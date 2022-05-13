УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8701 відвідувач онлайн
Новини Санкції проти Росії Війна
2 606 26

МЗС РФ рекомендує росіянам утриматися від відвідування Великої Британії через "вкрай недружній курс"

лондон,бен,велика,британія,біг

У Міністерстві закордонних справ РФ закликали своїх громадян утриматися від поїздок до Великобританії через її "вкрай недружній курс". Такі рекомендації були оприлюднені одразу після введення санкцій проти ймовірної коханки Путіна, гімнастки Аліни Кабаєвої, а також його родичів і колишньої дружини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РІА Новини".

"Беручи до уваги вкрай недружній курс Великої Британії щодо нашої країни, щоб уникнути фінансових втрат та інших можливих проблем, рекомендуємо російським громадянам утриматися, якщо це можливо, від поїздок до Великої Британії та спроб оформлення британських віз", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Британія запровадила санкції проти родичів та оточення Путіна: в списку його ексдружина та Кабаєва

Автор: 

Велика Британія (5794) МЗС рф (980) росія (67880) санкції (12748)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
пендюлєй відхватять русофашисти
показати весь коментар
13.05.2022 15:12 Відповісти
+6
13.05.2022 - МЗС РФ рекомендує росіянам утриматися від відвідування Великої Британії через "вкрай недружній курс"

13.10.2022 - МЗС РФ затвердило перелік країн, дозволених для відвідування росіянами: Білорусь, КНДР, Сирія, Ерітрея.
показати весь коментар
13.05.2022 15:17 Відповісти
+5
А шо, їх туди пущають?
показати весь коментар
13.05.2022 15:13 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
пендюлєй відхватять русофашисти
показати весь коментар
13.05.2022 15:12 Відповісти
А шо, їх туди пущають?
показати весь коментар
13.05.2022 15:13 Відповісти
Будут всех кастрировать. Всё равно попрутся.
показати весь коментар
13.05.2022 15:14 Відповісти
норм заява)) а то хулиганы зеленых улиц надерут зад
показати весь коментар
13.05.2022 15:15 Відповісти
Можно съездить в магадан. Любители экзотики могут ехать прямиком на.уй. За визой обращаться к Нептуну. Это не расийским мид, виза будет выдана бесплатно и лишних проволочек. Там уже собралась компания морячков, так что скучно не будет.
показати весь коментар
13.05.2022 15:15 Відповісти
Пусть попробуют там ещё кого то отравить. Может это сделает Британию более дружественной...
показати весь коментар
13.05.2022 15:16 Відповісти
а дети и родственники российских политиков проживающие в Европе, как теперь, разделены? Дочери лаврова, пескова, путлера и пр. напряглись
показати весь коментар
13.05.2022 15:16 Відповісти
Прямо слышу диалог Лаврова и Пу. Лавпрв говорит "Давай сегодня в Лондон не стреляем. Дочь ещё не выехала". А Пу кричит: "ПОШЛА В ХОПУ ТВОЯ ДОЧЬ!!!!!!"
показати весь коментар
13.05.2022 16:05 Відповісти
Обтекай,срань лапотная
показати весь коментар
13.05.2022 15:17 Відповісти
13.05.2022 - МЗС РФ рекомендує росіянам утриматися від відвідування Великої Британії через "вкрай недружній курс"

13.10.2022 - МЗС РФ затвердило перелік країн, дозволених для відвідування росіянами: Білорусь, КНДР, Сирія, Ерітрея.
показати весь коментар
13.05.2022 15:17 Відповісти
.. и Диарея!
показати весь коментар
13.05.2022 15:35 Відповісти
А шо так? Кацапов будут уже просто п*здить? Так скоро во всем цивилизованном мире их будут п*здить. Личинок и баб своих из Европы, кстати, забирайте, пока их там ногами не бьют.
показати весь коментар
13.05.2022 15:18 Відповісти
показати весь коментар
13.05.2022 15:36 Відповісти
Краще в улан-уде,або в нарьян-мар звіздуйте,кацапи. Ніякого чорта вам,дикунам, робити в цивілізованих країнах.
показати весь коментар
13.05.2022 15:20 Відповісти
Короче, рюзге абизянц, ехай *****
показати весь коментар
13.05.2022 15:20 Відповісти
Быдло рашики - кому вы на хер нужны.
показати весь коментар
13.05.2022 15:25 Відповісти
****.. Черти с орками на Авроре считают Великобританию не дружелюбной. Главная задача кацапа пи*деж на пи*деже ,мрази.
показати весь коментар
13.05.2022 15:32 Відповісти
показати весь коментар
13.05.2022 15:33 Відповісти
А хто орків взагалі туди пустить
показати весь коментар
13.05.2022 15:35 Відповісти
Не хрен им тут делать!
Матерятся и гадят - то есть занимаются только тем, что умеют.
показати весь коментар
13.05.2022 15:38 Відповісти
Огласите пожалуйста весь список стран где им рады. Эретрея, С Корея и Венесуэла.
показати весь коментар
13.05.2022 15:45 Відповісти
там тільки чистіше стане..
показати весь коментар
13.05.2022 15:46 Відповісти
Я з цією заявою згідна на 1000000000.....% . Нема чого рублі в Англію вивиозити. І в кацапстанії вони потрібні. А за уралом є дуже багато екзотичних місць для екстремалів. А то тільки привикли - Англія та Англія ...
показати весь коментар
13.05.2022 16:22 Відповісти
а ***** вони (кацапи) там нужні ?
показати весь коментар
13.05.2022 21:52 Відповісти
Это как же..... Там же деточки... Любовники... Активы.....
Всё что нажито непосильным трудом.....
показати весь коментар
14.05.2022 03:46 Відповісти
 
 