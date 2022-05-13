Мінцифри запускає гранти на підтримку бізнесу під час війни. Хто та як може подати заявку?
Грантовий фонд розрахований на підтримку 300 підприємств мікро- і малих підприємств. Їхня підтримка під час війни — одне з найважливіших завдань держави, оскільки вони становлять фундамент економіки країни.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
"Грант — 125 тисяч гривень (€4000). Заявку можна подати відсьогодні на порталі Дія", - йдеться у повідомленні.
Подати заявку на грант можуть наступні категорії підприємців:
- бізнес, який розміщений в області, де ведуться або велися бойові дії;
- бізнес, який виїхав з цих областей та тимчасово розгорнувся в більш безпечному місті;
- бізнес, який постраждав внаслідок бойових дій, але все одно продовжує працювати та може це підтвердити.
Федоров зазначив, що пріоритет у відборі надається компаніям, які створюють життєво необхідні товари для українців та ЗСУ. Відбором заявок буде займатися комісія з незалежних бізнес-експертів.
Детальну інформацію про програму можна дізнатися на порталі Дія. Фонд створено програмою "EU4Business" спільно з Мінцифрою, Мінекономіки і Офісом з розвитку підприємництва та експорту.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
За програмою єПідтримка мені зробили виплату 6000 грн.
Наприклад, підхід до формування КВЕД, які закладені для подання Заяви, має бути більш гнучкий. Більш ширший. Можливо, орієнтований на сферу послуг або на невелике виробництво. Це долучає інші ланки ланцюжків постачальників або користувачів.
По-друге, для районів, де бізнес зруйнований, це дуже мала сума. У районах, де мікро-бізнеси тільки припинили роботу, для відродження така сума може бути корисна. Сподіваюсь, що у цьому проекті буде гарний Feedback або Rückkopplung з потенційними замовниками-підприємцями.
Ще є пропозиція про подальшу комунікацію засновників проекту (Мінцифри з європейськими партнерами) та можливу підтримку мікро-бізнесів, які не потраплять до цих 300-х обранців.
Усе це можна робити паралельно з діючим проектом, не очікуя його завершення.
Якшо почали, то не зупиняйтеся. Йдіть далі.