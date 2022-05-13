ЄС додатково виділить ще €500 мільйонів на військову допомогу Україні, - Боррель

Європейський Союз виділить Україні ще 500 мільйонів євро для реалізації її права на самооборону.

Про це сьогодні перед початком зустрічі міністрів закордонних справ країн G7 у німецькому місті Weissenhaus заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Це сьома зустріч G7 з початку війни в Україні. Я переконаний, що ми вийдемо із потужним посланням. Підхід є очевидним – більше подібного. Це означає - більше підтримки для України, включаючи військову підтримку. Я зроблю оголошення, що ми, як Європейський союз, надамо новий транш, ще 500 мільйонів євро, щоб підтримати Україну у військовому сенсі. Тож це складе усього 2 млрд євро", - сказав Боррель.

Він уточнив, що ці додаткові 500 млн євро будуть спрямовані на закупівлю важких озброєнь, включаючи бронемашини, танки, важку артилерію та боєприпаси, та всі інші речі, необхідні на війні. Разом з тим цієї суми, за словами високого представника ЄС, недостатньо для постачання бойових літаків.

Боррель висловив переконання, що міністри "Групи семи" нададуть сьогодні новий імпульс для військової підтримки України, для збільшення тиску на Росію шляхом застосування економічних санкцій та подальшого посилення її міжнародної ізоляції. Окрему увагу міністри приділятимуть боротьбі з російською дезінформацією, у тому числі щодо причин цієї війни, її впливу на енергетичну безпеку та ціни на продовольство по усьому світі.

"Буде представлений єдиний фронт на підтримку України. Я переконаний, що саме таким буде результат цієї зустрічі", - додав високий представник ЄС.