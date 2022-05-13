УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8701 відвідувач онлайн
Новини
20 964 100

Туреччина проти вступу Фінляндії та Швеції до НАТО, бо вони - "притулок для терористичних організацій", - Ердоган

ердоган

Туреччина не дивиться позитивно на намір Швеції і Фінляндії вступити до НАТО. Оскільки вважає скандинавські країни притулком для "терористичних організацій".

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "РБК Україна".

"У нас немає позитивної думки. Скандинавські країни схожі на гостьові будинки терористичних організацій. Ті, хто підтримує тероризм, знаходяться в парламентах цих країн", - зазначив він.

Він уточнив, що в цих країнах ведуть діяльність представники "Робочої партії Курдистану", яку Анкара вважає терористичною організацією.

Зазначимо, Туреччина є членом Північноатлантичного альянсу, тому її схвалення необхідне для вступу Швеції та Фінляндії.

Читайте: Росія не має ресурсів, щоб відповісти на вступ Фінляндії і Швеції в НАТО, - президент Естонії Каріс

Нагадаємо, очікується, що Фінляндія офіційно оголосить про подачу заявки на вступ до НАТО вже 15 травня.

А Швеція повинна визначитися і подати заявку 16 травня.

Автор: 

НАТО (6797) Туреччина (3680) Фінляндія (1377) членство в НАТО (1771) Швеція (994) Ердоган Реджеп Таїп (984)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+51
Эрдоган это типичный диктатор, почему-то все об этом забыли
показати весь коментар
13.05.2022 15:18 Відповісти
+50
Туреччина кине НАТО, коли буде вигідно, даремно їх туди брали... оттоманська імперія нікуда не ділася з мізків цих азіатів
показати весь коментар
13.05.2022 15:16 Відповісти
+26
...але перед цим не проти заробити бабло на кацапських туристах
показати весь коментар
13.05.2022 15:37 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Туреччина кине НАТО, коли буде вигідно, даремно їх туди брали... оттоманська імперія нікуда не ділася з мізків цих азіатів
показати весь коментар
13.05.2022 15:16 Відповісти
... але перед цим хоче за допомогою НАТО посадити на бутилку паРашку.
показати весь коментар
13.05.2022 15:19 Відповісти
...але перед цим не проти заробити бабло на кацапських туристах
показати весь коментар
13.05.2022 15:37 Відповісти
Тобто коли ЗЕбуїн три роки поспіль купував електо енергію на Росії, а свої АЕС працювали на третину потужності то це ПЕРЕМОГА., а коли Туреччина хоче заробити то це ЗРАДА.????
показати весь коментар
13.05.2022 16:59 Відповісти
Саме тому вони пропустили через Босфор російські судна з українською краденою пшеницею?
Та й для військових суден рашки закрили протоки тільки на третю добу вторгнення
показати весь коментар
13.05.2022 15:46 Відповісти
"Робочої партії Курдистану",-это кацапские союзники еще с советских времен
показати весь коментар
13.05.2022 16:01 Відповісти
Чё то султан турецкий хочет!!!Наверно в ЕС!
показати весь коментар
13.05.2022 15:16 Відповісти
Со слов Эрдогана там террористы, неужели Эрдоган хочет к террористам Финляндии и Швеции?
показати весь коментар
13.05.2022 15:23 Відповісти
ох уж эти политики - лицемеры, ни достоинства,ни чести, ни благородства. Жмут на газ и тормоз одновременно. Одни англосаксы остались достойны уважения и некоторые союзники
показати весь коментар
13.05.2022 19:52 Відповісти
К счастью, есть штаты, и они будут определять все это.
показати весь коментар
13.05.2022 15:17 Відповісти
Реджепчик, не время сейчас торговаться . . . На кону много большие вопросы стоят . . .
показати весь коментар
13.05.2022 15:17 Відповісти
Эрдоган это типичный диктатор, почему-то все об этом забыли
показати весь коментар
13.05.2022 15:18 Відповісти
Автократ
показати весь коментар
13.05.2022 16:31 Відповісти
1. В Турции свободные выборы по всеобщему признанию. Как президентские, так и парламентские. Так что, он не может быть диктатором.

