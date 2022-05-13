УКР
Кулеба закликає країни G7 передати Україні заморожені російські активи: Йдеться про сотні мільярдів доларів і євро

кулеба

Україна закликає країни "Великої сімки" передати Україні заморожені активи РФ на сотні мільярдів доларів.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час зустрічі глав МЗС G7 в Німеччині, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Я закликаю владу країн Великої сімки прийняти законодавство і провести всі необхідні процедури, щоб конфіскувати суверенні активи Росії і передати їх Україні, щоб Україна могла використовувати ці гроші для відновлення країни", - сказав він.

За словами Кулеби, Канада вже вжила відповідних заходів і за його відчуттями, інші наслідуватимуть її приклад "швидше раніше, ніж пізніше".

Йдеться про сотні мільярдів доларів і євро, підкреслив глава МЗС.

Серед інших тем, які обговорювалися на зустрічі міністрів Великої сімки - глобальна криза з продовольством.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Все, що люди втратили через війну, ми повернемо за рахунок окупанта, - Шмигаль

"Російська агресія проти України-єдина причина цієї кризи. Росія заблокувала українські порти, атакує ракетами Одесу, найбільший український порт, через який українська агропродукція поставлялася на глобальний ринок", - сказав Кулеба.

На засіданні обговорювалися шляхи, як зняти цю блокаду і забезпечити експорт української агропродукції, зокрема, в Африку та Азію.

+23
Ни в коем случае!
Пока Беню не выдадут Фемиде США, ни цента. Только вооружением и боеприпасами.
13.05.2022 14:48 Відповісти
+23
Дмитрий, а "осваивать" эти сумасшедшие деньги кто будет, "асфальтоукладчики" которые войны "не видели" вплоть до 24 февраля?...
13.05.2022 14:48 Відповісти
+17
Так все і одразу на дерибан .
13.05.2022 14:46 Відповісти
нельзя зеленому кодлу отдавать деньги - только после новых выборов которые пройдут сразу после разгрома рашистов
13.05.2022 14:59 Відповісти
В першу чергу томагавки, петріоти і Ф16.
13.05.2022 14:55 Відповісти
Будут покрывать дороги лаком.
13.05.2022 15:00 Відповісти
показати весь коментар
13.05.2022 21:07 Відповісти
Им это невыгодно и глупо с точки зрения ситуации в мире на ближайшие десятилетия. Так произойдет, если Путин объявит войну. Но он пока ее не объявил. И Украина тоже. Так на основании чего передавать эти активы? Если передать просто так, то больше будет мало желающих хранить так свои сбережения, а это убытки и большие. Только в США есть законодательная база под такую конфискацию.
13.05.2022 14:49 Відповісти
Беня вже потирає руки!
13.05.2022 14:51 Відповісти
Зеля зі своєю бандою навіть слину не підбирають.
13.05.2022 14:55 Відповісти
поки не запрацюють в країні незалежні суди ,хай краще не дають нічого . все одно що викинуть на смітник кошти . вкрадуть все
13.05.2022 14:52 Відповісти
На россии в свердловской области чёй-то )))) загорелся трубный завод

