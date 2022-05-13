Україна не сприйняла ідею Папи Римського про символічне примирення з Росією, - Зеленський
Українське суспільство не сприйняло ідею Папи Римського Франциска, коли двоє людей символічно разом несли український та російський прапори у Ватикані.
Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю італійському телеканалу Rai 1, інформує Цензор.НЕТ.
"Я вам поясню, як наше суспільство на це реагує: коли Папа молиться за Україну, ми йому завжди вдячні. Коли він показував на прикладі двох людей, які несли український і російський прапори, що повинна бути дружба, ми не змогли це сприйняти", - сказав Зеленський.
Він пояснив це тим, що зараз в Україні таке ставлення до російського прапора, його сприймають як символ загарбників.
"Відбувся ментальний розкол, це вже не той прапор, що підіймається на змаганнях, на Олімпіадах. Сьогодні це прапор, з яким вони вбивали нас. І у нас ця асоціація. Складно зрозуміти, коли це прямо не стосується вас", - додав президент.
Нагадаємо, у Страсну п’ятницю, 15 квітня, на одному з відрізків традиційної Хресної дороги в Римі, хрест тримали українка і росіянка, що мало символізуювати примирення двох народів.
