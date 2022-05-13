УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8604 відвідувача онлайн
Новини Війна
5 038 16

Цілі Росії досі незмінні, але ми вже зруйнували порядок їхнього втілення, - нардеп "Голосу" Рахманін

рахманін

Від самого початку єдиною ціллю Російської Федерації було одне: взяти Україну під контроль військовим шляхом. Протягом 78 днів повномасштабного вторгнення Кремль змінює план досягнення цієї мети, але амбіцій не зменшує. Росіяни досі прагнуть захопити Київ, тільки тепер - вже після окупації всього сходу й півдня.

Таку думку висловив народний депутат від фракції "Голос" Сергій Рахманін, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Київ досі залишається метою Росії, але тепер не першочерговою. Так само вони прагнули вийти на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей до 9-го травня, зараз дедлайн змістився до кінця місяця. Після цього вони планують зробити паузу, відновити боєздатність батальйонно-тактичних груп і рухатись на південь. Ідеться про Одеський і Миколаївський напрямки, про Запоріжжя і Дніпро-Кривий ріг. Наступна мета - так званий сухопутний коридор з Придністров'ям і Київ. Тобто плани захопити всю Україну і встановити свій військовий контроль досі незмінні", - вважає Рахманін.

Читайте: Я не думаю, що Путін зможе зберегти лице. Росіяни мають зберегти свою країну, - Зеленський

Змінюється тільки порядок досягнення цілей, зауважив представник "Голосу". Окупанти відійшли від Чернігова, Сум та Києва, бо з'ясували, що не можуть одночасно ефективно атакувати в кількох напрямках. Але це не означає, що ворог не збирається повертатися. Питання лише в тому, чи дамо ми йому таку можливість.

Зараз схід є найбільш пріоритетним для Росії, тому що видається найбільш легкою ціллю: близько до кордону, поруч з уже окупованими регіонами, має залізничні магістралі, якими легше підвозити боєприпаси.

Також читайте: Ймовірність того, що Росія застосує ядерну зброю, не залежить від успіхів чи поразок у війні, - Рахманін

"Донбас у розумінні росіян є найпростішою метою, яку сьогодні можна видати за перемогу. Якщо цю ціль досягнуть, вони перейдуть до виконання наступних. Але українські воїни постійно не дають росіянам втілювати плани, тому ті суттєво відстають від свого графіку", - підкреслив Рахманін.

Автор: 

росія (67880) Рахманін Сергій (137)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
Не вы Рахманин, вместе со своей недееспособной и воровитой Радой, а прежде всего Воины на фронте и работяги в тылу. Не путайте котлеты с мухами
показати весь коментар
13.05.2022 13:55 Відповісти
+8
а скількуи депутати зібрали грошей на на допомогуЗСУ?
зарплати в них немаленькі..
відповідь 0
патріети гребані
показати весь коментар
13.05.2022 14:04 Відповісти
+8
ПОРАВСЕХ ВАНГ ПРОРОКОВ ПРЕДСКАЗТЕЛЕЙ ЛЕНКСПЕРТОВ НАХ С ИНТЕРНЕТА И ТВ ЗАЕ@!АЛИ! а не прое@!али!!! закрыть всем хлебало и е@!ло и дать говорить только АРМИИ УКРАИНЫ... а все остальное прогнозы теории предположения и прочая х@@!уня начинает раздражать если по честному..
показати весь коментар
13.05.2022 14:14 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Бла-бла-бла
показати весь коментар
13.05.2022 13:54 Відповісти
Да, один у одного перехвачують інфо і піаряться, ***, прямо зборище шуфричей в раді.
показати весь коментар
13.05.2022 14:08 Відповісти
ПОРАВСЕХ ВАНГ ПРОРОКОВ ПРЕДСКАЗТЕЛЕЙ ЛЕНКСПЕРТОВ НАХ С ИНТЕРНЕТА И ТВ ЗАЕ@!АЛИ! а не прое@!али!!! закрыть всем хлебало и е@!ло и дать говорить только АРМИИ УКРАИНЫ... а все остальное прогнозы теории предположения и прочая х@@!уня начинает раздражать если по честному..
показати весь коментар
13.05.2022 14:14 Відповісти
Не вы Рахманин, вместе со своей недееспособной и воровитой Радой, а прежде всего Воины на фронте и работяги в тылу. Не путайте котлеты с мухами
показати весь коментар
13.05.2022 13:55 Відповісти
Саме так,українці та іх славні ЗСУ!!!!))
показати весь коментар
13.05.2022 14:05 Відповісти
Так, все завдяки ЗСУ !!!
Але упоротих, таких як ви, не можна переконати. Вам потрібні винуватці, а ви молодці, не хоче прийняти своєї помилки за непрацездатну ВРУ, ні ? Депутати самі себе обрали ? Все це зелене плісняво хто до влади привів ? А ?
А на мою думку, Рахманін один з адекватних політиків.
показати весь коментар
14.05.2022 23:19 Відповісти
а "мы", это кто, простите?
показати весь коментар
13.05.2022 13:56 Відповісти
А хто буде штурмувати Київ при таких розкладах? Кацапські алкаші верхи на наркоманах? Адже 26 тис. більш-менш боєздатного стада вже нашинковано. Плюс "обрубків" тисяч 50.
показати весь коментар
13.05.2022 13:57 Відповісти
Мета Росії це анексія всієї України і асиміляція українців до стану "русскоязичноой" бидломаси,яка згодом розчиниться в більш чисельній бидломасі росєян!!!)))
показати весь коментар
13.05.2022 14:01 Відповісти
Всі ляжуть під Ізюмом.
показати весь коментар
13.05.2022 14:04 Відповісти
а скількуи депутати зібрали грошей на на допомогуЗСУ?
зарплати в них немаленькі..
відповідь 0
патріети гребані
показати весь коментар
13.05.2022 14:04 Відповісти
Депутатів багато, а от хто з них чим займається під час війни то вже питання.
показати весь коментар
13.05.2022 14:10 Відповісти
Наркоманы.
показати весь коментар
13.05.2022 14:09 Відповісти
Хто?
показати весь коментар
13.05.2022 14:34 Відповісти
Ну да, элитные подразделения при захвате Киева (когда ВСУ вооружены были джавелинами) обосрались, а вот голожопые алкаши и наркоманы, когда ВСУ вооружена будет натовскими ништяками, сразу Киев и возьмут.
показати весь коментар
13.05.2022 14:28 Відповісти
 
 