Туреччина проти вступу Фінляндії та Швеції до НАТО, бо вони - "притулок для терористичних організацій", - Ердоган
Туреччина не дивиться позитивно на намір Швеції і Фінляндії вступити до НАТО. Оскільки вважає скандинавські країни притулком для "терористичних організацій".
Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "РБК Україна".
"У нас немає позитивної думки. Скандинавські країни схожі на гостьові будинки терористичних організацій. Ті, хто підтримує тероризм, знаходяться в парламентах цих країн", - зазначив він.
Він уточнив, що в цих країнах ведуть діяльність представники "Робочої партії Курдистану", яку Анкара вважає терористичною організацією.
Зазначимо, Туреччина є членом Північноатлантичного альянсу, тому її схвалення необхідне для вступу Швеції та Фінляндії.
Нагадаємо, очікується, що Фінляндія офіційно оголосить про подачу заявки на вступ до НАТО вже 15 травня.
А Швеція повинна визначитися і подати заявку 16 травня.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Та й для військових суден рашки закрили протоки тільки на третю добу вторгнення
2. Нормальная реакция с его страны. Эта террористическая организация стала причиной около 40 тысяч людей в Турции. То есть, как Украина реагировала бы на государство, поддерживающее у себя условную Лугандонию?
3. Этот "диктатор", в отличии от "свободной" Германии и даже всех стран Запада, с первых дней без препон делал все, чтобы у Украины были ударные беспилотники. А эти беспилотники, в свою очередь, уничтожали самые стратегические обьекты, такие как ПВО (спасая жизни украинских пилотов), командные центры и т.д. Еще неизвестно, где бы стоял русский солдат ко времени, пока Запад пошевелился со своими ленд-лизами и т.д. (тоже очень хорошо, что все таки пошевелились). По степени важности поддержки Украине, эти страны сделали больше всех и украинцы должны об этом помнить: Великобритания, Турция, США, Польша, Прибалтика.
За помощь ему спасибо, никто её не отрицает
І те шо Ердоган проявляє принциповість це його вигідно відрізняє від безхребетних нікчем типу макрона чи шольца!
Впрочем, баба Меркель и сейчас будет утверждать, что все правильно сделала, ибо не фиг.
А фінам і шведам своя сорочка ближче до тіла, що їм якісь курди.
Але час таки покаже.
Цих орбанів,макаронів,ердоганів не розумію,що з людьми робиться.З однієї сторони добре,що байрактври нам дали,з другої сторони несе таку чепуху
В Україні теж є тюркські племена - киримли (кримські татари), кримчаки, гагаузи. Вони нащадки половців і печенігів та огузів- тобто родичі турків.
А якщо вони вільно живуть в Швеції та Фінляндії - то ніякі вони не терористи.
Шо мусульмани, що кацапи - все одне і те ж. Але мусульманам, якшо вигідно, то вони і в рай підуть. Тобто - хлопці з нато - відкривайте підручники історії.
а турки ваще тонко-тонкие ))) особенно когда хочется и рыбку съесть...и с умным видом остаться...
- Турция захватила серверный Кипр
- Турция купила орковское ПВО (вместо натовского) хотя все страны НАТО протестовали
- Турция вбрасывала беженцев а ЕС, точно так как лукашенко в польшу.
- Турция разделила с орками север Сирии (думаю турки так же нацелены на Крым
- и так далее
--------------------------
Спасибо за Байрактары - это плюс, но что в замен? Это не озвучено ещё, но сильно удивит. По сравнению с турками - немцы (которых правильно критикует посол) покажутся бандеровцами.
Нужно держаться Запада, в целом и отдельных стран особенно (США-Британия-Голландия-Скандинавия-Польша-Прибалтика-Канада).
Народ, диктатор есть диктатор. То же касается Азербайджана. Это не европейские страны и народы. Они естественные союзники России. Помогите Грузии и Армении освободится от турецко- российского гнета. Армянский и грузинский народы молятся за победу Украины и помагают как могут. Диаспоры рядом с Украиной и все прогрессивные силы в этих странах также с Украиной. Армений и Грузия будут рады быть союзниками победившей рашизм великой Украины.
1. Венгрия продала Азербайджану аЗербайджанского офицера Рамиля Сафарова, который зарубил топором спящего армянского офицера на сборах НАТО в Будапеште. Приговоренного на пожизненный срок азера отправили в Баку, где его почетно встретили у трапа самолета и обьявили героем.
2. Гагаузия - совковое болото в Европе
3. Азербайджан - потомственная диктатура гбшников. 22 февраля заключила союз с Россией. С помощью России и Турции применила все варварские методы войны против армян Карабаха. Использовала исламских наемников из Сирии.
4. Крым - на всех картах фигурирует как территория Великого Турана.
Вдумайтесь. 30 млн курдов лишены прав в этой стране
Были уничтожены и изгнаны из исконных - армяне, греки, ассирийцы
Турция в 21 веке нацеливается на территории всех соседей - Болгария, Греция, Молдова, Украина, Грузия, Армения, Иран, Ирак, Сирия, Кипр.
Рассадник порока и лицемерия.
Там одни европейские народы. А турки азиатский народ.
И они еще зачем-то ждут вступления в ес.
К тому же Эрдоган - диктатор. Зачем Турцию взяли в нато?