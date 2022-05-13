УКР
13 472 59

Очільник Пентагону Остін закликав Шойгу припинити вогонь в Україні

шойгу,остін

Очільник Міноборони США Ллойд Остін провів переговори з главою Міноборони РФ Сергієм Шойгу.

Про це повідомляє сайт Пентагону, інформує Цензор.НЕТ.

"13 травня міністр оборони Ллойд Остін вперше з 18 лютого провів розмову з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу. Міністр оборони Остін закликав до негайного припинення вогню в Україні та наголосив на важливості збереження ліній зв'язку", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Офіс ГПУ оголосив підозри низці російських високопосадовців - Шойгу, Бортнікову, Володіну, Наришкіну, Золотову та Медведєву

Шойгу Сергій (632) Остін Ллойд (521)
Топ коментарі
+35
Шайга не господар, він прислуга
показати весь коментар
13.05.2022 18:34 Відповісти
+11
кращій закликатель для кацапів - Ф-16.
показати весь коментар
13.05.2022 18:35 Відповісти
+11
тувінець Шойгу ніхто , так як головну скрипку на росіі грає м'ясник і терорист номер один в світі , плєшивий фюрер !
показати весь коментар
13.05.2022 18:36 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Шайга не господар, він прислуга
показати весь коментар
13.05.2022 18:34 Відповісти
У них наметился раскол. Говорящая голова ФСБ требует голову Шойгу.
показати весь коментар
13.05.2022 18:36 Відповісти
Ну, якщо терорист Гіркін публічно називає Шойгу "фанерний маршал" і вимагає його голову на блюді, то можна не сумніватися - дні Кожугетовича добігають кінця.
Що при сталіні, що при путіні, але це найголовніша ознака - кого знаважають публічно, той труп. Політичний у кращому разі і труп фізичний найчастіше.
показати весь коментар
13.05.2022 18:54 Відповісти
А вот мы и посмотрим кто из них "труп"?
показати весь коментар
13.05.2022 18:56 Відповісти
Шойгу точно уйдет, тут двух мнений быть не может.
Он провалился. Руководить реальной войной и носить пикантный маршальский мундирчик, это вещи принципиально разные. Чуда не произошло и выпускник военной кафедры, лейтенант запаса, ни единого дня в армии не служивший, полководцем себя не проявил
Начштаба Герасимов скорее всего тоже. Его не было на параде 9 мая, а такого просто-напросто быть не может, чтобы начштаба отсутствовал на главном событии года. Значит слухи о том, что этого звездатого мудака нашпиговали осколками в Изюме, вполне подтверждаются.
Короче, всех вон.
показати весь коментар
13.05.2022 19:10 Відповісти
Значит на переворот нет надежды?
показати весь коментар
13.05.2022 19:11 Відповісти
На переворот надежды нет.
Это Россия.
Одна надежда на Старуху с Косой(не Юлька), которая забирает всех, даже великих, мудрых и бессмертных.
Тем более, много слухов, что вождь уже не тот и все пристальнее посматривает в том направлении, куда ушли его предшественники.
показати весь коментар
13.05.2022 19:18 Відповісти
прислуга кремлівських оленів - все за освітою...
показати весь коментар
13.05.2022 18:37 Відповісти
госпідар.
показати весь коментар
13.05.2022 18:44 Відповісти
Член Палаты представителей Конгресса США, республиканец Пол Госар усомнился в честном распределении средств, получаемых Украиной от Вашингтона. Как отметил конгрессмен, он выступает против отправки Киеву $40 млрд военной помощи.

«В прошлом году [президент Украины Владимир] Зеленский, будучи государственным служащим, каким-то образом заработал $100 млн. Как думаете, куда на самом деле пойдет большая часть из предложенных Украине $40 млрд? Мы не должны посылать (Украине) ни цента», - написал Госар в https://twitter.com/RepGosar/status/1524464910435987459 Twitter .
показати весь коментар
13.05.2022 18:48 Відповісти
Rep. Paul Gosar, DDS

@RepGosar

Zelensky made $100 million last year as a public servant somehow. Where do you think a sizeable chunk of that $40 billion is really going? We shouldn't be sending a dime, especially not until our long list of problems at home are solved.

