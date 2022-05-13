Рашисти примушують до колаборації місцевих жителів у Запорізькій області, - ГУР МО

Окупанти продовжують акції залякування та фільтрації населення окупованих територій.

Про це повідомляє ГУР Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.

"В селі Безіменне Донецької області під час фільтраційних заходів рашисти пропонують людям грошову компенсацію за зруйноване житло в обмін на згоду "свідчити" проти українських захисників в Маріуполі", - розповіли в ГУР.

Також в Бердянську окупанти включають звуковий сигнал тривоги. Одночасно наказують всім зачиняти вікна, двері та не залишати домівок. Так росіяни переконують місцеве населення, що збройні сили України збираються застосувати в місті хімічну зброю.

"В окупований Херсон прибула група вербувальників в яку входять співробітники ФСБ, офіцери "міністерства держбезпеки ДНР" і представники ПВК "Ліга" (колишня "Вагнер"). Їхнє завдання - знайти людей, які погодяться працювати у "спецслужбах ДНР". Паралельно проводяться показові фільтраційні заходи щодо патріотично налаштованих місцевих", - розповіли в ГУР МО.

За час перебування вказаної групи було закатовано та вбито до 50 осіб цивільного населення. Близько 120 мешканців Херсона було викрадено. Наразі їхнє місцеперебування не відомо.

"12 травня зазначена група прибула до місцевого СІЗО де проводила так звану "мобілізацію" серед утримуваних осіб. З приміщення було чутно стрілянину з автоматичної зброї. Незважаючи на смертельну небезпеку з боку рашистів, українці продовжують спротив на тимчасово окупованих територіях", - йдеться в повідомлені.

