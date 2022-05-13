В російському Барнаулі заборонили протестувати проти зростання цін, бо це шкодить "іміджу спецоперації"
Мерія російського Барнаула відмовилася узгоджувати пікет проти підвищення цін на продукти.
Про це повідомляє "Медиазона", інформує Цензор.НЕТ.
Такий пікет, йдеться у листі мерії, може сформувати у великої кількості людей "негативне ставлення до спеціальної військової операції в Україні, яку оголосив президент" та спричинити "зростання соціальної напруги" та "суспільні хвилювання".
Водночас адміністрація Барнаула звернула увагу, що через війну в Україні справді зросли ціни на продукти. "Відбувся різкий стрибок курсу долара, запроваджено антиросійські санкції, відтак змінилися ціни на деякі товари", - пояснили в мерії.
Економічну ситуацію, пов'язану у тому числі із санкціями, там назвали "надзвичайною та невідворотною обставиною".