2. Нормальная реакция с его страны. Эта террористическая организация стала причиной около 40 тысяч людей в Турции. То есть, как Украина реагировала бы на государство, поддерживающее у себя условную Лугандонию?

3. Этот "диктатор", в отличии от "свободной" Германии и даже всех стран Запада, с первых дней без препон делал все, чтобы у Украины были ударные беспилотники. А эти беспилотники, в свою очередь, уничтожали самые стратегические обьекты, такие как ПВО (спасая жизни украинских пилотов), командные центры и т.д. Еще неизвестно, где бы стоял русский солдат ко времени, пока Запад пошевелился со своими ленд-лизами и т.д. (тоже очень хорошо, что все таки пошевелились). По степени важности поддержки Украине, эти страны сделали больше всех и украинцы должны об этом помнить: Великобритания, Турция, США, Польша, Прибалтика.
показати весь коментар
13.05.2022 17:42 Відповісти
В России точно такие же выборы и все их признают, потому не аргумент

За помощь ему спасибо, никто её не отрицает
показати весь коментар
13.05.2022 18:20 Відповісти
В Турции после свободных выборов арестовывают и осуждают на длительные сроки мэров городов и не освобождают их даже после решения европейского суда по правам человека. По диктаторским статьям за оскорбление президента и так называемой "турецкой идеи/идентичности" осуждены на длительные сроки множество журналистов и политиков. Про отрицание геноцидов и пантурецкую идеологию о реставрации Османской империи промолчу.
показати весь коментар
13.05.2022 18:54 Відповісти
Внезапный такой ход. На руку кацапии.
показати весь коментар
13.05.2022 15:19 Відповісти
З тарганами дуже важко боротися, особливо якщо ті таргани в твоїй голові...
показати весь коментар
13.05.2022 15:19 Відповісти
Здається ще одному сонечко голівоньку напекло...
показати весь коментар
13.05.2022 15:20 Відповісти
Диктатор Эрдоган курнул Аргентинской муки, какие такие террористы в Скандинавии?!
показати весь коментар
13.05.2022 15:20 Відповісти
Пусть курит, лишь бы Байрактары сюда шли, и завод здесь еще построить надо.
показати весь коментар
13.05.2022 15:22 Відповісти
Он либо союзник либо враг, нельзя быть наполовину беременным во время войны.
показати весь коментар
13.05.2022 15:26 Відповісти
Він просто мусульманин
показати весь коментар
13.05.2022 15:38 Відповісти
Кримські Татари теж мусульмани і що з цього? Справа не в релігії.
показати весь коментар
13.05.2022 15:43 Відповісти
Ще як Крим був не окупований, їздив з сім'єю в Оленівку (Тарханкут). Так в татарських кафешках русотуристів обслуговували в першу чергу, навіть якщо вони останні сіли за столик.
показати весь коментар
13.05.2022 15:53 Відповісти
Что то не видно батальонов крымских татар на войне. А грозились за неделью забрать Крым. И саботажа на полуострове нет никакой. Если ошибаюсь, исправьте пожалуйста.
показати весь коментар
13.05.2022 17:31 Відповісти
Притензии к мусульманам?
показати весь коментар
13.05.2022 17:24 Відповісти
Біля мене збирались завод будувати, так за місяць до війни у ТГ нашого міста винюхували- де ж він. Напевно винюхали, бо в те місце ракета прилетіла.
показати весь коментар
13.05.2022 15:33 Відповісти
Завод важко сховати, все одно винюхали б. Такі об'єкти треба і ховати, і захищати.
показати весь коментар
13.05.2022 15:52 Відповісти
а как в Германии в конце WWII работали военные заводы, пока еще было сырье? Под землей
показати весь коментар
13.05.2022 17:17 Відповісти
Тисячі "біженців", мусульманські гетто у Мальмьо, наприклад. Хоча не факт що Ердоган мав на увазі саме їх. Турки-то теж мусульмани...
показати весь коментар
