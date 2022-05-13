МЗС РФ рекомендує росіянам утриматися від відвідування Великої Британії через "вкрай недружній курс"

У Міністерстві закордонних справ РФ закликали своїх громадян утриматися від поїздок до Великобританії через її "вкрай недружній курс". Такі рекомендації були оприлюднені одразу після введення санкцій проти ймовірної коханки Путіна, гімнастки Аліни Кабаєвої, а також його родичів і колишньої дружини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РІА Новини".

"Беручи до уваги вкрай недружній курс Великої Британії щодо нашої країни, щоб уникнути фінансових втрат та інших можливих проблем, рекомендуємо російським громадянам утриматися, якщо це можливо, від поїздок до Великої Британії та спроб оформлення британських віз", - йдеться у повідомленні.

