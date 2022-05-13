УКР
Жінки рашистів із жахом очікують повернення чоловіків з війни: "Настя, я долбо#бом стал у тебя, я вообще #банутый стал. Приеду таким, какой я есть", - перехоплення СБУ. АУДIО

Жінки рашистів із жахом очікують повернення чоловіків додому, бо звірства, які вони чинять на нашій землі, змінили психіку ворожих солдат.

Про це свідчить нова телефонна розмова загарбників, перехоплена СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

На ній п’яний окупант, який зараз "стоїть" на Херсонщині, розповідає дружині про звірства над цивільним населенням України. І цим дуже її лякає.

"Я могу взять человека и в голову "бам"… с пулемета, Калашникова, с ПКМа… сто человек прошить, да. Голову оторвать! Ты что в это не веришь? Настя, я долбо#бом стал, я вообще #банутый стал".

Його жінка стурбовано запитує, як вони зможуть продовжити жити разом, але загарбник цим не дуже переймається: "Когда были гражданские, я гражданских в окопы кидал. Всем по голове стрелял, убивал их. Они плакали, умоляли меня – я их все равно стрелял. Настя, ты на меня не смотри, то, что я у тебя такой "добрый". Я у тебя, какой есть, я приеду таким, какой я есть".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Раздел, руки, на#уй, связал, бл#дь и в ПАЗики загрузил и увезли", - окупант розповідає, як приборкують тих, хто відмовляється наступати проти ЗСУ. АУДIО

армія рф (18773) СБУ (13379) перехоплення (364)
+20
Якраз пара. Один іде за гроші вбивати, інша чекає кривавих унітазів і пральних машинок. Ідеальна пара.
13.05.2022 16:06 Відповісти
+17
ось на це українці очікують із насолодою

русскіє ж зрозуміли, що ГВАЛТУВАТИ МОЖНА
ГВАЛТУВАТИ ДІТЕЙ МОЖНА
ВБИВАТИ НЕОЗБРОЄНИХ ЦИВІЛЬНИХ НОРМАЛЬНО