https://twitter.com/RepGosar/status/1524464910435987459 10:02 PM · 11 мая 2022 г. ·https://help.twitter.com/using-twitter/how-to-tweet#source-labels Twitter for Android
показати весь коментар
13.05.2022 18:50 Відповісти
Ну,не на зброю же....Південь заморожено.Мабуть в подарунок путіну.Зеленський знову хоче говорити з путіним віч-на віч.Міністр оборони США вперше заговорив з росією,і сказав "тримати зв"язок."Міняється ситуація.Схоже,розчарувалв Зєлєнський Америку...
показати весь коментар
13.05.2022 18:58 Відповісти
Зельцман вже офіційно призначив фсбешного крота козиря-дєрьмака та його кума колю-каклєту на розподіл гуманітарних надходжень! Невже й досі не на часі цих зелених потвор нах послати?! Вже й пуйло напало. Чи є дорослі в Україні?!
показати весь коментар
13.05.2022 20:14 Відповісти
не бзди, ботяра. цей конгресмен, Пол Госар, пророzzійска і прокремлівська потвора.
всі його закидони саме через це.
показати весь коментар
13.05.2022 19:46 Відповісти
Ви ще почитайте там коментарі. В тих тони "путінферштейнів".
показати весь коментар
13.05.2022 22:32 Відповісти
Он даже не прислуга, он холуй.
показати весь коментар
13.05.2022 20:29 Відповісти
Нужно говорить что будет в противном случае, а не призывать.
показати весь коментар
13.05.2022 18:35 Відповісти
кращій закликатель для кацапів - Ф-16.
показати весь коментар
13.05.2022 18:35 Відповісти
F16 одно-двигунний з 550 км радіусом дії, нам більше потрібні дво-двигунні f15 з 2тис км радіусом.
показати весь коментар
13.05.2022 18:43 Відповісти
а льотчики є?
показати весь коментар
13.05.2022 18:58 Відповісти
******* модернізованний F-15 - ніхто ж не проти.
все що потребують українськи пілоти бо вони знають краще за всіх що їм треба.
показати весь коментар
13.05.2022 19:02 Відповісти
Може, кращий заклик - це вжарити по його бункеру? Або по літаку...
показати весь коментар
13.05.2022 18:36 Відповісти
тувінець Шойгу ніхто , так як головну скрипку на росіі грає м'ясник і терорист номер один в світі , плєшивий фюрер !
показати весь коментар
13.05.2022 18:36 Відповісти
Никто ничего не знает...
показати весь коментар
13.05.2022 18:37 Відповісти
А как шойга может перестать стрелять, если он не стреляет? Бесконечные тупые призывы... Америка обладает такими видами конвенционального оружия, которые могут уничтожить армию орков за неделю. Но пока не даёт.
показати весь коментар
13.05.2022 18:38 Відповісти
Ядерное оружие никто Украине не даст. Не несите бред.
показати весь коментар
13.05.2022 18:49 Відповісти
Говорят, что на "Москве" могло быть ядерное оружие, судно лежит в украинских водах, можно его забрать с чьей-то помощью ..
показати весь коментар
13.05.2022 19:35 Відповісти
а ещё говорили что порошенке война выгодна, на сватов на рашу он не продавал)))
показати весь коментар
13.05.2022 22:10 Відповісти
показати весь коментар
13.05.2022 18:40 Відповісти
нашел на кого время тратить...
показати весь коментар
13.05.2022 18:40 Відповісти
Цікава інформація для аналітики, вельми цікава.
показати весь коментар
13.05.2022 18:41 Відповісти
Танец маленьких лебедей?
показати весь коментар
13.05.2022 18:42 Відповісти
А вузькоокий що відповів?
показати весь коментар
13.05.2022 18:43 Відповісти
нехай припиняють вогонь і виходять з піднятими руками!
показати весь коментар
13.05.2022 18:44 Відповісти
Украину вооружает Запад тяжелым вооружением, а у России уже техника перемолота и с каждым днем у Украины вооружения все лучше и все больше их, а у России каждый день вооружения уменьшаются и технику уже расконсервируют 50-х и 60-х годов ржавую и поломанную. Украина проводит мобилизацию и не берут людей даже ибо все мужское население только на войну хочет идти - это миллионов 20 человек. А РФ проведет мобилизацию и чем они будут воевать??? с голой жопой на НАТОвскую бронетехнику??? это уже будет геноцид русских ибо их будут крыть американскими артами и РСЗО. Россия уже проиграла, но это то, что будет впереди. А ядерное оружие применять против территории на которой огромное количество Атомных электростанций - это устроить сразу 100 чернобылей - это раз, а во вторых США и Великобритания нанесут ядерные удары по России и уже было ясно это заявлено! У России нету выхода, кроме оставить Украину и разойтись, как в море корабли в разные стороны. Читать дальше
