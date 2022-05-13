Очільник Пентагону Остін закликав Шойгу припинити вогонь в Україні

Очільник Міноборони США Ллойд Остін провів переговори з главою Міноборони РФ Сергієм Шойгу.

Про це повідомляє сайт Пентагону, інформує Цензор.НЕТ.

"13 травня міністр оборони Ллойд Остін вперше з 18 лютого провів розмову з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу. Міністр оборони Остін закликав до негайного припинення вогню в Україні та наголосив на важливості збереження ліній зв'язку", - йдеться в повідомленні.