раша, ви не вірили в БУЧУ

БУЧА ЙДЕ ДО ВАС!
13.05.2022 16:04 Відповісти
+14
Долб#**, ты меня называла, долб#**, мы с тобою не пара
13.05.2022 16:02 Відповісти
А теперь самое время народную власть на родине устанавливать😂
13.05.2022 16:01 Відповісти
Не приїдуть, шансів повернутися мало.
13.05.2022 20:42 Відповісти
13.05.2022 16:02 Відповісти
Якраз пара. Один іде за гроші вбивати, інша чекає кривавих унітазів і пральних машинок. Ідеальна пара.
13.05.2022 16:06 Відповісти
Була пара
08.07.2022 20:29 Відповісти
Несмотря на все попытки руководства заманить граждан РФ на прохождение службы в Вооруженных силах по контракту, желающих по-прежнему практически нет. Это связано с тем, что сразу после заключения контракта военнослужащих отправляют на "специальную военную операцию" на территории Украины. Так, за апрель месяц пунктом отбора на воинскую службу по контракту в городе Чебоксары (Чувашская республика) отобрано всего 23 человека для прохождения службы в воинских частях Центрального ВО, из которых: 21 отдельная мотострелковая бригада (в/ч 12128, Тоцкое) - 2 прибыло; 15 отдельная мотострелковая бригада (в/ч 90600, Рощинский) - 27 прибыло, 12 из них тут же уволилось; 30 отдельная мотострелковая бригада (в/ч 45863, Рощинский) - 5 прибыло; 201 военная база (в/ч 01162, Душанбе, Таджикистан) - 1 прибыл.
13.05.2022 16:02 Відповісти
"Каким ты был- таким ты и остался!"( С)
13.05.2022 16:02 Відповісти
він так тільки задатки мав, і йшов вбивати укрів, а зараз він на повну розкрутився і вбивати...йому вже глибоко по фіг кого вбивати, він і родину свою може вбити. рашка що потратиться на якісь ресоціалізації, інтеграції і так далі? ні. А самі вони не будуть шукати рішення своїх проблем, да й проблем він вже скоро зовсім в цьому не буде бачити жодних. Не для того його виховували. А виховують завжди жінки. От як вони їх виховували, так вони й будуть мати.
13.05.2022 16:07 Відповісти
Це, незворотнє. Деградація односторонній процес. Чим,й неприпустимі кацапи
13.05.2022 17:41 Відповісти
Ти лапатнік д.....ом не став-ти ним вже народився...
13.05.2022 16:03 Відповісти
Заблуждаешься ,ты ********* ни стал ,ты падло ,всегда им был !
13.05.2022 16:04 Відповісти
13.05.2022 16:04 Відповісти
Ти таким народився, а тільки тепер побачив як люди живуть! Дибіл бл&ть...
13.05.2022 16:04 Відповісти
Там головна надія що муженька укокошать і вона стане вдовою героя росісі, інакше воно повернеться додому й укоколить її, коханця, а потім й себе.
13.05.2022 16:05 Відповісти
Ну чего? Если мародерить в пределах московского кольца можно больше бабок поднять.
13.05.2022 16:08 Відповісти
Мразь кацапська , здохнеш ти на нашій землі і Настю більше не побачишь😠
13.05.2022 16:09 Відповісти
Говорив мені один розумний дід: "Горілка не забирає розум, горілка перевіряє, чи був він взагалі". Так і тут - цей кацап не "став" долбо...., а він ним і був. Як тільки попав у "сприятливі" умови - так все і вилізло. А нормальна людина навіть на війні залишиться нормальною.
13.05.2022 16:09 Відповісти
дело в том что у нас на Херсонщине не слышно про такие зверства. Они тут как бы себе более менее стараються вести и это еще страшнее. Потому что они здесь не зверствуют что бы на всегда остаться и присоединить область. Хотя может потом окажеться что люди многое не знали. Но по сути он может хряпнул на посту где то и геройствует какой он вояка и палач вообще.
показати весь коментар
13.05.2022 16:10 Відповісти
13.05.2022 16:11 Відповісти
Надеюсь, что это водяра и выпендреж.
13.05.2022 16:17 Відповісти
Він міг потрапити на Херсонщину транзитом з Криму після відступу рашистів з півночі України
13.05.2022 16:17 Відповісти
Ти й був довбой*ом , в кращому випадку ти ним і останешся...
в гіршому........."довбой**об в пакеті"
13.05.2022 16:10 Відповісти
Чому це найгірший? Пакет для нього то найкращий випадок... Хотілося б, звісно, щоб воно подохло від страшних катувань...
13.05.2022 16:16 Відповісти
Вот не нужно. Лучше пусть вернётся к себе домой живым после поражения и будет там у себя грабить и убивать.
13.05.2022 16:18 Відповісти
І оце ще треба буде судити? Воно ж невиліковне... Нажаль на обмін ***** саме такі виродки потрібні... (Це якщо пощастить взяти цю тварюку в полон...)
13.05.2022 16:13 Відповісти
Особисто в цих "*********", я вбачаю дуже хорошу новину. Бо коли вони поїдуть деморалізовані у свої мухосранські і чєбоксари, після розгрому в Україні, парашию накриє багаторічна хвиля звірств. Де злочини чєкатіли будуть дитячими забавками.
13.05.2022 16:14 Відповісти
А вместо головы унитаз и стриралку привезет домой
13.05.2022 16:15 Відповісти
"Приеду таким, какой я есть" - так это еще и приехать надо... и скорее всего в пакете.
13.05.2022 16:18 Відповісти
Ягідки повертаються в мордор. Глвалтівники, збоченці, сатисти, вбивці.
"Встречай срана героев !!!"
13.05.2022 16:18 Відповісти
не приедешь ты чмо уже никуда.....
13.05.2022 16:19 Відповісти
Ублюдок. Ничего человеческого.

Надо будет принять тайное решение СНБО Украины, согласно которого создать спецслужбу, которая после войны (а рано или поздно огонь прекратится и россияне временно отползут раны зализывать) будет на территории рф искать ВСЕХ, кто участвовал в этой спецоперации и казнить. Просто за сам факт участия в спецоперации, потому что потом сложно будет разобраться - стрелял / не стрелял, убил / ранил / изнасиловал / ограбил / ничего не делал.

