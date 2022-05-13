Санкції ЄС проти РФ включатимуть ембарго на нафту, - журналіст Йозвяк
Шостий пакет санкції Євросоюзу проти Росії включатиме ембарго на нафту, виносити його окремим пунктом не збираються.
Про це повідомив у твіттері брюсельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, інформує Цензор.НЕТ.
"Високопоставлені чиновники ЄС кажуть, що 6-й пакет санкцій проти Росії слід розглядати як пакет, мабуть, відкидаючи ідею про те, що тільки деякі його аспекти, такі як списки, можуть бути схвалені, в той час як нафтове ембарго буде схвалено пізніше", - зазначив він.
Раніше американське видання Bloomberg писало, що ЄС може розділити пакет санкцій проти Росії і відстрочити нафтове ембарго, оскільки в самому блоці немає єдності щодо обмеження поставок.
Також повідомлялося, що через проблеми з погодженням санкцій обговорення шостого пакету продовжиться 16 травня на рівні міністрів закордонних справ країн ЄС.
