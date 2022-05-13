Мінцифри запускає гранти на підтримку бізнесу під час війни. Хто та як може подати заявку?

Грантовий фонд розрахований на підтримку 300 підприємств мікро- і малих підприємств. Їхня підтримка під час війни — одне з найважливіших завдань держави, оскільки вони становлять фундамент економіки країни.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Грант — 125 тисяч гривень (€4000). Заявку можна подати відсьогодні на порталі Дія", - йдеться у повідомленні.

Подати заявку на грант можуть наступні категорії підприємців:

- бізнес, який розміщений в області, де ведуться або велися бойові дії;

- бізнес, який виїхав з цих областей та тимчасово розгорнувся в більш безпечному місті;

- бізнес, який постраждав внаслідок бойових дій, але все одно продовжує працювати та може це підтвердити.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 30 тисяч бізнесів із різних регіонів України отримали дешевий ресурс для розвитку власної справи, - Шмигаль

Федоров зазначив, що пріоритет у відборі надається компаніям, які створюють життєво необхідні товари для українців та ЗСУ. Відбором заявок буде займатися комісія з незалежних бізнес-експертів.

Детальну інформацію про програму можна дізнатися на порталі Дія. Фонд створено програмою "EU4Business" спільно з Мінцифрою, Мінекономіки і Офісом з розвитку підприємництва та експорту.