13.05.2022 15:29 Відповісти
Ти хоч в курсі шо в Швеції 1.5 мільйонів мусульман живе? Велика частина з них це курди, яких Туреччина не дуже любить м'яко кажучи!
І те шо Ердоган проявляє принциповість це його вигідно відрізняє від безхребетних нікчем типу макрона чи шольца!
показати весь коментар
13.05.2022 16:18 Відповісти
Это еще один повод европейцам утвердится в том,что не зря они не пустили турецкого имперца в ЕС.Говно все равно полезло наружу.
показати весь коментар
13.05.2022 15:21 Відповісти
Турцию не пустила в ЕС баба Меркель, после долгих лет стремления Турции туда и работы над выполнением плана на соответствие нормам ЕС. В Турции, как и в Украине, было два течения - за евроинтеграцию и за "традиционные скрепы", скрепное направление возглавлял Эрдоган. Пока двери в ЕС были хотя бы формально не закрыты, деятельность партии за евроинтеграцию имела смысл. Когда же туркам было заявлено, что их никогда не примут в ЕС, это было равносильно заявлению "ЕС для белых людей, а не для всяких неполноценных, хоть даже вы трижды все требования соответствия выполните". Это сразу обессмыслило все попытки стремиться к достижениям цивилизации и интеграции в мировые системы, зато придало смысл деятельности партии скрепоносцев. Теперь единственно верным решением выглядело начать строить свой скрепостан, воссоздавать "былое величие", рядом с которым никакого ЕС не валялось. Что и наблюдается сейчас.
Впрочем, баба Меркель и сейчас будет утверждать, что все правильно сделала, ибо не фиг.
показати весь коментар
13.05.2022 17:29 Відповісти
Курдів і тут кинуть. Фінляндія і Швеція аж бігом розміняють їх на безпекову парасольку НАТО. А без цього Туреччина майже напевно заблокує їх вступ. Для турків питання курдів принципове, як для нас Крим.
показати весь коментар
13.05.2022 15:23 Відповісти
Не думаю, але час покаже.
показати весь коментар
13.05.2022 15:28 Відповісти
Вже не раз кидали курдів через позицію Туреччини. Тут навіть США йдуть туркам на поступки, зокрема в Сирії.
А фінам і шведам своя сорочка ближче до тіла, що їм якісь курди.
Але час таки покаже.
показати весь коментар
13.05.2022 15:32 Відповісти
США не Фінляндія та Швеція, але час покаже.
показати весь коментар
13.05.2022 15:40 Відповісти
І правильно зробить, доля євро-атлантичної безпеки не може залежить від якихось курдів/циган, у яких навіть своєї держави немає, зате мільйони їх живуть в Європі плодить дітей і сидить на соціалках або у кращому випадку продають донер-кебаби
показати весь коментар
13.05.2022 16:32 Відповісти
, з таким НАТО далеко не заїдеш, коли одна країна може блокувати ініціативу більшості, це шлях в нікуди, це ****** схожа на ЄС, коли одна країна куплена ******, може блокувати ініціативу всіх решта...
показати весь коментар
13.05.2022 15:23 Відповісти
Да вообще бредовая идея, когда одна страна может ветировать что угодно. Должно учитываться правило большинства при голосовании, и никаких вето от "особо одаренных" Орбанов и Ко.
показати весь коментар
13.05.2022 15:27 Відповісти
Неудивительно. Такой же конченый имперец,только в профиль. Хоть "байрактары" с них поиметь-и то хорошо
показати весь коментар
13.05.2022 15:24 Відповісти
Кремлівське вікно в ЄС, почало харкати гноєм з болот, а те, що кремль стоїть за всіма терорестичними організаціями його не хитає, ось так.
показати весь коментар
13.05.2022 15:25 Відповісти
Реджеп Помидорыч, ты главное Байрактаров нам засылай , а уж потом с тараканами в своей голове разбирайся. Мы тебе даже ванек и наташ в Бодруме и Анталии простим, сшибай с них копейчину.
показати весь коментар
