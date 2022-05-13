Очільник Пентагону Остін закликав Шойгу припинити вогонь в Україні
Очільник Міноборони США Ллойд Остін провів переговори з главою Міноборони РФ Сергієм Шойгу.
Про це повідомляє сайт Пентагону, інформує Цензор.НЕТ.
"13 травня міністр оборони Ллойд Остін вперше з 18 лютого провів розмову з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу. Міністр оборони Остін закликав до негайного припинення вогню в Україні та наголосив на важливості збереження ліній зв'язку", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+35 Ksenia VB
показати весь коментар13.05.2022 18:34 Відповісти Посилання
+11 три - пятнадцать
показати весь коментар13.05.2022 18:35 Відповісти Посилання
+11 Amber
показати весь коментар13.05.2022 18:36 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Що при сталіні, що при путіні, але це найголовніша ознака - кого знаважають публічно, той труп. Політичний у кращому разі і труп фізичний найчастіше.
Он провалился. Руководить реальной войной и носить пикантный маршальский мундирчик, это вещи принципиально разные. Чуда не произошло и выпускник военной кафедры, лейтенант запаса, ни единого дня в армии не служивший, полководцем себя не проявил
Начштаба Герасимов скорее всего тоже. Его не было на параде 9 мая, а такого просто-напросто быть не может, чтобы начштаба отсутствовал на главном событии года. Значит слухи о том, что этого звездатого мудака нашпиговали осколками в Изюме, вполне подтверждаются.
Короче, всех вон.
Это Россия.
Одна надежда на Старуху с Косой(не Юлька), которая забирает всех, даже великих, мудрых и бессмертных.
Тем более, много слухов, что вождь уже не тот и все пристальнее посматривает в том направлении, куда ушли его предшественники.
«В прошлом году [президент Украины Владимир] Зеленский, будучи государственным служащим, каким-то образом заработал $100 млн. Как думаете, куда на самом деле пойдет большая часть из предложенных Украине $40 млрд? Мы не должны посылать (Украине) ни цента», - написал Госар в https://twitter.com/RepGosar/status/1524464910435987459 Twitter .
Посмотреть новые твиты
Переписка
Rep. Paul Gosar, DDS
@RepGosar
Zelensky made $100 million last year as a public servant somehow. Where do you think a sizeable chunk of that $40 billion is really going? We shouldn't be sending a dime, especially not until our long list of problems at home are solved.
https://twitter.com/RepGosar/status/1524464910435987459 10:02 PM · 11 мая 2022 г. ·https://help.twitter.com/using-twitter/how-to-tweet#source-labels Twitter for Android
всі його закидони саме через це.
все що потребують українськи пілоти бо вони знають краще за всіх що їм треба.
По-хорошему.
"шольц закликав ***** припинити вогонь і запевнив що в україньській нема нацистів"
або "Остін закликав Шойгу припинити вогонь в Україні"
навіть не знаеш як реагувати - сміятися, плакати чи купити їм по чупа-чупсу...
в руководстве.
Он понимает по-другому: "Слушай сюда, чурка, ещё дёрнешься - тебе
*****".