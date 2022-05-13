УКР
Шольц зателефонував Путіну, щоб пояснити, що в Києві немає нацистів і закликав припинити вогонь

шольц,путін

Канцлер Німеччини Олаф Шольц сьогодні зателефонував президенту РФ Володимиру Путіну і закликав його до припинення вогню, а також запевнив, що жодних "нацистів" при владі в Україні немає.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

"Три речі з сьогоднішньої довгої телефонної розмови з Путіним: в Україні має бути припинення вогню якнайшвидше. Твердження, що там правлять нацисти, хибне. І я вказав на відповідальність Росії за глобальну продовольчу ситуацію", – написав Шольц у Twitter.

Пресслужба Кремля повідомила, що у розмові з канцлером ФРН Путін поскаржився, що переговори між Україною та РФ нібито заблоковані Києвом, знову говорив про "захист Донбасу", намагаючись виправдати повномасштабне вторгнення окупантів в Україну, а також заявив про нібито порушення міжнародного гуманітарного права з боку захисників Маріуполя.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Путін отримав протилежне тому, що хотів, а саме - більше, а не менше НАТО", - Шольц

путін володимир Шольц Олаф
Терорист номер один в світі добре розуміє, що нацисти в наш час є тільки на московії, він добре розуміє, що набрехав, але це йому потрібно для своєї тупої орди, бо як вони будуть йти на війну?
13.05.2022 15:24 Відповісти
Вот, мля, новость. А то он ,****, не знал
13.05.2022 15:22 Відповісти
Да перестаньте вы звонить этому путину!
13.05.2022 15:21 Відповісти
13.05.2022 15:21 Відповісти
Ех! Жаль америкоси, Бен Ладена знищили,- так би Шольц з Макроном і йому по черзі звонили Б...
13.05.2022 16:19 Відповісти
Краще б він гівна наївся. Був би той же ефект.
13.05.2022 17:54 Відповісти
13.05.2022 15:22 Відповісти
13.05.2022 15:24 Відповісти
одна польза от звонков..... Вова напрягается и психует ..... и чем часто и сильно ***** будет психовать- тем быстрее откинет свои копыта и рога с хвостом..
13.05.2022 15:29 Відповісти
Жодної користі від дзвінків ***** немає, це навпаки лише шкодить, так як це розцінюється ним як слабкість і безхребетність Європи, і змушує його думати, що якшо ще трохи піднажати то вони здадуть йому Україну!
13.05.2022 15:51 Відповісти
просто кінчена хвойда, як і макарон. Думаю ЄС в цьому вигляді, як зараз, скоро не буде, буде Північно-Східний ЄС, без швабів жабоїдів і Мадярів
13.05.2022 15:24 Відповісти
Ще один. Правду Мельник казав - ковбаса.
13.05.2022 15:24 Відповісти
никакого самолюбия, сплошная меркантильность
13.05.2022 15:25 Відповісти
Дожилися, на чолі ведучих країн Европи імпотент Шольц і гей Макрон. Зрозуміло ,чому Британія не схотіла мвти з ними справи.
13.05.2022 15:26 Відповісти
смішно
13.05.2022 15:26 Відповісти
....одному и другому есть о чем поговорить...
13.05.2022 15:26 Відповісти
13.05.2022 15:26 Відповісти
слив меркантильных шольцев
13.05.2022 15:26 Відповісти
Макроны с Шольцами всё никак не уймутся!..
И наш осёл туда-же!
13.05.2022 15:27 Відповісти
Объясните кто-нибудь дебилу что кацапские сказки про "нацистов в Украине"- это лишь повод. А то совсем уж жалко пресмыкается.
13.05.2022 15:29 Відповісти
та прекрасно вони все розуміють.шо ніяких нацистів нема.то для дєбілів в рашці казки...в )(уйла інша задача знищити Україну от і все
13.05.2022 15:38 Відповісти
Дядя Шольц, ты дурак? Он прекрасно знает, что никаких нацистов тут нет, ему просто нужен повод для захвата Украины. Хватит звонить террористу-маньяку!
13.05.2022 15:29 Відповісти
Угу, а то путін не знає, що в Києві нацистів немає. Повторюся ще раз: ще в 2014р. я казала, що Німеччина та Франція Україну підтримувати не будуть. Ну вірніше, вони на словах підтримували, а діями примушували Україну капітулювати. І зараз керівництво Німеччини ганьбиться по повній. Та й Франція не відстає. Та там таких країн до біса. Просто це самі значущі.
13.05.2022 15:29 Відповісти
Всі нацисти в москві
13.05.2022 15:31 Відповісти
Якась дитина цей Шольц, не розуміє справжніх мотивів нападу путіна на Україну. Ще б переконував його, що в Україні немає "біолабораторій які заражають голубів вірусом проти слов'ян". ))
13.05.2022 15:33 Відповісти
Путин срежиссировал создание ЛНР и ДНР, по его же приказу их 8 лет обстреливали чтобы обвинить Украину. Но даже официально за 2020 год погибло всего 29 мирных жителей по обои стороны разграничения

