Міністри внутрішніх справ країн Балтії та Польщі закликали ЄС сформувати місію саперів в Україні

Міністри внутрішніх справ країн Балтії та Польщі закликають відомства Європейського Союзу координувати надання допомоги з розмінування в Україні та фінансувати цю операцію за рахунок коштів ЄС.

Про це повідомляє портал Delfi, передає Цензор.НЕТ.

У спільному листі голів МВС Литви, Латвії, Естонії та Польщі, ініційованому литовською міністеркою Агне Білотайте, міститься заклик до Європейської комісії координувати допомогу в розмінуванні в Україні та оцінити можливості фінансування ЄС.

Один із запропонованих варіантів – використання мережі ATLAS, до якої входять тактичні підрозділи поліції з усіх 27 держав-членів ЄС.

Лист адресований Європейській комісії та Франції, що головує в Раді ЄС, а також майбутньому голові – Чехії. У ньому міститься заклик "якнайшвидше підключитися до процесу порятунку життів в Україні" і координувати роботу фахівців з розмінування в країні, що руйнується війною.

За даними української влади, приблизно 50% української території (приблизно 300 тисяч квадратних кілометрів) постраждало від військових дій, тому для мирних жителів, які повертаються на звільнені території, виникає загроза мін, вибухових речовин і боєприпасів, що не розірвалися.

Вибухівку можна знайти скрізь — у полях, на вулицях та у приватних будинках, а російські вибухові пристрої заховані у меблях та навіть дитячих іграшках.

Наразі в процесі розмінування на більш ніж половині території України задіяно приблизно 550 українських фахівців на 250 транспортних засобах, але, за даними МВС Литви, цього недостатньо.

"Ми на власні очі бачили безпрецедентну жорстокість військової агресії Росії та руйнування неймовірних масштабів. Очевидно, що Україні потрібна спільна допомога країн Євросоюзу для боротьби з цією агресією та її наслідками", - зазначає Білотайте.

За її словами, перед цієї трагедії необхідні єдність, згуртованість і солідарність для порятунку життів українських людей.