показати весь коментар
13.05.2022 18:45 Відповісти
І де воно використовується,це важке озброєння? З Луганської області ворог захоплює нові території,за Хєрсон ,Мєлітополь,Маріуполь,Запоріжжя ніхто не воює.Заморозка.В портах відгружають пшеницю для Сирії.Азовців принесли в жертву.Зєлєнський чекає 40 млрд.Так все і повинно бути?
показати весь коментар
13.05.2022 19:04 Відповісти
Не на часі. Вірте в ЗСУ
показати весь коментар
13.05.2022 19:54 Відповісти
Интересно Шойгу ещё не арестовали?
показати весь коментар
13.05.2022 18:47 Відповісти
ходячий труп оленевод ничего не решает кроме рыбалочку для ***** на ямале сбацать...
показати весь коментар
13.05.2022 18:48 Відповісти
Остін своім призивом дав время на роздуми шойгу. Думаю шойгу намек понял.
показати весь коментар
13.05.2022 18:50 Відповісти
У него нет времени на роздумы. Его скоро арестуют за гос.измену.
показати весь коментар
13.05.2022 18:52 Відповісти
Это чтобы потом кремль не обижался, что его не предупреждали.
По-хорошему.
показати весь коментар
13.05.2022 18:50 Відповісти
коли читаеш новини як,
"шольц закликав ***** припинити вогонь і запевнив що в україньській нема нацистів"
або "Остін закликав Шойгу припинити вогонь в Україні"
навіть не знаеш як реагувати - сміятися, плакати чи купити їм по чупа-чупсу...
показати весь коментар
13.05.2022 18:51 Відповісти
* в україньській владі
показати весь коментар
13.05.2022 18:52 Відповісти
👍🤝🤔
показати весь коментар
13.05.2022 19:50 Відповісти
показати весь коментар
13.05.2022 18:52 Відповісти
Только что собрал собственный мем где "Ёжик в тумане" слушает Лукашенко: https://youtu.be/z27wvgpxIcI А я сейчас покажу откуда на Беларусь , а заканчивается ролик "Добрый вечер, мы из Украины. Вроде интересно получилось?
показати весь коментар
13.05.2022 18:55 Відповісти
Призыв в пустоту.
показати весь коментар
13.05.2022 18:56 Відповісти
Прикольно бы было если бы такой Шойгу ответил - Хорошо, щас отдам приказ Немедленно прекратить огонь. Остин такой бы был очень удивлённый. А потом такой. Э-э-э чувак. Подожди, не такого ответа от тебя ожидают. Вопрос: зачем этот призыв, Если ответ ясен как пень.
показати весь коментар
13.05.2022 18:58 Відповісти
поїдуть з куйлом до головного тувинського шамана на консультацію...
показати весь коментар
13.05.2022 18:59 Відповісти
не зрозуміло для чого ці дебільні заклики....
показати весь коментар
13.05.2022 19:04 Відповісти
фух ну нарешті він попросив, тепер війна закінчиться і кацапи зїбуть *****
показати весь коментар
13.05.2022 19:07 Відповісти
Можна подумати,що цей чурбан шойгу щось там вирішує...
показати весь коментар
13.05.2022 19:28 Відповісти
а чого це підняв телефон ? з 18 лютого не брав, а тепер взяв. Что би єто значило. Певно, вирішив що америкоси ...... А думка гуртоправа всіх оленоводів і коневодів існує ?
показати весь коментар
13.05.2022 19:52 Відповісти
Фотки хорошо подобраны - унылое чмо и Раптор!
показати весь коментар
13.05.2022 20:08 Відповісти
Наверно узнавал сколько, сейчас за голову солнцеликого предлагают пока он больничке.
показати весь коментар
13.05.2022 20:13 Відповісти
Генерал Остин не владеет ситуацией. Стыдно , в Америке такие
в руководстве.
показати весь коментар
13.05.2022 20:19 Відповісти
Шойгу не привык к западной манере общения - он так ничего и не понял.
Он понимает по-другому: "Слушай сюда, чурка, ещё дёрнешься - тебе
*****".
показати весь коментар
13.05.2022 21:02 Відповісти
 
 