберігати що-небудь комусь і втрачати за це наші території. Це несправедливо, це втрачений час. 24 лютого Росія показала, що їй все одно на всі ваші поступки, якщо я вирішив забрати територію, я це зроблю і вони це роблять. Не потрібно зараз Емманюелю робити ті чи інші дипломатичні па. Він став президентом, я його підтримував, але без жодних кроків у бік того чи іншого. Історія цього не прощає, тільки кроки вперед", - заявив президент.

Зеленський Володимир (25537) перемовини (3092) путін володимир (24830) Макрон Емманюель (1603)
+25
То чому ж ти Зеленський, так хочеш переговорів із терористом?!!
13.05.2022 13:25 Відповісти
13.05.2022 13:25 Відповісти
+24
франція знову зганьбилася
13.05.2022 13:23 Відповісти
13.05.2022 13:23 Відповісти
+18
Макрон просто пытается с Куйлом "дагаварица пасредине". И он тут не оригинален.
13.05.2022 13:25 Відповісти
13.05.2022 13:25 Відповісти
Він ще,плять,поради роздає?
13.05.2022 14:28 Відповісти
Хочу дати пораду Макрону, як допомогти пуйлу зберегти лице - Подаруй путлеру пистолет з золотою кулею.
13.05.2022 14:30 Відповісти
Я теж в Києві з 24 лютого. Це не досягнення. А щодо угод, подивимось, які угоди цей підпише - вічний нейтралітет, військові навчання тільки з дозволу росії і відмова від Криму. Вигідно, ******!
13.05.2022 14:52 Відповісти
Что за высер... У подоляка, что, грошики закончились? Всякое тупьё по помойкам собирает.
13.05.2022 15:49 Відповісти
Спасибо за войну по всей стране. Уже можно на шашлыки? а кто сдал Юг? Спроси у справжнього преза-Боневтіка и всей его шоблы
13.05.2022 16:19 Відповісти
тогда была угроза нашего военного поражения. Сейчас ее нет
13.05.2022 17:05 Відповісти
Зеленський, чия б мичала! Ти гірше Макрона в рази!
13.05.2022 14:38 Відповісти
Конкуренція- вона така😀
13.05.2022 14:42 Відповісти
від мікрона зараз прилетить Зе "отлуп", мовляв "ти збрехав".
13.05.2022 14:45 Відповісти
Уже є відповідь Єлисейського палацу на провокативну заяву Зеленського для італійських журналістів (написав про це раніше):

«Президент Франції Макрон ніколи нічого не обговорював із Владіміром Путіним без погодження з президентом Зеленським. Президент Макрон завжди казав, що українці мають самі вирішувати, якими мають бути умови їхніх переговорів із росіянами».

Що там сказано про соломинку в чужому оці та колоду в своєму?.. До речі, недавня позбавлена сенсу розмова Макрона з пуйлом, за яку його розкритикували, теж була узгоджена з Зеленським. Хтось дуже старається позбавити нас міжнародної підтримки.

* https://t.me/Chornovil_official/5614 Тарас Чорновіл
14.05.2022 00:13 Відповісти
Емануель така "Емануель"
13.05.2022 14:48 Відповісти
13.05.2022 14:51 Відповісти
Ни куя этот внук фантомаса не решит , создавая озабоченность.
13.05.2022 14:57 Відповісти
А палке бажання зустрічі з путлом - це не бажання знайти вихід для росії? Чи вже про якусь капітуляцію з росією домовились, а західні лідери заважають?
13.05.2022 14:58 Відповісти
В этой речи не к чему придраться.
13.05.2022 15:07 Відповісти
Боневтіку просто завидно, що ***** з Макроном говорить, а з ним - ні
13.05.2022 15:13 Відповісти
Не нужно? Это же "Эммануэль" (по другому не получается)
13.05.2022 15:33 Відповісти
Макрон- пішов на х*й.
13.05.2022 15:37 Відповісти
Хорошую бубочка комедию ломает, чтобы от себя отвести вопросы. Что там по Марику, удод?
13.05.2022 15:54 Відповісти
Цікаво, що Зеленський донедавна ставив Францію попереду всіх у питанні припинення війни. І на мій погляд, лише тверда позиція США та Великої Британії не дозволила йому погодитися на пропозицію Макрона. Щоправда, насторожує, маніакальне бажання Зеленського зустрінеться з путіним без посередників, що, на мій погляд, можливо тільки в умовах слідчого ізолятора.
13.05.2022 16:21 Відповісти
До макрона маю одну дуже хорошу пропозицію: щоби допомогти путлєру може віддати Хранцію кацапам. Вони з радістю приїдуть до гарячих і вільних французок. Кацапи з радістю помародерствують у всіх палацах багатіїв. Бо в кацапстанії вони такого точно не бачили.
А от потім і поговоримо про пошук миру і врятування лиця (з якого тече українська кров) його товаришу путлєру.
А то тільки дуже багато слів. А от чому макрон не надасть свій французький легіон для визволення АЗОВЦІВ? Зажав собі.
То перед тим як тявкати такі дурощі нехай спочатку спробують приміряти нашу сорочку на себе.
13.05.2022 16:34 Відповісти
У Макрона схильність до проституції і відсутність розуму.
13.05.2022 18:02 Відповісти