https://youtu.be/ZYWr4EQ7DOI

13.05.2022 14:53 Відповісти
після Перемоги.....бо у зелених усе потрапить у Оман....
13.05.2022 14:54 Відповісти
просто так нельзя їм давати ,розкрадуть . хай поставлять якогось конгресмена чи ще когось шоб конролював їх бо не буде нічого україньцям з тих грошей
13.05.2022 14:55 Відповісти
Абсолютно вірно. Але після закінчення війни і не вашій владі.
13.05.2022 14:56 Відповісти
Беня яж тремтить, мабуть.
13.05.2022 14:59 Відповісти
Кулебяка и его семья хотят кушать.
13.05.2022 15:03 Відповісти
Кулеба однозначно мне нравится.
13.05.2022 15:03 Відповісти
Чим саме?
13.05.2022 15:34 Відповісти
Тпруу, астанавитесь. Не все сразу. Сначала верните беню Штатам. Потом все остальное.
13.05.2022 15:04 Відповісти
ти диви який швидкий, західні партнери мають запровадити чітку процедуру контролю за використанням усіх коштів які надаються цім падлюкам ненажерливим
13.05.2022 15:05 Відповісти
Ці будуть освоювати
13.05.2022 15:06 Відповісти
Будемо відновлювати,дороги, мости, а Росія і далі буде бомбардувати і ракетами обстрілювати. Такий собі кругообіг бабла в природі
13.05.2022 15:06 Відповісти
Эти деньги нужны на армию и быструю постройку жилья для переселенцев и для найма компаний с запада для постройки рабочих мест и восстановления экономики.
13.05.2022 15:07 Відповісти
Думаю эти деньги дадут после перевыборов,ЗЕмарадеров нужно отгонять от корыта.
13.05.2022 15:08 Відповісти
А почему мы так спешим?Деньги на зарплаты выделяются и прочее.Оружие поставляется.Вы даже не можете укомплектовать воинов,волонтеры просят и просят людей,чтоб то шлемы купить,то безпилотники и т.д.А людям гуманитарку дерибаните.
13.05.2022 15:10 Відповісти
Кулеба гроші заберете у пукіна після перемоги а авансом тільки зброя і гуманітарка.Більше цій владі до рук нічого давати не можна.
13.05.2022 15:13 Відповісти
******* зелобобики. За эти бабки можно было "Азов" выкупить
13.05.2022 15:15 Відповісти
Деньги нужны будут для отстройки страны, но только под четким контролем Запада, часть конечно все равно украдут, но надо стремиться чтобы эта часть была мизерной.
13.05.2022 15:16 Відповісти
Це типу як українська влада передала окупантам зерно, олію, паливо?
13.05.2022 15:17 Відповісти
Тільки під контролем західних аудиторів. А так ні цента - окрім зброї і військового обладнання.
13.05.2022 15:22 Відповісти
Ага. СчАс. "Велике відновництво". Бені з пліснявою шоблою не йметься припасти до нічийних українських млрд.
КиївМіськБудда:
Пам'ятаєте листування в парламенті: ￼«Тут можно хорошо прибарахлиться, внукам хватит». Це ж слуги прибарахлилися з грошей, яких зараз не вистачає на броніки, шоломи, позашляховики тощо. Це ж за кожного з них Зеленський ручався. Підопічні Зе вкрали гроші на армію, вся Україна донатить, волонтери купують - але ведучі-сЄпари Нац марафону про це ж не розкажуть
Вінничанин:
Знаєте, чому усі резервуари з пальним були легко знищені ру(нею? Тому що Гетьманцев запровадив ЩОДЕННЕ!!! звітування бізнесу про кількість пального з GPS координатами кожого резервуару. Ці данні накопичуються в базі ПБ , розробленою РФ з віддаленим доступом.
Борислав Береза:
А потім їх легко знищили ракетами рашисти і ми залишилися без палива в потрібних об'ємах. А чий помічник був Гетьманцев? Не того Сивковича, на якого наклали санкції, як на агента Росії? Того! Ок, тоді все зрозуміло. Питань більше не маю. - Там ще були датчики, що показували кількість палива в реальному часі з автоматичною відправкою у податкову. Координати там вводились як опція. Питання чи був витік цієї інформації та чи було цей реєстр захищено.
.andrii vn:
Стефанчук не прийняв на голосування закон про заборону упц мп в Україні. Мотивуючи, що це розколить Україну. Проходить два тижні і пс# з упц мп, починають гнати на автокефальну церкву України ПЦУ. Ще один доказ, що зе-слуги є слугами кремля. І як бонус приплели Порошенка.
Житомирянин:
Армія. Мова. Віра. Це три кити існування України. І ось, під час нашої визвольної війни почалися знову атаки на армію, мову і віру. На Залужного ротом Арестовича. На мову, бо не на часі. На релігію - гнhttps://www.youtube.com/hashtag/%D0%B4%D0%B8 #ди попи московського патріархату. Все під чуйним керівництвом зевлади.
Микола Коробський:
Думаю, що захищати Главкома Залужного вийдуть всі українці, незважаючи на військовий стан. Бо продажні аристовичи та їм подібні вже дістали. Ну не можна рубати сук на якому сидиш... так роблять тільки зрадники... з дозволу народу "какая разница".
Дід Микола:
 При Зеленському "слідство" розбереться з тим, хто віддав наказ перед нападом розмінувати Чонгар так само, як і розібралось з тим, хто злив ворогу таємну операцію спецслужб по вагнерівцям.
светрик з оленями:
 Про фільми я написав твіт ше перед війною. за Петра було знято 17 патріотичних фільмів, в яких зображувалися мо..алі. як вороги (крути, щоденник петлюри, кіборги, черкаси, заборонений, наші котики, ціна правди, екс, донбас та ін.). за часів Зе таких фільмів зняли рівно 0
Каменяр:
10млн біженців, 5млн виїхало закордон, 2млн в новій окупації, сотні тисяч постраждалих, закатованих, згвалтованих, десятки тисяч загиблих бо "хтось" їбл@нив на лижах, смажив шашлики, бігав за експрезидентом, випустив ру(ню з Криму і не хотів створювати паніку на дорогах…
13.05.2022 15:26 Відповісти
Так точно. И желательно сразу в мешках наличкой. Чтобы беня со товарищи не утруждали себя лишней суетой.
13.05.2022 15:59 Відповісти
там вже толпа ненажер на війні ,під керівництвом самої здорової пики ,вже зачекалися, хтось схуд під час війни чи взагалі загинув,а хтось округлився ,як боров і не нажреться на останок
13.05.2022 16:46 Відповісти
І ще б на додаток скромних двісті мільйонів, вкрадених Лазаренко й не повернутих Україні. З відсотками.
13.05.2022 17:15 Відповісти
руки чешуться украсти ..нашим злодюгам неможливо щось дасти -бо украдуть..ЗеіБеня -шОБЛА ..то рафіновані брехуни та злодії
04.06.2022 12:01 Відповісти
 
 