Художник Кадан віддав кошти з Шевченківської премії ЗСУ та переселенцям із Маріуполя

Український художник Нікіта Кадан віддав кошти з Шевченківської премії, яку отримав цьогоріч з візуальних мистецтв, на потреби евакуйованих з Маріуполя українців та одного з військових підрозділів ЗСУ.

Через повномасштабне вторгнення росії в Україну низка лауреатів Шевченківської премії заявили, що передадуть свою винагороду на благодійні потреби.

Ще у березні митець обіцяв спрямувати кошти низовим ініціативам, які допомагають літнім людям у Києві. Однак переказ коштів зайняв два місяці, тому призначення благодійної допомоги змінилось.

297 тис. грн художник передав на потреби евакуйованих маріупольців, які зараз перебувають у Запоріжжі, у прихистку волонтерської ініціативи Halabuda. Самі волонтери теж нещодавно евакуювались із Маріуполя і тепер активно допомагають цивільним та військовим у місті.

Ще 100 тис. грн премії пішли на купівлю турнікетів для військового підрозділу, де від початку повномасштабної війни служить знайомий художник Кадана.

Нікіта Кадан — художник, графік, автор інсталяцій. Лауреат головної премії PinchukArtCentre 2011, номінант міжнародної премії Future Generation Art Prize 2012. Його роботи були представлені в Україні та за кордоном, включаючи Index Contemporary Art Centre, Стокгольм (2008), Першу Київську міжнародну бієнале сучасного мистецтва "ARSЕNALE" у Художньому Арсеналі та Київську міську галерею мистецтв "Лавра" (обидві 2012). У своїй творчості художник звертається до інсталяції, графіки, живопису, настінного малюнку.

Шевченківська премія — найвища в Україні творча відзнака за вагомий внесок у розвиток культури та мистецтва. Премію вручають із 1961 року до Дня народження Тараса Шевченка (9 березня). Цього року Шевченківську премію з візуального мистецтва розділили двоє художників — Нікіта Кадан та Тіберій Сільваші. Кожен із них отримав по 397 тис. грн.