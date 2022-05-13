УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8701 відвідувач онлайн
Новини Санкції проти Росії Війна
14 431 41

Британія запровадила санкції проти родичів та оточення Путіна: в списку його ексдружина та Кабаєва

кабаева

Велика Британія повідомила, що запровадила санкції у п'ятницю проти ексдружини президента Росії Людмили Очеретної та інших людей, які належать до оточення глави російської держави.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

У документах, опублікованих у п'ятницю британським урядом, зазначається, що крім колишньої першої леді Росії під санкції потрапили, зокрема, Роман Путін, Ігор Путін, Михайло Путін.

Також до санкційного списку внесені голова ради директорів холдингу "Національна Медіа Група" Аліна Кабаєва, голова недержавного пенсійного фонду "Газфонд" Юрій Шамалов, член Ради директорів ВАТ "СОГАЗ" Михайло Клішин, генеральний директор ТОВ "Морський порт Геленджик" Володимир Колбін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Євросоюз планує ввести санкції проти Кабаєвої, - Bloomberg

РБК-Україна повідомляє, хто потрапив під нові санкції проти Путіна

Сім'я

Аліна Кабаєва, колишня гімнастка. Є головою ради директорів Національної медіагрупи - найбільшої в Росії приватної російської медіакомпанією. Імовірно, у неї близькі особисті стосунки з Путіним, раніше була депутатом Держдуми від "Єдиної Росії".

Анна Зацепліна, бабуся Аліни Кабаєвої і соратниця Геннадія Тимченка - давнього соратника Путіна. Тимченко перебуває під санкціями Британії з 22 лютого 2022 року, він подарував Зацепліній розкішну квартиру в Москві.

Людмила Очеретна, колишня дружина Путіна. Після розлучення в 2014 році отримала вигоду з ділових відносин з державними структурами.

Ігор Путін, двоюрідний брат президента і російський бізнесмен. Є директором Міжнародного морського порту "Печенга".

Михайло Путін, російський бізнесмен і родич президента. Є заступникомголови правління страхової компанії "СОГАЗ" і заступником голови правління "Газпрому".

Роман Путін, двоюрідний брат президента. Відкрито заявляє про відносини з Путіним і підкреслює, що цей сімейний зв'язок дозволив його компанії "Путін Консалтинг" працювати з іноземними інвесторами.

Михайло Шеломов, бізнесмен і двоюрідний брат Путіна. Компанія Шеломова ТОВ "Акцепт" має відношення до відомого палацу Путіна, також є акціонером пов'язаного з Кремлем "Банку Росія".

Соратники Путіна

Олександр Плехов, близький друг Путіна. Він отримав вигоду від відносин з президентом, а його компанія Vital Development Corporation - від значного державного заступництва.

Михайло Клішин, виконавчий директор "банку Росія", член Ради директорів "СОГАЗ".

Володимир Колбін, син друга дитинства і ділового партнера президента Петра Колбіна. Отримував підтримку від уряду Росії в якості генерального директора ТОВ "Геленджикський морський порт".

Юрій Шамалов, син Миколи Шамалова і брат колишнього зятя Путіна Кирила. Входить в нову еліту дітей найближчих соратників Путіна і швидко піднявся до президента " Газфонду "і члена ради директорів "Газпромбанку".

Віктор Хмарін, російський юрист і бізнесмен, друг і родич Путіна. Хмарін володів низкою підприємств, у тому числі ТОВ "Нафтопродуктсервіс", яке працювало в російському енергетичному секторі.

Автор: 

Велика Британія (5794) Кабаєва Аліна (39) путін володимир (24833) росія (67880) санкції (12748)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+26
Тим часом кретин - Шольц позвонил Путину. Говорили долго: объяснял, что никаких "нацистов" в Украине нет

Олена Бербок, приріж вже цього покидька він Заманав вже!
показати весь коментар
13.05.2022 14:58 Відповісти
+23
Шольцы с Макронами звонят куйлу, другое существо после Бучи и Марика хочет все еще встретиться. И в это время в одной мощной стране с мощным лидером заняты реальными делами. Представьте себе что бы Черчилль искал встречи с гитлером. Он призирал этого "ефрейтерушку" как он его называл.
показати весь коментар
13.05.2022 15:04 Відповісти
+21
Поднялась волна "надо договариваться!". Видимо, военное поражение кацапии, несмотря на захваченный юго-восток, достаточно реальное.
показати весь коментар
13.05.2022 15:09 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тим часом кретин - Шольц позвонил Путину. Говорили долго: объяснял, что никаких "нацистов" в Украине нет

