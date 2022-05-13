Цілі Росії досі незмінні, але ми вже зруйнували порядок їхнього втілення, - нардеп "Голосу" Рахманін

Від самого початку єдиною ціллю Російської Федерації було одне: взяти Україну під контроль військовим шляхом. Протягом 78 днів повномасштабного вторгнення Кремль змінює план досягнення цієї мети, але амбіцій не зменшує. Росіяни досі прагнуть захопити Київ, тільки тепер - вже після окупації всього сходу й півдня.

Таку думку висловив народний депутат від фракції "Голос" Сергій Рахманін, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Київ досі залишається метою Росії, але тепер не першочерговою. Так само вони прагнули вийти на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей до 9-го травня, зараз дедлайн змістився до кінця місяця. Після цього вони планують зробити паузу, відновити боєздатність батальйонно-тактичних груп і рухатись на південь. Ідеться про Одеський і Миколаївський напрямки, про Запоріжжя і Дніпро-Кривий ріг. Наступна мета - так званий сухопутний коридор з Придністров'ям і Київ. Тобто плани захопити всю Україну і встановити свій військовий контроль досі незмінні", - вважає Рахманін.

Читайте: Я не думаю, що Путін зможе зберегти лице. Росіяни мають зберегти свою країну, - Зеленський

Змінюється тільки порядок досягнення цілей, зауважив представник "Голосу". Окупанти відійшли від Чернігова, Сум та Києва, бо з'ясували, що не можуть одночасно ефективно атакувати в кількох напрямках. Але це не означає, що ворог не збирається повертатися. Питання лише в тому, чи дамо ми йому таку можливість.

Зараз схід є найбільш пріоритетним для Росії, тому що видається найбільш легкою ціллю: близько до кордону, поруч з уже окупованими регіонами, має залізничні магістралі, якими легше підвозити боєприпаси.

Також читайте: Ймовірність того, що Росія застосує ядерну зброю, не залежить від успіхів чи поразок у війні, - Рахманін

"Донбас у розумінні росіян є найпростішою метою, яку сьогодні можна видати за перемогу. Якщо цю ціль досягнуть, вони перейдуть до виконання наступних. Але українські воїни постійно не дають росіянам втілювати плани, тому ті суттєво відстають від свого графіку", - підкреслив Рахманін.