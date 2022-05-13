Жінки рашистів із жахом очікують повернення чоловіків з війни: "Настя, я долбо#бом стал у тебя, я вообще #банутый стал. Приеду таким, какой я есть", - перехоплення СБУ. АУДIО
Жінки рашистів із жахом очікують повернення чоловіків додому, бо звірства, які вони чинять на нашій землі, змінили психіку ворожих солдат.
Про це свідчить нова телефонна розмова загарбників, перехоплена СБУ, інформує Цензор.НЕТ.
На ній п’яний окупант, який зараз "стоїть" на Херсонщині, розповідає дружині про звірства над цивільним населенням України. І цим дуже її лякає.
"Я могу взять человека и в голову "бам"… с пулемета, Калашникова, с ПКМа… сто человек прошить, да. Голову оторвать! Ты что в это не веришь? Настя, я долбо#бом стал, я вообще #банутый стал".
Його жінка стурбовано запитує, як вони зможуть продовжити жити разом, але загарбник цим не дуже переймається: "Когда были гражданские, я гражданских в окопы кидал. Всем по голове стрелял, убивал их. Они плакали, умоляли меня – я их все равно стрелял. Настя, ты на меня не смотри, то, что я у тебя такой "добрый". Я у тебя, какой есть, я приеду таким, какой я есть".
русскіє ж зрозуміли, що ГВАЛТУВАТИ МОЖНА
ГВАЛТУВАТИ ДІТЕЙ МОЖНА
ВБИВАТИ НЕОЗБРОЄНИХ ЦИВІЛЬНИХ НОРМАЛЬНО
раша, ви не вірили в БУЧУ
БУЧА ЙДЕ ДО ВАС!
в гіршому........."довбой**об в пакеті"
"Встречай срана героев !!!"
Надо будет принять тайное решение СНБО Украины, согласно которого создать спецслужбу, которая после войны (а рано или поздно огонь прекратится и россияне временно отползут раны зализывать) будет на территории рф искать ВСЕХ, кто участвовал в этой спецоперации и казнить. Просто за сам факт участия в спецоперации, потому что потом сложно будет разобраться - стрелял / не стрелял, убил / ранил / изнасиловал / ограбил / ничего не делал.
Чтобы было по-человечески, надо будет дать шанс : по закону выставить требование прибыть в течение месяца без оружия на территорию Украины и в пункте пропуска сдаться властям. Тогда уголовный процесс и строки лишения свободы от минимум 10 лет до пожизненного за участие в агрессии. По тем, кто прибудет, гарантировать жизнь, судебный процесс, гуманное отношение. Но вряд ли кто прибудет - крайне маловероятно. Вот по таким, по прошествии, скажем, полугода после публичного объявления, что должны прибыть для прохождения процедуры ответственности, - кто не прибыл (а списки участников операции в основном есть - их уже и на этом сайте в значительной мере выкладывали, есть также специальные сайты, где собирается инфа, типа Миротворец) - сначала выставить международный розыск и ещё после безрезультатности в течение следующих полугода - тайное спецрешение СНБО и как угрозу национальной безопасности ликвидировать. По всему миру, в том числе на территории рф. Тупо отправлять спецуру на зачистку и всё. Сколько бы лет не понадобилось. На данный момент задействовано в операции с её начала в 2014 году тысяч 300-400 человек всего (ФСБ, ГРУ, СВР, армия, полиция, Росгвардия, пропагандоны, причастные представители военно-политической, дипломатической, церковной, культурной и деловой элиты, прочие мрази). Из них процентов 10 уже на том свете. Остальными плотно заниматься. Тупо выкосить под ноль. Это не просто наши враги - это угроза всему человечеству.
Он таким был всегда, ему разрешили быть самим собой.
он был таким
хотя война многих выворачивает
но этих могила исправит