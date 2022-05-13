"ЄС" закликає владу запровадити санкції проти РПЦ як організації – пособника тероризму, її керівництва та підрозділів в Україні
Синод російської православної церкви в Україні фактично повторив наратив Кремля, виводячи з-під відповідальності за агресію проти України Путіна і російську державу, і цинічно перекидаючи відповідальність на Україну. Безглуздо стверджувати, нібито сама Україна і Православна церква України спровокували російський напад.
Це – мантра агресора, яку повторив Синод УПЦ МП. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської солідарності".
Як зазначається, при цьому вони не лише випустили з уваги Володимира Гундяєва (патріарха Кирила), який благословляє вбивства українців і навіть в розмові з Папою Римським виправдовує агресію, – а й продовжують щодня поминати його в молитвах.
Синод УПЦ МП мав можливість стати із своїм народом, своїми вірними і засудити агресію, розірвати зв‘язки з РПЦ і Кирилом. Натомість вони обрали залишитись у єдності з РПЦ і вигороджувати агресора.
"Російська православна церква виявила себе як організація, яка ідеологічно обґрунтовує, виправдовує і підтримує засобами пропаганди злочин геноциду проти українців і всі військові злочини, що кояться Росією на території України. Предстоятель РПЦ Володимир Гундяєв, позивний Кирил, активно підтримує війну РФ проти України, публічно заохочуючи і виправдовуючи агресію і злочини своєї країни проти України", - зазначають у "Європейській солідарності".
У політсилі акцентують увагу, що ця несумісна з християнством позиція перетворює псевопатріарха Кирила і його оточення, за влучним висловом Папи Римського Франциска, на "путінських олтарних служок".
"Ми бачимо активну участь РПЦ і її представників у депортації українських громадян до РФ, примусовому розміщенні їх на території приходів, перешкоджанні виїзду у треті країни. Зафіксовані також непоодинокі випадки співпраці з агресором священнослужителів УПЦ МП, яка згідно зі статутом МП є складовою частиною-підрозділом цієї ворожої церковної організації в Україні", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що така позиція РПЦ і згода з нею керівництва УПЦ МП викликає протест всередині патріотично налаштованої частини українських священнослужителів, які вважають її несумісною із завданнями і роллю Церкви.
Європейський Союз шукає можливості накласти на Володимира Гундяєва санкції – і тому протидіє Росія, використовуючи для цього одну відому країну всередині ЄС.
Для припинення використання РПЦ як інструменту агресії РФ проти України, усунення загроз, пов’язаних з використанням розташованого в Україні підрозділу цієї організації для втручання у внутрішні справи України, і блокування спроб російської влади з дестабілізації ситуації "Європейська солідарність" закликає:
- Застосувати через механізм РНБО санкції проти РПЦ як організації – пособника тероризму і співучасника геноциду, а також проти її предстоятеля – Володимир Гундяєва (Кирила), інших представників керівництва (зокрема, статутних керівних органів), і складових частин (підрозділів) РПЦ.
Проєкт відповідного документу зареєстровано у Верховній Раді України. Його необхідно невідкладно ухвалити.
Вимагаємо накласти санкції, які передбачають арешт на майно і рахунки, які знаходяться за межами РФ, РПЦ і її керівництва, а також складових частин (підрозділів, приходів) РПЦ, – і передбачити механізм спрямування їх для покриття витрат на відбудову України.
- Забезпечити безумовне виконання Законів України, насамперед щодо позначення церквами, які є складовою частиною (підрозділом) РПЦ та інших церков чи релігійних організацій РФ, такої своєї належності. Український екзархат РПЦ не повинен маскуватися у нібито УПЦ, і на воротах її кожного храму має висіти табличка із словом "Москва" для належного і повного інформування вірних про орієнтацію духовенства на країну-агресора.
Вимагаємо не допустити перешкоджань на будь-якому рівні волевиявленню громад щодо об’єднання українських православних в українській церкві, а не складовій частині-підрозділі російської церкви.