13.05.2022 15:26 Відповісти
Право вето в НАТО уже давно превратилось на рычаг для шантажа и коррупции.Эту фигню нужно менять.Например принимать решения большинством голосом.
показати весь коментар
13.05.2022 15:27 Відповісти
Він що, й...бнувся,чи що?Жили б всі так,як живе Швеція,та Фінляндія,це країни взагалі взірець для всіх,і рівень життя,і економіка,і соціальний захист,і передові технології!Я не кажу ,що в Туреччині вже так погано,але порівняно зі СКАНДИНАВАМИ,вони азіати з аулу!
Цих орбанів,макаронів,ердоганів не розумію,що з людьми робиться.З однієї сторони добре,що байрактври нам дали,з другої сторони несе таку чепуху
показати весь коментар
13.05.2022 15:27 Відповісти
продали, мабуть ...
показати весь коментар
13.05.2022 15:51 Відповісти
Он скрепоносец обыкновенный, одна штука. Всегда таким был. За османский рейх от моря и до моря со всеми традиционными ценностями.
показати весь коментар
13.05.2022 17:31 Відповісти
Nenuzni NATO turki i vengri te ecio i ES nenuzni, eto ne pervi raz s nix takoje
показати весь коментар
13.05.2022 15:27 Відповісти
південно-східний фланг НАТО. Справа серйозна ...
показати весь коментар
13.05.2022 15:52 Відповісти
Ердоган трошки ********. Тим більше що РФ це спадщина татаро-мнголів а Туреччина тюркські народи. Десь Ердогана підсвідомо тягне до *****.
показати весь коментар
13.05.2022 15:28 Відповісти
Тюрки це не монголи.
В Україні теж є тюркські племена - киримли (кримські татари), кримчаки, гагаузи. Вони нащадки половців і печенігів та огузів- тобто родичі турків.
показати весь коментар
13.05.2022 16:01 Відповісти
Від Туреччини я такого не очікував, думав єдина країна, яка відкрие свое піддувало на рахунок протесту проти вступу буде Угорщина.
показати весь коментар
13.05.2022 15:29 Відповісти
Просто все забыли что Эрдоган как кстати и Алиев диктаторы, а диктаторы стратегически не могут быть на стороне Демократий. Да, сейчас он союзник а завтра...?
показати весь коментар
13.05.2022 15:33 Відповісти
І тут знайшовся свій Орбан. А казали що вступ пройде гладко і швидко. Ну всюди знайдеться іуда.
показати весь коментар
13.05.2022 15:42 Відповісти
Ну все понятно ,Эдик за чью песочницу ты топишь. Кто бы говорил о рассаднике и спонсоров террористов. А то что кремль фиансирует и снабжает оружием все террористические организации мира Эдик что молчит. Еще и *гарантию безопасности* нам хочет дать. С такими гарантами и врагом не нужно
показати весь коментар
13.05.2022 15:43 Відповісти
З якого дива курди терористи? Бо не погоджуються бути окупованими Туриччиною?
А якщо вони вільно живуть в Швеції та Фінляндії - то ніякі вони не терористи.
показати весь коментар
13.05.2022 15:46 Відповісти
решил сыграть под дулочку *****
показати весь коментар
13.05.2022 15:47 Відповісти
Ukrainci , bairaktari haroshoje delo , no Turcija vam ni drug , kak i Kitaj ! Ani druzja , paka im vigodno , vsegda eta pomnite i svaju vladu derzhite podalshe at apramechevih reshenij !
показати весь коментар
13.05.2022 15:49 Відповісти
Eta vaina dalzhna izmenitj mnogoje v miru , i reorganizaciju NATO vtom chisle !
показати весь коментар
13.05.2022 15:50 Відповісти
А чому євреям ООН країну зробила, а курдам ні?
показати весь коментар
13.05.2022 15:51 Відповісти
Хороший вопрос. Кстати только что узнал фильм "царство небесно" там Салах Ад Дин так вот он курд. А вообще как я понимаю курды опасные ребята которые даже без государства не особо хотят кому то подчиняться и им плевать кто перед ними. И турки их очень бояться)
показати весь коментар
13.05.2022 15:59 Відповісти
Нащадки давніх войовничих ассирійців чи я щось наплутав?
