УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6686 відвідувачів онлайн
Новини Війна
7 815 26

В російському Барнаулі заборонили протестувати проти зростання цін, бо це шкодить "іміджу спецоперації"

росія

Мерія російського Барнаула відмовилася узгоджувати пікет проти підвищення цін на продукти.

Про це повідомляє "Медиазона", інформує Цензор.НЕТ.

Такий пікет, йдеться у листі мерії, може сформувати у великої кількості людей "негативне ставлення до спеціальної військової операції в Україні, яку оголосив президент" та спричинити "зростання соціальної напруги" та "суспільні хвилювання".

Водночас адміністрація Барнаула звернула увагу, що через війну в Україні справді зросли ціни на продукти. "Відбувся різкий стрибок курсу долара, запроваджено антиросійські санкції, відтак змінилися ціни на деякі товари", - пояснили в мерії.

Економічну ситуацію, пов'язану у тому числі із санкціями, там назвали "надзвичайною та невідворотною обставиною".

Також дивіться: "Владимир Путин превратился в жалкого диктатора и параноика", - співробітники замінили низку матеріалів на пропагандистському ресурсі РФ. ФОТОрепортаж

Автор: 

протест (2445) росія (67880)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
Лапатнікі це раби народжені рабами у рабстві...
показати весь коментар
13.05.2022 17:33 Відповісти
+11
Що переможе? Впоротий патріатізм чи голод. Історія вже не раз давала відповідь.
показати весь коментар
13.05.2022 17:34 Відповісти
+10
Маразм міцнішає. Це добре. Тим кривавішим буде кацапський бунт.
показати весь коментар
13.05.2022 17:34 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
) смешно
показати весь коментар
13.05.2022 17:32 Відповісти
Рфія це велетенська палата No 6 !!!)))
показати весь коментар
13.05.2022 17:47 Відповісти
Лапатнікі це раби народжені рабами у рабстві...
показати весь коментар
13.05.2022 17:33 Відповісти
Що переможе? Впоротий патріатізм чи голод. Історія вже не раз давала відповідь.
показати весь коментар
13.05.2022 17:34 Відповісти
у большевиков победит телевизор. а кто не согласен, тех уничтожат
показати весь коментар
13.05.2022 17:35 Відповісти
Здихатимуть,а не протестуватимуть. Їм,все,похер. Біомассае= бидлом'ясо
показати весь коментар
13.05.2022 17:45 Відповісти
Маразм міцнішає. Це добре. Тим кривавішим буде кацапський бунт.
показати весь коментар
13.05.2022 17:34 Відповісти
та никакого бунта не будет и не надейтесь..., они готовы только массово записываться на убой, чтобы потешить дядю вову, для которого проигрыш в этой войне просто немыслим..., это просто безмозглый тупой фарш..., все проглотят и будут дальше портить воздух...
показати весь коментар
13.05.2022 17:39 Відповісти
Люди кажется путаются русских и беларусов. У нас это прошло мимо эфира, но на западных форумах обсуждалось активно. Соловьев наехал на Екатеринбург из-за того что там студенты ушли с местной пропаганды нашей войны. Типа, что город неправильный или что-то такое. И местный губер сказал, что наш город - что хотим то и творим, а после выступил русский шансонье Новиков и сказал ему завалить хлебало или что-то такое. Хотя Екатеринбург это самый нормальный город России, но суть в том что там регионы имеют свою специфику.
показати весь коментар
13.05.2022 17:54 Відповісти
Люди не помнят что в девяностые самые крутые бандюки были в условных Татарстанах, на востоке за Уралом или там где-то в каких-то районах Москвы. Не у чеченов. Но потом их всех передушили силовики или купили. Но вот новое поколение как бы выросло и может запросто начать делить страну.
показати весь коментар
13.05.2022 17:55 Відповісти
Ну помните Степан Андреевич говорил? Народ, который между свободой и хлебом выбирает хлеб потеряет и хлеб и свободу.
показати весь коментар
13.05.2022 17:40 Відповісти
Правильно. С...ть нужно молча, касапы
показати весь коментар
13.05.2022 17:42 Відповісти
Барн-Аул, ісконно рускоє названіє города.
показати весь коментар
13.05.2022 17:42 Відповісти
Kорінне населення,це алтайські татари(ойроти)_!!!)))
показати весь коментар
13.05.2022 17:51 Відповісти
Нужно им Наталку Мосейчук одолжить, чтобы она рассказала барнаульца что "протестувати не на часі, а хто протестує, той падлюка".
показати весь коментар
13.05.2022 17:44 Відповісти
Холопам кацапским запретили бунтовать . Возвращайтесь в свои избы , смерды , а то плетей за конюшней вам всыпят .
показати весь коментар
13.05.2022 17:44 Відповісти
Багато хто певно помітив, що русня повторює події початку попереднього сторіччя повністю. Тоді також було, що "низи не можуть, верхи не бажають". Також була непопулярна війна, також репресії та криза. Будуть ще москалі майданити, це вже не питання. Питання тільки коли? )) Мої прогнози - серпень 2022. Чому саме серпень? Ну, в цей місяць у москалів завжди якась хня трапляється
показати весь коментар
13.05.2022 17:45 Відповісти
Вони щось дійсно зрозуміють тільки коли на голову в Москві почнуть падати ракети і вити сирени по-півночі. брянськ, курськ, воронеж половина москвичів і на карті не знайде...
показати весь коментар
13.05.2022 18:27 Відповісти
"Господин ПеЖе приказал надеть всем намордники и радоваться"
показати весь коментар
13.05.2022 17:45 Відповісти
Скоту запрещают блеять на площадях.
показати весь коментар
13.05.2022 17:52 Відповісти
Потерпите до осени. Там ягель пойдет. Зажируете...
показати весь коментар
13.05.2022 18:03 Відповісти
Дак це ж байден і обама винні!
показати весь коментар
13.05.2022 18:40 Відповісти
скоро заборонять косо дивитись чи чхати
йшов, чихнув, все- це дискредитація орків,
за грати
показати весь коментар
13.05.2022 19:47 Відповісти
Абсолютна більшість расєян не розуміють, що живуть в тоталітарній країні. Вони мабуть і слова такого не знають. А якби знали, то розуміли що їх 'протести' не можливі і лише шкодять їм. Тоталітарну систему треба розвалювати зсередини, і пиками не світити.
показати весь коментар
13.05.2022 20:09 Відповісти
Даля сказала в точку-ці уроди на картоплі і квашеній капусті пересидять любі санкціі і будуть славити путлера
показати весь коментар
13.05.2022 21:02 Відповісти
ростов 1962 ..главное у хахлов нацбаты бендеры в нищите))
показати весь коментар
13.05.2022 21:29 Відповісти
 
 