Підтримати священнослужителів, які відмовляються від поминання Гундяєва і зі свого боку прагнуть об’єднання українських православних.
- Забезпечити швидке і дієве реагування правоохоронних органів на всі виявлені факти співпраці з агресором або ведення антиукраїнської пропаганди з боку священнослужителів, зокрема і високого рангу.
Такі особи мають неухильно притягатися до кримінальної відповідальності – відповідно до Законів України щодо боротьби з колабораціонізмом та пропагуванням дій держави-агресора (ініційованих "Європейською Солідарністю" і підтриманих Верховною Радою України).
Також наголошується, що саме така активна патріотична позиція державної влади усуне загрози російського втручання у внутрішні справи України, забезпечить єдність українського суспільства і держави у протистоянні агресору і стане вагомим фактором майбутньої перемоги.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
НАЛОГ НА ЗЕМЛЮ 1.000.00 ЕВРО ЗА 1 КВ. МЕТР
НАЛОГ НА ЗДАНИЕ ХРАМА И ПРИСТРОЕК ДОМИКА ПОПА 500.000 ЕВРО ЗА 1 КВ. МЕТР ОТОПЛЕНИЕ 20.000 ГРИВЕН 1 ГКАЛ
СВЕТ 7000 ГРН 1 КВТ ЧАС
НАЛОГ НА ДОХОД НА ХРАМ В ЦЕЛОМ 60% ОТ ВСЕГО ДОХОДА И ВСЕ ИЛИ СВАЛЯТ С УКРАИНЫ ИЛИ ЗАКРОЮТСЯ И ТАКЖЕ СБЕГУТ ИЛИ ПОДУМАЮТ ПОДУМАЮТ ЧТО ТУТ ЛУЧШЕ ЧЕМ С ОЛЕНЯМИ В МАГАДАНЕ И ПЕРЕЙДУТ В ПЦУ...
Орбан, сенатор в США и московский патриархат почти одновременно создают последнюю линию обороны Путина, показывая, что для него критически важно.
В последнее время активизировались друзья Путина, спасая его от окончательного провала. Похоже на последний и решительный бой.
Об этом рассказал инвестиционный банкир, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса, https://opinions.glavred.info/posledniy-boy-kremlya-kak-druzya-putina-pomogayut-emu-sohranit-lico-10372116.html передает сегодня «Главред».
Орбан, сенатор в США и московский патриархат почти одновременно создают последнюю линию обороны Путина, показывая, что для него критически важно.
Орбан продолжает упираться рогом и блокирует нефтяное эмбарго со стороны ЕС. Начались уже даже разговоры, что ЕС может отложить именно нефтяное эмбарго и ввести 6-й пакет санкций без него.
Но проблема в том, что без нефтяного эмбарго 6-й пакет санкций пуст и если ЕС сделает именно так, то проявит слабость. И будет стимулировать Путина к дальнейшим агрессивным шагам, которые он всегда делает, когда чувствует слабость.
Руководство ЕС должно это знать. И должно предпочитать сохранить лицо так же сильно, как мы хотим увидеть эмбарго.
И то, что Орбан так сильно упирается, показывает, как Путину нужно остановить эмбарго. И как он того боится.
Другое дело, которое пугает Путина - это поставки западного оружия. И вот уже сенатор США Ранд Пол блокирует своей поправкой окончательное выделение помощи в 40 млрд долларов.
Этот сенатор не простой сенатор, а товарищ Трампа, давний сторонник Путина, теории заговоров о вакцинах и масонах, агитатор невступления Украины в НАТО. Еще и связь с деньгами Дерипаски, а значит и Кремля, прослеживается.
Когда-то даже возил любовные письма Трампа к Путину лично. Полный набор. Он может лишь задержать помощь, он не может ее остановить, но старается очень сильно.