показати весь коментар
13.05.2022 16:03 Відповісти
там как у нас всех понемногу. Вот у нас славяне, викинги, сарматы, скифи, кимерийцы и в итоге глянь какие вояки свободолюбивые. Вот и у них и ассирийци и персы я подозреваю что и хеты всякие народы, в том числе скорее всего скифи те что жили в азии вот и получается гремучая смесь. У них кстати иногда рождаются светловолосые с голубыми глазами. Арии кароче))
показати весь коментар
13.05.2022 17:40 Відповісти
Ну не курвамать? І тут знайшло штурпак! А най тобі…
показати весь коментар
13.05.2022 15:52 Відповісти
не ожидал что Турция окажеться консервной банкой. С другой стороны Украине не мешает и хорошо но все же.
показати весь коментар
13.05.2022 15:54 Відповісти
Населення Курдистану 36 млн. Звичайно, їм не можна мати свою державу, чи не так пане Ердоган?
показати весь коментар
13.05.2022 16:01 Відповісти
ще один помічник
показати весь коментар
13.05.2022 16:01 Відповісти
Где то он прав, там понаехло много москалей, а они генетиеские террористы.
показати весь коментар
13.05.2022 16:01 Відповісти
Украина отказалась признавать геноцид армян несмотря на давление которое возможно было - если вы гражданин Азербайджана то вам тоже наверное это интересно + турецкий бизнес нехило так зарабатывал на инфраструктурных проектах в Украине...учите матчасть...
показати весь коментар
13.05.2022 16:20 Відповісти
Швеция признала и осудила геноцид армян (о финах не знаю) + вопрос курдов для Турции оочень болезненный - примерно как признание крыма мацковским или дыныры самостоятельной для украинцев...ожидаемая реакция...
показати весь коментар
13.05.2022 16:08 Відповісти
Более точным - как признание Крыма крымско-татарским. У курдов нет своего государства, куда бы они могли эмигрировать, если их в других государствах что-то не устраивает.
показати весь коментар
13.05.2022 17:36 Відповісти
Він уточнив, що в цих країнах ведуть діяльність представники "Робочої партії Курдистану", яку Анкара вважає терористичною організацією.,що можна хотіти від рашистського турецького дружбана , котрий привів це уточнення і не уточнює, що Фінляндія і Швеція є сусідами рашистського окупанта і вбивці українського народу, країною, котру визнають спонсором і розсадником світового тероризму і притулок котрий собі знаходить і в Турції в лиці Ердогана.???
показати весь коментар
13.05.2022 16:13 Відповісти
Ну от відраху видно, що посадовці нато не вчили добре історію про отоманську імперію, про монголо-татарське іго. Бо тоді би все було по-інакшому.
Шо мусульмани, що кацапи - все одне і те ж. Але мусульманам, якшо вигідно, то вони і в рай підуть. Тобто - хлопці з нато - відкривайте підручники історії.
показати весь коментар
13.05.2022 16:19 Відповісти
почалось! Може час виключити туреччину і угорщину із НАТО?
показати весь коментар
13.05.2022 16:23 Відповісти
восток дело тонкое...
а турки ваще тонко-тонкие ))) особенно когда хочется и рыбку съесть...и с умным видом остаться...
показати весь коментар
13.05.2022 16:31 Відповісти
М-дааа... Фігово...
показати весь коментар
13.05.2022 16:35 Відповісти
да уж... везде найдётся своё *****
показати весь коментар
13.05.2022 16:45 Відповісти
Украине надо быть осторожными с турецким руководством.
показати весь коментар
13.05.2022 16:54 Відповісти
Иного не ожидалось!
- Турция захватила серверный Кипр
- Турция купила орковское ПВО (вместо натовского) хотя все страны НАТО протестовали
- Турция вбрасывала беженцев а ЕС, точно так как лукашенко в польшу.
- Турция разделила с орками север Сирии (думаю турки так же нацелены на Крым
- и так далее
