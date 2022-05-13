Британія запровадила санкції проти родичів та оточення Путіна: в списку його ексдружина та Кабаєва

Велика Британія повідомила, що запровадила санкції у п'ятницю проти ексдружини президента Росії Людмили Очеретної та інших людей, які належать до оточення глави російської держави.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

У документах, опублікованих у п'ятницю британським урядом, зазначається, що крім колишньої першої леді Росії під санкції потрапили, зокрема, Роман Путін, Ігор Путін, Михайло Путін.

Також до санкційного списку внесені голова ради директорів холдингу "Національна Медіа Група" Аліна Кабаєва, голова недержавного пенсійного фонду "Газфонд" Юрій Шамалов, член Ради директорів ВАТ "СОГАЗ" Михайло Клішин, генеральний директор ТОВ "Морський порт Геленджик" Володимир Колбін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Євросоюз планує ввести санкції проти Кабаєвої, - Bloomberg

РБК-Україна повідомляє, хто потрапив під нові санкції проти Путіна

Сім'я

Аліна Кабаєва, колишня гімнастка. Є головою ради директорів Національної медіагрупи - найбільшої в Росії приватної російської медіакомпанією. Імовірно, у неї близькі особисті стосунки з Путіним, раніше була депутатом Держдуми від "Єдиної Росії".

Анна Зацепліна, бабуся Аліни Кабаєвої і соратниця Геннадія Тимченка - давнього соратника Путіна. Тимченко перебуває під санкціями Британії з 22 лютого 2022 року, він подарував Зацепліній розкішну квартиру в Москві.

Людмила Очеретна, колишня дружина Путіна. Після розлучення в 2014 році отримала вигоду з ділових відносин з державними структурами.

Ігор Путін, двоюрідний брат президента і російський бізнесмен. Є директором Міжнародного морського порту "Печенга".

Михайло Путін, російський бізнесмен і родич президента. Є заступникомголови правління страхової компанії "СОГАЗ" і заступником голови правління "Газпрому".

Роман Путін, двоюрідний брат президента. Відкрито заявляє про відносини з Путіним і підкреслює, що цей сімейний зв'язок дозволив його компанії "Путін Консалтинг" працювати з іноземними інвесторами.

Михайло Шеломов, бізнесмен і двоюрідний брат Путіна. Компанія Шеломова ТОВ "Акцепт" має відношення до відомого палацу Путіна, також є акціонером пов'язаного з Кремлем "Банку Росія".

Соратники Путіна

Олександр Плехов, близький друг Путіна. Він отримав вигоду від відносин з президентом, а його компанія Vital Development Corporation - від значного державного заступництва.

Михайло Клішин, виконавчий директор "банку Росія", член Ради директорів "СОГАЗ".

Володимир Колбін, син друга дитинства і ділового партнера президента Петра Колбіна. Отримував підтримку від уряду Росії в якості генерального директора ТОВ "Геленджикський морський порт".

Юрій Шамалов, син Миколи Шамалова і брат колишнього зятя Путіна Кирила. Входить в нову еліту дітей найближчих соратників Путіна і швидко піднявся до президента " Газфонду "і члена ради директорів "Газпромбанку".

Віктор Хмарін, російський юрист і бізнесмен, друг і родич Путіна. Хмарін володів низкою підприємств, у тому числі ТОВ "Нафтопродуктсервіс", яке працювало в російському енергетичному секторі.