- https://www.economics-prorok.com/2022/05/%d0%b4%d1%80%d1%83%d0%b7%d1%8c%d1%8f-%d1%81-%d0%ba%d0%b0%d0%ba%d0%b8%d0%bc%d0%b8-%d0%b8-%d0%b2%d1%80%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%b2-%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d1%83%d0%b6%d0%bd%d0%be-%d0%ba%d1%82%d0%be-%d0%b2.html Друзья, с какими и врагов не нужно. Кто в мире остался с Путиным
Показывая тем, как Путину важен каждый день без западного оружия на линии фронта.
А еще это показывает нам, как важно, что президентом является Байден, а не Трамп. Потому что его товарищ показывает, как бы вел себя сам Трамп в случае конфликта.
Как бы реагировал на войну. Как бы помогал Украине, начиная с разведданных еще до войны и заканчивая военной поддержкой сейчас.
Ну и последнее. Проклятый Московский патриархат. Окончательно выбрал сторону зла. И заявил, что в войне виновата украинская власть, предыдущая, и получение Томоса.
Не Путин, не русский фашизм, не имперские амбиции Кремля, а Томос. Классическое обвинение жертвы, которая провоцировала насильника.
Эта линия обороны Путина едва ли не самая важная. Потому что она проходит внутри Украины. Снова «разделяй и властвуй», снова пропаганда среди верующих. Которая до сих пор разрешена украинским государством.
Черт побери, если не сейчас, то когда запретить московский патриархат. Мы не можем повлиять на американского сенатора.
Мы не можем выкопать море вместо Венгрии. Но мы можем остановить пропаганду врага внутри нашей страны.
И аргументы вроде того, что сейчас нам нужно единство и потому не стоит делать таких шагов не работают, потому что московский патриархат как раз и занимается тем, что подрывает наше единство в противостоянии России.
Куда еще больше?
А вам з вашою брехнею краще піти нах"уй.
Синод" РПЦвУ нахабно і зверхньо закликав президента України "зупинити релігійну ворожнечу в українському суспільстві і вжити заходів проти беззаконних дій щодо УПЦ". "Беззаконні дії" - це в тому числі і подання законопроєкту про заборону діяльності РПЦвУ.
Більше 2-х місяців тяжкої війни, обстріли щодня - а РПЦвУ почувається достатньо впевнено і вільно, щоб виставляти претензії нашій державі. Жодних масових рейдів з перевірки належних їм приміщень. Жодних масових фільтрувань кадрового складу, затримань і арештів агентів ФСБ в рясах. Жодних засуджених за державну зраду, за передачу українських громадян окупантам в період тимчасового перебування окремих територій під контролем росіян, за надання інформації ворогу.
Та, зрештою: жодної лаври не повернуто до державної власності з рук ворожих агентів! Це недопустима розслабленість на межі зі злісним саботажем.
Ну і, звісно, всі знахабнілі учасники "синоду" також мають присісти негайно "до з'ясування", а тоді вже в якості запобіжного заходу. Без права на заставу.
До речі, термінове перефарбування під ПЦУ окремих представників РПЦвУ не має звільняти їх від ретельної перевірки українськими спецслужбами. Нічого особистого - лише інтереси нацбезпеки під час війни.
* https://t.me/allgolobutsky/19432 Алексей Голобуцкий
в Україні без томосу правити НІЗЗЯ
йдіть за руським ваєнним корабльом
Від відповідді залежить реакція
Стефанчук не прийняв на голосування закон про заборону упц мп в Україні. Мотивуючи, що це розколить Україну. Проходить два тижні і пс# з упц мп, починають гнати на автокефальну церкву України ПЦУ. Ще один доказ, що зе-слуги є слугами кремля. І як бонус приплели Порошенка.
Житомирянин:
Армія. Мова. Віра. Це три кити існування України. І ось, під час нашої визвольної війни почалися знову атаки на армію, мову і віру. На Залужного ротом Арестовича. На мову, бо не на часі. На релігію - гнhttps://www.youtube.com/hashtag/%D0%B4%D0%B8 #ди попи московського патріархату. Все під чуйним керівництвом зевлади.