Олена Бербок, приріж вже цього покидька він Заманав вже!
показати весь коментар
13.05.2022 14:58 Відповісти
Его горничная и лабрадор в списке?
показати весь коментар
13.05.2022 15:00 Відповісти
Шарик Путин - родился от совместного купания в ванной.
показати весь коментар
13.05.2022 15:16 Відповісти
****.
показати весь коментар
13.05.2022 20:26 Відповісти
3ПУ
показати весь коментар
13.05.2022 15:02 Відповісти
На Родину помойную отправте отпрьІсков пуйловских.
показати весь коментар
13.05.2022 15:03 Відповісти
Ну так, Ви праві: Європа ж та НАТО -- погані, най чухають додому: до "вєлікаго кацапстану".
показати весь коментар
13.05.2022 15:08 Відповісти
під санкції потрапили, зокрема, Роман Путін, Ігор Путін, Михайло Путін. Джерело:
---
Скільки ж лайна наплодив...
показати весь коментар
13.05.2022 15:03 Відповісти
Як тільки з'являються гроші -- таке лайно саме прилипає звідусіль, а як жопа якась в житті трапляється, то навіть родичів не всіх знайдеш...
показати весь коментар
13.05.2022 15:11 Відповісти
Шольцы с Макронами звонят куйлу, другое существо после Бучи и Марика хочет все еще встретиться. И в это время в одной мощной стране с мощным лидером заняты реальными делами. Представьте себе что бы Черчилль искал встречи с гитлером. Он призирал этого "ефрейтерушку" как он его называл.
показати весь коментар
13.05.2022 15:04 Відповісти
Поднялась волна "надо договариваться!". Видимо, военное поражение кацапии, несмотря на захваченный юго-восток, достаточно реальное.
показати весь коментар
13.05.2022 15:09 Відповісти
Треба ж мати честь і силу духу,щоб бути Черчиллем або Борісом Джонсоном.Завжди поважала англійців,а зараз і поготів
показати весь коментар
13.05.2022 15:11 Відповісти
Встретится с ****** сейчас уже только в Гааге.
показати весь коментар
13.05.2022 15:58 Відповісти
сім'я ****** хоч і омегасамчики, але розможились як кролики.
показати весь коментар
13.05.2022 15:06 Відповісти
показати весь коментар
13.05.2022 15:09 Відповісти
Шобла ублюдков. Всем страдать.
показати весь коментар
13.05.2022 15:11 Відповісти
Серпом по... Алине.
показати весь коментар
13.05.2022 15:12 Відповісти
Читав про всю ту отару що під санкціями і чомусь в голову лізли обличчя 95-ї підворотні, які "вибилися у цабе при владі"
До чого б це? Можливо "совпадєніє". Чи ні?
показати весь коментар
13.05.2022 15:15 Відповісти
Ему накакать на кабаеву, на всех своих родичей, да и на всю эту хрень, которую они называют росией. У него мания величия, а его под%уйловники его подписывают ей
показати весь коментар
13.05.2022 15:15 Відповісти
*подпитывают
показати весь коментар
13.05.2022 15:16 Відповісти
Путинская семья - гарем из суворовцев.
показати весь коментар
13.05.2022 15:18 Відповісти
Британці це справжні друзі і діють жорстко ,чого не скажеш за Німечину і Францію які ніяк не визначатся .
показати весь коментар
13.05.2022 15:24 Відповісти
А Кабаева в какой список входит - "родичів" или "оточення"?
показати весь коментар
13.05.2022 15:25 Відповісти
"Домашние питомци"...
показати весь коментар
13.05.2022 15:39 Відповісти
Нарешті на цю ЖЛОБИХУ кабаєву хоть хтось наклав санкції.
показати весь коментар
13.05.2022 15:30 Відповісти
А дочки з зятями на соковитих державних хлібах?
показати весь коментар
13.05.2022 15:31 Відповісти
показати весь коментар
13.05.2022 15:36 Відповісти
Ужас, летящий на крыльях ночи.
показати весь коментар
13.05.2022 21:57 Відповісти
Санкцій проти ***** багато не буває.
показати весь коментар
13.05.2022 15:38 Відповісти
Кабаеха - фабрика ублюдков!
показати весь коментар
13.05.2022 15:38 Відповісти
Британці, ви молодці!
показати весь коментар
13.05.2022 16:02 Відповісти
Отправьте этих выродков Уйла в Украину для обмена мариупоьцев!
показати весь коментар
13.05.2022 16:03 Відповісти
**** х!йло консалтинг
скоріш за все тупо бабло відмивать і давати хабарі іноземцям за «консультації»
це вся «робота» контори
показати весь коментар
13.05.2022 16:15 Відповісти
Жена путина-Путана!
показати весь коментар
13.05.2022 17:09 Відповісти
Нарешті!!!
Англійці настоящі друзі!!
показати весь коментар
13.05.2022 17:32 Відповісти
одни таланты, вырвавшиеся из нищеты непосильным трудом как раб на галерах
показати весь коментар
13.05.2022 18:52 Відповісти
Щось не бачу санкцій на його дочок.
показати весь коментар
13.05.2022 20:43 Відповісти
Правильно. В Сызрани пускай теперь кабаевская шлюха шопится и отдыхает а не в Европе и США
показати весь коментар
13.05.2022 21:46 Відповісти
Молодцы
показати весь коментар
14.05.2022 05:56 Відповісти
Браво!
показати весь коментар
14.05.2022 06:08 Відповісти
Какая бы Бабаева не была сильной гимнасткой, на двух стульях хрен усидит
показати весь коментар
14.05.2022 11:33 Відповісти
 
 