Туреччина проти вступу Фінляндії та Швеції до НАТО, бо вони - "притулок для терористичних організацій", - Ердоган

Туреччина не дивиться позитивно на намір Швеції і Фінляндії вступити до НАТО. Оскільки вважає скандинавські країни притулком для "терористичних організацій".

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "РБК Україна".

"У нас немає позитивної думки. Скандинавські країни схожі на гостьові будинки терористичних організацій. Ті, хто підтримує тероризм, знаходяться в парламентах цих країн", - зазначив він.

Він уточнив, що в цих країнах ведуть діяльність представники "Робочої партії Курдистану", яку Анкара вважає терористичною організацією.

Зазначимо, Туреччина є членом Північноатлантичного альянсу, тому її схвалення необхідне для вступу Швеції та Фінляндії.

Нагадаємо, очікується, що Фінляндія офіційно оголосить про подачу заявки на вступ до НАТО вже 15 травня.

А Швеція повинна визначитися і подати заявку 16 травня.