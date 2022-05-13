УКР
Україна не сприйняла ідею Папи Римського про символічне примирення з Росією, - Зеленський

зеленский,франциск

Українське суспільство не сприйняло ідею Папи Римського Франциска, коли двоє людей символічно разом несли український та російський прапори у Ватикані.

Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю італійському телеканалу Rai 1, інформує Цензор.НЕТ.

"Я вам поясню, як наше суспільство на це реагує: коли Папа молиться за Україну, ми йому завжди вдячні. Коли він показував на прикладі двох людей, які несли український і російський прапори, що повинна бути дружба, ми не змогли це сприйняти", - сказав Зеленський.

Він пояснив це тим, що зараз в Україні таке ставлення до російського прапора, його сприймають як символ загарбників.

"Відбувся ментальний розкол, це вже не той прапор, що підіймається на змаганнях, на Олімпіадах. Сьогодні це прапор, з яким вони вбивали нас. І у нас ця асоціація. Складно зрозуміти, коли це прямо не стосується вас", - додав президент.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Ватикані провели скандальну акцію примирення, хрест таки тримали українка і росіянка. ВIДЕО

Нагадаємо, у Страсну п’ятницю, 15 квітня, на одному з відрізків традиційної Хресної дороги в Римі, хрест тримали українка і росіянка, що мало символізуювати примирення двох народів.

Ватикан (170) Зеленський Володимир (25542) Папа Римський (339)
+33
Россию можно понять,простить и закопать..
13.05.2022 15:35 Відповісти
+33
сначала закопать, а там посмотрим
13.05.2022 15:39 Відповісти
+20
К сожалению Франциск во время этой войны показал себя никак. С чем это связанно, уже предмет споров, но это явно не внятная и не чёткая позиция Лидера и персоны, к которой немало людей прислушиваются по всему миру
13.05.2022 15:38 Відповісти
Россию можно понять,простить и закопать..
13.05.2022 15:35 Відповісти
сначала закопать, а там посмотрим
13.05.2022 15:39 Відповісти
просто закопать зарыть, там нехер смотреть
13.05.2022 23:31 Відповісти
А можна просто закопати?
13.05.2022 18:02 Відповісти
Люди з "дивною поведінкою" у владі України , - хворі... чи "слуги" не українського, а саме ординського народу ?

Сердешний ЗЄля бідкається про збереження росії... : "Президент України вважає, що путін вже не зможе зберегти своє лице, але ще може зберегти роcію"...

А українці, обираючи його президентом, щиро надіялися на те, що він турбуватиметься про збереження та розквіт саме України...