як мінімум на період військового стану
шо за церква що схвалює війну
як в мордорі військова церква з речами гітлера
УПЦ МП провела собор і в результаті заявила, що у вторгненні до України винний... Петро Порошенко. Дослівно це звучало.... Нескладно здогадатися, що про ***** у заяві собору УПЦ МП - ані слова. Про предстоятеля РПЦ патріарха Кирила - також.
З початком російського вторгнення в УПЦ МП назрів серйозний конфлікт, який мав у щось вилитися. Частина священиків була збурена відверто імперською позицією патріарха Кирила і зажадала його засудження. Велика група кліриків взагалі забажали над патріархом Кирилом церковного суду. Також серед священиків УПЦ МП знову заговорили про офіційне оформлення автокефалії УПЦ МП.
В статуті УПЦ МП (укладеному у відповідності до статуту РПЦ) чітко говориться, що УПЦ МП є частиною РПЦ. Самокерованою (номінально), але частиною. Але сама РПЦ наразі перебуває в церковному розколі. Після надання Вселенським патріархом Томосу ПЦУ, РПЦ розірвала євхаристичне спілкування зі Вселенським патріархом і Константинопольським патріархатом, при чому в цьому питанні РПЦ не підтримала жодна інша православна церква. Тобто за церковними канонами наразі в Україні існує лише одна благодатна церква - Православна церква України з митрополитом Епифанієм на чолі. РПЦ з усіма її частинами (тобто з УПЦ МП) - розкольники. А автокефалія всередині церкви-розкольника - це вже щось нове.
Очевидно, для УПЦ МП питання стоїть не як розібратися з бунтівною частиною священиків. Питання стоїть - як їм жити далі взагалі?
Що з цього приводу заявив Собор? Він по суті, домовився домовлятися. Заява Собору це складне питання обійшла загальними фразами мовляв, так, питання є і вирішувати їх треба, але згідно процедури і детально. Означає це, що на Соборі прибічники засудження патріарха Кирила і більш широкої автокефалії УПЦ МП опинилися в меншості проти ортодоксально проросійських митрополитів (Агафангел Одеський, Лука Запорізький, Павло Лебідь, Антоній Паканич тощо) і «бунтівникам» порадили стулити пельку. Бо вибір у них небагатий, або позбавлення сану, або перехід до ПЦУ. А там вже існує свій заслужений клір і свої молоді священники, які бачать, що ухід більшості українських православних в їхні церкви - справа часу.
Бо нема чого чіплятися за Московську церкву, думати треба швидше.
Це дуже важливий момент. Команда Зеленського взагалі відома своєю лояльністю до УПЦ МП. Ще не забулися часи Сергія Трофімова, діючого діакона УПЦ МП, в оточенні Зеленського. УПЦ МП в одній заяві засудила діяльність Порошенка і ПЦУ, і зразу ж звернулася за захистом до Зеленського. Натяк більш ніж прозорий: «Пане-президенте, ПЦУ буде підтримувати Порошенка, це очевидно - тому вам треба дружити з нами». Власне, так воно і відбувається від дня обрання Зеленського президентом.
Мета митрополита Онуфрія і керівництва УПЦ МП очевидна - аби по-новому все лишалося по-старому. Як на їх пропозицію відповість ОПУ - скоро дізнаємося. Бо справа в тому, що попри бажання керівників УПЦ МП міняється країна. Цього факту ОПУ ігнорувати не може.
* https://t.me/dragonspech/5126 Дмитро "Калинчук" Вовнянко, блогер і письменик
І попросити США ввести санкції проти них же. ЄС складно, бо одна країна проти й не проходить. В США простіше.
Тест був у справі "вагнерівців", розмінування чонгару, концерту перед сєпарами в горлівців в той час коли Чєрнявському за сто метрів живота різали кати!
Ви ще на щось сподіваєтеся?!
Вірний прихожанин УПЦ МП лейтенант баканов швидше на ПЦУ справу відкриє!