"ЄС" закликає владу запровадити санкції проти РПЦ як організації – пособника тероризму, її керівництва та підрозділів в Україні

Синод російської православної церкви в Україні фактично повторив наратив Кремля, виводячи з-під відповідальності за агресію проти України Путіна і російську державу, і цинічно перекидаючи відповідальність на Україну. Безглуздо стверджувати, нібито сама Україна і Православна церква України спровокували російський напад.

Це – мантра агресора, яку повторив Синод УПЦ МП. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської солідарності".

Як зазначається, при цьому вони не лише випустили з уваги Володимира Гундяєва (патріарха Кирила), який благословляє вбивства українців і навіть в розмові з Папою Римським виправдовує агресію, – а й продовжують щодня поминати його в молитвах.

Синод УПЦ МП мав можливість стати із своїм народом, своїми вірними і засудити агресію, розірвати зв‘язки з РПЦ і Кирилом. Натомість вони обрали залишитись у єдності з РПЦ і вигороджувати агресора.

"Російська православна церква виявила себе як організація, яка ідеологічно обґрунтовує, виправдовує і підтримує засобами пропаганди злочин геноциду проти українців і всі військові злочини, що кояться Росією на території України. Предстоятель РПЦ Володимир Гундяєв, позивний Кирил, активно підтримує війну РФ проти України, публічно заохочуючи і виправдовуючи агресію і злочини своєї країни проти України", - зазначають у "Європейській солідарності".

У політсилі акцентують увагу, що ця несумісна з християнством позиція перетворює псевопатріарха Кирила і його оточення, за влучним висловом Папи Римського Франциска, на "путінських олтарних служок".

"Ми бачимо активну участь РПЦ і її представників у депортації українських громадян до РФ, примусовому розміщенні їх на території приходів, перешкоджанні виїзду у треті країни. Зафіксовані також непоодинокі випадки співпраці з агресором священнослужителів УПЦ МП, яка згідно зі статутом МП є складовою частиною-підрозділом цієї ворожої церковної організації в Україні", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що така позиція РПЦ і згода з нею керівництва УПЦ МП викликає протест всередині патріотично налаштованої частини українських священнослужителів, які вважають її несумісною із завданнями і роллю Церкви.

Європейський Союз шукає можливості накласти на Володимира Гундяєва санкції – і тому протидіє Росія, використовуючи для цього одну відому країну всередині ЄС.

Для припинення використання РПЦ як інструменту агресії РФ проти України, усунення загроз, пов’язаних з використанням розташованого в Україні підрозділу цієї організації для втручання у внутрішні справи України, і блокування спроб російської влади з дестабілізації ситуації "Європейська солідарність" закликає:

Застосувати через механізм РНБО санкції проти РПЦ як організації – пособника тероризму і співучасника геноциду, а також проти її предстоятеля – Володимир Гундяєва (Кирила), інших представників керівництва (зокрема, статутних керівних органів), і складових частин (підрозділів) РПЦ.

Проєкт відповідного документу зареєстровано у Верховній Раді України. Його необхідно невідкладно ухвалити.

Вимагаємо накласти санкції, які передбачають арешт на майно і рахунки, які знаходяться за межами РФ, РПЦ і її керівництва, а також складових частин (підрозділів, приходів) РПЦ, – і передбачити механізм спрямування їх для покриття витрат на відбудову України. Забезпечити безумовне виконання Законів України, насамперед щодо позначення церквами, які є складовою частиною (підрозділом) РПЦ та інших церков чи релігійних організацій РФ, такої своєї належності. Український екзархат РПЦ не повинен маскуватися у нібито УПЦ, і на воротах її кожного храму має висіти табличка із словом "Москва" для належного і повного інформування вірних про орієнтацію духовенства на країну-агресора.

Вимагаємо не допустити перешкоджань на будь-якому рівні волевиявленню громад щодо об’єднання українських православних в українській церкві, а не складовій частині-підрозділі російської церкви.

Підтримати священнослужителів, які відмовляються від поминання Гундяєва і зі свого боку прагнуть об’єднання українських православних. Забезпечити швидке і дієве реагування правоохоронних органів на всі виявлені факти співпраці з агресором або ведення антиукраїнської пропаганди з боку священнослужителів, зокрема і високого рангу.

Такі особи мають неухильно притягатися до кримінальної відповідальності – відповідно до Законів України щодо боротьби з колабораціонізмом та пропагуванням дій держави-агресора (ініційованих "Європейською Солідарністю" і підтриманих Верховною Радою України).

Також наголошується, що саме така активна патріотична позиція державної влади усуне загрози російського втручання у внутрішні справи України, забезпечить єдність українського суспільства і держави у протистоянні агресору і стане вагомим фактором майбутньої перемоги.