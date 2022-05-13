Жінки рашистів із жахом очікують повернення чоловіків з війни: "Настя, я долбо#бом стал у тебя, я вообще #банутый стал. Приеду таким, какой я есть", - перехоплення СБУ. АУДIО

Жінки рашистів із жахом очікують повернення чоловіків додому, бо звірства, які вони чинять на нашій землі, змінили психіку ворожих солдат.

Про це свідчить нова телефонна розмова загарбників, перехоплена СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

На ній п’яний окупант, який зараз "стоїть" на Херсонщині, розповідає дружині про звірства над цивільним населенням України. І цим дуже її лякає.

"Я могу взять человека и в голову "бам"… с пулемета, Калашникова, с ПКМа… сто человек прошить, да. Голову оторвать! Ты что в это не веришь? Настя, я долбо#бом стал, я вообще #банутый стал".

Його жінка стурбовано запитує, як вони зможуть продовжити жити разом, але загарбник цим не дуже переймається: "Когда были гражданские, я гражданских в окопы кидал. Всем по голове стрелял, убивал их. Они плакали, умоляли меня – я их все равно стрелял. Настя, ты на меня не смотри, то, что я у тебя такой "добрый". Я у тебя, какой есть, я приеду таким, какой я есть".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Раздел, руки, на#уй, связал, бл#дь и в ПАЗики загрузил и увезли", - окупант розповідає, як приборкують тих, хто відмовляється наступати проти ЗСУ. АУДIО