Кулеба закликає країни G7 передати Україні заморожені російські активи: Йдеться про сотні мільярдів доларів і євро

Україна закликає країни "Великої сімки" передати Україні заморожені активи РФ на сотні мільярдів доларів.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час зустрічі глав МЗС G7 в Німеччині, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Я закликаю владу країн Великої сімки прийняти законодавство і провести всі необхідні процедури, щоб конфіскувати суверенні активи Росії і передати їх Україні, щоб Україна могла використовувати ці гроші для відновлення країни", - сказав він.

За словами Кулеби, Канада вже вжила відповідних заходів і за його відчуттями, інші наслідуватимуть її приклад "швидше раніше, ніж пізніше".

Йдеться про сотні мільярдів доларів і євро, підкреслив глава МЗС.

Серед інших тем, які обговорювалися на зустрічі міністрів Великої сімки - глобальна криза з продовольством.

"Російська агресія проти України-єдина причина цієї кризи. Росія заблокувала українські порти, атакує ракетами Одесу, найбільший український порт, через який українська агропродукція поставлялася на глобальний ринок", - сказав Кулеба.

На засіданні обговорювалися шляхи, як зняти цю блокаду і забезпечити експорт української агропродукції, зокрема, в Африку та Азію.