--------------------------
Спасибо за Байрактары - это плюс, но что в замен? Это не озвучено ещё, но сильно удивит. По сравнению с турками - немцы (которых правильно критикует посол) покажутся бандеровцами.
Нужно держаться Запада, в целом и отдельных стран особенно (США-Британия-Голландия-Скандинавия-Польша-Прибалтика-Канада).
показати весь коментар
13.05.2022 17:16 Відповісти
Это значит, что Россия подарит Эрдогану Сирию и Карабах.
Народ, диктатор есть диктатор. То же касается Азербайджана. Это не европейские страны и народы. Они естественные союзники России. Помогите Грузии и Армении освободится от турецко- российского гнета. Армянский и грузинский народы молятся за победу Украины и помагают как могут. Диаспоры рядом с Украиной и все прогрессивные силы в этих странах также с Украиной. Армений и Грузия будут рады быть союзниками победившей рашизм великой Украины.
показати весь коментар
13.05.2022 17:27 Відповісти
Твоя армения на государственном уровне признала оккупацию Крыма.
показати весь коментар
13.05.2022 17:54 Відповісти
Эрдоган договорился о чём-то с Путиным. Гнида турецкая.
показати весь коментар
13.05.2022 17:41 Відповісти
Слышали про Тюркский союз? Штаб квартира находится в Стамбуле. Членами являются Турция, Азербайджан, Венгрия (не удивляйтесь, начали себя позиционировать как тюрки). В организации наблюдателями являются Гагаузская автономия, Крымские татары. Идея - пантуркизм, Цель - Великий Туран. Несколько фактов беспринципности стран
1. Венгрия продала Азербайджану аЗербайджанского офицера Рамиля Сафарова, который зарубил топором спящего армянского офицера на сборах НАТО в Будапеште. Приговоренного на пожизненный срок азера отправили в Баку, где его почетно встретили у трапа самолета и обьявили героем.
2. Гагаузия - совковое болото в Европе
3. Азербайджан - потомственная диктатура гбшников. 22 февраля заключила союз с Россией. С помощью России и Турции применила все варварские методы войны против армян Карабаха. Использовала исламских наемников из Сирии.
4. Крым - на всех картах фигурирует как территория Великого Турана.
показати весь коментар
13.05.2022 17:56 Відповісти
Вот читаю, и удивляюсь насколько ты тупой. А ЕС что по твоему? Не аналог Турана? Иои в твоем понятии если европа такое деоает, это правильно и хорошо, если другие хотят сделать это вне европы, это плохо и неправильно?
показати весь коментар
13.05.2022 18:04 Відповісти
Казочки такі казочки)
показати весь коментар
13.05.2022 21:38 Відповісти
Турция - тюрьма народов.
Вдумайтесь. 30 млн курдов лишены прав в этой стране
Были уничтожены и изгнаны из исконных - армяне, греки, ассирийцы
Турция в 21 веке нацеливается на территории всех соседей - Болгария, Греция, Молдова, Украина, Грузия, Армения, Иран, Ирак, Сирия, Кипр.
Рассадник порока и лицемерия.
показати весь коментар
13.05.2022 18:09 Відповісти
Я вообще не понимаю что там турки делают.

Там одни европейские народы. А турки азиатский народ.

И они еще зачем-то ждут вступления в ес.

К тому же Эрдоган - диктатор. Зачем Турцию взяли в нато?
показати весь коментар
13.05.2022 18:11 Відповісти
Куди там любителі туркла поділися?
показати весь коментар
13.05.2022 18:14 Відповісти
Не бойся, тут.
показати весь коментар
13.05.2022 18:31 Відповісти
и вы считаете тут он прав?
показати весь коментар
14.05.2022 02:00 Відповісти
Кождый ловит свой момент.Это нормально. С-400 вспоминаем. И это пока заява
показати весь коментар
13.05.2022 18:47 Відповісти
В когось ще є сумніви, що пЕрдоган - теж саме *****, версія 2.0.
показати весь коментар
13.05.2022 19:57 Відповісти
 
 