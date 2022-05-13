2 606 26
МЗС РФ рекомендує росіянам утриматися від відвідування Великої Британії через "вкрай недружній курс"
У Міністерстві закордонних справ РФ закликали своїх громадян утриматися від поїздок до Великобританії через її "вкрай недружній курс". Такі рекомендації були оприлюднені одразу після введення санкцій проти ймовірної коханки Путіна, гімнастки Аліни Кабаєвої, а також його родичів і колишньої дружини.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РІА Новини".
"Беручи до уваги вкрай недружній курс Великої Британії щодо нашої країни, щоб уникнути фінансових втрат та інших можливих проблем, рекомендуємо російським громадянам утриматися, якщо це можливо, від поїздок до Великої Британії та спроб оформлення британських віз", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+8 Cвітлана Хорішко #467395
показати весь коментар13.05.2022 15:12 Відповісти Посилання
+6 Віталій А
показати весь коментар13.05.2022 15:17 Відповісти Посилання
+5 Dombass
показати весь коментар13.05.2022 15:13 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
13.10.2022 - МЗС РФ затвердило перелік країн, дозволених для відвідування росіянами: Білорусь, КНДР, Сирія, Ерітрея.
Матерятся и гадят - то есть занимаются только тем, что умеют.
Всё что нажито непосильным трудом.....