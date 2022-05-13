Кулеба закликає країни G7 передати Україні заморожені російські активи: Йдеться про сотні мільярдів доларів і євро
Україна закликає країни "Великої сімки" передати Україні заморожені активи РФ на сотні мільярдів доларів.
Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час зустрічі глав МЗС G7 в Німеччині, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Я закликаю владу країн Великої сімки прийняти законодавство і провести всі необхідні процедури, щоб конфіскувати суверенні активи Росії і передати їх Україні, щоб Україна могла використовувати ці гроші для відновлення країни", - сказав він.
За словами Кулеби, Канада вже вжила відповідних заходів і за його відчуттями, інші наслідуватимуть її приклад "швидше раніше, ніж пізніше".
Йдеться про сотні мільярдів доларів і євро, підкреслив глава МЗС.
Серед інших тем, які обговорювалися на зустрічі міністрів Великої сімки - глобальна криза з продовольством.
"Російська агресія проти України-єдина причина цієї кризи. Росія заблокувала українські порти, атакує ракетами Одесу, найбільший український порт, через який українська агропродукція поставлялася на глобальний ринок", - сказав Кулеба.
На засіданні обговорювалися шляхи, як зняти цю блокаду і забезпечити експорт української агропродукції, зокрема, в Африку та Азію.
Пока Беню не выдадут Фемиде США, ни цента. Только вооружением и боеприпасами.
На россии в свердловской области чёй-то )))) загорелся трубный завод
https://youtu.be/ZYWr4EQ7DOI
нічийнихукраїнських млрд.
КиївМіськБудда:
Пам'ятаєте листування в парламенті: ￼«Тут можно хорошо прибарахлиться, внукам хватит». Це ж слуги прибарахлилися з грошей, яких зараз не вистачає на броніки, шоломи, позашляховики тощо. Це ж за кожного з них Зеленський ручався. Підопічні Зе вкрали гроші на армію, вся Україна донатить, волонтери купують - але ведучі-сЄпари Нац марафону про це ж не розкажуть
Вінничанин:
Знаєте, чому усі резервуари з пальним були легко знищені ру(нею? Тому що Гетьманцев запровадив ЩОДЕННЕ!!! звітування бізнесу про кількість пального з GPS координатами кожого резервуару. Ці данні накопичуються в базі ПБ , розробленою РФ з віддаленим доступом.
Борислав Береза:
А потім їх легко знищили ракетами рашисти і ми залишилися без палива в потрібних об'ємах. А чий помічник був Гетьманцев? Не того Сивковича, на якого наклали санкції, як на агента Росії? Того! Ок, тоді все зрозуміло. Питань більше не маю. - Там ще були датчики, що показували кількість палива в реальному часі з автоматичною відправкою у податкову. Координати там вводились як опція. Питання чи був витік цієї інформації та чи було цей реєстр захищено.
.andrii vn:
Стефанчук не прийняв на голосування закон про заборону упц мп в Україні. Мотивуючи, що це розколить Україну. Проходить два тижні і пс# з упц мп, починають гнати на автокефальну церкву України ПЦУ. Ще один доказ, що зе-слуги є слугами кремля. І як бонус приплели Порошенка.
Житомирянин:
Армія. Мова. Віра. Це три кити існування України. І ось, під час нашої визвольної війни почалися знову атаки на армію, мову і віру. На Залужного ротом Арестовича. На мову, бо не на часі. На релігію - гнhttps://www.youtube.com/hashtag/%D0%B4%D0%B8 #ди попи московського патріархату. Все під чуйним керівництвом зевлади.
Микола Коробський:
Думаю, що захищати Главкома Залужного вийдуть всі українці, незважаючи на військовий стан. Бо продажні аристовичи та їм подібні вже дістали. Ну не можна рубати сук на якому сидиш... так роблять тільки зрадники... з дозволу народу "какая разница".
Дід Микола:
При Зеленському "слідство" розбереться з тим, хто віддав наказ перед нападом розмінувати Чонгар так само, як і розібралось з тим, хто злив ворогу таємну операцію спецслужб по вагнерівцям.
светрик з оленями:
Про фільми я написав твіт ше перед війною. за Петра було знято 17 патріотичних фільмів, в яких зображувалися мо..алі. як вороги (крути, щоденник петлюри, кіборги, черкаси, заборонений, наші котики, ціна правди, екс, донбас та ін.). за часів Зе таких фільмів зняли рівно 0
Каменяр:
10млн біженців, 5млн виїхало закордон, 2млн в новій окупації, сотні тисяч постраждалих, закатованих, згвалтованих, десятки тисяч загиблих бо "хтось" їбл@нив на лижах, смажив шашлики, бігав за експрезидентом, випустив ру(ню з Криму і не хотів створювати паніку на дорогах…