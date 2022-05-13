Шольц зателефонував Путіну, щоб пояснити, що в Києві немає нацистів і закликав припинити вогонь
Канцлер Німеччини Олаф Шольц сьогодні зателефонував президенту РФ Володимиру Путіну і закликав його до припинення вогню, а також запевнив, що жодних "нацистів" при владі в Україні немає.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.
"Три речі з сьогоднішньої довгої телефонної розмови з Путіним: в Україні має бути припинення вогню якнайшвидше. Твердження, що там правлять нацисти, хибне. І я вказав на відповідальність Росії за глобальну продовольчу ситуацію", – написав Шольц у Twitter.
Пресслужба Кремля повідомила, що у розмові з канцлером ФРН Путін поскаржився, що переговори між Україною та РФ нібито заблоковані Києвом, знову говорив про "захист Донбасу", намагаючись виправдати повномасштабне вторгнення окупантів в Україну, а також заявив про нібито порушення міжнародного гуманітарного права з боку захисників Маріуполя.
И наш осёл туда-же!
Основываясь на этом, Шольц должен был спросить у Путина, о какой защите жителей Донбасса идёт речь, если РФ за последние месяцы убила десятки тысяч мирных жителей только Мариуполе?
Он же из Германии. Фашист нацисту глаз не выклюет.
Шольц много говорит, да мало, что делает. От поставок вооружения из Германии просто не знаем где складывать даже! Сарказм.
Так ось - НАТО - це "отстой". У 1940 році, коли німці окупували Париж, французи відкрили там публічні дома для німецьких офіцерів. Аби "не дратувати Гітлера".
За ці 80 років нічого не змінилось. Французи хотіли б, щоб в Києві відкрили публічні дома для кацапні, аби не дратувати путлєра.
На жаль, наша молодь, не знаючи історію Європи, береться коментувати старших.
Майбутня життєздатна система безпеки в Європі -Україна+Польща+Британія+країни Балтії. Цей альянс має отримати статус особливого партнера США.
Всі інші формати - "отстой"!
французи і німці бояться що параша на них обідиться і не дасть газу
то не хочуть давати Україні зброю а сидять на телефонах
Задійте французький легіон і спасіть АЗОВЦІВ, якщо Ви самі не можете цього зробити.