Основываясь на этом, Шольц должен был спросить у Путина, о какой защите жителей Донбасса идёт речь, если РФ за последние месяцы убила десятки тысяч мирных жителей только Мариуполе?
13.05.2022 15:36 Відповісти
емануель.....пам'ятаю порно фільми ГДР і ФРН
13.05.2022 15:36 Відповісти
как будто бы он не знает, он сам это придумал и рабсиянам через говорящие головы это внушил.
13.05.2022 15:38 Відповісти
Що ж це за гра у піддавки? Кремль загарбує території,а фріц йому розказує,що там грибів нема,бо він був і теж шукав.
13.05.2022 15:46 Відповісти
фріц навіть не сказав, що ***** (кремл) є агресором і окупантом.
13.05.2022 15:51 Відповісти
"путін [...] заявив про нібито порушення міжнародного гуманітарного права з боку захисників Маріуполя" - подібними заявами московити вже неодноразово показували, що вони цинічно ржуть і стібуться з нас і зі всього світу. Вони мислять шаблонами злочинців і для них будь-які прояви миролюбства та чесної дипломатії - це прояви слабкості і ознака "тєрпіл". Вони розуміють лише мову сили.
13.05.2022 15:47 Відповісти
Разговор двух невменяемых.
13.05.2022 15:50 Відповісти
они реально тупые? неужели не понятно что для русни это только повод и они прекрасно понимают что нет тут никаких фашистов
13.05.2022 15:52 Відповісти
Шольц, ти дурак? ***** про це знає, у ***** друга мета.
13.05.2022 15:55 Відповісти
"жодних "нацистів" при владі в Україні немає". Это он имеет в виду, что остальные, кто не во власти - все нацисты? А в наРФии он нацизма в упор не видит? И в народе, и во власти!
Он же из Германии. Фашист нацисту глаз не выклюет.
Шольц много говорит, да мало, что делает. От поставок вооружения из Германии просто не знаем где складывать даже! Сарказм.
13.05.2022 15:58 Відповісти
З ****** розмовляти- тільки час гаяти.
13.05.2022 16:03 Відповісти
Коли я пишу, що НАТО - це вже "отстой", тут купа збуджених коментаторів вилазить.
Так ось - НАТО - це "отстой". У 1940 році, коли німці окупували Париж, французи відкрили там публічні дома для німецьких офіцерів. Аби "не дратувати Гітлера".
За ці 80 років нічого не змінилось. Французи хотіли б, щоб в Києві відкрили публічні дома для кацапні, аби не дратувати путлєра.
На жаль, наша молодь, не знаючи історію Європи, береться коментувати старших.
Майбутня життєздатна система безпеки в Європі -Україна+Польща+Британія+країни Балтії. Цей альянс має отримати статус особливого партнера США.
Всі інші формати - "отстой"!
13.05.2022 16:03 Відповісти
Не *****. Є нацист - то є я.
13.05.2022 16:04 Відповісти
Шольц, брось глистов облюбовать. Они тебе спасибо не скажет.
13.05.2022 16:08 Відповісти
макрон передав шольцу телефон,
французи і німці бояться що параша на них обідиться і не дасть газу
то не хочуть давати Україні зброю а сидять на телефонах
13.05.2022 16:11 Відповісти
Світові країни повинні перестати телефонувати терористу номер 1. Із вбивцею цілої нації не має про що говорити. Тобто, навпаки, ЙОГО потрібно просто ігнорувати. Ось тоді він сам почне дхвонити до всіх. А то і макрон підстилається і шольц в очі заглядає. ПЕРЕСТАНЬТЕ це робити. Включіть здоровий глузд.
Задійте французький легіон і спасіть АЗОВЦІВ, якщо Ви самі не можете цього зробити.
13.05.2022 16:12 Відповісти
Боюсь, ему придётся периодически названивать, чтобы можно было макать наших путинфершееров в факт, что путин нихт фершеит.
13.05.2022 16:23 Відповісти
Я був кращої думки про Шольца. То то він в Київ їхати не хоче.
13.05.2022 16:24 Відповісти
И это канцлер европейской страны ?
13.05.2022 16:32 Відповісти
Світ, а особливо Україна потерпає від наслідків євротолерастії.
13.05.2022 16:45 Відповісти
Интересно: Гитлеру часто звонили "европейские лидеры"?
13.05.2022 16:45 Відповісти
Ох как хочется немцам и французам вытащить россию из под санкций, как хочется зарабатывать на россии. Так и бегут Макрон и Шольц один перед другим уговаривать Путина. Вот только не понимают эти жадные придурки, что путину плевать на весь мир, на экономику, на россиян, ему главное захапать Украину , воссоздать дореволюционную российскую империю с Польшей , Балтийскими странами и даже Финляндией. И все эти шольцы, макроны, додоны и орбаны, все они не стоят для него ровным счетом ничего. Он ими пользуется и просто презирает. Уважает реальную силу Ердогана, Байдена и китайца Сен зен Пина. Даже Зеленского он ненавидит но не презирает.
13.05.2022 16:49 Відповісти
Цікаво, чи можна під час дзвону визначити геолокацію Путлера? Ну ви розумієте для чого.
13.05.2022 16:57 Відповісти
Американці вже попередили пуйла, що їм відомі точні координати всіх його бункерів і коли він там знаходиться. Їм все відомо про місцезнаходження пуйла, йому вже ніде сховатися.
13.05.2022 21:27 Відповісти
Я больше не могу терпеть Шольца. Это отстой! О чем можно говорить с Путиным 75 минут? Обезьяна в Кремле уже не восприимчива. Эти социалисты позор для Германии.
13.05.2022 16:58 Відповісти
Отмазка на будущее. "Я сделал все возможное, 75 минут пытался его убедить, а он не согласился. Поэтому придется его убить."
13.05.2022 19:16 Відповісти
О це так номер) Шольц в іодіота бавиться? ***** ібануте, але не тупе. О це так номер.
13.05.2022 18:26 Відповісти
Після дзвінка ***** зрозумів, що Шольц дебіл
13.05.2022 20:36 Відповісти
Дарма Шольц старається. Пуйло сам йому все розкаже, потім покличе луку і той покаже, куди Шольцу йти - всі 4 напрямки на... мапі.
13.05.2022 21:21 Відповісти
Ой ржу не могу... Два диби-ла это сила..... Макрон и Шольц....
14.05.2022 03:45 Відповісти
 
 