https://rubryka.com/2022/05/13/prezydent-********-vvazhaye-shho-putin-vzhe-ne-zmozhe-zberegty-svoye-lytse-ale-shhe-mozhe-zberegty-rociyu/?fbclid=IwAR2Hg9i32r2JnUHkNBwyIMUCGqd52xq0A_qmxf6uXD6gCfMwFw6qdtkzHHo
13.05.2022 18:12 Відповісти
Володька сьогодні в ударі
13.05.2022 15:36 Відповісти
воняет много?
13.05.2022 15:38 Відповісти
Допоки тебе тут не було, нічим не воняло.
13.05.2022 15:56 Відповісти
К сожалению Франциск во время этой войны показал себя никак. С чем это связанно, уже предмет споров, но это явно не внятная и не чёткая позиция Лидера и персоны, к которой немало людей прислушиваются по всему миру
13.05.2022 15:38 Відповісти
Как всегда, Ватикан говорит что его дело-сторона. Миру-мир и т. Д.
Никаких чётких заявлений
13.05.2022 15:43 Відповісти
он же божий помазанник, типа... забыл уже как огнем и мечем выжигали города во время крестовых походов....
13.05.2022 16:10 Відповісти
Показав себе, як банальний барига (можна просто читати як ЧМО) бо в банку Ватикану дохєра москальського бабла, от і трясеться, щоб не вивели, або не конфіскували.
Тупо продажні церковні тварі
13.05.2022 17:49 Відповісти
папа махав кадилом--у відповідь помахали йому
13.05.2022 15:40 Відповісти
одним словом понти-фіґ
13.05.2022 15:41 Відповісти
Нас прийшли вбивати і ми маємо зцим змиритись?
13.05.2022 15:40 Відповісти
І мирні перемовини з фуйлом ми теж не сприймемо
13.05.2022 15:41 Відповісти
Тезка),тьфу-тьфу...
13.05.2022 15:41 Відповісти
"а я сейчас вам покажу, откуда ...."
13.05.2022 15:41 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=2H2Fcj7Scl8 А я вам сейчас покажу... ВИДЕО
13.05.2022 16:01 Відповісти
вікарій Христа так седе не поводить..
от ІоаннПавло 2 - це приклад для наслідування-настоящий Папа
13.05.2022 15:42 Відповісти
Одесса - мама послала Римского папу!
13.05.2022 15:42 Відповісти
Світові організації показали себе ,як імпотенти..нічого вони не вирішують і не взмозі вирішити..Це збіговисько бюрократів і озабоченців..Ніякого колетивно єднання.ніякої колективної безпеки--кожен за своє..А інше все бздура
13.05.2022 15:44 Відповісти
А я не вижу никаких движений в сторону. Например Папа Римский мог договорится о процедуре эвакуации или не важно как называется с Азовстали. Але, Папа. Применение бывает после покаяния, а тут люди даже от своих планов не отказались.
13.05.2022 15:45 Відповісти
Вже 300 років нас примиряють і пояснюють, шо ми ніби то брацкіє народи. Хер там. Або ми їх знищимо, або вони нас. Інших варіантів нема.
13.05.2022 15:47 Відповісти
Чим більше читаю заяв зєлєнскага, тим сильніше переконуюсь, що він не політик, а генератор випадкових речень із методичок пропагандона подоляка. Із 100% відсотків його заяв - 50% буде прямою протилежністю, того, що він казав у інших 50%.
13.05.2022 15:48 Відповісти
Примирення з кацапськими терористами, ґвалтівниками, педофілами, вбивцями і садистами? Нехай краще Папа бере ***** під руки і разом з ним іде слідом за російським військовим кораблем.
13.05.2022 15:49 Відповісти
ЦІкаво,як там поживають гроші ***** в банку Ватикану,який офіційно називається Інститут релігійних справ? Папі не цікаво?
13.05.2022 15:50 Відповісти
это дерьмо феерит о папа потому что у папы просили помочь Азову, который зе дерьмо сливает
13.05.2022 15:51 Відповісти
Зеля показывает медленный прогресс. С таким успехом может даже куйлу перестанет желать смотреть в очко
13.05.2022 15:51 Відповісти
Папа, яке примирення після злочинів? Після злочинів може бути тільки покарання!
13.05.2022 15:53 Відповісти
Может с ними ещё и в десна лупонутся? Братья ж, ******
13.05.2022 15:54 Відповісти
В цій ситуації Зеленський нарешті в адекваті.
13.05.2022 15:56 Відповісти
Папа, иди до мами. До Бениной мамы
13.05.2022 15:58 Відповісти
Пора папу менять
13.05.2022 15:58 Відповісти
на маму?
13.05.2022 16:00 Відповісти
Что то я не помню когда с Гитлером примерялись. Интересно было бы увидеть как узники асвенцима и израильтяне несли вместе фашистский и израильский флаг
13.05.2022 15:59 Відповісти
Католическая церковь очень даже примирялась с Гитлером.
13.05.2022 18:24 Відповісти
*** війна йде, москалі вбивають українців яке примирення
хіба що з дохлими москалями можна примиритись
13.05.2022 16:01 Відповісти
Чим більше я спостерігаю за Недіяльністю ватикану, тим більше переконуюсь, що це абсолютно проплачена кацапами структура. Він же ж має знати добре біблію. Вічно щос витягне на верх ну тільки кацапщиною смердить. Тобто, він хоче нам сказати, що маємо підставити і другу щоку кацапам?
Перемиря з кацапами, та навіть кацапам такого не побажаю. Є тільки один вихід - зруйнувати все те що знаходиться від кордону з Балтією і до уралу. А те що за уралом - то вже не наша справа. Там і китайці все зрозуміють.
13.05.2022 16:04 Відповісти
допоки катування триває - жертва не зможе ані простити ані просто виправдвти існування ката.

ПАПА ЗЛАМАВСЯ, ПОЛЯКИ, БУДЬ ЛАСОЧКА, ПРИШЛІТЬ НОВОГО, ІЗ НОРМАЛЬНОЮ ЗДОРОВОЮ МОРАЛЛЮ
13.05.2022 16:07 Відповісти
По ходу це була ідея Єрмака, Поуп Франциск її тільки сплагиатив...
13.05.2022 16:10 Відповісти
Папа, не морочь голову
13.05.2022 16:14 Відповісти
Яке примирення після Маріуполя Бучі і інших.Тобто ПАПА думає так можна вбивати катувати гвалтувати скільки завгодно а потім прийшли потиснули руки і примирилися?Воно кончене !
13.05.2022 16:16 Відповісти
vot nepoimu - chevo eti popi ljezut vezde gde ih neprosjat.....na ulice 21 vek a tut kaie to dikari so srednjevekovje esho pontujutsa.....shlite ih NAh
13.05.2022 16:16 Відповісти
Українське суспільство не сприйняло ідею касіра рашистських грошей в банку Ватікана , і по сумісництву Папи Римського Франциска, коли двоє людей символічно разом несли український та російський прапори у Ватикані.
13.05.2022 16:18 Відповісти
Папа- пустое место, как и ООН. Ла-ла-ла-- лишь бы тебя не трогали.
13.05.2022 16:31 Відповісти
тупой
13.05.2022 17:02 Відповісти
Ти ба, Макрона за перемовини з ****** ледве матюками не крив, а конченому попу і слова сказати не може...
13.05.2022 18:17 Відповісти
....а где карлик бабки прячет свои...то-то же.
13.05.2022 18:41 Відповісти
 
 