Чтобы было по-человечески, надо будет дать шанс : по закону выставить требование прибыть в течение месяца без оружия на территорию Украины и в пункте пропуска сдаться властям. Тогда уголовный процесс и строки лишения свободы от минимум 10 лет до пожизненного за участие в агрессии. По тем, кто прибудет, гарантировать жизнь, судебный процесс, гуманное отношение. Но вряд ли кто прибудет - крайне маловероятно. Вот по таким, по прошествии, скажем, полугода после публичного объявления, что должны прибыть для прохождения процедуры ответственности, - кто не прибыл (а списки участников операции в основном есть - их уже и на этом сайте в значительной мере выкладывали, есть также специальные сайты, где собирается инфа, типа Миротворец) - сначала выставить международный розыск и ещё после безрезультатности в течение следующих полугода - тайное спецрешение СНБО и как угрозу национальной безопасности ликвидировать. По всему миру, в том числе на территории рф. Тупо отправлять спецуру на зачистку и всё. Сколько бы лет не понадобилось. На данный момент задействовано в операции с её начала в 2014 году тысяч 300-400 человек всего (ФСБ, ГРУ, СВР, армия, полиция, Росгвардия, пропагандоны, причастные представители военно-политической, дипломатической, церковной, культурной и деловой элиты, прочие мрази). Из них процентов 10 уже на том свете. Остальными плотно заниматься. Тупо выкосить под ноль. Это не просто наши враги - это угроза всему человечеству.
13.05.2022 16:20 Відповісти
Для этого нужно быть Израилем. Но то, что у нас евреи у власти, Украину Израилем не делает.
13.05.2022 16:23 Відповісти
Така служба вже створюється. Данілов нещодавно в інтерв*ю говорив.
13.05.2022 18:20 Відповісти
И таких ********* еще в плен брать? Всех на фарш и бешенным собакам скормить.
13.05.2022 16:21 Відповісти
Еще одного мальчика в трусиках сгубила Украина, сделав его **********, открыв ему глаза на то, чем оно всегда было с момента своего алкогольного зачатия!
13.05.2022 16:25 Відповісти
Зрозуміти його і пробачити. Негайно провести перемовини з його фюрером ******, головне щоб без посередників.
13.05.2022 16:27 Відповісти
Кацапи не люди,а біологічне сміття. Помилка еволюції. Тому вони повинні зникнути з нашої планети. Ну як зникнути- бути утилізованими. Бо інакше буде біда в усьому світі...
13.05.2022 16:30 Відповісти
Я не хочу победы, я не хочу ЕС и НАТО. Я хочу мести.
13.05.2022 16:34 Відповісти
Месть как закон только у иудеев есть.
13.05.2022 16:36 Відповісти
Значит нам тоже нужен такой закон
13.05.2022 16:38 Відповісти
Судя по всему спрос на бледную поганку в россии вырастет.
13.05.2022 16:35 Відповісти
Ты бы не загадывал. Вполне можешь вернуться по частям или в кульке
13.05.2022 16:39 Відповісти
А теперь по заявкам радиослушателей прозвучит песня "Каким ты был, таким остался".
13.05.2022 16:41 Відповісти
ти конченим довбойобом народився, і випердиші твої довбойоби, і здохнеш ти як довбойоб, і нікуди ти не повернишся
13.05.2022 16:43 Відповісти
Ой, та знайшли кого та що слухати. Чув я таких. Це просто черговий чмон'я, явно п'яний, просто залякує свою дружину, зображуючи перед нею контуженого. Ви цим перехопленням з нього цілого героя війни зробили, а насправді такі без склянки горілки від одного виду крові непритомніють.
13.05.2022 16:49 Відповісти
Da ruskije vsegda taikije bili , chto tut takova , paetamu ih nada zhech napalmom...eta ZLO v chistom vide !
13.05.2022 17:00 Відповісти
Люди не меняются.
Он таким был всегда, ему разрешили быть самим собой.
13.05.2022 17:11 Відповісти
Тепер у Насті надія тільки на ЗСУ.
13.05.2022 17:46 Відповісти
выдаёт не существующее за действительность. Ну а если на самом деле всё что он творил,то он такими родился ,просто почувствовал безнаказанность.
13.05.2022 18:13 Відповісти
Ублюдок
13.05.2022 18:31 Відповісти
Вы теперь представляете , какое количество в расии латентных маньяков , садистов и прочей нечисти
13.05.2022 18:34 Відповісти
13.05.2022 18:41 Відповісти
Повезло, что предупредил. Настя знает к чему готовиться
13.05.2022 19:09 Відповісти
"стал"?
он был таким

хотя война многих выворачивает
но этих могила исправит
13.05.2022 22:09 Відповісти
А она ему - нах ты мне такой здесь нужен.... Лучше баблом....
14.05.2022 03:43 Відповісти
 
 