Шольц зателефонував Путіну, щоб пояснити, що в Києві немає нацистів і закликав припинити вогонь

Канцлер Німеччини Олаф Шольц сьогодні зателефонував президенту РФ Володимиру Путіну і закликав його до припинення вогню, а також запевнив, що жодних "нацистів" при владі в Україні немає.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

"Три речі з сьогоднішньої довгої телефонної розмови з Путіним: в Україні має бути припинення вогню якнайшвидше. Твердження, що там правлять нацисти, хибне. І я вказав на відповідальність Росії за глобальну продовольчу ситуацію", – написав Шольц у Twitter.

Пресслужба Кремля повідомила, що у розмові з канцлером ФРН Путін поскаржився, що переговори між Україною та РФ нібито заблоковані Києвом, знову говорив про "захист Донбасу", намагаючись виправдати повномасштабне вторгнення окупантів в Україну, а також заявив про нібито порушення міжнародного гуманітарного права з боку захисників Маріуполя.

